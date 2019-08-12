Бетайод-Фармекс (Betaiod-Pharmex) (220248) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетайод-Фармекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: повидон-йод;
1 пессарий содержит 200 мг повидон-йода;
вспомогательное вещество: макрогол 1000.
Лекарственная форма
Пессарии.
Основные физико-химические свойства: гладкие пессарии темно-коричневого цвета, с запахом йода, однородной консистенции. Допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства, которые применяют в гинекологии. Код АТХ G01A Х11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Повидон-йод является комплексом йода и полимера поливинилпирролидона, который выделяет йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. Элементарный йод оказывает сильное бактерицидное действие, обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов.
Механизм действия: свободный йод проявляет быстрый бактерицидный эффект, а полимер является депо для йода.
При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное количество йода.
Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH) и гидроксильными (ОН) группами аминокислот, которые входят в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов уничтожается при действии in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное действие происходит в первые 15–30 секунд. При этом йод обесцвечивается, в связи с чем изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности. Активное вещество препарата Бетайод-Фармекс, пессарии, имеет широкий антимикробный спектр действия, а именно: действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактерицидный), на вирусы (вирулицидный), грибки (фунгицидный) и споры грибков (спорицидный), а также на некоторые простейшие микроорганизмы (протозойный).
Благодаря механизму действия резистентности к препарату, в том числе вторичной резистентности при длительном применении, не ожидается.
Препарат растворяется в воде и легко смывается водой.
Длительное нанесение препарата на обширные раневые поверхности или тяжелые ожоги, а также слизистые оболочки может привести к всасыванию значительного количества йода. Как правило, вследствие длительного применения препарата содержание йода в крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через 7–14 суток после последнего применения препарата.
У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не ведет к клинически значимым изменениям тиреоидного гормонального статуса.
Фармакокинетика.
Абсорбция и почечная экскреция повидон-йода зависят от его молекулярной массы, а поскольку она колеблется в пределах 35000–50000, то возможна задержка вещества. Абсорбция повидон-йода или йодида является такой же, как и обычного йода из других источников.
Объем распределения соответствует примерно 38% массы тела, время биологического полувыведения после вагинального применения составляет около 2 суток. Нормальный общий уровень йода в плазме крови составляет приблизительно 3,8–6 мкг/дл, а уровень неорганического йода — 0,01–0,5 мкг/дл. Выводится препарат из организма преимущественно почками с клиренсом 15–60 мл/мин в зависимости от уровня йода в плазме крови и клиренса креатинина (в норме — 100–300 мкг йода на 1 г креатинина).
Показания
Острые и хронические вагинальные инфекции (кольпит):
- смешанные инфекции;
- неспецифические инфекции (бактериальный вагиноз, вызванный Gardnerella vaginalis);
- грибковые инфекции (Candida albicans);
- вагинальные инфекции вследствие лечения антибиотиками и стероидными препаратами;
- трихомониаз (при необходимости следует проводить комбинированное системное лечение).
Предоперационная профилактика при хирургических операциях во влагалище или диагностических процедурах.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к йоду или подозрение на нее или к другим компонентам препарата.
- Нарушения функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото).
- Не применяют до и после лечения и сцинтиграфии с радиоактивным йодом больных с карциномой щитовидной железы.
- Герпетиформный дерматит Дюринга.
- Почечная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Совместное применение повидон-йода и перекиси водорода, а также ферментных препаратов, которые содержат серебро и таулоридин, для обработки ран или антисептических препаратов приводит к взаимному снижению эффективности.
Повидон-йод нельзя применять с препаратами ртути в связи с риском образования щелочного йодита ртути. Препарат может вступать в реакции с белками и ненасыщенными органическими комплексами, поэтому эффект повидон-йода может быть компенсирован повышением его дозы.
Следует избегать длительного применения препарата пациентам, которые получают препараты лития.
Благодаря своим окислительным свойствам повидон-йод может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или в моче или глюкозы в моче.
При применении повидон-йода поглощение йода щитовидной железой может уменьшиться, это может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов (таких как сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белком, измерение радиоактивного йода) или может противодействовать с йодом, который применяется для терапии щитовидной железы.
Сцинтиграфию щитовидной железы следует проводить после прекращения терапии на 1–2 недели, чтобы получить достоверные результаты.
Способ применения и дозы
Препарат применяют вагинально.
Рекомендуется применять препарат 1 раз в сутки в течение 7 дней.
В случае более тяжелых инфекций рекомендуется применять в течение еще 7 дней. При стойких инфекциях препарат назначают 2 раза в сутки (после консультации с врачом). Пессарий вынуть из оболочки и после увлажнения ввести глубоко во влагалище.
Во время лечения пессариями рекомендуется использование гигиенических прокладок.
Дозирование
1 пессарий ввести глубоко во влагалище вечером перед сном. Препарат следует применять ежедневно (даже во время менструации).
Дети
Бетайод-Фармекс, пессарии, не применяют детям.
Побочные реакции
Повидон-йод обычно хорошо переносится. Возможны местные реакции, хотя это вещество считается менее раздражающим.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: местные кожные реакции гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с образованием псориазоподобных красных мелких буллезных образований. Аллергические реакции, включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек.
Если возникли вышеуказанные симптомы, следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность.
Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз.
Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого количества йода.
В некоторых случаях был описан йодиндуцированный гипертиреоз, который возник в результате длительного применения препарата в основном у пациентов с существующим заболеванием щитовидной железы.
Со стороны других органов и систем побочные эффекты были зарегистрированы только эпизодически.
Пессарии имеют спермицидный эффект, следовательно, их применение не рекомендуется тем, кто планирует беременность.
В отдельных случаях возможны генерализованные острые реакции со снижением артериального давления и/или затруднением дыхания (анафилактические реакции).
Срок годности
1,5 года.
Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2 °С до +8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 пессариев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке из картона.
По 7 пессариев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина.
Местоположение производителя и адрес места ведения его деятельности.
Ул. Шевченко, 100, г. Борисполь, Киевская обл., 08300, Украина.
Дата последнего пересмотра.
Обо всех случаях побочных реакций необходимо информировать производителя:
ООО «Фармекс Груп», Украина, 08300, Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100, тел. +38 (044) 391–19–19, факс: +38 (044) 391–19–18, или через форму на сайте: http://www.pharmex.com.ua/kontakty/forma-137-o/»