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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОРТИКОСТЕРОИДЫПрочие антимикробные и антисептические средстваПовидон-йодБетайод-Фармекс (Betaiod-Pharmex)

Бетайод-Фармекс (Betaiod-Pharmex) (220248) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бетайод-Фармекс (Betaiod-Pharmex)
Цена в городе Киев
Без рецепта
14 шт, 200 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Пессарии
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
14 шт.
ATC-група
G01A X11 Повидон-йод
Регистрационное удостоверение
UA/13830/01/01 от 12.08.2019
Международное название
POVIDONUM (ПОВИДОН)

Бетайод-Фармекс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: повидон-йод;

1 пессарий содержит 200 мг повидон-йода;

вспомогательное вещество: макрогол 1000.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: гладкие пессарии темно-коричневого цвета, с запахом йода, однородной консистенции. Допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, которые применяют в гинекологии. Код АТХ G01A Х11.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Повидон-йод является комплексом йода и полимера поливинилпирролидона, который выделяет йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. Элементарный йод оказывает сильное бактерицидное действие, обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов.

Механизм действия: свободный йод проявляет быстрый бактерицидный эффект, а полимер является депо для йода.

При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное количество йода.

Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH) и гидроксильными (ОН) группами аминокислот, которые входят в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов уничтожается при действии in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное действие происходит в первые 15–30 секунд. При этом йод обесцвечивается, в связи с чем изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности. Активное вещество препарата Бетайод-Фармекс, пессарии, имеет широкий антимикробный спектр действия, а именно: действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактерицидный), на вирусы (вирулицидный), грибки (фунгицидный) и споры грибков (спорицидный), а также на некоторые простейшие микроорганизмы (протозойный).

Благодаря механизму действия резистентности к препарату, в том числе вторичной резистентности при длительном применении, не ожидается.

Препарат растворяется в воде и легко смывается водой.

Длительное нанесение препарата на обширные раневые поверхности или тяжелые ожоги, а также слизистые оболочки может привести к всасыванию значительного количества йода. Как правило, вследствие длительного применения препарата содержание йода в крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через 7–14 суток после последнего применения препарата.

У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не ведет к клинически значимым изменениям тиреоидного гормонального статуса.

Фармакокинетика.

Абсорбция и почечная экскреция повидон-йода зависят от его молекулярной массы, а поскольку она колеблется в пределах 35000–50000, то возможна задержка вещества. Абсорбция повидон-йода или йодида является такой же, как и обычного йода из других источников.

Объем распределения соответствует примерно 38% массы тела, время биологического полувыведения после вагинального применения составляет около 2 суток. Нормальный общий уровень йода в плазме крови составляет приблизительно 3,8–6 мкг/дл, а уровень неорганического йода — 0,01–0,5 мкг/дл. Выводится препарат из организма преимущественно почками с клиренсом 15–60 мл/мин в зависимости от уровня йода в плазме крови и клиренса креатинина (в норме — 100–300 мкг йода на 1 г креатинина).

Показания

Острые и хронические вагинальные инфекции (кольпит):

  • смешанные инфекции;
  • неспецифические инфекции (бактериальный вагиноз, вызванный Gardnerella vaginalis);
  • грибковые инфекции (Candida albicans);
  • вагинальные инфекции вследствие лечения антибиотиками и стероидными препаратами;
  • трихомониаз (при необходимости следует проводить комбинированное системное лечение).

Предоперационная профилактика при хирургических операциях во влагалище или диагностических процедурах.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к йоду или подозрение на нее или к другим компонентам препарата.
  • Нарушения функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото).
  • Не применяют до и после лечения и сцинтиграфии с радиоактивным йодом больных с карциномой щитовидной железы.
  • Герпетиформный дерматит Дюринга.
  • Почечная недостаточность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместное применение повидон-йода и перекиси водорода, а также ферментных препаратов, которые содержат серебро и таулоридин, для обработки ран или антисептических препаратов приводит к взаимному снижению эффективности.

Повидон-йод нельзя применять с препаратами ртути в связи с риском образования щелочного йодита ртути. Препарат может вступать в реакции с белками и ненасыщенными органическими комплексами, поэтому эффект повидон-йода может быть компенсирован повышением его дозы.

Следует избегать длительного применения препарата пациентам, которые получают препараты лития.

Благодаря своим окислительным свойствам повидон-йод может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или в моче или глюкозы в моче.

При применении повидон-йода поглощение йода щитовидной железой может уменьшиться, это может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов (таких как сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белком, измерение радиоактивного йода) или может противодействовать с йодом, который применяется для терапии щитовидной железы.

Сцинтиграфию щитовидной железы следует проводить после прекращения терапии на 1–2 недели, чтобы получить достоверные результаты.

Способ применения и дозы

Препарат применяют вагинально.

Рекомендуется применять препарат 1 раз в сутки в течение 7 дней.

В случае более тяжелых инфекций рекомендуется применять в течение еще 7 дней. При стойких инфекциях препарат назначают 2 раза в сутки (после консультации с врачом). Пессарий вынуть из оболочки и после увлажнения ввести глубоко во влагалище.

Во время лечения пессариями рекомендуется использование гигиенических прокладок.

Дозирование

1 пессарий ввести глубоко во влагалище вечером перед сном. Препарат следует применять ежедневно (даже во время менструации).

Дети

Бетайод-Фармекс, пессарии, не применяют детям.

Побочные реакции

Повидон-йод обычно хорошо переносится. Возможны местные реакции, хотя это вещество считается менее раздражающим.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: местные кожные реакции гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с образованием псориазоподобных красных мелких буллезных образований. Аллергические реакции, включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек.

Если возникли вышеуказанные симптомы, следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность.

Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз.

Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого количества йода.

В некоторых случаях был описан йодиндуцированный гипертиреоз, который возник в результате длительного применения препарата в основном у пациентов с существующим заболеванием щитовидной железы.

Со стороны других органов и систем побочные эффекты были зарегистрированы только эпизодически.

Пессарии имеют спермицидный эффект, следовательно, их применение не рекомендуется тем, кто планирует беременность.

В отдельных случаях возможны генерализованные острые реакции со снижением артериального давления и/или затруднением дыхания (анафилактические реакции).

Срок годности

1,5 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2 °С до +8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 пессариев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке из картона.

По 7 пессариев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина.

Местоположение производителя и адрес места ведения его деятельности.

Ул. Шевченко, 100, г. Борисполь, Киевская обл., 08300, Украина.

Дата последнего пересмотра.

Обо всех случаях побочных реакций необходимо информировать производителя:

ООО «Фармекс Груп», Украина, 08300, Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100, тел. +38 (044) 391–19–19, факс: +38 (044) 391–19–18, или через форму на сайте: http://www.pharmex.com.ua/kontakty/forma-137-o/»