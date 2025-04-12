препарат следует с осторожностью назначать пациентам с поражениями лица. Гель предназначен только для местного применения на кожу. Следует избегать его попадания в глаза. В случае попадания геля в глаза их необходимо промыть проточной водой.

Обычно облегчение клинических симптомов происходит в течение нескольких дней. Нерегулярное применение препарата или несвоевременное прекращение лечения может привести к рецидиву заболевания.

Для предотвращения микоза кожи необходимо соблюдать следующие правила: ежедневно менять нательное белье, поскольку возможно наличие микроорганизмов на частях одежды, которые находились в контакте с инфицированными поверхностями кожи; избегать ношения слишком тесной одежды или одежды, которая плохо пропускает воздух; тщательно высушивать пораженные участки кожи после мытья; менять каждый день личное полотенце. При микозе стоп противопоказано ходить босиком. Дополнительно к местному лечению 1 раз в день рекомендуется обработать внутри носки или обувь соответствующим противогрибковым средством.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку клинический опыт применения геля у женщин в период беременности и кормления грудью очень ограничен, в этот период его можно применять только тогда, когда польза от лечения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

При проведении местного лечения маловероятно, что незначительное количество активного вещества, которое всасывается через кожу, будет проявлять негативное влияние на плод.

Тербинафин в небольшом количестве проникает в грудное молоко, поэтому препарат нельзя применять в период кормления грудью.

Следует избегать контакта ребенка с любым участком кожи, на которую наносили лекарственное средство.

Дети. По причине недостаточного опыта применения не рекомендуется применять Ламифен гель у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.