Гепарин-Фармекс назначают в виде струйных либо прерывистых внутривенних или подкожных инъекций. Перед назначением препарата нужно определить время свертывания крови, тромбиновое и активированное парциальное тромбопластиновое время, количество тромбоцитов. Для разведения гепарина используют только 0,9% раствор натрия хлорида.

Взрослым при остром тромбозе лечение начинают с внутривенного введения 10000–15000 МЕ

Гепарина-Фармекс, контролируя свертывание венозной крови, тромбиновое и активированное парциальное тромбопластиновое время. После этого по 5000–10000 МЕ Гепарина-Фармекс вводят внутривенно каждые 4–6 часов. При этом адекватной считается доза Гепарина-Фармекс, при которой время свертывания крови удлиняется в 2,5–3 раза, а активированное парциальное тромбопластиновое время — в 1,5–2 раза.

Для профилактики острого тромбоза Гепарин-Фармекс вводят подкожно по 5000 МЕ каждые 6–8 часов. При первой фазе синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) у взрослых гепарин применяют подкожно длительное время в суточной дозе 2500–5000 МЕ с контролем тромбинового времени. За 1–2 суток до отмены Гепарина-Фармекс суточную дозу постепенно снижают.

Во время операции на открытом сердце с подключением аппарата экстракорпорального кровообращения пациентам вводят Гепарин-Фармекс в начальной дозе не меньше 150 МЕ на 1 кг массы тела. Если процедура продолжается меньше 60 минут, назначают дозу 300 МЕ/кг, а если процедура продолжается больше 60 минут, назначают 400 МЕ/кг.

С профилактической целью Гепарин-Фармекс вводят подкожно в дозе 5000 МЕ за 2 часа до операции, затем по 5000 МЕ каждые 6–8 часов в течение 7 дней.

Как дополнение к стрептокиназе Гепарин-Фармекс по 5000 МЕ 3 раза в сутки или 10000­12500 МЕ 2 раза в сутки показан при повышенном риске развития тромболитических осложнений у больных:

при повторном инфаркте миокарда;

с постоянной формой мерцания предсердий с эмболизацией.

При остром коронарном синдроме (нестабильной стенокардии или инфаркте миокарда) сначала струйно внутривенно вводят 5000 МЕ Гепарина-Фармекс, затем переходят на внутривенное капельное введение препарата со скоростью 1000 МЕ/час. Скорость инфузии необходимо подбирать таким образом, чтобы в течение первых 2–3 суток поддерживать активированное парциальное тромбопластиновое время на уровне в 1,5–2 раза больше, чем его нормальное значение.

Детям Гепарин-Фармекс назначают по такой схеме: начальная доза составляет 50 МЕ/кг (внутривенная инъекция/инфузия), поддерживающая доза — 100 МЕ/кг каждые 4 часа. Средняя суточная доза для детей составляет 300 МЕ/кг.

Младенцам назначают от 2 до 10 МЕ/кг/час внутривенно (постоянно или прерывисто). Подкожно младенцам гепарин вводят в суточной дозе 200–300 МЕ/кг, распределяя ее на 4–6 инъекций.

Во всех случаях при применении Гепарина-Фармекс за 1–3 дня до его отмены назначают непрямые антикоагулянты.