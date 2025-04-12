Хеппидерм Плюс (Happyderm Plus)
Хеппидерм Плюс инструкция по применению
Состав
действующие вещества: dexpanthenol, benzalkonium, chlorhexidin;
1 г препарата содержит декcпантенола 50 мг, бензалкония хлорида 0,5 мг; хлоргексидина диглюконата раствора 38,8 мг;
вспомогательные вещества: спирт цетостеариловый; полиэтиленгликоля (макрогола) стеарат; масло касторовое полиэтоксилированное, гидрогенизированное; DL-пантолактон; пропиленгликоль; масло минеральное; парафин белый мягкий; вода очищена.
Лекарственная форма
Крем.
Основные физико-химические свойства: крем от белого до почти белого цвета однородной консистенции.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, способствующие заживлению (рубцеванию) ран. Код ATС D03А X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Крем оказывает ранозаживляющее, противовоспалительное, антибактериальное, противогрибковое действие.
Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту (витамин В5) и действует как витамин. Пантотеновая кислота является компонентом жизненно необходимого коэнзима А, играющего ведущую роль в метаболизме клетки. Таким образом, декспантенол способствует формированию и заживлению поврежденных участков кожи и слизистых оболочек, повышает гидратацию рогового слоя кожи, улучшает барьерные функции кожи, ускоряет митоз, увеличивает прочность коллагеновых волокон.
Хлоргексидин — антисептик, хорошо переносимый и оказывающий бактерицидное действие в отношении грамположительных бактерий, особенно чувствительных к штаммам Staphylococcus aureus — микроорганизмов, которые чаще всего связаны с кожными инфекциями. В меньшей степени хлоргексидин активен в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые разновидности Pseudomonas и Proteus устойчивы к хлоргексидину. Препарат активен в отношении грибов Сandida albicans и некоторых других. При местном применении препарат предотвращает инфицирование раневой поверхности.
Бензалкония хлорид — четвертичное аммониевое соединение, оказывающее антисептическое и противомикробное действие. Бензалкония хлорид оказывает бактерицидное действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий. Проявляет активность в отношении энтерококков, гонококков, стафилококков, коринебактерий, грибов рода Candida, вируса герпеса типа II, цитомегаловируса и ВИЧ, хламидий и трихомонад.
Оригинальный состав лекарственного средства обеспечивает повышение выраженности антимикробного действия.
Фармакокинетика.
Декспантенол при наружном применении быстро всасывается кожей. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и восполняет запасы этого витамина в организме. При поступлении в системный кровоток пантотеновая кислота связывается с протеинами плазмы (β-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации, она удаляется неизмененной (60–70% выводится с мочой, остальное — с калом).
Показания
Лекарственное средство применяют местно по следующим показаниям:
- для лечения мелких ссадин, царапин, порезов, расчесов, трещин кожи, мелких ожогов и профилактики их инфицирования;
- для лечения трещин сосков у кормящих грудью женщин;
- для лечения инфекций кожи, в частности, вторично инфицированных экзем и нейродермитов;
- в комбустиологии для лечения гранулирующих ожоговых ран, подготовки их к аутодермопластике и после пластических операций по улучшению приживления кожных трансплантатов;
- в хирургии для лечения ран различной локализации и генеза, в том числе послеоперационных ран, трофических язв и пролежней в фазе регенерации (2 фаза раневого процесса);
- в радиационной медицине для лечения лучевых язв в фазе регенерации.
Противопоказания
Препарат не следует применять при повышенной индивидуальной чувствительности к какому-либо из его компонентов.
Препарат запрещается наносить на перфорированную барабанную перепонку.
Препарат нельзя применять для лечения инфицированных ран с обильной гнойной экссудацией в первой фазе процесса заживления ран. Применение крема возможно только после ликвидации гнойной инфекции и перехода воспалительного процесса в фазу регенерации.
Препарат не следует применять при аллергических заболеваниях и гемофилии.
Особенности применения
Только для наружного применения.
Следует избегать контакта с глазами, ушами и слизистыми оболочками. При случайном попадании в глаза следует промыть большим количеством проточной воды.
Препарат не рекомендуется применять для обработки раздражений кожи, вероятность инфицирования которых является низкой (например при солнечном ожоге). В таких случаях рекомендуется применять Хэпидерм-Здоровье, крем для наружного применения. Не применять при аллергических заболеваниях кожи без инфекционных осложнений.
Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также раны, возникшие от укусов и проколов, нуждаются в врачебном вмешательстве (существует опасность столбняка). Если размеры раны в течение 10–14 дней остаются большими или рана не заживает, следует пересмотреть целесообразность применения препарата. Просмотр лечения необходимо также, если имеет место сильная перифокальная гиперемия, рана отекает, появляется сильная боль, усиливается гнойная экссудация или повреждение сопровождается лихорадкой (опасность сепсиса). Если симптомы сохраняются или ухудшается состояние, следует обратиться к врачу.
Препарат содержит спирт цетостеариловый, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит); масло рициновое полиэтоксилированное, гидрогенизированное, которое может вызвать кожные реакции; пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.
Способ применения и дозы
Крем применяют местно.
Частоту нанесения крема и длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от течения заболевания, эффективности и переносимости терапии.
Взрослым и детям в возрасте старше 1 года крем наносят тонким слоем 1 или несколько раз в сутки, в зависимости от потребности, на предварительно очищенные пораженные участки кожи. Дозу лекарственного средства устанавливают индивидуально в зависимости от площади пораженного участка. При необходимости могут применяться окклюзионные повязки.
Препарат следует применять для полного заживления ран и ликвидации воспалительного процесса.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте старше 1 года.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, в том числе аллергические реакции кожи, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, ощущение жжения, экзема, сыпь, крапивница, отек, раздражение кожи, пузырьки. Гиперчувствительность, анафилактические реакции и анафилактический шок (что угрожает жизни) с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями, включающими синдром астмы, реакции от легкой до умеренной степени, которые могут поражать кожу, дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему. сердечно-дыхательную недостаточность.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Крем по 20 г, 40 г или 100 г в тубе в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».