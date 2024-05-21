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ВИНЦЕЛЬ (VINCEEL) (251792) - инструкция по применению Косметические средства

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ВИНЦЕЛЬ (VINCEEL)
Цена в городе Киев
от 336,61 грн
Без рецепта
1 шт от 336,61 грн
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей
Объем
20 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

ВИНЦЕЛЬ инструкция по применению

Характеристика

Винцель — профилактическое средство, которое благодаря оптимально подобранным компонентам:

  • обеспечивает местное противовоспалительное действие;
  • активирует местный иммунитет, усиливает защитные функции слизистой оболочки ротовой полости;
  • восстанавливает слизистую оболочку при хронических заболеваниях ротовой полости и глотки.

В состав спрея входят 8 натуральных компонентов в сверхнизких дозах, изготовленных по специальной технологии, выгодно дополняющих и усиливающих действие друг друга.
Apis mellifica — способствует устранению отечности слизистой оболочки ротовой полости и миндалин.
Atropa bella-donna — способствует устранению боли и покраснения.
Calendula officinalis — способствует устранению боли и стимулированию заживления язвенных дефектов слизистой оболочки.
Echinacea purpurea — стимулирует иммунитет, оказывает антисептическое действие.
Phytolacca americana — способствует заживлению язв, уменьшению выраженности воспаления.
Plantago major — способствует устранению боли, заживлению ран.
Salvia officinalis — способствует уменьшению выраженности воспаления десен и слизистой оболочки ротовой полости.
Vincetoxicum hirundinaria — способствует проявлению противовирусного (непрямого) и противовоспалительного эффекта.
Не является лекарственным средством.
Рекомендуют для профилактики воспалительных процессов ротовой полости.

Рекомендации по использованию

для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: обычно распылять однократно (1 распыление соответствует 0,132–0,147 мл) 3 раза в сутки. Для детей в возрасте 6–12 лет: обычно распылять одноразово (1 распыление соответствует 0,132–0,147 мл) 2 раза в сутки.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любым активным компонентам.

Побочные эффекты

при повышенной чувствительности к компонентам средства изредка могут возникать местные аллергические реакции (воспаление кожи, покраснение, припухлость или зуд). В таком случае использование продукта необходимо прекратить.

Особые указания

не рекомендуется употреблять детям в возрасте до 6 лет, в период беременности или кормления грудью.

ВИНЦЕЛЬ
ВИНЦЕЛЬ спрей 20 мл
от 336,61 грн
В наличии в 4 аптеках
Цены в аптеках
ВИНЦЕЛЬ
ВИНЦЕЛЬ спрей 20 мл
от 336,61 грн
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