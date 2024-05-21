ВИНЦЕЛЬ (VINCEEL) (251792) - инструкция по применению Косметические средства
ВИНЦЕЛЬ инструкция по применению
Характеристика
Винцель — профилактическое средство, которое благодаря оптимально подобранным компонентам:
- обеспечивает местное противовоспалительное действие;
- активирует местный иммунитет, усиливает защитные функции слизистой оболочки ротовой полости;
- восстанавливает слизистую оболочку при хронических заболеваниях ротовой полости и глотки.
В состав спрея входят 8 натуральных компонентов в сверхнизких дозах, изготовленных по специальной технологии, выгодно дополняющих и усиливающих действие друг друга.
Apis mellifica — способствует устранению отечности слизистой оболочки ротовой полости и миндалин.
Atropa bella-donna — способствует устранению боли и покраснения.
Calendula officinalis — способствует устранению боли и стимулированию заживления язвенных дефектов слизистой оболочки.
Echinacea purpurea — стимулирует иммунитет, оказывает антисептическое действие.
Phytolacca americana — способствует заживлению язв, уменьшению выраженности воспаления.
Plantago major — способствует устранению боли, заживлению ран.
Salvia officinalis — способствует уменьшению выраженности воспаления десен и слизистой оболочки ротовой полости.
Vincetoxicum hirundinaria — способствует проявлению противовирусного (непрямого) и противовоспалительного эффекта.
Не является лекарственным средством.
Рекомендуют для профилактики воспалительных процессов ротовой полости.
Рекомендации по использованию
для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: обычно распылять однократно (1 распыление соответствует 0,132–0,147 мл) 3 раза в сутки. Для детей в возрасте 6–12 лет: обычно распылять одноразово (1 распыление соответствует 0,132–0,147 мл) 2 раза в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любым активным компонентам.
Побочные эффекты
при повышенной чувствительности к компонентам средства изредка могут возникать местные аллергические реакции (воспаление кожи, покраснение, припухлость или зуд). В таком случае использование продукта необходимо прекратить.
Особые указания
не рекомендуется употреблять детям в возрасте до 6 лет, в период беременности или кормления грудью.