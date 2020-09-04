фармакодинамика. Противовоспалительный эффект. Смесь компонентов Вобэнзима, а также отдельные его ферменты — бромелаин, папаин, трипсин, химотрипсин и панкреатин — уменьшают отеки воспалительного происхождения и отеки, вызванные травмами (спорт, хирургия). Они помогают расщеплять белки плазмы крови, которые проникают в интерстиций в период острого воспаления, и способствуют выведению продуктов расщепления. Это касается также медиаторов воспаления, таких как, например, брадикинин, которые эффективнее деполимеризуются и выводятся.

Противоотечный эффект. Воспалительный отек, возникший в результате вымывания белков и отложения фибрина, быстрее уменьшается и устраняется. Одновременно обновляется нарушенная микроциркуляция, обеспечивается устранение продуктов воспаления и поступление достаточного количества кислорода и питательных веществ. На противоотечный эффект также влияет снижение онкотического давления в связи с расщеплением макромолекулярных веществ во внеклеточном пространстве и улучшением реологических свойств крови.

Фибринолитический и липолитический эффект. Вобэнзим вызывает активацию фибринолиза путем активации плазминогена, деполимеризации и изменения качества фибриновой сети, растворяет микротромбы, открывает физиологические каналы дренажа, снижает вязкость крови, сохраняя гематокрит (улучшает реологические свойства крови и кровоснабжение), и снижает уровень ХС и ТГ.

Иммуномодулирующий эффект. В ряде иммунопатологических процессов главную роль играют так называемые патогенные иммунные комплексы. Высокая концентрация иммунных комплексов вызывает блокирование функции фагоцитов. Комбинированные ферментные препараты могут улучшить клиренс иммунных комплексов за счет повышения гидролитической активности сыворотки крови и стимулирования эффективности фагоцитоза.

В экспериментах показано, что протеиназы разрушают циркулирующие, сгущенные и фиксированные тканями иммунные комплексы, а также подавляют образование патогенных иммунных комплексов.

Дальнейшие эксперименты показывают способность протеиназ модулировать функцию некоторых иммуноцитов (макрофагов, гранулоцитов, NK-клеток, Т-лимфоцитов). Они повышают, например, фагоцитарную и цитолитическую активность, индуцируют выработку определенных цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-6) и кислородных радикалов (in vitro, ex vivo).

При нефизиологично повышенном уровне некоторых цитокинов (в частности TNFα, TGFβ) ферменты участвуют в снижении их уровня и ограничении побочных эффектов (провоспалительных, кахектических, фиброзирующих).

Действие протеиназ можно объяснить как прямой протеолитической активностью, так и действием комплексов, которые они образуют с антипротеиназами (преимущественно α 2 -макроглобулином). Эти комплексы способны связывать цитокины при нефизиологично повышенном их уровне и ускорять их угнетение и выведение из организма.

Протеиназы избирательно влияют на экспрессию некоторых поверхностных адгезивных молекул различных клеток (например CD4, CD44, B7-1) и тем самым могут вмешиваться в ход многих процессов, происходящих в организме.

Вторичный обезболивающий эффект. Поскольку ферменты действуют на причинно-следственные факторы болевой острой воспалительной реакции, они могут демонстрировать обезболивающий эффект. Они угнетают болевые медиаторы, снижают онкотическое давление и напряжение в тканях, улучшают реологические свойства крови, способствуя улучшению кровотока, устранению токсических продуктов обмена веществ и улучшению подачи кислорода к тканям.

Эффект носителя. Имеется информация о повышении уровня некоторых антибиотиков и химиотерапевтических препаратов в плазме крови при одновременном применении с Вобэнзимом.

Фармакокинетика. Лекарственная форма Вобэнзима разработана таким образом, чтобы таблетки выдерживали действие желудочного сока и растворялись в тонкой кишке.

Ферменты, содержащиеся в Вобэнзиме, как и другие высокомолекулярные вещества, всасываются в тонкой кишке с помощью различных клеточных механизмов: всасывание концами ворсинок (перицеллюлярный транспорт между энтероцитами), эндоцитоз цилиндрическими энтероцитами, мембранными клетками над пейеровыми бляшками, свободными лимфоцитами. Экспериментально продемонстрирована возможность открытия тесных связей между эпителиальными клетками кишечника под действием гидролаз. После попадания в кровь ферменты связываются с транспортирующими белками (например α 1 -антитрипсином, α 2 -макроглобулином). Путем образования таких комплексов покрываются антигенные детерминанты протеаз, однако на активность ферментов это необратимо не влияет. В экспериментах с использованием хроматографии из начального количества радиоактивно меченых ферментов поглощалось в высокомолекулярной форме: 45% амилазы, 26% трипсина, 14% химотрипсина, 18% панкреатина и 6% папаина. Через 6 ч после приема Вобэнзима биологически эффективная часть его всасываемых компонентов составляет 21%. Кинетика отдельных ферментов показывает, что при многократном приеме их концентрация повышается и достигает максимума через 24–48 ч. При дальнейшем приеме достигнутые концентрации поддерживаются на одинаковом уровне и возвращаются к исходным показателям после прекращения лечения примерно через 48 ч. В связи с хронобиологическими различиями во всасывании кишечником в течение суток рекомендуется принимать Вобэнзим на пике всасывания. То есть сразу после пробуждения, перед обедом и перед сном. Препарат следует запивать достаточным количеством жидкости (около 250 мл воды) с обязательным соблюдением интервала в 30 мин до приема пищи, чтобы смешивание с едой не привело к ухудшению всасывания. Резорбированные ферменты выводятся клетками мононуклеарно-фагоцитарной системы, выделяются преимущественно печенью. Невсосавшиеся действующие вещества разрушаются при пищеварении в кишечнике или выводятся с калом.