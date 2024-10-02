Фармакодинамика.

Гелоплазма — раствор модифицированного жидкого желатина в физиологическом растворе со средней молекулярной массой (Mw) 45 000 Дальтон. В результате сукциниляции молекулы желатина становятся более отрицательно заряженными, а следовательно, более вытянутыми. Гелоплазма является заменителем плазмы, но не оказывает плазморасширяющего действия.

Раствор препарата оказывает влияние на восстановление ионного баланса и коррекцию ацидоза и незначительно повышает диурез.

Раствор препарата применяют самостоятельно, без переливания крови в случаях потери крови 10 — 20% от общего объема и при вливаниях ограниченного объема (около 500 мл). Такие введения не влияют на изменение группы крови и оказывают нейтральное действие на механизмы свертывания крови.

При наличии сильного кровотечения альтернативное введение крови и препаратов жидкого желатина обеспечивает адекватную гемодилюцию (восстановление объема крови и поддержание онкотического давления).

Фармакокинетика.

После инфузии препарат быстро распространяется во внутрисосудистом пространстве и частично, с учетом низкой доли молекулярной массы, в интерстициальном пространстве. Наличие в составе низкомолекулярных веществ влияет на функцию почек и повышение диуреза. Объем заместительного эффекта препарата сохраняется в течение 4–5 часов после инфузии. Выводится быстро (75% в течение 24 ч), преимущественно почками с мочой.