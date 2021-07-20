Гепатромбин (Hepathrombin) (2236) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепатромбин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гепатромбин гель/крем — препарат высокодозированного антикоагулянта прямого действия гепарина для наружного применения. Оказывает местное антитромботическое, противоотечное и противовоспалительное действие, стимулирует процессы обмена веществ в тканях, а также грануляцию и эпителизацию тканей, улучшает местный кровоток.
Фармакокинетика. При наружном применении гепарин не проявляет системного действия, быстро проникает через кожу и накапливается в роговом слое эпидермиса и, соответственно, обладает исключительно местным действием.
Показания Гепатромбин
лечение заболеваний поверхностных вен, таких как варикозное расширение вен, и связанных с ними осложнений, флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный перифлебит. Послеоперационный варикозный флебит, осложнения после хирургического удаления подкожных вен нижних конечностей. Травмы и ушибы, инфильтраты и локализованные отеки, подкожные гематомы. Травмы и растяжения мышечно-сухожильных и капсуло-связочных структур.
Применение Гепатромбин
применять местно.
Лечение начинать с применения дозы 50 000 МЕ/100 г, тогда как дозу 30 000 МЕ/100 г применять для продолжения лечения и с профилактической целью.
Взрослым полоску геля/крема длиной 5 см наносить на поврежденные места, а также на прилегающие участки кожи 2–3 р/сут и втирать легкими массирующими движениями снизу вверх.
В случае флебита это лекарственное средство не нужно втирать в кожу, а только нанести на пораженное место тонким слоем и перевязать его сдавливающей или эластичной повязкой.
Курс лечения устанавливает врач в зависимости от состояния больного.
Дети. Вследствие ограниченного опыта применения препарат не следует назначать детям.
Противопоказания
повышенная чувствительность к гепарину или к любым другим компонентам препарата, кровоточащие трофические язвы ног, открытые и/или инфицированные раны, геморрагический диатез, пурпура, тромбоцитопения, гемофилия. Склонность к кровотечениям.
Побочные эффекты
обычно препарат переносится хорошо, только в редких случаях может возникнуть легкое раздражение кожи (покраснение), которое спустя некоторое время спонтанно исчезает.
Во время курса лечения может развиться реакция повышенной чувствительности к некоторым компонентам препарата. К признакам такой повышенной чувствительности относятся зуд, покраснение, припухлость кожи, ощущение жжения, кожные высыпания, крапивница, ангионевротический отек, геморрагии, иногда — появление небольших пустул, пузырьков или волдырей. При нанесении на обширные участки кожи возможны системные побочные реакции.
Особые указания
наносить только на неповрежденную кожу. Препарат не следует назначать при кровотечениях, наносить на инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки. При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно обдумать возможность применения препарата.
В случае лечения флебита это лекарственное средство не нужно втирать в кожу, а только наносить на пораженное место тонким слоем и перевязывать его эластичной повязкой.
Гель нельзя наносить на мокнущие участки кожи, раны, язвы и волдыри, слизистую оболочку, глаза и на участки вокруг глаз. В случае случайного попадания геля внутрь у ребенка может возникнуть тошнота или рвота. В этом случае необходимо выполнить промывание желудка.
Терапия симптоматическая
В случае нарушения свертывания крови гель не рекомендуется наносить на обширные участки кожи.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только кратковременно при наличии обоснованных показаний, если ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Гепатромбин гель/крем не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
гепатромбин нельзя применять вместе с лекарственными средствами для местного применения, например, с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, антикоагулянты.
Применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты.
Передозировка
в связи с незначительной системной абсорбцией препарата опасность передозировки при местном применении отсутствует.
В случае случайного приема внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок, дальнейшее лечение — симптоматическое.
Действие гепарина можно нейтрализовать с помощью протамина сульфата.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.