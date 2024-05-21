Буларди капсулы, способ употребления : по рекомендации врача употреблять детям грудного (от 3 мес до 1 года) и раннего возраста (от 1 года до 3 лет), детям в возрасте от 3 до 6 лет — по 1 капсуле 1 раз в сутки за 1 час до приема пищи. Капсулы Буларди при необходимости можно раскрывать. Если ребенку трудно проглотить капсулу, ее содержимое можно растворить в 50–100 мл грудного молока, молочной смеси или кипяченой питьевой воды при комнатной температуре.

Детям в возрасте от 6 лет и старше, взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) употреблять по 1 капсуле за 1 час до еды 1–2 раза в сутки. Капсулу запивать ½ стакана (100 мл) кипяченой питьевой воды или молока при комнатной температуре.

Буларди саше, способ употребления : по рекомендации врача употреблять детям грудного (дети в возрасте от 3 мес до 1 года) и раннего возраста (дети в возрасте от 1 до 3 лет), а также детям в возрасте от 3 до 12 лет по 1 саше 1 раз в сутки во время приема пищи, растворив содержимое саше в 50–100 мл грудного молока, молочной смеси или кипяченой питьевой воды при комнатной температуре.

Детям в возрасте от 12 лет и старше, взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) принимать по 1 саше во время приема пищи 1–2 раза в сутки, растворив содержимое саше в 50–100 мл кипяченой питьевой воды или другой жидкости при комнатной температуре.

Содержимое капсулы или саше Буларди не следует добавлять к горячим или алкогольсодержащим напиткам. Для растворения содержимого капсулы или саше использовать питьевую воду гарантированной безопасности и качества. Недопустимо использование питьевой воды из колодцев и каптажных источников.

Курс употребления — от 5 до 10 дней, если врач не назначил иначе.