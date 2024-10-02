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Гелоплазма (Geloplasma) (220182) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гелоплазма (Geloplasma)
Цена в городе Киев
от 216,26 грн
По рецепту
1 шт от 216,26 грн 20 шт Нет в наличии
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инфузий
Объем
500 мл
ATC-група
B05A A06 Препараты желатина
Регистрационное удостоверение
UA/13782/01/01 от 02.10.2019

Гелоплазма инструкция по применению

Состав

действующие вещества:

100 мл раствора содержит: желатина жидкого модифицированного в перерасчете на безводный желатин — 3,0000 г, натрия хлорида — 0,5382 г, магния хлорида гексагидрата — 0,0305 г, калия хлорида — 0,0373 г, натрия лактата раствора в пересчете на натрия лактат — 0,3360 г;

вспомогательные вещества: кислота хлористоводородная, натрия гидроксид, пероксид водорода раствор (30%), вода очищенная.

Ионный состав:

натрий 150 ммоль/л,

калий 5 ммоль/л,

магний 1,5 ммоль/л,

хлорид 100 ммоль/л,

лактат 30 ммоль/л.

Осмоляльность 295 мОсм/кг,

рН 5,8–7,0.

Лекарственная форма

Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или светло-желтого цвета раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Заменители крови и перфузионные растворы. Производные желатина.

Код АТС В05А А06.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Гелоплазма — раствор модифицированного жидкого желатина в физиологическом растворе со средней молекулярной массой (Mw) 45 000 Дальтон. В результате сукциниляции молекулы желатина становятся более отрицательно заряженными, а следовательно, более вытянутыми. Гелоплазма является заменителем плазмы, но не оказывает плазморасширяющего действия.

Раствор препарата оказывает влияние на восстановление ионного баланса и коррекцию ацидоза и незначительно повышает диурез.

Раствор препарата применяют самостоятельно, без переливания крови в случаях потери крови 10 — 20% от общего объема и при вливаниях ограниченного объема (около 500 мл). Такие введения не влияют на изменение группы крови и оказывают нейтральное действие на механизмы свертывания крови.

При наличии сильного кровотечения альтернативное введение крови и препаратов жидкого желатина обеспечивает адекватную гемодилюцию (восстановление объема крови и поддержание онкотического давления).

Фармакокинетика.

После инфузии препарат быстро распространяется во внутрисосудистом пространстве и частично, с учетом низкой доли молекулярной массы, в интерстициальном пространстве. Наличие в составе низкомолекулярных веществ влияет на функцию почек и повышение диуреза. Объем заместительного эффекта препарата сохраняется в течение 4–5 часов после инфузии. Выводится быстро (75% в течение 24 ч), преимущественно почками с мочой.

Показания

Неотложное лечение состояний шока:

  • гиповолемический шок, вызванный кровотечением, обезвоживанием, потерей крови во время операции, ожогами;
  • вазоплегический шок травматического, хирургического, септического или токсического происхождения;
  • лечение сопутствующей гиповолемии, связанной с гипотонией в контексте вазоплегии под влиянием гипотензивных препаратов, в частности во время анестезии.

Противопоказания

  • Известная или подозреваемая гиперчувствительность к растворам желатина;
  • повышенная чувствительность к галактозе-α-1,3-галактозе (альфа-Гал) или известная аллергия на красное мясо (мясо млекопитающих) и субпродукты;
  • гиперкалиемия;
  • преимущественно внеклеточная гипергидратация;
  • метаболический алкалоз;
  • конец беременности (во время родов/роды).

Особенности применения

Только для внутривенного применения.

Перед проведением инфузии врач должен провести визуальный осмотр мешков с препаратом. Препарат пригоден для применения при сохранении герметичности упаковки.

Препарат должен быть прозрачным. Запрещается использовать мутные растворы.

Препарат может вызвать метаболический алкалоз из-за наличия ионов лактата.

С осторожностью следует применять при хронических заболеваниях печени: препарат может вызвать нарушение метаболизма лактатом, поскольку не оказывает подщелачивающего действия.

Раствор нельзя одновременно (в одной системе) вводить с препаратами крови или ее производными (гематокрит, плазма и фракция плазмы). Введение возможно только через отдельные инфузионные системы. Пациентам, которым было введено более 2 л препарата, необходимо проводить любые лабораторные исследования по определению группы крови и антигенов. Определение этих показателей предпочтительно проводить перед введением препаратов желатина, поскольку гемодилюция может повлиять на интерпретацию результатов анализов.

Необходимо проводить мониторинг состояния пациента из-за возможности аллергических проявлений (анафилактические/анафилактоидные реакции). При появлении аллергических реакций необходимо срочно отменить инфузию препарата и назначить соответствующее лечение.

Раствор содержит 5 ммоль/л калия и 150 ммоль/л натрия. Необходимо принимать во внимание эту информацию при назначении раствора пациентам с почечной недостаточностью и соблюдающим диету с контролем калия и натрия.

Вследствие возможных перекрестных реакций у пациентов с повышенной чувствительностью к галактозе-α-1,3-галактозе (альфа-Гал) риск повышенной чувствительности и соответствующей анафилактической реакции на содержащие желатин растворы могут быть значительно повышены у пациентов с известной аллергией на красное мясо (мясо млекопитающих) и субпродукты и/или с положительным результатом на антитела к анти-альфа-Гал IgE. Таким пациентам не следует назначать коллоидные растворы, содержащие желатин.

Меры безопасности

При применении препарата необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента:

  • определение АД и по возможности центрального венозного давления;
  • контроль диуреза;
  • определение уровня гематокрита и электролитов.

Особенно в случае:

  • застойной сердечной недостаточности;
  • функциональных нарушений легких;
  • тяжелые нарушения функции почек;
  • отеков/задержки соли;
  • циркуляторной перегрузки;
  • лечение кортикостероидами и их производными;
  • основных нарушений коагуляции.

Степень снижения гематокрита не должна превышать 25% (у пожилых пациентов, а также при сердечно-сосудистой и легочной недостаточности — 30%). При хронической сердечной недостаточности инфузию проводят медленно из-за возможной циркуляторной перегрузки. При введении во время операции более 2–3 л и в послеоперационный период необходимо контролировать концентрацию белка в плазме крови, особенно при наличии отека тканей (при необходимости для дальнейшей плазмозаменяющей терапии целесообразно введение человеческого альбумина).

Способ применения и дозы

Раствор применяют внутривенно капельно.

Общая дозировка, длительность и скорость инфузии зависят от объема потери крови или плазмы крови, а также от состояния пациента; в зависимости от результатов контроля обычных параметров кровообращения, например АД, они при необходимости должны корректироваться. Скорость инфузии может быть увеличена с помощью насоса. Следует помнить об опасности циркуляторной перегрузки в результате слишком быстрой инфузии или чрезмерно больших доз.

Инфузию следует начинать немедленно после подсоединения упаковки с раствором к системе.

Назначенная доза в среднем составляет 500 — 1000 мл (1–2 мешка), а иногда — больше.

Взрослым и детям с массой тела более 25 кг вводят 500 мл (1 мешок) с соответствующей скоростью в зависимости от состояния пациента. Скорость инфузии можно увеличить при серьезной кровопотере.

Если у взрослого пациента кровопотеря превышает 1,5 л (т.е. более 20% объема крови), необходимо назначать препараты крови, включая Гелоплазму. Следует контролировать гемодинамические и гематологические показатели свертывания крови.

Дети

Применяют в педиатрической практике (см. «Способ применения и дозы»).

Побочные реакции

Для оценки частоты побочных эффектов используется такая классификация: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000 < 1/100), редко (≥ 1/10,000 < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000) частота неизвестна (нельзя установить частоту на основе имеющихся данных).

Нежелательные эффекты, которые наблюдаются при введении препарата:

Система органовРедко > 1/10 000 < 1/1 000Очень редко < 1/10 000
Иммунная системаАнафилактический шок, особенно гиперчувствительность к галактозе-α-1,3-галактозе (альфа-Гал) и аллергии на красное мясо и субпродукты) 
Кожа и подкожная клетчаткаАллергические реакции кожи 
Сосудистая система Гипотензия
Сердечно-сосудистая система Замедление сердечного ритма
Респираторная система Затрудненное дыхание
Общие расстройства Лихорадка, озноб

Отчеты о подозреваемых побочных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях после применения лекарственного средства. Это позволяет проводить постоянный мониторинг баланса пользы и риска при применении лекарственного средства.

О любых подозреваемых побочных реакциях медицинские работники должны сообщать через национальную систему отчетности.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре выше 25 °С. Не замораживать. Не храните в холодильнике.

Упаковка

По 500 мл в мешке Freeflex.

По 500 мл в мешке Freeflex; по 20 мешков Freeflex в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Фрезениус Каби Франс.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

6 и ул. Ремпарт, 27400 Лувьер, Франция.

Заявитель

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ.

Гелоплазма
Гелоплазма раствор для инфузий мешок Freeflex® 500 мл, №1
от 216,26 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Гелоплазма
Гелоплазма раствор для инфузий мешок Freeflex® 500 мл, №1
от 216,26 грн
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