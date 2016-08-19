Гексавит (Hexavitum) (2293) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексавит инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Заявитель
Состав
действующие вещества, retinol (vit A), thiamine (vit B]), riboflavin (vit B2), pyridoxine (vit Be), ascorbic acid (vit C), nicotinamide;
1 драже содержит ретинола ацетата (витамина А) в пересчете на 100% вещество — 1,72 мг (5000 ME), тиамина гидрохлорида (витамина В[) в пересчете на 100% вещество — 2 мг, рибофлавина (витамина В2) в пересчете на 100% вещество — 2 мг, пиридоксина гидрохлорида (витамина Вб) в пересчете на 100% вещество — 2 мг, кислоты аскорбиновой (витамина С) в пересчете на 100% вещество — 70 мг, никотинамида в пересчете на 100% вещество — 15 мг; вспомогательные вещества: мука пшеничная, патока крахмальная, сахар, масло мяты перечной, воск желтый, масло подсолнечное, тальк:.
Лекарственная форма
Драже.
Основные физико-химические свойства: драже от желтого до оранжевого цвета, шароподобной формы, с гладкой, однородной по окраске поверхностью. Допускается наличие специфического запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Витамины. Поливитаминные комплексы без добавок:.
Код АТХ А11В А.
Фармакологические свойства
Фармакологическое действие препарата определяется свойствами витаминов, входящих в ею состав. Препарат регулирует метаболические процессы, нормализует обмен веществ. Фармакодин амика.
Витамин А (ретинола ацетат) играет ключевую роль в синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходим для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает разделение иммунокомпетентных клеток, синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций:.
Витамин В, (тиамина гидрохлорид) — кофермент в метаболизме углеводов, принимает участие в функционировании нервной системы.
Витамин В2 (рибофлавин) катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.
Витамин Вб (пиридоксина гидрохлорид) как кофермент принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов.
Витамин С (кислота аскорбиновая) принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, является необходимым для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной системы.
Никотинамид принимает участие в процессах тканевого дыхания, углеводного и липидного обмена.
Фармакокинетика.
После приема внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.
Клинические характеристики.
Показания
- Профилактика и лечение гиповитаминозов;
- при длительном лечении антибиотиками;
- для усиления сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям.
Противопоказания
Гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек, подагра, гиперурикемия, склонность к тромбозам, тромбоз, тромбофлебит, тромбоэмболии, саркоидоз в анамнезе, нефролитиаз, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, гипервитаминоз А, хронический гломерулонефрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения (в связи с возможным повышением кислотности желудочного сока), вираженные нарушения функции печени, активный гепатит, артериальная гипертензия (тяжелые формы), нарушение обмена железа или меди.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Гексавит не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Ретинол снижает противоспалительное действие глюкокортикоидов. Нельзя принимать одновременно с нитритами и холестирамином, потому что они нарушают всасывание ретинола. Витамин А не следует назначать с ретиноидами, поскольку их комбинация является токсической.
Тиамина гидрохлорид, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие миорелаксантов.
Рибофлавин несовместим со стрептомицином и уменьшает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.
Витамин Вб ослабляет действие леводопы и усиливает действие диуретиков, предупреждает или уменьшает токсические явления, которые имеют место при приеме изониазида и других противотуберкулезных средств.
Витамин С усиливает действие и токсичность сульфаниламидов (возможность кристаллурии), пенициллина, повышает всасывание железа, абсорбцию алюминия (учитывать при одновременном лечении антацидами, которые содержат алюминий), снижает эффективность гепарина и непрямых коагулянтов;. Большие дозы препарата уменьшают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают выведение мексилетина почками.
Аскорбиновую кислоту можно принимать только через 2 часа после иньекции дефероксамина. Длительный прием больших доз препарата уменьшает эффективность лечения дисульфирамом. Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Аскорбиновая кислота усиливает выделение оксалатов с мочой и увеличивает риск кристаллурии при лечении салицилатами.
Всасывание витамина С уменьшается при одновременном применении с пероральными контрацептивами, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья:.
При применении никотинамида с ловастатином сообщалось о случаях рабдомиолиза.
Особенности применения
При применении препарата необходимо придерживаться дозировки и длительности курса приема.
Лекарственное средство следует с осторожностью назначать больным с острым нефритом, мочекаменной болезнью, при тяжелых поражениях печени, при желудочно-кишечных заболеваниях, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, ишемической болезни сердца, при декомпенсации сердечной деятельности, дистрофических заболеваний сердца, при заболеваниях органов кроветворения, при нарушениях метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, таласемия), желчекаменной болезни, при хроническом панкреатите, аллергических заболеваниях, идиосинкразии, при сахарном диабете, при глаукоме, геморрагиях, артериальной гипотензии умеренной степени. При применении лекарственного средства необходим контроль за артериальным давлением и состоянием почек:.
Следует брать во внимание, что применение аскорбиновой кислоты в больших дозах может изменять некоторые лабораторные показатели (глюкозы в крови, трансаминаз, мочевой кислоты, креатинина). Одновременный прием аскорбиновой кислоты со щелочным питьем уменьшает её всасывание, поэтому не следует запивать средство щелочной минеральной водой. Не принимать лекарственное средство с горячими напитками (особенно кофе), алкоголем. Не рекомендуется принимать лекарственное средство в конце дня, поскольку аскорбиновая кислота имеет легкое стимулирующее действие. При применении препарата, как и других поливитаминных препаратов, необходима полноценная белковая диета, которая способствует лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно водорастворимых.
Женщинам, которые принимали высокие дозы ретинола (более 10000 ME), можно планировать беременность не раньше чем через 6–12 месяцев, поскольку на протяжении этого времени существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме.
Препарат не рекомендуется назначать вместе с другими лекарственными средствами, которые содержат витамины, поскольку возможна передозировка последних в организме:.
Препарат содержит сахар, что следует учитывать пациентам, больным сахарным диабетом. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что является совершенно безвредным фактором и объясняется наличием в препарате рибофлавина.
Способ применения и дозы
Гексавит принимать внутрь после еды.
Взрослые
Лечение: по 1 драже 3 раза в сутки.
Профилактика гиповитаминозов: по 1 драже в сутки.
Деди с 14 дет
Лечение гиповитаминозов: по 1 драже в сутки.
Беременные и женщины в период кормления грудью
Профилактика гиповитаминозов: во ІІ-ІІІ триместрах беременности, а также в период кормления грудью назначать 1 драже в сутки (максимальная суточная доза). Продолжительность профилактического курса определяет врач индивидуально. Лечебные дозы беременным женщинам и матерям, кормящим грудью, применять нельзя.
Препарат можно применять в течение 30 дней. Курс лечения повторять 2–3 раза в год. Длительность приема и повторяемость курсов терапии зависит от конкретного показания к применению, выраженности и формы патологического процесса, возраста больного.
Дети
Детям до 14 лет применение препарата противопоказано.
Побочные реакции
При применении препарата в рекомендованных дозах очень редко возможны побочные реакции:
- со стороны иммунной системы, у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам лекарственного средства возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, отек Квинке, гипертермия, редко — бронхоспазм у лиц с гиперчувствительностью к витаминам А, С, витаминов группы В;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия;
- со стороны кожи и подкожных тканей: кожные высыпания, крапивница, ощущение зуда, покраснение кожи, сухость кожи;
- со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в желудке, отрыжка, запор, увеличение секреции желудочного сока, диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея;
- со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, потливость, нарушение сна; приливы, сопровождающиеся ощущением сердцебиения; повышенная утомляемость, раздражительность;
- со стороны органов зрения: нарушение зрения, сухость слизистой оболочки глаз;
- со стороны, обмена веществ: кристашіурии, глюкозурия;
- со стороны системы крови и лимфатической системы: нарушение свертываемости крови, гемолиз эритроцитов у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- лабораторные данные: нарушение свертываемости крови, кристаллурия, глюкозурия;
- другие: возможно окрашивание мочи в желтый цвет'.
Во время длительного приема высоких доз могут возникать следующие побочные реакции:
- со стороны обмена веществ: снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, нарушение обмена цинка, меди;
- со стороны нервной системы: парестезии, судороги, анорексия;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии, артериальная гипотензия;
- со стороны системы крови и лимфатической системы: эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз;
- со стороны, желудочно-кишечного тракта: желудочно-кишечные нарушения, раздражение слизистой оболочки желудочного тракта, транзиторное повышение активности аспартатаминотрансферазы (ACT), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы;
- со стороны кожи и подкожных тканей: выпадение волос, себорейные высыпания, сухость и трещины па ладонях и ступнях, гиперпигментация;
- со стороны почек и лючевыводящих путей: нарушение функции почек, почечная недостаточность;
- со стороны печени и желчевыводящих путей: желтуха, жировая дистрофия печени;
- со стороны костно-мышечной и соединительной тканей: миалгия, миопатия;
- лабораторные данные: нарушение электролитного баланса, гиперурикемия.
Срок годности
1 год.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 драже в контейнере.
По 50 драже в контейнере, по 1 контейнеру в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «ВИТАМИНЫ».
Заявитель
ПАО «ВИТАМИНЫ».