Фармакологическое действие препарата определяется свойствами витаминов, входящих в ею состав. Препарат регулирует метаболические процессы, нормализует обмен веществ. Фармакодин амика.

Витамин А (ретинола ацетат) играет ключевую роль в синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходим для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает разделение иммунокомпетентных клеток, синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций:.

Витамин В, (тиамина гидрохлорид) — кофермент в метаболизме углеводов, принимает участие в функционировании нервной системы.

Витамин В 2 (рибофлавин) катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.

Витамин Вб (пиридоксина гидрохлорид) как кофермент принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов.

Витамин С (кислота аскорбиновая) принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, является необходимым для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной системы.

Никотинамид принимает участие в процессах тканевого дыхания, углеводного и липидного обмена.

Фармакокинетика.

После приема внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.

Клинические характеристики.