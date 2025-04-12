Нео-Пенотран® форте (Neo-Penotran forte)
Нео-Пенотран форте инструкция по применению
Состав
действующие вещества: метронидазол и миконазола нитрат;
1 суппозиторий содержит 750 мг метронидазола и 200 мг миконазола нитрата;
вспомогательные вещества: витепсол.
Лекарственная форма
Cупозитории вагинальные.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные, противопротозойные, противогрибковые средства.
Код АТС G01A F20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нео-Пенотран® Форте содержит миконазола нитрат с противогрибковым и метронидазол с антибактериальным и антитрихомонадным действием. Миконазола нитрат является противогрибковым средством, синтетическим производным имидазола, обладает широким спектром активности и особенно эффективен против патогенных грибов, включая Candida albicans. Кроме того, миконазола нитрат эффективен против грамположительных бактерий. Миконазол проявляет свое действие через синтез эргостерола в цитоплазматической мембране. Миконазола нитрат меняет проницаемость грибковой клетки видов Candida и угнетает утилизацию глюкозы in vitro.
Метронидазол, 5-нитроимидазольное производное, является противопротозойным и антибактериальным средством; он эффективен против нескольких инфекций, вызванных анаэробными бактериями и простейшими, такими как Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, и анаэробными бактериями, включая анаэробные стрептококки.
Миконазола нитрат и метронидазол не имеют синергических и антагонистических эффектов.
Частота клинического излечения, которое было достигнуто в открытом, многоцентровом, неконтролируемом клиническом исследовании эффективности и безопасности препарата Нео-Пенотран® Форте, при 7-дневном лечении 104 пациентов с клиническим/микробиологическим диагнозом вагинита составляла 96,6% при кандидозном вульвовагините, 98,1% при бактериальном вагинозе, 97,3% при трихомонадном вагините и 98,5% при смешанных вагинальных инфекциях. Частота микробиологического излечения составила 89,8%, 96,2%, 100%, 91,7% для каждого вида инфекции соответственно.
В рандомизированном, открытом, сравнительном исследовании эффективности, безопасности и переносимости препарата Нео-Пенотран® Форте частота клинического и микробиологического излечения составляла 84% и 76% соответственно.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Миконазола нитрат. Абсорбция миконазола нитрата при интравагинальном введении очень низкая (примерно 1,4% от дозы). После интравагинального введения препарата Нео-Пенотран® Форте миконазола нитрат в плазме крови не определялся.
Метронидазол. Биодоступность метронидазола при таком пути введения составляет 20% по сравнению с пероральным путем введения. Постоянный уровень метронидазола в плазме составлял от 1,1 до 5,0 мкг/мл после суточного интравагинального введения препарата Нео-Пенотран® Форте.
Распределение
Миконазола нитрат. Связывание с белками плазмы составляет 90%-93%. Его проникновение в спинномозговую жидкость низкое, но он широко распространяется в других тканях. Объем распределения составляет 1400 л.
Метронидазол. Проникает в ткани и жидкости тела, включая желчь, кости, грудь, молоко, церебральные абсцессы, спинномозговую жидкость, печень и печеночные абсцессы, слюну, семенную жидкость и вагинальный секрет, и достигает концентраций, подобных таковым в плазме. Он проникает через плацентарный барьер и быстро проникает в кровоток плода. Связывание с белками плазмы не более 20%. Объем распределения составляет 0,25–0,85 л/кг.
Биотрансформация
Миконазола нитрат. Метаболизируется в печени. Определяются два неактивных метаболита (2,4-дихлорофенил-1 H имидазол этанол и 2,4-дихлороминдальная кислота).
Метронидазол. Метаболизируется в печени путем окисления, гидроксильный метаболит является активным. Основные метаболиты метронидазола, гидроксильные и метаболиты уксусной кислоты, выделяются с мочой. Гидроксильный метаболит имеет 30% биологической активности метронидазола.
Выведение
Миконазола нитрат. Период полувыведения составляет 24 часа. Менее 1% выводится с мочой. Около 50% выводится с калом, обычно в неизмененном виде.
Метронидазол. Период полувыведения составляет 6–11 часов. Около 6–15% дозы метронидазола выводится с калом, 60–80% не изменяется и выводится с мочой, как и его метаболиты. Около 20% метронидазола выводится с мочой в виде неизмененного вещества.
Данные доклинических исследований
Результаты стандартных доклинических исследований токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не указывают на существование специфического риска для человеческого организма.
В микробиологическом исследовании in vitro не было обнаружено синергического или антагонистического взаимодействия между действующими веществами, входящими в состав препарата, в отношении действия против Candida albicans, Streptococcus (грамм B по Lancefield), Gardnerella vajinalis и Trichomonas vaginalis.
Доклинические исследования комбинации 750 мг метронидазола и 200 мг миконазола нитрата показали, что нет усиления или синергизма летальных или токсичных эффектов обоих составляющих у самок крыс.
В исследовании раздражения слизистой оболочки влагалища у самок собак породы бигль той же комбинацией препаратов было определено, что она не вызывает раздражения слизистой оболочки влагалища и не приводит к клиническим, биохимическим и гематологическим нарушениям. В том же исследовании местных и системных токсических эффектов выявлено не было.
Показания
Для лечения кандидозных вульвовагинитов, вызванных Candida albicans, бактериальных вагинозов, вызванных анаэробными бактериями и Gardnerella vaginalis, трихомонадных вагинитов, вызванных Trichomonas vaginalis, и смешанных вагинальных инфекций.
Противопоказания
- Гиперчувствительность к любому из действующих веществ препарата или к их производным.
- Употребление алкогольных напитков во время лечения или в течение 3 дней после лечения.
- Прием дисульфирама во время лечения или в течение 2 недель после лечения.
- Противопоказано в I триместр беременности.
- Порфирия.
- Эпилепсия.
- Тяжелые нарушения функции печени.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Из-за абсорбции метронидазола могут наблюдаться реакции взаимодействия препарата при одновременном применении с некоторыми веществами и лекарственными средствами.
Алкоголь: взаимодействие метронидазола с алкоголем может вызвать реакцию, аналогичную взаимодействию с дисульфирамом.
Амиодарон: повышение риска кардиотоксичности (пролонгация интервала QT, трепетание-мерцание желудочков, остановка сердца).
Астемизол и терфенадин: метронидазол подавляет метаболизм этих лекарств и увеличивает их концентрацию в плазме.
Карбамазепин: увеличивается концентрация карбамазепина в крови.
Циметидин: увеличивается уровень метронидазола в крови и риск возникновения неврологических побочных эффектов.
Циклоспорин: повышается риск токсичности циклоспорина.
Дисульфирам: эффекты со стороны центральной нервной системы (например, психотические реакции).
Литий: увеличивается уровень в крови и токсичность лития.
Фенитоин: увеличивается уровень фенитоина в крови, снижается уровень метронидазола в крови.
Фенобарбитал: снижается уровень метронидазола в крови.
Фторурацил: увеличивается уровень в крови и токсичность фторурацила.
Пероральные антикоагулянты: усиливается действие антикоагулянтов.
Во время лечения метронидазолом наблюдалось его влияние на уровень в крови ферментов печени, глюкозы (гексокиназный метод), теофиллина и прокаинамида.
Из-за особенностей абсорбции миконазола нитрата при одновременном применении нижеприведённых лекарственных средств могут наблюдаться следующие реакции
Аценокумарол, анисиндион, дикумарол, Фенидион, фенпрокумон, варфарин: повышение риска возникновения кровотечения.
Астемизол, цизаприд и терфенадин: миконазол угнетает метаболизм этих лекарств и увеличивает их концентрацию в плазме.
Карбамазепин: снижается метаболизм карбамазепина.
Циклоспорин: повышается риск токсичности циклоспорина (дисфункция почек, холестаз, парестезии).
Фентанил: увеличивается или пролонгируется действие опиоидов (угнетение центральной нервной системы, депрессия, угнетение дыхания).
Фенитоин и фосфенитоин: увеличивается риск токсичности фенитоина (атаксия, гиперлексия, нистагм, тремор).
Глимепирид: увеличивается гипогликемическое действие.
Оксибутинин: увеличивается концентрация в плазме крови или действие оксибутинина.
Оксикодон: увеличивается концентрация оксикодона в плазме крови и снижается его выведение.
Пимозид: увеличивается риск кардиотоксичности (пролонгация интервала QT, трепетание-мерцание желудочков, остановка сердца).
Толтеродин: увеличивается биодоступность толтеродина у лиц с недостаточностью действия цитохрома P450 2D6.
Триметрексат: увеличение токсичности триметрексата (угнетение костного мозга, нарушение функции почек и печени и образование язв в желудке и кишечнике).
Особенности применения
Следует предупредить пациента о том, что нельзя употреблять алкоголь во время терапии и в течение 2 суток после завершения курса лечения из-за возможности возникновения реакций со стороны центральной нервной системы, аналогичных действию дисульфирама.
Высокие дозы препарата и длительный срок применения могут вызвать периферическую нейропатию и судороги.
Основа суппозитория может нежелательным образом взаимодействовать с резиной или латексом, из которых изготавливаются контрацептивные диафрагмы и презервативы, поэтому их одновременное применение с суппозиториями не рекомендуется.
Половые партнеры пациентов с трихомонадным вагинитом также должны пройти курс лечения.
При почечной недостаточности дозу метронидазола необходимо уменьшить.
При тяжелой печеночной недостаточности может быть изменен клиренс метронидазола. Метронидазол может ухудшать симптомы энцефалопатии в связи с его повышенным уровнем в плазме крови. Таким образом, метронидазол необходимо применять с осторожностью пациентам с печеночной энцефалопатией. Суточную дозу для таких пациентов следует уменьшить до 1/3.
Для пациентов пожилого возраста (старше 65 лет): такие же рекомендации, как и для остальных пациентов.
Препарат не рекомендуется применять девственницам.
Не следует глотать суппозитории или применять препарат любым другим путем введения.
Способ применения и дозы
По 1 суппозиторию вагинальному следует вводить глубоко во влагалище на ночь в течение 7 дней.
При рецидивах заболевания или вагинитах, резистентных к другому лечению, препарат Нео-Пенотран® Форте следует применять в течение 14 дней.
Не рекомендуется применять Нео-Пенотран® Форте в период менструации из-за снижения эффективности препарата, возможность некоторых осложнений при введении.
Дети
Препарат не рекомендуется применять детям.
Побочные реакции
Частота перечисленных ниже побочных явлений определяется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1.000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1.000) очень редко (<1/10.000), неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным).
В отдельных случаях могут наблюдаться такие побочные эффекты как, реакции гиперчувствительности (в том числе высыпания на коже) и боль в брюшной полости, головная боль, зуд, жжение и раздражение влагалища. Частота возникновения системных побочных эффектов очень незначительная вследствие очень низкого уровня метронидазола в плазме крови при вагинальном применении препарата (2–12% от уровня, который достигается при пероральном применении метронидазола). Другое действующее вещество препарата, миконазола нитрат, может вызвать раздражение влагалища (жжение, зуд), как и все другие противогрибковые средства с содержанием производных имидазола, которые вводятся вагинально (2–6%). В случае возникновения тяжелого раздражения необходимо прекратить лечение.
Побочные эффекты в результате системного действия действующих веществ Нео-Пенотран® Форте приведены ниже.
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
Неизвестно: лейкопения.
Нарушения со стороны иммунной системы
Неизвестно: реакции гиперчувствительности, аллергические реакции (в тяжелых случаях может развиться анафилактический шок).
Психиатрические нарушения
Нечасто: депрессия.
Очень редко: нарушения сознания.
Нарушения со стороны нервной системы
Часто: головокружение, головная боль.
Неизвестно: усталость или слабость, атаксия, судороги, периферическая нейропатия вследствие интенсивной и/или длительной терапии метронидазолом.
Гастроинтестинальные нарушения
Неизвестно: нарушение вкуса, металлический привкус, тошнота, рвота, запор, сухость во рту, диарея, снижение аппетита, боли в животе и спазмы.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Очень часто: вагинальные выделения.
Часто: вагинит, вульвовагинальное раздражение, дискомфорт в области малого таза.
Нечасто: ощущение жажды.
Редко: жжение во влагалище, зуд, раздражение, боли в желудке, сыпь.
Неизвестно: местное раздражение и гиперчувствительность, контактный дерматит.
Названные побочные эффекты наблюдаются редко, поскольку концентрация метронидазола в крови при интравагинальном введении невысока.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С, в местах, недоступных для детей.
Препарат можно хранить в холодильнике при температуре 2–8 °С.
Не замораживать.
Упаковка
Одна упаковка содержит 7 суппозиториев вагинальных.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Эмбил Фармацеутикал Ко. Лтд., Турция./
Embil Pharmaceutical Co. Ltd., Turkey.
Местонахождение
Tekirdag province, Cerkezkoy district, Cerkezkoy Organize Sanayi Bolgesi, Gaziosmanpasa Mah., Fatih Bulvari, № 19/2, Turkey.
Провинция Текирдаг, район Черкезкой, Черкезкой Органайз Санаи Бельгесе, Газиосманпаша Мах., бульвар Фати, № 19/2, Турция.