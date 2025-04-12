Фармакодинамика.

Препарат Кальцеос — комбинированный препарат, который активно влияет на обмен кальция в организме, корректирует недостаточность кальция и витамина D3, поступающих с пищей. Кальцеос снижает резорбцию и повышает плотность костной ткани в организме.

У лиц пожилого возраста суточная потребность в кальции составляет 1500 мг 500–1000 МЕ витамина D3.

Кальций участвует в формировании костной ткани, минерализации зубов, процессах свертывания крови, регулировании процессов нервной проводимости и мышечных сокращений, поддержании стабильной деятельности нервной системы; является компонентом системы свертывания крови.

Колекальциферол (витамин D3) усиливает всасывание кальция в кишечнике и его связывание в костной ткани, регулирует обмен кальция и фосфора в организме.

Фармакокинетика.

Фармакокинетика обусловлена взаимодействием компонентов препарата.

Около 30% принятой дозы кальция всасывается в желудочно-кишечном тракте. Кальций всасывается в ионизированной форме в проксимальном отделе тонкой кишки с помощью активного D-витаминзависимого транспортного механизма. Не менее 99% кальция концентрируется в плотных структурах организма (кости, зубы), 1% — во внешне- и внутриклеточном пространстве.

Около 50% кальция в крови находится в физиологически активной ионизированной форме. Около 10% — в комплексе с цитратами, фосфатами и другими анионами. Остальные 40% входят в состав белков, в основном, альбуминов.

Выводится кальций с калом, мочой и потом.

Витамин D3 легко всасывается в тонкой кишке. Колекальциферол и его метаболиты циркулируют в крови в виде специфических глобулинов. Витамин D3, чтобы стать активным, подвергается двойному гидроксилированию: сначала в печени колекальциферол превращается в гидроксильноактивную форму 25-гидроксиколекальциферол, затем в почках — в 1,25-гидроксиколекальциферол, который отвечает за усиленное всасывание кальция. Витамин D3, который не прошел метаболизацию, сохраняется в мышечной и жировой тканях. Выводится витамин D3 с калом и мочой.