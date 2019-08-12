Гепарин-Фармекс (Heparin-Pharmex) (220252) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепарин-Фармекс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: 1 мл раствора содержит гепарина натрия 5000 МЕ;
вспомогательные вещества: спирт бензиловый, натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или желтоватый раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Антитромботические средства. Группа гепарина. Код АТХ В01А В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гепарин является гликозамингликаном (мукополисахаридом), который состоит из сульфатированных остатков D-глюкозамина и D-глюкуроновой кислоты.
Гепарин — антикоагулянт прямого действия. В растворе гепарин имеет отрицательный заряд, что способствует его взаимодействию с белками, которые участвуют в процессе свертывания крови. Гепарин связывается с антитромбином III (кофактор гепарина) и ингибирует процесс свертывания крови путем инактивации факторов V, VII, IX, X. При этом нейтрализуются факторы, активирующие свертывание крови (каликреин, IXa, Xa, XIa, XIIa), нарушается переход протромбина в тромбин. Когда процесс тромбооразования уже начался, большое количество гепарина может тормозить дальнейшую коагуляцию путем инактивации тромбина и торможение превращения фибриногена в фибрин. Гепарин также предупреждает образование стабильных фибриновых сгустков путем торможения активации фибринстабилизирующего фактора. При парентеральном введении гепарин замедляет свертывание крови, активирует процесс фибринолиза, угнетает активность некоторых энзимов (гиалуронидазы, фосфатазы, трипсина), замедляя действие простациклина на агрегацию тромбоцитов, вызванное действием аденозиндифосфата.
Фармакокинетика.
После внутривенного введения максимальный уровень в плазме крови достигается через несколько минут, после медленной внутривенной инфузии — не позднее чем через 2–3 мин, после подкожного введения — через 40–60 мин. Объем распределения гепарина соответствует объему плазмы крови и в значительной степени повышается при увеличении дозы препарата. Белки плазмы крови при концентрации гепарина 2 МЕ/мл крови связывают до 95% препарата, при более высоких концентрациях — меньше. Гепарин частично метаболизируется в печени. Около 20% определяется в моче в форме неизмененного гепарина и урогепарина (имеет активность 50% активного вещества). Период биологического полураспада составляет 1,32–1,72 часа. Период полувыведения из плазмы крови составляет 30–60 мин. При печеночной недостаточности гепарин кумулируется. Гепарин не проникает в грудное молоко, плохо проникает через плаценту.
Показания
- Профилактика и лечение тромбоэмболических заболеваний и их осложнений (острый коронарный синдром, тромбозы и эмболии магистральных вен и артерий, сосудов мозга, глаз, I фаза синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, постоянная форма мерцания предсердий с эмболизацией);
- для предупреждения послеоперационных венозных тромбозов и эмболий легочной артерии (в режиме низкого дозирования) у пациентов, перенесших хирургические вмешательства, или у тех, кто по каким-либо другим причинам имеет риск развития тромбоэмболической болезни;
- для предупреждения свертывания крови при лабораторных исследованиях, диализе, экстракорпоральном кровообращении, операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к гепарину и/или спирту бензиловому; гемофилия; геморрагические диатезы; подозрение на гепарининдуцированную иммунную тромбоцитопению; пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; тяжелая артериальная гипертензия; цирроз печени, сопровождающийся варикозным расширением вен пищевода; тяжелая почечная и печеночная недостаточность; бактериальный эндокардит; менструация; недавно проведенные хирургические вмешательства, особенно нейрохирургические и офтальмологические; язвенный колит; злокачественные новообразования; геморрагический инсульт (первые 2–3 суток); черепномозговые травмы; ретинопатия; кровоизлияние в ткани глаза; деструктивный туберкулез легких; энцефаломаляция; геморрагический панкреонекроз; кровотечения любой локализации (открытая язва желудка, внутричерепное кровотечение), за исключением геморрагии, возникшей на почве эмболического инфаркта легких (кровохарканье) или почек (гематурия); повторные кровотечения в анамнезе, независимо от локализации; повышение проницаемости сосудов (например при болезни Верльгофа); состояние шока; угроза аборта.
Гепарин нельзя применять: пациентам, которые употребили высокие дозы алкоголя; в виде внутримышечных инъекций; при острых и хронических лейкозах; апластических и гипопластических анемиях; при острой аневризме сердца и аорты; во время проведения операций на головном или спинном мозге, глазном яблоке, ушах; после проведения хирургических операций на участках, где развитие кровотечения опасно для жизни пациента; при сахарном диабете; при проведении эпидуральной анестезии во время родов. Пациентам, которым применяют гепарин с лечебной целью, при проведении плановых хирургических операций противопоказана проводниковая анестезия, так как применение гепарина в редких случаях может вызвать эпидуральные или спинномозговые гематомы, в результате чего может развиться длительный или необратимый паралич.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Антикоагулянты прямого и непрямого действия усиливают действие гепарина. Антигистаминные препараты и препараты дигиталиса, тетрациклины, никотин, нитроглицерин, кортикотропин, тироксин ослабляют антикоагулянтное действие препарата. Средства, уменьшающие агрегацию тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота, декстрин, фенилбутазон, ибупрофен, метиндол, дипиридамол, гидроксихлорохин, фибринолитики, аскорбиновая кислота, алкалоиды спорыньи, индометацин, сульфинпиразон, пробенецид, цефалоспорины, кеторолак, эпопростинол, клопидогрель, тиклопидин, стрептокиназа, внутривенное введение пенициллинов, этакриновой кислоты, цитостатиков), при одновременной терапии с гепарином могут вызывать кровоизлияния, поэтому их необходимо применять очень осторожно. Риск кровоизлияний также повышается при комбинированной терапии гепарина с ульцерогенными, иммунодепрессивными и тромболитическими препаратами.
Гепарин может вытеснять фенитоин, хинидин, пропранолол, бензодиазепины и билирубин из мест связывания с белками плазмы крови. При одновременном применении щелочные лекарственные средства, энаприлат, трициклические антидепрессанты могут связываться с гепарином, что приводит к взаимному снижению эффективности.
Ингибиторы АПФ, антагонисты ангиотензина ІІ: возможно развитие гиперкалиемии.
Алкоголь: одновременное употребление спиртных напитков значительно повышает риск развития кровотечений.
Особенности применения
При назначении гепарина с лечебной целью запрещается вводить препарат внутримышечно. Следует избегать биопсий, эпидуральных анестезий и диагностических люмбальных пункций.
С осторожностью применять пациентам, у которых ранее отмечались реакции гиперчувствительности к низкомолекулярным гепаринам.
Количество тромбоцитов следует определять перед началом лечения, в первый день лечения и через 3–4 дня на протяжении всего периода назначения гепарина. Внезапное снижение количества тромбоцитов требует немедленной отмены препарата, а также дальнейшего исследования с целью уточнения этиологии тромбоцитопении. При подозрении на гепарининдуцированную тромбоцитопению типа I или II лечение гепарином следует прекратить.
При переходе с терапии гепарином на прием непрямых антикоагулянтов гепарин можно отменить только тогда, когда непрямые антикоагулянты обеспечивают увеличение протромбинового времени до терапевтических границ не меньше 2 дней подряд.
С целью избежания значительной гипокоагуляции нужно уменьшить дозу гепарина, не увеличивая интервалов между инъекциями.
Во время применения гепарина рекомендуется контролировать гематологические показатели, а также следить за клиническим состоянием пациента, особенностями развития геморрагических осложнений.
У пациентов старше 60 лет гепарин может вызывать геморрагии, особенно у женщин и у пациентов с нарушением функции почек.
Пациенты, чувствительные к белкам животного происхождения, могут быть чувствительными и к гепарину.
При подозрении на реакцию гиперчувствительности за несколько минут до введения полной дозы следует медленно внутривенно ввести разведенную пробную дозу 1000 МЕ.
Особой осторожности следует придерживаться в течение 36 часов после родов.
У больных с артериальной гипертензией следует контролировать артериальное давление.
У пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью, метаболическим ацидозом, повышенной концентрацией калия в крови или тех, кто применяет препараты калия, во время применения препарата рекомендуется постоянно контролировать уровень калия в крови, принимая во внимание увеличенную опасность развития гиперкалиемии.
Способ применения и дозы
Гепарин-Фармекс назначают в виде струйных либо прерывистых внутривенних или подкожных инъекций. Перед назначением препарата нужно определить время свертывания крови, тромбиновое и активированное парциальное тромбопластиновое время, количество тромбоцитов. Для разведения гепарина используют только 0,9% раствор натрия хлорида.
Взрослым при остром тромбозе лечение начинают с внутривенного введения 10000–15000 МЕ
Гепарина-Фармекс, контролируя свертывание венозной крови, тромбиновое и активированное парциальное тромбопластиновое время. После этого по 5000–10000 МЕ Гепарина-Фармекс вводят внутривенно каждые 4–6 часов. При этом адекватной считается доза Гепарина-Фармекс, при которой время свертывания крови удлиняется в 2,5–3 раза, а активированное парциальное тромбопластиновое время — в 1,5–2 раза.
Для профилактики острого тромбоза Гепарин-Фармекс вводят подкожно по 5000 МЕ каждые 6–8 часов. При первой фазе синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) у взрослых гепарин применяют подкожно длительное время в суточной дозе 2500–5000 МЕ с контролем тромбинового времени. За 1–2 суток до отмены Гепарина-Фармекс суточную дозу постепенно снижают.
Во время операции на открытом сердце с подключением аппарата экстракорпорального кровообращения пациентам вводят Гепарин-Фармекс в начальной дозе не меньше 150 МЕ на 1 кг массы тела. Если процедура продолжается меньше 60 минут, назначают дозу 300 МЕ/кг, а если процедура продолжается больше 60 минут, назначают 400 МЕ/кг.
С профилактической целью Гепарин-Фармекс вводят подкожно в дозе 5000 МЕ за 2 часа до операции, затем по 5000 МЕ каждые 6–8 часов в течение 7 дней.
Как дополнение к стрептокиназе Гепарин-Фармекс по 5000 МЕ 3 раза в сутки или 1000012500 МЕ 2 раза в сутки показан при повышенном риске развития тромболитических осложнений у больных:
- при повторном инфаркте миокарда;
- с постоянной формой мерцания предсердий с эмболизацией.
При остром коронарном синдроме (нестабильной стенокардии или инфаркте миокарда) сначала струйно внутривенно вводят 5000 МЕ Гепарина-Фармекс, затем переходят на внутривенное капельное введение препарата со скоростью 1000 МЕ/час. Скорость инфузии необходимо подбирать таким образом, чтобы в течение первых 2–3 суток поддерживать активированное парциальное тромбопластиновое время на уровне в 1,5–2 раза больше, чем его нормальное значение.
Детям Гепарин-Фармекс назначают по такой схеме: начальная доза составляет 50 МЕ/кг (внутривенная инъекция/инфузия), поддерживающая доза — 100 МЕ/кг каждые 4 часа. Средняя суточная доза для детей составляет 300 МЕ/кг.
Младенцам назначают от 2 до 10 МЕ/кг/час внутривенно (постоянно или прерывисто). Подкожно младенцам гепарин вводят в суточной дозе 200–300 МЕ/кг, распределяя ее на 4–6 инъекций.
Во всех случаях при применении Гепарина-Фармекс за 1–3 дня до его отмены назначают непрямые антикоагулянты.
Дети
Детям дозы назначают в соответствии с массой их тела. Не применяют недоношенным детям и новорожденным. Возможно развитие аллергических реакций, в том числе токсических, у детей до 3 лет.
Побочные реакции
К наиболее распространенным побочным реакциям относятся кровоизлияния, повышение уровня печеночных ферментов, обратимая тромбоцитопения и различные дерматологические нарушения. Также сообщалось о единичных случаях генерализированных аллергических реакций, некрозе кожи и приапизме.
Со стороны системы крови: тромбоцитопения I и II типа, эпидуральные и спинномозговые гематомы.
Со стороны психики: депрессия.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных трансаминаз (АЛТ и АСТ), лактатдегидрогеназы, гамма-глутамилтрансферазы и гиперлипидемия (данные нарушения являются обратимыми и исчезают при отмене препарата).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: высыпания (эритематозные, макулопапулезные), крапивница, зуд, зуд и жжение в области кожи стоп, некроз кожи, мультиформная эритема, алопеция.
Со стороны костно-мышечной системы: остеопороз, деминерализация костей.
Со стороны половой системы: приапизм.
Со стороны иммунной системы: кожные высыпания, конъюнктивит, слезотечение, ринит, бронхоспазм, астма, тахипноэ, цианоз, аллергический ангиоспазм в конечностях, анафилактоидные реакции, анафилактический шок.
Со стороны эндокринной системы и метаболизма: гипоальдостеронизм, гиперкалиемия, повышение уровня тироксина, снижение уровня холестерина, повышение уровня глюкозы в крови.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: кровоизлияния и гематомы в любом органе или системе органов (подкожные, внутримышечные, внутрибрюшинные, носовые, внутрикишечные, желудочные, маточные).
Реакции в месте введения: раздражение, язвы, болезненность, кровоизлияния, гематомы и атрофия в месте инъекции.
Прочие: насморк, лихорадка.
Тромбоцитопения как осложнение терапии гепарином встречается у 6% больных. Она может возникнуть как прямое следствие агрегации тромбоцитов под действием гепарина или вследствие иммунной реакции, когда антитело поражает тромбоциты и эндотелий. Реакции первого типа, как правило, проявляются в легкой форме и исчезают после прекращения терапии, а реакции второго типа имеют тяжелый характер. Вследствие тромбоцитопении могут появляться некрозы кожи и тромбозы в артериях («белый тромб»), сопровождающиеся рецидивом венозных тромбоэмболий, развитием гангрены, инфаркта миокарда, инсульта. При появлении тяжелой тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов в 2 раза от начального количества) необходимо прекратить применение гепарина.
Может наблюдаться повышение активности трансминаз (АЛТ и АСТ), уровней свободных жирных кислот и тироксина; обратимая задержка калия.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Несовместимость.
Добутамина гидрохлорид и гепарин не разрешается смешивать и вводить внутривенно вместе, поскольку образуются хелатные комплексы.
Упаковка
По 1 мл или 5 мл во флаконах, по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке. По 1 контурной ячейковой упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».