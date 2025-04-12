Фармакодинамика.

Ризедронат натрия является ингибитором резорбции костной ткани. Он имеет высокую степень аффинности к кристаллам гидроксиапатита кости и оказывает выраженное антирезорбтивное действие. На клеточном уровне препарат ингибирует активность остеокластов. Данные гистоморфометрии свидетельствуют, что ризедронат натрия снижает частоту образования участков ремоделирования и уровень резорбции костной ткани в этих участках.

Остеопороз представляет собой дегенеративный процесс в костной ткани, который приводит к снижению ее массы и повышению риска переломов позвоночника, шейки бедра, запястья. Диагноз остеопороза подтверждается при обнаружении снижения массы костной ткани, переломов, регистрируемых рентгенографически, наличии переломов в анамнезе, наличии кифоза, который свидетельствует о переломах позвоночника. Остеопороз встречается как у женщин, так и у мужчин, однако у женщин в менопаузе он встречается чаще.

В норме формирование и резорбция костной ткани тесно связаны: старая костная ткань подвергается резорбции и замещается новообразованной. При постменопаузном остеопорозе резорбция костной ткани проходит более интенсивно, чем ее формирование, что приводит к снижению массы костной ткани и повышению риска переломов, особенно переломов позвоночника и шейки бедра. Примерно у 40% женщин в возрасте от 50 лет существует значительный риск возникновения указанных переломов. При возникновении первого перелома, связанного с остеопорозом, риск последующих переломов возрастает примерно в 5 раз. Примерно у одного из пяти мужчин в возрасте от 50 лет также происходит перелом вследствие остеопороза.

Ежедневное применение ризедроната натрия в дозе 5 мг в постменопаузе приводит к быстрому снижению уровня резорбции костной ткани без существенного подавления уровня ее формирования. Уже через две недели уровень ремоделирования снижается, а через 6 месяцев снижение достигает максимума. При этом достигается равновесие между процессами формирования и резорбции, приближается к норме такого равновесия в пременопаузе.

Прием ризедроната, который назначали в дозе 5 мг ежедневно в течение 3 лет, увеличивал минеральную плотность костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоночника, шейки бедра, вертела бедра и костей запястья и поддерживал неизменной плотность костной ткани в средней части лучевой кости по сравнению с контрольной группой.

Влияние ризедроната натрия на костную ткань (возрастание МПКТ и снижение содержания маркеров ремоделирования костной ткани) у мужчин и женщин было подобным.

Фармакокинетика.

При пероральном применении препарат быстро (Тmax ~ 1 час) всасывается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, уровень всасывания не зависит от дозы. Средний уровень биодоступности при применении как в таблетках, так и в растворе составляет 0,63%. Уровень всасывания при приеме через 30 минут после еды на 55% ниже, чем при приеме препарата натощак. Уровень всасывания при приеме более чем через 30 минут до еды или через 2 часа после еды одинаков. Биодоступность препарата у мужчин и женщин была сходной.

Ризедронат натрия не метаболизируется системно, не воздействует на энзимы цитохрома Р450 и слабо связывается с белками (примерно 24%). Примерно половина дозы, попадающей в организм, выводится с мочой в течение 24 часов.

После всасывания ризедроновой кислоты профиль зависимости «концентрация-время» носит мультифазный характер: в начальном периоде период полувыведения составляет примерно 1,5 часа, а в конечной экспоненциальной фазе — 480 часов. Хотя скорость выведения бисфосфонатов из костной ткани неизвестна, показатель полувыведения в 480 часов в конечной экспоненциальной фазе, вероятно, отражает диссоциацию ризедроновой кислоты с поверхностью костей.

Почечный клиренс не зависит от концентрации и представляет собой линейное соотношение между почечным клиренсом препарата и клиренсом креатинина. Неабсорбированный ризедронат натрия выводится в неизмененном виде с калом.