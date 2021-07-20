наносить только на неповрежденную кожу. Препарат не следует назначать при кровотечениях, наносить на инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки. При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно обдумать возможность применения препарата.

В случае лечения флебита это лекарственное средство не нужно втирать в кожу, а только наносить на пораженное место тонким слоем и перевязывать его эластичной повязкой.

Гель нельзя наносить на мокнущие участки кожи, раны, язвы и волдыри, слизистую оболочку, глаза и на участки вокруг глаз. В случае случайного попадания геля внутрь у ребенка может возникнуть тошнота или рвота. В этом случае необходимо выполнить промывание желудка.

Терапия симптоматическая

В случае нарушения свертывания крови гель не рекомендуется наносить на обширные участки кожи.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только кратковременно при наличии обоснованных показаний, если ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Гепатромбин гель/крем не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.