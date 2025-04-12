Ризостин (Risostin)
Ризостин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ризедронат натрия;
1 таблетка содержит 35 мг ризедроната натрия в форме ризедроновой кислоты натрия гемипентагидрата;
вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, мальтодекстрин, маннит (Е 421), повидон, крахмал прежелатинизированный, натрия крахмалгликолят (тип А), натрия стеарилфумарат, этанол безводный;
оболочка таблетки: сахароза, триэтилцитрат, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172), тальк, этанол безводный, спирт поливиниловый — полиэтиленгликоль привитый сополимер.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки в форме модифицированной капсулы с оболочкой оранжевого цвета, на одной стороне таблетки отпечаток «RS», на другом — «35».
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты.
Код АТС M05B A07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ризедронат натрия является ингибитором резорбции костной ткани. Он имеет высокую степень аффинности к кристаллам гидроксиапатита кости и оказывает выраженное антирезорбтивное действие. На клеточном уровне препарат ингибирует активность остеокластов. Данные гистоморфометрии свидетельствуют, что ризедронат натрия снижает частоту образования участков ремоделирования и уровень резорбции костной ткани в этих участках.
Остеопороз представляет собой дегенеративный процесс в костной ткани, который приводит к снижению ее массы и повышению риска переломов позвоночника, шейки бедра, запястья. Диагноз остеопороза подтверждается при обнаружении снижения массы костной ткани, переломов, регистрируемых рентгенографически, наличии переломов в анамнезе, наличии кифоза, который свидетельствует о переломах позвоночника. Остеопороз встречается как у женщин, так и у мужчин, однако у женщин в менопаузе он встречается чаще.
В норме формирование и резорбция костной ткани тесно связаны: старая костная ткань подвергается резорбции и замещается новообразованной. При постменопаузном остеопорозе резорбция костной ткани проходит более интенсивно, чем ее формирование, что приводит к снижению массы костной ткани и повышению риска переломов, особенно переломов позвоночника и шейки бедра. Примерно у 40% женщин в возрасте от 50 лет существует значительный риск возникновения указанных переломов. При возникновении первого перелома, связанного с остеопорозом, риск последующих переломов возрастает примерно в 5 раз. Примерно у одного из пяти мужчин в возрасте от 50 лет также происходит перелом вследствие остеопороза.
Ежедневное применение ризедроната натрия в дозе 5 мг в постменопаузе приводит к быстрому снижению уровня резорбции костной ткани без существенного подавления уровня ее формирования. Уже через две недели уровень ремоделирования снижается, а через 6 месяцев снижение достигает максимума. При этом достигается равновесие между процессами формирования и резорбции, приближается к норме такого равновесия в пременопаузе.
Прием ризедроната, который назначали в дозе 5 мг ежедневно в течение 3 лет, увеличивал минеральную плотность костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоночника, шейки бедра, вертела бедра и костей запястья и поддерживал неизменной плотность костной ткани в средней части лучевой кости по сравнению с контрольной группой.
Влияние ризедроната натрия на костную ткань (возрастание МПКТ и снижение содержания маркеров ремоделирования костной ткани) у мужчин и женщин было подобным.
Фармакокинетика.
При пероральном применении препарат быстро (Тmax ~ 1 час) всасывается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, уровень всасывания не зависит от дозы. Средний уровень биодоступности при применении как в таблетках, так и в растворе составляет 0,63%. Уровень всасывания при приеме через 30 минут после еды на 55% ниже, чем при приеме препарата натощак. Уровень всасывания при приеме более чем через 30 минут до еды или через 2 часа после еды одинаков. Биодоступность препарата у мужчин и женщин была сходной.
Ризедронат натрия не метаболизируется системно, не воздействует на энзимы цитохрома Р450 и слабо связывается с белками (примерно 24%). Примерно половина дозы, попадающей в организм, выводится с мочой в течение 24 часов.
После всасывания ризедроновой кислоты профиль зависимости «концентрация-время» носит мультифазный характер: в начальном периоде период полувыведения составляет примерно 1,5 часа, а в конечной экспоненциальной фазе — 480 часов. Хотя скорость выведения бисфосфонатов из костной ткани неизвестна, показатель полувыведения в 480 часов в конечной экспоненциальной фазе, вероятно, отражает диссоциацию ризедроновой кислоты с поверхностью костей.
Почечный клиренс не зависит от концентрации и представляет собой линейное соотношение между почечным клиренсом препарата и клиренсом креатинина. Неабсорбированный ризедронат натрия выводится в неизмененном виде с калом.
Показания
- Лечение постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов позвонков.
- Лечение подтвержденного постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов бедренной кости.
- Лечение остеопороза у мужчин с высоким риском переломов.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Гипокальциемия.
- Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не было выявлено клинически значимых взаимодействий из нижеперечисленных средствами: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), Н2-блокаторы, ингибиторы протонного насоса, блокаторы кальциевых каналов, блокаторы β-адренорецепторов, тиазиды, глюкокортикоиды, антикоагулянты, противосудорожные средства, сердечные гликозиды, эстрогеновые препараты.
Антацидные средства/добавки, содержащие поливалентные катионы (кальций, магний, алюминий, железо).
Возможно нарушение всасывания ризедроната.
Взаимодействие с пищевыми продуктами.
Еда, напитки (за исключением обычной воды) и лекарственные средства, содержащие поливалентные катионы (например, кальций, магний, железо и алюминий), могут влиять на всасывание ризедроната, поэтому их не следует принимать одновременно с препаратом Ризостин. Для достижения предусмотренной эффективности лечения необходимо четко соблюдать рекомендации по дозировке (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Ризедронат не повергается системному метаболизму, а не индуцирует ферменты группы цитохрома P450 и незначительно связывается с белками плазмы крови.
В исследованиях III фазы по изучению применения ризедроната натрия при остеопорозе, где препарат назначали ежедневно, ацетилсалициловую кислоту или НПВП принимали соответственно 33% и 45% пациентов. В исследованиях III фазы, где препарат назначали ежедневно или раз в неделю для женщин в постменопаузе, ацетилсалициловую кислоту или НПВП принимали соответственно 57% и 40% пациентов. Среди пациентов, которые одновременно регулярно принимали (3 или более дней в неделю) ацетилсалициловую кислоту или НПВП, частота возникновения побочных явлений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта в группе приема ризедроновой кислоты натрия была подобна таковой в контрольной группе.
Ризедронат натрия можно применять одновременно с эстрогеновыми препаратами, если такая комбинация считается целесообразной.
Особенности применения
Пищевые продукты, напитки (кроме обычной воды) и лекарственные средства, содержащие поливалентные катионы (например, кальций, магний, железо и алюминий), влияют на всасывание бисфосфонатов, поэтому их нельзя принимать одновременно с препаратом.
Для достижения предусмотренной эффективности лечения необходимо четко соблюдать рекомендации по дозировке препарата.
Эффективность бисфосфонатов в лечении постменопаузального остеопороза была подтверждена у пациентов с низкой плотностью костной ткани и/или частыми переломами. Пожилой возраст или наличие клинических факторов риска перелома сами по себе не является достаточным поводом для инициирования лечения остеопороза бисфосфонатами. Доказательные данные в подтверждение эффективности бисфосфонатов, в том числе ризедроновой кислоты, у лиц пожилого возраста (старше 80 лет) пока ограничены.
Применение некоторых бисфосфонатов было ассоциировано с возникновением эзофагита, гастрита, язв желудочно-кишечного тракта и язв пищевода. В связи с этим пациенты должны обращать особое внимание на инструкции по дозировке препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Особая осторожность при лечении этим средством показана в следующих случаях:
- у пациентов с поражениями пищевода в анамнезе, которые замедляют прохождение пищи через пищевод или его стул, например стриктура или ахалазия;
- у пациентов, которые не могут оставаться в вертикальном положении в течение не менее 30 минут после приема таблетки;
- в случае применения ризедроната пациентам с активными или недавно перенесенными поражениями пищевода или верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Врач, назначающий препарат, должен отметить пациентам важность тщательного соблюдения инструкций по дозировке препарата и отслеживание любых признаков или симптомов возможной реакции со стороны пищевода. Пациентов следует инструктировать о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае развития симптомов раздражения пищевода, таких как дисфагия, боль при глотании, боль за грудиной или появление/усиление изжоги.
При приеме ризедроновой кислоты необходимо адекватное поступление кальция и витамина D с пищей, особенно при болезни Педжета, когда уровень ремоделирования костной ткани существенно повышен.
Гипокальциемию необходимо пролечить до начала терапии. Другие нарушения со стороны костной ткани и обмена минеральных веществ (например, дисфункция паращитовидных желез, гиповитаминоз D) следует лечить одновременно с началом терапии препаратом.
У онкологических пациентов, получавших лечение, включавшее в основном введение бисфосфонатов, наблюдались случаи остеонекроза нижней челюсти, обычно ассоциированного с экстракцией зубов и/или местной инфекцией (в том числе остеомиелитом). Многие из этих пациентов также получали химиотерапию и кортикостероиды. Случаи остеонекроза нижней челюсти также были зарегистрированы у пациентов с остеопорозом, получавших бисфосфонаты внутрь.
До начала лечения бисфосфонатами больным с сопутствующими факторами риска (например, опухоли, химиотерапия, лучевая терапия области головы и шеи, недостаточная гигиена ротовой полости) необходимо провести стоматологический осмотр и профилактическое лечение. Во время лечения таким больным по возможности следует воздержаться от инвазивных стоматологических процедур.
Остеонекроз наружного слухового канала
Зафиксированы случаи остеонекроза наружного слухового канала на фоне применения бисфосфонатов, главным образом при длительной терапии. Возможные факторы риска для развития остеонекроза наружного слухового канала включают применение стероидов и химиотерапии и/или местные факторы риска, такие как инфекция или травма. Вероятность развития остеонекроза наружного слухового канала следует оценивать у тех пациентов, которые получают бисфосфонаты, у которых возникают симптомы со стороны уха, в том числе хронические инфекции уха.
Атипичные переломы бедренной кости
На фоне терапии бисфосфонатами могут наблюдаться атипичные подвертлюжные и диафизарные переломы бедренной кости, преимущественно у пациентов, получающих длительное лечение по поводу остеопороза. Эти поперечные или косопоперечные переломы могут встречаться в любой области бедренной кости — от места непосредственно под малым вертлюгом до места непосредственно над надмыщелковым утолщением. Такие переломы возникают после минимальной травмы или даже при отсутствии травмы, у некоторых пациентов наблюдается боль в бедре или в паховой области, которая часто сопровождается признаками стрессового перелома по результатам визуализационных диагностических методов, которые проявляются уже за несколько недель или месяцев до полного перелома бедренной кости. Эти переломы часто двусторонние, в связи с этим у пациентов, получающих бисфосфонаты, в случае возникновения диафизарного перелома бедренной кости необходимо осмотреть также и контралатеральную бедренную кость. Также сообщалось о плохом сращении этих переломов. Следует взвесить целесообразность отмены терапии бисфосфонатами для пациентов, у которых подозревается атипичный перелом бедренной кости, учитывая соотношение «польза/риск» у конкретного пациента.
Во время лечения бисфосфонатами пациентам следует сообщать о любых случаях возникновения боли в бедре или паховой области, и каждого такого пациента следует обследовать на наличие неполного перелома бедренной кости.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза — 35 мг 1 раз в неделю, перорально.
Для достижения определенного эффекта необходимо строго соблюдать инструкции по приему препарата. Препарат следует принимать натощак, не менее чем за 30 минут до еды, напитков (кроме обычной воды) или других лекарственных средств. Таблетку следует принимать стоя, проглотить целиком, не разжевывая, и запить достаточным количеством воды (не менее 120 мл) для того, чтобы она попала в желудок.
В течение как минимум 30 минут после приема таблетки больной должен находиться в вертикальном положении.
Если доза пропущена, таблетку надо принять в тот день, когда о ней вспомнили. Далее пациент должен принимать одну таблетку в неделю в тот день, когда он/она обычно принимает таблетки. Нельзя принимать две таблетки в тот же день.
Необходимо рассмотреть целесообразность дополнительного приема кальция и витамина D, если поступление этих веществ с пищей недостаточно
Пациенты пожилого возраста.
Не выявлено никакой разницы в эффективности или безопасности ризедроната натрия в зависимости от возраста пациента. Таким образом, пациента пожилого возраста не требуется коррекция дозы. То же самое касается людей в возрасте от 75 лет.
Пациенты с нарушениями функции почек.
Для пациентов с почечной недостаточностью легкой или средней степени тяжести нет необходимости корректировать дозу. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин) применение препарата противопоказано (см. «Противопоказания»).
Оптимальная продолжительность лечения остеопороза бисфосфонатами до сих пор не определена. Необходимо периодически переоценивать потребность в дальнейшем продолжении приема препарата Ризостин, учитывая пользу и потенциальный риск такого лечения у конкретного пациента, особенно после лечения продолжительностью 5 лет или больше.
Лица, которые принимают ацетилсалициловую кислоту/НПВП.
Среди пациентов, принимавших ацетилсалициловую кислоту или НПВП регулярно (3 или более дней в неделю), частота возникновения побочных явлений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта в группе приема ризедроната натрия была подобна таковой у пациентов контрольной группы (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
Поскольку данные о безопасности и эффективности применения ризендроната натрия детям (в возрасте до 18 лет) недостаточны, препарат не применяют этим пациентам.
Побочные реакции
Большинство побочных реакций во время клинических исследований были слабыми или умеренными и не требовали отмены препарата.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия, тошнота, запор, диарея, боль в животе, дуоденит, эзофагит, гастрит, дисфагия, язвы пищевода, глоссит, стриктура пищевода.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: боль в мышцах, суставах и костях.
Результаты лабораторных исследований: редко — изменения показателей функции печени.
У некоторых пациентов наблюдалось раннее временное бессимптомное легкое снижение сывороточных уровней кальция и фосфатов.
Со стороны органов зрения: воспаление радужной оболочки, увеит, конъюнктивит, эписклерит, ирит, склерит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: атипичные подвертлюжные и диафизарные переломы бедренной кости, остеонекроз нижней челюсти.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности и кожные реакции, включая ангионевротический отек, генерализованную сыпь, крапивницу, а также буллезные кожные реакции и лейкоцитокластический васкулит (иногда наблюдались тяжелые реакции, в том числе единичные случаи синдрома Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз); выпадение волос.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции.
Гепатобилиарные расстройства: серьезные нарушения со стороны печени. В большинстве зафиксированных случаев пациенты также получали лечение другими препаратами с известной способностью вызывать нарушения со стороны печени.
Очень редко: остеонекроз наружного слухового канала (нежелательная реакция класса бисфосфонатов).
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 таблетки в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.