Гавискон® двойного действия суспензия оральная (Gaviscon® double action oral suspension) (220178) - инструкция по применению ATC-классификация
Гавискон двойного действия суспензия оральная инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лекарственное средство является комбинацией двух антацидов (карбоната кальция, гидрокарбоната натрия) и альгината натрия, который оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие. После приема препарат быстро реагирует с желудочной кислотой, образуя слой геля альгиновой кислоты, который имеет почти нейтральное значение рН и покрывает стенки желудка, эффективно предотвращая появление гастроэзофагеального рефлюкса. В тяжелых случаях слой геля, распределенный по поверхности содержимого желудка, поднимается в пищевод и предотвращает его раздражение.
Карбонат кальция нейтрализует желудочную кислоту и обеспечивает быстрое облегчение при расстройствах пищеварения и изжоге. Этот эффект усиливается благодаря гидрокарбонату натрия, который также оказывает нейтрализующее действие. Общая нейтрализующая способность продукта при минимальной дозе 10 мл составляет около 10 мЕкв H+.
Фармакокинетика. Механизм действия лекарственного средства — физический и не зависит от всасывания в системный кровоток.
Показания Гавискон двойного действия суспензия оральная
лечение симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, связанных с кислотностью содержимого желудка, которое забрасывается в пищевод, таких как кислая отрыжка, изжога, расстройство пищеварения, например, после приема пищи или в период беременности.
Применение Гавискон двойного действия суспензия оральная
лекарственное средство предназначено для перорального применения.
Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 10–20 мл (2–4 чайные ложки) после еды и перед сном, всего до 4 раз в сутки. Перед применением взболтать.
Особые категории пациентов: не требуется коррекции дозы у пациентов пожилого возраста.
Дети. Не рекомендуется детям до 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
очень редко (<1/10 000) у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата может возникнуть аллергическая реакция в виде крапивницы, бронхоспазма, анафилактических или анафилактоидных реакций.
Прием большого количества кальция карбоната может привести к развитию алкалоза, гиперкальциемии, кислотного рикошета, молочно-щелочного синдрома или запора. Как правило, такие симптомы возникают вследствие превышения рекомендуемой дозы.
Особые указания
10 мл суспензии содержат 127,25 мг (5,53 ммоль) натрия. Это следует учитывать пациентам, которым рекомендовано соблюдатьение низкосолевой диеты, например в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности.
10 мл суспензии содержат 130 мг (3,25 ммоль) кальция. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.
В случае отсутствия уменьшения выраженности симптоматики через 7 дней лечения клиническая ситуация требует пересмотра.
Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е218) и пропилпарагидроксибензоат (Е216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).
Лекарственное средство содержит аспартам, который является производным фенилаланина, что представляет опасность для больных фенилкетонурией.
Применение в период беременности или кормления грудью. Гавискон Двойного действия не влияет на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие ребенка. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
в связи с наличием карбоната кальция, который действует как антацид, необходимо выдерживать 2-часовой интервал между приемом препарата Гавискон Двойного действия и другими лекарственными средствами, особенно блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов, тетрациклинами, дигоксином, фторхинолоном, солями железа, кетаконазолом, нейролептиками, тироксином, пеницилламином, блокаторами β-адренорецепторов (атенолол, метопролол, пропранолол), ГКС, хлорохином и дифосфонатами.
Передозировка
передозировка бывает очень редко и может проявляться дискомфортом и ощущением вздутия в животе.
При передозировке необходимо прекратить применение препарата и проводить симптоматическую терапию.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. Не хранить в холодильнике и не замораживать.
Для подробной информации смотри индивидуальные инструкции для медицинского применения лекарственных средств.