Фармакодинамика.

Нео-Пенотран® Форте содержит миконазола нитрат с противогрибковым и метронидазол с антибактериальным и антитрихомонадным действием. Миконазола нитрат является противогрибковым средством, синтетическим производным имидазола, обладает широким спектром активности и особенно эффективен против патогенных грибов, включая Candida albicans. Кроме того, миконазола нитрат эффективен против грамположительных бактерий. Миконазол проявляет свое действие через синтез эргостерола в цитоплазматической мембране. Миконазола нитрат меняет проницаемость грибковой клетки видов Candida и угнетает утилизацию глюкозы in vitro.

Метронидазол, 5-нитроимидазольное производное, является противопротозойным и антибактериальным средством; он эффективен против нескольких инфекций, вызванных анаэробными бактериями и простейшими, такими как Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, и анаэробными бактериями, включая анаэробные стрептококки.

Миконазола нитрат и метронидазол не имеют синергических и антагонистических эффектов.

Частота клинического излечения, которое было достигнуто в открытом, многоцентровом, неконтролируемом клиническом исследовании эффективности и безопасности препарата Нео-Пенотран® Форте, при 7-дневном лечении 104 пациентов с клиническим/микробиологическим диагнозом вагинита составляла 96,6% при кандидозном вульвовагините, 98,1% при бактериальном вагинозе, 97,3% при трихомонадном вагините и 98,5% при смешанных вагинальных инфекциях. Частота микробиологического излечения составила 89,8%, 96,2%, 100%, 91,7% для каждого вида инфекции соответственно.

В рандомизированном, открытом, сравнительном исследовании эффективности, безопасности и переносимости препарата Нео-Пенотран® Форте частота клинического и микробиологического излечения составляла 84% и 76% соответственно.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Миконазола нитрат. Абсорбция миконазола нитрата при интравагинальном введении очень низкая (примерно 1,4% от дозы). После интравагинального введения препарата Нео-Пенотран® Форте миконазола нитрат в плазме крови не определялся.

Метронидазол. Биодоступность метронидазола при таком пути введения составляет 20% по сравнению с пероральным путем введения. Постоянный уровень метронидазола в плазме составлял от 1,1 до 5,0 мкг/мл после суточного интравагинального введения препарата Нео-Пенотран® Форте.

Распределение

Миконазола нитрат. Связывание с белками плазмы составляет 90%-93%. Его проникновение в спинномозговую жидкость низкое, но он широко распространяется в других тканях. Объем распределения составляет 1400 л.

Метронидазол. Проникает в ткани и жидкости тела, включая желчь, кости, грудь, молоко, церебральные абсцессы, спинномозговую жидкость, печень и печеночные абсцессы, слюну, семенную жидкость и вагинальный секрет, и достигает концентраций, подобных таковым в плазме. Он проникает через плацентарный барьер и быстро проникает в кровоток плода. Связывание с белками плазмы не более 20%. Объем распределения составляет 0,25–0,85 л/кг.

Биотрансформация

Миконазола нитрат. Метаболизируется в печени. Определяются два неактивных метаболита (2,4-дихлорофенил-1 H имидазол этанол и 2,4-дихлороминдальная кислота).

Метронидазол. Метаболизируется в печени путем окисления, гидроксильный метаболит является активным. Основные метаболиты метронидазола, гидроксильные и метаболиты уксусной кислоты, выделяются с мочой. Гидроксильный метаболит имеет 30% биологической активности метронидазола.

Выведение

Миконазола нитрат. Период полувыведения составляет 24 часа. Менее 1% выводится с мочой. Около 50% выводится с калом, обычно в неизмененном виде.

Метронидазол. Период полувыведения составляет 6–11 часов. Около 6–15% дозы метронидазола выводится с калом, 60–80% не изменяется и выводится с мочой, как и его метаболиты. Около 20% метронидазола выводится с мочой в виде неизмененного вещества.

Данные доклинических исследований

Результаты стандартных доклинических исследований токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не указывают на существование специфического риска для человеческого организма.

В микробиологическом исследовании in vitro не было обнаружено синергического или антагонистического взаимодействия между действующими веществами, входящими в состав препарата, в отношении действия против Candida albicans, Streptococcus (грамм B по Lancefield), Gardnerella vajinalis и Trichomonas vaginalis.

Доклинические исследования комбинации 750 мг метронидазола и 200 мг миконазола нитрата показали, что нет усиления или синергизма летальных или токсичных эффектов обоих составляющих у самок крыс.

В исследовании раздражения слизистой оболочки влагалища у самок собак породы бигль той же комбинацией препаратов было определено, что она не вызывает раздражения слизистой оболочки влагалища и не приводит к клиническим, биохимическим и гематологическим нарушениям. В том же исследовании местных и системных токсических эффектов выявлено не было.