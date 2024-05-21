комплексное действие средства Дефлю Синус обусловлено действием его компонентов.

Дефлю Синус крем-бальзам. Эфирные масла и хлорофилло-каротиновая паста, богатая фитонцидами, создают на поверхности слизистой оболочки носа защитный противовирусный и антибактериальный барьер, обладают антисептическими и противоотечными свойствами. Экстракт клубней цикламена (Cyclamen parviflorum Subalpinum) способствует мягкому дренированию околоносовых пазух, а D-пантенол и витамин Е — восстановлению поврежденной слизистой оболочки носа. Используется при острых респираторных инфекциях, при ринитах, риносинуситах.

Экстракт цикламена (Cyclamen parviflorum Subalpinum) содержит биологически активное вещество группы сапонинов, которое при контакте со слизистой оболочкой оказывает раздражающее действие и рефлекторно усиливает секрецию, что способствует дренированию (вымыванию патологических выделений) из околоносовых пазух. Отмечено местное противоотечное действие за счет значительной дегидратации слизистой оболочки после использования средства.

Масло чайного дерева обладает выраженным антисептическим, противогрибковым и бактерицидным эффектом.

К основным свойствам эфирного масла имбиря относят его способность оказывать противовоспалительное и антисептическое действие.

Эфирное масло эвкалипта обладает мощными антисептическими свойствами, используется при лихорадке и респираторных инфекциях. Эфирное масло мяты обладает антимикробными свойствами, оказывает противовоспалительное и капилляроукрепляющее действие. Хлорофилло-каротиновая паста, богатая фитонцидами, проявляет мощные противомикробные и противовирусные свойства.

D-пантенол является провитамином B 5 , который необходим для формирования и регенерации слизистых оболочек, оказывает выраженное противовоспалительное, увлажняющее и успокаивающее действие.

Витамин E улучшает трофику слизистых оболочек, смягчает их, предотвращает воспалительные процессы.

Дефлю Синус лосьон-спрей. Экстракт цикламена (Cyclamen parviflorum Subalpinum) способствует дренированию околоносовых пазух, эфирные масла чайного дерева, имбиря, мяты, эвкалипта оказывают антисептическое действие, обладают противоотечными свойствами, а D-пантенол и витамин E способствуют восстановлению поврежденной слизистой оболочки носа. Используется при гайморитах, фронтитах, ринитах, сопровождающихся значительной заложенностью носа и образованием густого секрета при острых респираторных заболеваниях.

Экстракт цикламена (Cyclamen parviflorum Subalpinum) содержит биологически активное вещество группы сапонинов, которое при контакте со слизистой оболочкой оказывает раздражающее действие и рефлекторно усиливает секрецию, что способствует дренированию (вымыванию патологических выделений) из околоносовых пазух. Отмечено местное противоотечное действие за счет значительной дегидратации слизистой оболочки после использования средства.

Масло чайного дерева оказывает выраженное антисептическое, противогрибковое и бактерицидное действие.

К основным свойствам эфирного масла имбиря относят его способность оказывать противовоспалительное и антисептическое действие.

Эфирное масло эвкалипта обладает мощными антисептическими свойствами, используется при лихорадке и респираторных инфекциях.

Эфирное масло мяты обладает антимикробными свойствами, оказывает противовоспалительное и капилляроукрепляющее действие.

D-пантенол является провитамином B 5 , который необходим для формирования и регенерации слизистых оболочек, оказывает выраженное противовоспалительное, увлажняющее и успокаивающее действие.

Витамин E улучшает трофику слизистых оболочек и предотвращает развитие воспалительных процессов.