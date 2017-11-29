гель наносят только на неповрежденную кожу. Препарат не наносят на открытые раны, инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки, глаза и на участки вокруг глаз, на язвы и волдыри. При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно взвесить возможность применения препарата Диофлан. Препарат не следует назначать при кровотечениях. В случае нарушений свертывания крови гель не рекомендуется наносить на большие участки кожи. При лечении флебита это лекарственное средство не следует втирать в кожу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Дети. Ввиду ограниченного опыта применения препарат не следует назначать детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или обслуживать механизмы.