Буларди® (Bulardi®) (251807) - инструкция по применению Диетические добавки
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Буларди инструкция по применению
Характеристика
Буларди это эубиотик с противодиарейными, антимикробными и иммуномодулирующими свойствами, благодаря которым проявляет высокую активность против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Saccharomyces boulardii устойчивы к действию желчных кислот, резистентны к большинству антибиотиков и низкому уровню pH желудка. Буларди подавляет развитие облигатных энтеротоксигенных анаэробов, нарушая их патогенную адгезию; способствует облегчению симптомов диареи любой этиологии, а также устранению воспалительного процесса и развитию проявлений дисбактериоза. После приема внутрь Saccharomyces boulardii быстро достигают высокой концентрации в толстом кишечнике, которая сохраняется в течение суток.
Антитоксические свойства Saccharomyces boulardii обусловлены выработкой протеаз, которые расщепляют токсины и действуют на рецепторы энтероцитов, с которыми связываются токсины (особенно в отношении цитотоксина A, Clostridium difficile), сохраняют при этом клеточную физиологию и восстанавливают метаболическую активность. Буларди способствует нормализации консистенции каловых масс и микробиологического баланса в кишечнике, снижению продолжительности и частоты актов дефекации, устранению проблем с пищеварением и остановке диареи, не вызывая при этом запора.
Рекомендации по употреблению
Буларди капсулы, способ употребления: по рекомендации врача употреблять детям грудного (от 3 мес до 1 года) и раннего возраста (от 1 года до 3 лет), детям в возрасте от 3 до 6 лет — по 1 капсуле 1 раз в сутки за 1 час до приема пищи. Капсулы Буларди при необходимости можно раскрывать. Если ребенку трудно проглотить капсулу, ее содержимое можно растворить в 50–100 мл грудного молока, молочной смеси или кипяченой питьевой воды при комнатной температуре.
Детям в возрасте от 6 лет и старше, взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) употреблять по 1 капсуле за 1 час до еды 1–2 раза в сутки. Капсулу запивать ½ стакана (100 мл) кипяченой питьевой воды или молока при комнатной температуре.
Буларди саше, способ употребления: по рекомендации врача употреблять детям грудного (дети в возрасте от 3 мес до 1 года) и раннего возраста (дети в возрасте от 1 до 3 лет), а также детям в возрасте от 3 до 12 лет по 1 саше 1 раз в сутки во время приема пищи, растворив содержимое саше в 50–100 мл грудного молока, молочной смеси или кипяченой питьевой воды при комнатной температуре.
Детям в возрасте от 12 лет и старше, взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) принимать по 1 саше во время приема пищи 1–2 раза в сутки, растворив содержимое саше в 50–100 мл кипяченой питьевой воды или другой жидкости при комнатной температуре.
Содержимое капсулы или саше Буларди не следует добавлять к горячим или алкогольсодержащим напиткам. Для растворения содержимого капсулы или саше использовать питьевую воду гарантированной безопасности и качества. Недопустимо использование питьевой воды из колодцев и каптажных источников.
Курс употребления — от 5 до 10 дней, если врач не назначил иначе.
Противопоказания
повышенная чувствительность к отдельным компонентам.
Особые указания
перед началом употребления диетической добавки и при одновременном применении любых лекарственных средств рекомендована консультация врача. Для максимальной эффективности интервал между приемом Буларди и антибиотиков должен составлять не менее 3 ч.
Условия хранения
в упаковке производителя при температуре не выше 25 °C в сухом, защищенном от света месте.