Побочные реакции (ПР), описанные в настоящем разделе, были обнаружены во время индукционной, поддерживающей терапии и последующих наблюдений пациентов с индолентной неходжкинской лимфомой (иНХЛ), включая ФЛ; течение лечения и последующих наблюдений пациентов с ХЛЛ в трех базовых клинических исследованиях:

BO21004/CLL11 (N=781): пациенты с ранее не леченным ХЛЛ;

BO21223/GALLIUM (N=1390): пациенты с ранее не леченной иНХЛ (86% пациентов имели ФЛ);

GAO4753g/GADOLIN (N=409): пациенты с иНХЛ (81% пациентов имели ФЛ), у которых не было ответа или заболевание прогрессировало во время лечения или в течение 6 месяцев после окончания лечения ритуксимабом или комбинированного лечения с ритуксимабом.

В этих исследованиях изучалось применение препарата Газива® в комбинации с хлорамбуцилом при ХЛЛ и бендамустином, CHOP или CVP с последующей поддерживающей терапией препаратом Газива® при иНХЛ. В исследования BO21223/GALLIUM и GAO4753g/GADOLIN отбирали пациентов с иНХЛ, включая ФЛ. Поэтому в целях предоставления наиболее полной информации по безопасности анализ представленных ПР был выполнен для всей изучаемой популяции (т.е. иНХЛ).

Частоту возникновения ПР определяли следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1 000 до < 1/100), редко (от ≥ 1 /10 000 до < 1/1 000) и очень редко (< 1/10 000). В каждой группе по частоте нежелательные реакции приведены в порядке уменьшения их серьезности.

Ниже подведены ПР, которые наблюдались в базовых исследованиях (BO21004/CLL11, BO21223/GALLIUM, GAO4753g/GADOLIN) и возникали с большей частотой (разница ≥ 2%), чем в соответствующей группе сравнения, минимум в одном базовом исследовании у:

пациентов с ХЛЛ, получавших препарат Газива® и хлорамбуцил, по сравнению с пациентами, получавшими только хлорамбуцил или ритуксимаб с хлорамбуцилом (исследование BO21004/CLL11);

пациентов с предварительно не леченной иНХЛ, получавших препарат Газива® и химиотерапию (бендамустин, CHOP, CVP) с последующей поддерживающей терапией препаратом Газива® пациентов с ответом, по сравнению с пациентами, получавшими ритуксимаб и химиотерапию с последующей поддерживающей ответом (исследование BO21223/GALLIUM);

пациентов с иНХЛ без ответа или с прогрессированием заболевания в течение лечения или через 6 месяцев после лечения ритуксимабом или лечения по схеме, содержащей ритуксимаб, получавших препарат Газива® и бендамустин с последующей поддерживающей терапией препаратом Газива® некоторых пациентов, по сравнению с пациентами, получавших только бендамустин (исследование GAO4753g/GADOLIN).

Частота ПР (все степени тяжести и степени 3–5) является самой высокой частотой ПР, сообщенной в любом из трех исследований.

Ниже приведен обзор ПР, сообщенных с более высокой частотой (разница ≥2% относительно группы сравнения) у пациентов, получавших препарат Газива® и химиотерапию*.

Инфекции и инвазии: очень часто — инфекции верхних дыхательных путей, синусит§, инфекции мочевыводящих путей, пневмония§, опоясывающий лишай§, назофарингит; часто — оральный герпес, ринит, фарингит, легочные инфекции, грипп; инфекции мочевыводящих путей, пневмония, легочные инфекции, инфекции верхних дыхательных путей, синусит, опоясывающий лишай (3–5 степени тяжести†); нечасто — назофарингит, ринит, грипп, оральный герпес (3–5 степени тяжести†).

Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточненные (в том числе кисты и полипы): частые — плоскоклеточная карцинома кожи (в том числе 3–5 степени тяжести†), базальноклеточная карцинома (в том числе 3–5 степени тяжести†).

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: очень часто — нейтропения§ (в том числе 3–5 степени тяжести†), тромбоцитопения (в том числе 3–5 степени тяжести†), анемия, лейкопения; часто — фебрильная нейтропения (в том числе 3–5 степени тяжести†), анемия (3–5 степени тяжести†), лейкопения (3–5 степени тяжести†).

Нарушение обмена веществ и питания: часто — синдром лизиса опухоли (в том числе 3–5 степени тяжести†), гиперурикемия, гипокалиемия (в том числе 3–5 степени тяжести†); нечасто — гиперурикемия (3–5 степени тяжести†).

Нарушения со стороны нервной системы: очень часто — головная боль (все степени тяжести); нечасто — головная боль (3–5 степени тяжести†).

Психические расстройства: очень часто — бессонница; часто — депрессия, тревога (все степени тяжести); нечасто — бессонница, депрессия, тревога 3–5 степени тяжести†.

Нарушения со стороны сердца: часто — фибрилляция предсердий (в том числе 3–5 степени тяжести†).

Нарушения со стороны сосудистой системы: часто — артериальная гипертензия (в том числе 3–5 степени тяжести†).

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — кашель§; часто — заложенность носа, ринорея, орофарингеальная боль; нечасто — кашель, орофарингеальная боль (3–5 степени тяжести).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — диарея, запоры§ (все степени тяжести); часто — диспепсия, геморрой (все степени тяжести), диарея (3–5 степени тяжести†); нечасто — запор (3–5 степени тяжести†), геморрой (3–5 степени тяжести†).

Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — алопеция, зуд (все степени тяжести); часто — экзема (все степени тяжести); нечасто — зуд (3–5 степени тяжести†).

Нарушения со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: очень часто — артралгия§, боль в спине, боль в конечностях; часто — костно-мышечная боль в груди, боль в костях, боль в конечностях (3–5 степени тяжести†); нечасто (3–5 степени тяжести†) — артралгия, боль в спине, костно-мышечная боль в груди, боль в костях.

Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — дизурия, недержание мочи; нечасто (3–5-й степени тяжести†) — дизурия, недержание мочи.

Общие расстройства и реакции в месте введения: очень часто — повышенная температура тела, астения, слабость; часто — боль в груди; повышенная температура тела (3–5 степени тяжести†), астения (3–5 степени тяжести†), слабость (3–5-й степени тяжести†); нечасто — боль в груди (3–5-й степени тяжести†).

Нарушения, выявленные по результатам обследований: часто — уменьшение числа лейкоцитов, уменьшение числа нейтрофилов (в том числе 3–5 степени тяжести†), увеличение массы тела.

Травмы, отравления и осложнения процедур: очень часто — ИР (в том числе 3–5 степени тяжести†).

#С большей частотой (разница ≥ 2% между группами лечения). Приведены только реакции с наибольшей частотой, которые наблюдались в исследованиях (на основе исследований BO21004/ранее не леченной ХЛЛ, BO21223/ранее не леченной распространенной иНХЛ и GAO4753g/иНХЛ, рефрактерной к ритуксимабу).

† Побочные реакции 5-й степени тяжести наблюдались с разностью ≥ 2% между группами лечения.

* Химиотерапия: хлорамбуцил при ХЛЛ; бендамустин, CHOP, CVP при иНХЛ, включая ФЛ.

§ Наблюдалось также во время поддерживающей терапии с частотой, минимум, на 2% выше в группе применения препарата Газива® (BO21223).

В исследовании GAO4753g/GADOLIN пациенты в группе бендамустина получали только индукционное лечение в течение 6 месяцев, тогда как после индукционного периода пациенты в группе лечения препаратом Газива® и бендамустином продолжили получать поддерживающее лечение препаратом Газива®.

Во время периода поддерживающего лечения в исследовании GAO4753g/GADOLIN наиболее частыми побочными реакциями были: кашель (20%), нейтропения (13%), инфекции верхних дыхательных путей (12%), синусит (10%), диарея (10%), бронхит. (10%), тошнота (9%), слабость (9%), ИР (8%), инфекции мочевых путей (7%), назофарингит (7%), повышение температуры (7%), артралгия (6%), рвота (6%), сыпь (6%), пневмония (5%), одышка (5%) и боль в конечностях (5%). Наиболее частыми побочными реакциями 3–5 степени тяжести были: нейтропения (10%), анемия, тромбоцитопения, пневмония, сепсис, инфекция верхних дыхательных путей, инфекция мочевых путей (все с частотой 1%).

Профиль побочных реакций у пациентов с ФЛ сравним с таковым в общей популяции иНХЛ в обоих исследованиях.

Описание отдельных побочных реакций

Частота ПР, приведенная в следующих разделах, касается пациентов с иНХЛ и является самой высокой частотой ПР, о которой сообщалось в базовых исследованиях (BO21223/GALLIUM, GAO4753g/GADOLIN).

Исследование MO40597 было разработано для того, чтобы охарактеризовать профиль безопасности инфузии короткой продолжительности (около 90 минут) начиная с цикла 2 у пациентов с ранее не леченной фолликулярной лимфомой.

Инфузионные реакции

Наиболее частыми (≥5%) симптомами, которые ассоциировались с инфузионными реакциями, были тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, слабость, озноб, повышение температуры, артериальная гипотензия, приливы, артериальная гипертензия, тахикардия, одышка и дискомфорт в грудной клетке. Также сообщалось о таких респираторных симптомах, как бронхоспазм, раздражение гортани и горла, свистящее дыхание, отек гортани и кардиологические симптомы, такие как фибрилляция предсердий (см. раздел «Особенности применения»).

Хронический лимфолейкоз

Частота развития ИР была выше в группе применения препарата Газива® с хлорамбуцилом по сравнению с группой применения ритуксимаба с хлорамбуцилом. Частота IP составляла 66% при инфузии первых 1000 мг препарата Газива® (у 20% пациентов развились ИP 3–4-й степени). В общем, ИP, которые привели к отмене препарата Газива®, возникли у 7% пациентов. Частота ИР при последующих инфузиях составляла 3% для второй дозы 1000 мг и 1% в дальнейшем. За исключением инфузий первых 1000 мг в цикле 1, ИP 3–5-й степени после дальнейших доз не возникали.

У пациентов, которым проводили рекомендованные меры по профилактике инфузионных реакций, как описано в разделе «Способ применения и дозы», наблюдались уменьшенная частота развития инфузионных реакций всех степеней. Частота развития инфузионных реакций 3–4-й степени тяжести (наблюдавшихся у относительно малом количестве пациентов) была одинаковой до и после проведения профилактических мероприятий.

Индолентная неходжкинская лимфома, включая фолликулярную лимфому

ИР 3–4 степеней тяжести возникли у 12% пациентов. Во время цикла 1 общая частота инфузионных реакций была больше у пациентов, получавших препарат Газива® и химиотерапию, чем у пациентов группы сравнения. У пациентов, получавших лечение препаратом Газива® и химиотерапию, частота инфузионных реакций была наибольшей в день 1 и постепенно уменьшалась со следующими инфузиями. Эта тенденция к снижению продолжалась при поддерживающей терапии только препаратом Газива®. После цикла 1 частота инфузионных реакций при последующих инфузиях была сопоставимой в группе лечения препаратом Газива® и группе сравнения. В общей сложности, у 4% пациентов возникали инфузионные реакции, которые приводили к отмене препарата Газива®.

Инфузия короткой продолжительности у пациентов с фолликулярной лимфомой

В исследовании MO40597, в котором изучалась безопасность инфузии короткой продолжительности, инфузионные реакции любой степени тяжести во время цикла 2 возникали у большей доли пациентов по сравнению с долей пациентов, у которых возникли инфузионные реакции после стандартной инфузии во время цикла 2 в исследовании BO21223 (10/99 [10,1%] против 23/529 [4,3%] соответственно, инфузионные реакции были расценены исследователем как связанные с любым компонентом изучаемой терапии). Ни у одного пациента не развились инфузионные реакции и 3 степени тяжести после инфузии короткой продолжительности во время цикла 2 в исследовании MO40597; у 3/529 (0,6%) пациентов возникли инфузионные реакции 3 степени во время цикла 2 в исследовании BO21223. Симптомы и признаки инфузионных реакций были схожими в обоих исследованиях.

Инфузионные реакции, наблюдавшиеся в исследовании MO40597/GAZELLE, приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Исследование MO40597/GAZELLE, инфузия короткой продолжительности: инфузионные реакции a в зависимости от цикла лечения (популяция, оцениваемая по безопасности)

Степень тяжести по CTCAE Ц1 в целом (стандартная инфузия) Ц1b по дням Ц2C Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 В целом во время циклов индукции День 1 День 2d День 8 День 15 Всех степеней 65/113 (57,5%) 57/113 (50,4%) 4/51 (7,8%) 6/112 (5,4%) 5/111 (4,5%) 13/110 (11,8%) 9/108 (8,3%) 7/108 (6,5%) 6/107 (5,6%) 5/105 (4,8%) 2/55 (3,6%) 71/113 (62,8%) ≥ 3 степеня 6/113 (5,3%) 5/113 (4,4%) 1/51 (2,0%) 0 0 0 0 0 1/107 (0,9%) 0 0 7/113 (6,2%)

Ц — цикл; CTCAE — критерии оценки степени тяжести нежелательных явлений; ИР — инфузионная реакция.

a Инфузионные реакции определялись как любое явление, возникшее во время или в течение 24 ч после завершения инфузии исследуемого лечения и по оценке исследователя связано с любым компонентом терапии.

b Ц1 состоит из трех инфузий со стандартной скоростью инфузии, которые вводились с интервалом в одну неделю.

c Пациенты получали инфузию короткой продолжительности с Ц2. Знаменатель для Ц2 и последующих циклов представляет собой число пациентов, получавших инфузию короткой продолжительности во время указанного цикла.

d Пациенты, получавшие бендамустин во время цикла 1 дня 2.

Нейтропения и инфекции

Хронический лимфолейкоз

Частота развития нейтропении была выше в группе применения препарата Газива® с хлорамбуцилом (41%) по сравнению с группой применения ритуксимаба с хлорамбуцилом, при этом нейтропения исчезала спонтанно или благодаря применению гранулоцитарных колониестимулирующих факторов. Частота инфекций составила 38% в группе препарата Газива® плюс хлорамбуцил и 37% — в группе ритуксимаб плюс хлорамбуцил (случаи 3–5-й степени наблюдались в 12% и 14% соответственно, о летальных исходах сообщалось в < 1% случаев в обеих группах лечение). Также сообщалось о случаях длительной нейтропении (2% — в группе применения препарата Газива® с хлорамбуцилом и 4% — в группе применения ритуксимаба с хлорамбуцилом) и поздней нейтропении (16% — в группе применения препарата Газива® с хлорамбуцилом и 12%) применение ритуксимаба с хлорамбуцилом) (см. раздел «Особенности применения»).

Индолентная неходжкинская лимфома, включая фолликулярную лимфому

Частота нейтропении 1–4 степеней тяжести была выше в группе лечения препаратом Газива® с химиотерапией, чем в группе сравнения, с повышенным риском в течение индукционного периода (50%). Частота длительной и поздней нейтропении составляла 3% и 8% соответственно. Частота инфекции составила 81% в группе лечения препаратом Газива® с химиотерапией (реакции 3–5 степени тяжести наблюдались у 22% пациентов, а явления с летальным исходом наблюдались у 3% пациентов). Пациенты, получавшие профилактику гранулоцитарным колониестимулирующим фактором, имели более низкую частоту возникновения реакций 3–5 степени тяжести (см. раздел «Особенности применения»).

Инфузия короткой продолжительности у пациентов с фолликулярной лимфомой

В исследовании MO40597, в котором изучалась безопасность инфузии короткой продолжительности, о нейтропении сообщалось как о нежелательном явлении у большей доли пациентов по сравнению с исследованием BO21223, в котором пациенты получали инфузию стандартной продолжительности (69/113 [61,1/5] 41,5%] соответственно в течение периода индукционного лечения). Среднее значение и диапазон числа нейтрофилов были подобны в обоих исследованиях в каждой временной точке. О фебрильной нейтропении сообщалось у подобных долей пациентов в исследованиях MO40597 и BO21223 (6/113 [5,3%] против 31/595 [5,2%] соответственно). Об инфекции сообщалось реже в исследовании MO40597, чем в исследовании BO21223 (45/113 [39,8%] против 284/595 [47,7%] соответственно).

Тромбоцитопения и геморрагические события

Хронический лимфолейкоз

Частота развития тромбоцитопении была выше в группе применения препарата Газива® с хлорамбуцилом (16%) по сравнению с группой применения ритуксимаба с хлорамбуцилом (7%), особенно во время первого цикла. У 4% пациентов, получавших комбинацию препарата Газива® плюс хлорамбуцил, развилась острая тромбоцитопения (возникшая в течение первых 24 часов после инфузии препарата Газива®) (см. раздел «Особенности применения»). Общая частота геморрагических явлений в группе лечения препаратом Газива® и в группе лечения ритуксимабом была сходной. Количество летальных геморрагических событий было сбалансировано между группами лечения; однако у пациентов, получавших препарат Газива®, все эти явления возникали только в цикле 1. О тромбоцитопении 5 степени тяжести не сообщалось. Четкая взаимосвязь между тромбоцитопенией и геморрагическими явлениями не установлена.

Индолентная неходжкинская лимфома, включая фолликулярную лимфому

Частота тромбоцитопении составила 15%. Тромбоцитопения чаще возникала в цикле 1 в группе лечения препаратом Газива® с химиотерапией. Тромбоцитопения, возникавшая в течение или через 24 ч после окончания инфузии (острая тромбоцитопения), чаще наблюдалась у пациентов группы лечения препаратом Газива® с химиотерапией, чем в группе сравнения. Частота геморрагических событий была сходна во всех группах лечения. Геморрагические события 3–5 степени тяжести наблюдались у 12% и 4% пациентов соответственно. Несмотря на то, что геморрагические события с летальным исходом возникали менее чем у 1% пациентов, никакой побочной реакции с летальным исходом в цикле 1 не возникло.

Инфузия короткой продолжительности у пациентов с фолликулярной лимфомой

В исследовании MO40597, в котором изучалась безопасность инфузии короткой продолжительности, о тромбоцитопении сообщалось как о нежелательном явлении у большей доли пациентов по сравнению с исследованием BO21223, в котором пациенты получали инфузию стандартной длительности (21/113 [26,6%] 10,6%] соответственно в течение периода индукционного лечения). Среднее значение и диапазон числа тромбоцитов были подобны в обоих исследованиях в каждой временной точке. Никакое явление тромбоцитопении, о котором было сообщено в исследовании MO40597, не ассоциировалось с кровотечением.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста

Хронический лимфолейкоз

В базовом исследовании BO21004/CLL11 46% (156 из 336) пациентов с ХЛЛ, получавших комбинацию Газива® плюс хлорамбуцил, составляли лица старше 75 лет (медиана возраста — 74 года). У этих пациентов развились более серьезные побочные явления и чаще возникали явления, которые приводили к летальному исходу, чем у пациентов в возрасте младше 75 лет.

Индолентная неходжкинская лимфома, включая фолликулярную лимфому

В базовых исследованиях при иНХЛ (BO21223/GALLIUM, GAO4753g/GADOLIN) у пациентов в возрасте старше 65 лет возникали более серьезные побочные реакции, приводившие к прекращению участия в исследовании или летальному исходу, чем у пациентов в возрасте младше 65 лет.

Нарушение функции почек

Хронический лимфолейкоз

В базовом исследовании BO21004/CLL11 у 27% (90 из 336) пациентов, получавших лечение по схеме Газива® плюс хлорамбуцил, наблюдалась почечная недостаточность средней степени тяжести (клиренс креатинина < 50 мл/мин). У этих пациентов наблюдались более серьезные побочные и побочные явления, которые привели к летальному исходу, чем у пациентов с клиренсом креатинина ≥ 50 мл/мин (см. раздел «Способ применения и дозы», «Особенности применения», «Фармакокинетика»). Пациенты с клиренсом креатинина <30 мл/мин были исключены из исследования.

Индолентная неходжкинская лимфома, включая фолликулярную лимфому

В базовых исследованиях при иНХЛ (BO21223/GALLIUM, GAO4753g/GADOLIN) 5% (35 из 698) и 7% (14 из 204) пациентов соответственно, получавших лечение препаратом Газива®, имели нарушение функции почек средней степени тяжести (клиренс креатинина < 50 мл/мин). У этих пациентов наблюдались более серьезные побочные реакции 3–5 степени тяжести и побочные реакции, которые привели к прекращению участия в исследовании (только пациенты в исследовании BO21223), чем у пациентов с клиренсом креатинина ≥ 50 мл/мин (см. раздел «Способ применения» и дозы», «Фармакокинетика»). Пациенты с клиренсом креатинина < 40 мл/мин были исключены из исследований.

Дополнительная информация о безопасности по опыту клинических исследований

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

Сообщалось о случаях развития ПМЛ у пациентов, получавших препарат Газива® (см. раздел «Особенности применения»).

Реактивация гепатита В

Сообщалось о случаях реактивации гепатита В у пациентов, получавших препарат Газива® (см. раздел «Особенности применения»).

Перфорация желудочно-кишечного тракта

Сообщалось о случаях перфорации желудочно-кишечного тракта у пациентов, получавших препарат Газива®, в основном при иНХЛ. В базовых исследованиях при иНХЛ перфорации желудочно-кишечного тракта наблюдались у 1% пациентов.

Ухудшение имеющихся кардиологических заболеваний

У пациентов, получавших лечение препаратом Газива®, наблюдались случаи развития аритмии (такие как фибрилляция предсердий и тахиаритмия), стенокардии, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности (см. раздел «Побочные реакции»). Эти явления могут развиваться как составляющая ИP и заканчиваться летально.

Лабораторные отклонения

Вскоре после завершения первой инфузии препарата Газива® наблюдалось транзиторное повышение активности печеночных ферментов (аспартатаминотрансферазы [АсАТ], аланинаминотрансферазы [АлАТ], щелочной фосфатазы).