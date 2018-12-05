10 мл суспензии содержат 127,25 мг (5,53 ммоль) натрия. Это следует учитывать пациентам, которым рекомендовано соблюдатьение низкосолевой диеты, например в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности.

10 мл суспензии содержат 130 мг (3,25 ммоль) кальция. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.

В случае отсутствия уменьшения выраженности симптоматики через 7 дней лечения клиническая ситуация требует пересмотра.

Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е218) и пропилпарагидроксибензоат (Е216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).

Лекарственное средство содержит аспартам, который является производным фенилаланина, что представляет опасность для больных фенилкетонурией.

Применение в период беременности или кормления грудью. Гавискон Двойного действия не влияет на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие ребенка. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.