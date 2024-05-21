Винцель — профилактическое средство, которое благодаря оптимально подобранным компонентам:

обеспечивает местное противовоспалительное действие;

активирует местный иммунитет, усиливает защитные функции слизистой оболочки ротовой полости;

восстанавливает слизистую оболочку при хронических заболеваниях ротовой полости и глотки.

В состав спрея входят 8 натуральных компонентов в сверхнизких дозах, изготовленных по специальной технологии, выгодно дополняющих и усиливающих действие друг друга.

Apis mellifica — способствует устранению отечности слизистой оболочки ротовой полости и миндалин.

Atropa bella-donna — способствует устранению боли и покраснения.

Calendula officinalis — способствует устранению боли и стимулированию заживления язвенных дефектов слизистой оболочки.

Echinacea purpurea — стимулирует иммунитет, оказывает антисептическое действие.

Phytolacca americana — способствует заживлению язв, уменьшению выраженности воспаления.

Plantago major — способствует устранению боли, заживлению ран.

Salvia officinalis — способствует уменьшению выраженности воспаления десен и слизистой оболочки ротовой полости.

Vincetoxicum hirundinaria — способствует проявлению противовирусного (непрямого) и противовоспалительного эффекта.

Не является лекарственным средством.

Рекомендуют для профилактики воспалительных процессов ротовой полости.