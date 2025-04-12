Ламифен гель (Lamiphen gel)
Ламифен гель инструкция по применению
Состав
Тербинафин - 1 %
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тербинафин представляет собой аллиламин и оказывает широкий спектр противогрибкового действия. Тербинафин в соответствующей концентрации оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибов. Активность в отношении дрожжевых грибов в зависимости от их вида может быть фунгицидной или фунгистатической.
Тербинафин специфически подавляет ранний этап биосинтеза стеринов в клеточной мембране грибка. Это приводит к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Влияние тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы в клеточной мембране грибка. Этот фермент не относится к системе цитохрома Р450. Тербинафин не влияет на метаболизм гормонов или других лекарственных средств.
При местном применении препарат быстро начинает действовать, с его помощью можно достичь эффекта при кратковременном лечении (7–14 дней).
При местном применении всасывается менее 5% дозы, поэтому абсорбция тербинафина в системный кровоток незначительна.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Ламифен гель
грибковые инфекции кожи, вызванные такими дерматофитами, как Trichophyton (например T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum, например межпальцевая эпидермофития стоп («стопа атлета»), паховая дерматофития («зуд жокея»), дерматофития туловища (стригущий лишай). Разноцветный лишай, вызванный Pityrosporum orbiculare (также известным как Malassezia furfur).
Применение Ламифен гель
продолжительность лечения зависит от вида заболевания и тяжести его течения.
Гель наносят на кожу 1 раз в сутки. Перед нанесением геля необходимо очистить и подсушить пораженные участки кожи. Гель наносят тонким слоем на пораженную кожу и близлежащие участки и слегка втирают. При инфекциях, которые сопровождаются опрелостью складок кожи (под молочными железами, межпальцевые зоны, между ягодицами, в паховой зоне), места с нанесенным гелем можно прикрывать марлей, особенно на ночь.
Средняя продолжительность лечения:
- - эпидермофития стоп (межпальцевая): 1 раз в сутки на протяжении 1 нед;
- - дерматомикоз паховой зоны и дерматомикоз туловища: 1 раз в сутки на протяжении 1 нед;
- - разноцветный лишай: 1 раз в сутки на протяжении 1 нед.
Коррекции дозы препарата у лиц пожилого возраста не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к тербинафину или любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
местные проявления, такие как зуд, шелушение или жжение кожи, боль и раздражение в месте нанесения, нарушение пигментации, эритема, образование корки и другие могут наблюдаться в месте нанесения. Эти незначительные проявления следует отличать от реакций гиперчувствительности, включая сыпь, о которых сообщается в единичных случаях и которые требуют прекращения лечения. При случайном контакте с глазами тербинафин может вызвать раздражение глаз. В редких случаях скрытая грибковая инфекция может обостриться.
Возможные побочные эффекты
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу.
Со стороны органов зрения: раздражение глаз.
Со стороны кожи и соединительных тканей: шелушение кожи, зуд, повреждения кожи, образование корки, поражения кожи, нарушения пигментации, эритема, чувство жжения кожи, сухость кожи, контактный дерматит, экзема, сыпь.
Общие нарушения и реакции в месте нанесения: боль, боль в месте нанесения, раздражение в месте нанесения, обострение симптомов.
Особые указания
препарат следует с осторожностью назначать пациентам с поражениями лица. Гель предназначен только для местного применения на кожу. Следует избегать его попадания в глаза. В случае попадания геля в глаза их необходимо промыть проточной водой.
Обычно облегчение клинических симптомов происходит в течение нескольких дней. Нерегулярное применение препарата или несвоевременное прекращение лечения может привести к рецидиву заболевания.
Для предотвращения микоза кожи необходимо соблюдать следующие правила: ежедневно менять нательное белье, поскольку возможно наличие микроорганизмов на частях одежды, которые находились в контакте с инфицированными поверхностями кожи; избегать ношения слишком тесной одежды или одежды, которая плохо пропускает воздух; тщательно высушивать пораженные участки кожи после мытья; менять каждый день личное полотенце. При микозе стоп противопоказано ходить босиком. Дополнительно к местному лечению 1 раз в день рекомендуется обработать внутри носки или обувь соответствующим противогрибковым средством.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку клинический опыт применения геля у женщин в период беременности и кормления грудью очень ограничен, в этот период его можно применять только тогда, когда польза от лечения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
При проведении местного лечения маловероятно, что незначительное количество активного вещества, которое всасывается через кожу, будет проявлять негативное влияние на плод.
Тербинафин в небольшом количестве проникает в грудное молоко, поэтому препарат нельзя применять в период кормления грудью.
Следует избегать контакта ребенка с любым участком кожи, на которую наносили лекарственное средство.
Дети. По причине недостаточного опыта применения не рекомендуется применять Ламифен гель у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
неизвестно.
Передозировка
низкая системная абсорбция тербинафина в виде геля для местного применения обусловливает чрезвычайно низкую вероятность передозировки. При случайном применении препарата внутрь следует ожидать развития таких побочных явлений, как и при передозировке препарата Ламифен в форме таблеток: головная боль, тошнота, боль в эпигастральной области и головокружение. Терапия симптоматическая. При попадании геля в желудок в случае необходимости вызвать рвоту.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C; не замораживать.