Ревит (Revit)
Ревит инструкция по применению
Состав
действующие вещества: retinol (vit A), thiamine (vit B1), riboflavin (vit B2), ascorbic acid (vit C);
1 драже содержит ретинола ацетата (витамина А) — 0,86 мг (2500 МЕ); тиамина гидрохлорида (витамина В1) — 1 мг; рибофлавина (витамина В2) — 1 мг; кислоты аскорбиновой (витамина С) — 35 мг;
вспомогательные вещества: патока крахмальная, сахар, масло мяты перечной, воск желтый, масло подсолнечное, тальк.
Лекарственная форма
Драже.
Основные физико-химические свойства: драже от желтого до оранжевого цвета. Допускается наличие специфического запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Витамины. Поливитаминные комплексы без добавок.
Код АТХ А11В А.
Фармакологические свойства
Поливитаминный комплекс. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами витаминов, которые входят в его состав. Препарат регулирует метаболические процессы, нормализует обмен веществ.
Фармакодинамика.
Витамин А (ретинола ацетат) играет ключевую роль в синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходимый для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает разделение иммунокомпетентных клеток, нормальный синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций.
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) – важный кофермент в метаболизме углеводов, принимает участие в функционировании нервной системы.
Витамин В2 (рибофлавин) – важный катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.
Витамиин С (кислота аскорбиновая) принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, является необходимым для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной систем.
Фармакокинетика.
После приёма внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.
Показания
Назначать в качестве профилактического и лечебного средства при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах — повышенная физическая и нервно-психическая нагрузки особенно при неблагоприятных условиях внешней среды; период выздоровления после перенесенных заболеваний; для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, нефролитиаз, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, гипервитаминоз А, тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит, сахарный диабет, хронический гломерулонефрит, тяжелые заболевания почек, саркоидоз в анамнезе, нарушение обмена железа или меди, детский возраст до 3 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ревит не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Ретинол снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов. Нельзя одновременно принимать с нитритами и холестирамином, потому что они нарушают всасывание ретинола. Витамин А нельзя назначать с ретиноидами, поскольку их комбинация является токсичной. Тиамина гидрохлорид, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие.
Рибофлавин несовместим со стрептомицином и уменьшает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина).
Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.
Витамин С усиливает действие и токсичность сульфаниламидов (возможность кристаллурии), пенициллина, повышает всасывание железа, абсорбцию алюминия (учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащих алюминий), снижает эффективность гепарина и непрямых коагулянтов.
Высокие дозы препарата уменьшают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают вывод мексилетина почками, влияют на резорбцию витамина В12.
Одновременный прием витамина С и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Витамин С можно принимать только через 2 часа после инъекции дефероксамина.
Длительный прием больших доз препарата снижает эффективность лечения дисульфирамином, тормозит реакцию дисульфирам-алкоголь. Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта.
Витамин С усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.
Всасывание витамина С уменьшается при употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья, при одновременном применении с пероральными контрацептивами.
Препараты холинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, кортикостероиды при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.
Особенности применения
С осторожностью назначать больным на острый нефрит, при декомпенсации сердечной деятельности, желчекаменной болезни, хроничном панкреатите, аллергических болезнях, идиосинкразии, больным сахарным диабетом.
Женщинам, которые принимали высокие дозы ретинола (более 10000 МО) — планировать беременность не ранее чем через 6–12 месяцев. Это связано с тем, что на протяжении этого времени существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме.
Препарат не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
При приеме высоких доз и длительном применении препарата необходимо контролировать функцию почек и уровень артериального давления, а также функцию поджелудочной железы.
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями почек в анамнезе.
При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.
Не следует назначать большие дозы препарата больным с повышенной свертываемостью крови.
Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.
Одновременный прием препарата с щелочным питьем уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует запивать драже щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах и ахилии. Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы.
Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что является полностью безвредным фактором и объясняется наличием в препарате рибофлавина.
Способ применения и дозы
Препарат принимать внутрь, через 10–15 минут после еды.
Взрослым с целью профилактики назначать по 1 драже 2 раза в сутки, с целью лечения — по 2 драже 3 раза в сутки.
Беременным рекомендуется применять: І триместр — 1 драже в сутки, ІІ-ІІІ триместр — не более 2 драже в сутки.
С целью профилактики назначать детям с 11 лет по 1 драже в сутки.
С лечебной целью детям с 3 до 10 лет назначать по 2 драже в сутки, с 11 до 14 лет – 3 драже в сутки.
Продолжительность применения устанавливается врачом индивидуально и может составлять 1–2 месяца.
По назначению врача возможно повышение рекомендованных доз.
Дети
Детям до 3 лет применение препарата противопоказано.
Побочные реакции
При применении препарата в рекомендованных дозах очень редко возможны побочные реакции:
- со стороны иммунной системы: у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, отек Квинке, гипертермия, редко — бронхоспазм у лиц с гиперчувствительностью к витаминам А, С, витаминам группы В;
- со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, ощущение зуда, покраснения кожи, экзема;
- со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея;
- со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, потливость, нарушение сна, повышенная утомляемость;
- со стороны печени и желчевыделительной системы: нарушения активности ферментов печени;
- со стороны эндокринной системы: повреждения инсулярного аппарата поджелудочной железы, глюкозурия и нарушение синтеза гликогена до появления сахарного диабета;
- со стороны почек и мочевыделительной системы: кристаллурия, повреждение гломерулярного аппарата почек, образование уратных, цистиновых и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях, почечная недостаточность;
- со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитоз, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, гиперпротромбинемия, тромбообразования. У больных с недостаточностью глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы кровяных телец может вызвать гемолиз эритроцитов, гемолитическая анемия (у больных с недостаточностью глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы);
- со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия/гипотензия, дистрофия миокарда;
- со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди, анорексия;
- прочие: нарушение зрения, возможно окрашивание мочи в желтый цвет, при длительном применении в высоких дозах возникают раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, аритмии, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейные высыпания.
Срок годности
1 год.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 80 или по 100 драже в контейнере.
По 80 или по 100 драже в контейнере, по 1 контейнеру в пачке с картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО «ВИТАМИНЫ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Успенская, 31.
Заявитель
АО «ВИТАМИНЫ».