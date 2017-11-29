Диофлан гель (Dioflan gel) (251869) - инструкция по применению ATC-классификация
Диофлан гель инструкция по применению
Фармакологические свойства
гель Диофлан при нанесении на кожу оказывает противоотечное, антиэкссудативное, противовоспалительное и атикоагуляционное действие. Гепарин определяется в плазме крови в течение 24 ч после применения препарата, при этом пиковая концентрация гепарина достигается через 8 ч. Выделение осуществляется преимущественно почками. Нанесенный на кожу препарат не влияет на параметры свертываемости крови.
Показания Диофлан гель
лечение заболеваний поверхностных вен, таких как варикозное расширение вен, и связанных с ними осложнений, флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный перифлебит. Послеоперационный варикозный флебит, осложнения после хирургического удаления подкожных вен нижних конечностей. Травмы и ушибы, инфильтраты и локализованные отеки, подкожные гематомы. Травмы и растяжения мышечно-сухожильных и капсулосвязочных структур.
Применение Диофлан гель
взрослым применять препарат 1–3 раза в сутки. На пораженный участок кожи наносить 3–10 см геля и осторожно втирать. Длительность лечения определяет врач индивидуально, с учетом тяжести течения заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к гепарину или любым другим компонентам препарата, в том числе парабенам (нипагин, нипазол); кровоточащие трофические язвы ног; открытые и/или инфицированные раны; геморрагический диатез; пурпура; тромбоцитопения; гемофилия. Склонность к кровотечениям.
Побочные эффекты
в отдельных случаях могут отмечать реакции гиперчувствительности, такие как гиперемия, зуд и припухлость кожи, ощущение жжения, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, геморрагии, иногда — возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, которые быстро исчезают после прекращения применения препарата. При нанесении на большие участки кожи возможны системные побочные реакции.
Особые указания
гель наносят только на неповрежденную кожу. Препарат не наносят на открытые раны, инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки, глаза и на участки вокруг глаз, на язвы и волдыри. При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно взвесить возможность применения препарата Диофлан. Препарат не следует назначать при кровотечениях. В случае нарушений свертывания крови гель не рекомендуется наносить на большие участки кожи. При лечении флебита это лекарственное средство не следует втирать в кожу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.
Дети. Ввиду ограниченного опыта применения препарат не следует назначать детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или обслуживать механизмы.
Взаимодействия
применение гепарина может способствовать продлению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты. Не следует применять препарат вместе с лекарственными средствами для местного применения, например, с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, с антикоагулянтами
Передозировка
явления передозировки препарата до настоящего времени не описаны. Из-за незначительной системной абсорбции опасность передозировки препарата при местном применении отсутствует. Вследствие случайного перорального применения геля у ребенка может возникнуть тошнота или рвота. В таком случае следует промыть желудок, а при необходимости — назначить симптоматическую терапию. Действие гепарина можно нейтрализовать при помощи протамина сульфата.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.