Фармакодинамика.

Крем оказывает ранозаживляющее, противовоспалительное, антибактериальное, противогрибковое действие.

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту (витамин В5) и действует как витамин. Пантотеновая кислота является компонентом жизненно необходимого коэнзима А, играющего ведущую роль в метаболизме клетки. Таким образом, декспантенол способствует формированию и заживлению поврежденных участков кожи и слизистых оболочек, повышает гидратацию рогового слоя кожи, улучшает барьерные функции кожи, ускоряет митоз, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Хлоргексидин — антисептик, хорошо переносимый и оказывающий бактерицидное действие в отношении грамположительных бактерий, особенно чувствительных к штаммам Staphylococcus aureus — микроорганизмов, которые чаще всего связаны с кожными инфекциями. В меньшей степени хлоргексидин активен в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые разновидности Pseudomonas и Proteus устойчивы к хлоргексидину. Препарат активен в отношении грибов Сandida albicans и некоторых других. При местном применении препарат предотвращает инфицирование раневой поверхности.

Бензалкония хлорид — четвертичное аммониевое соединение, оказывающее антисептическое и противомикробное действие. Бензалкония хлорид оказывает бактерицидное действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий. Проявляет активность в отношении энтерококков, гонококков, стафилококков, коринебактерий, грибов рода Candida, вируса герпеса типа II, цитомегаловируса и ВИЧ, хламидий и трихомонад.

Оригинальный состав лекарственного средства обеспечивает повышение выраженности антимикробного действия.

Фармакокинетика.

Декспантенол при наружном применении быстро всасывается кожей. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и восполняет запасы этого витамина в организме. При поступлении в системный кровоток пантотеновая кислота связывается с протеинами плазмы (β-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации, она удаляется неизмененной (60–70% выводится с мочой, остальное — с калом).