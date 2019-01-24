Видора (Vidora) (220169) - инструкция по применению ATC-классификация
Видора инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: drospirenone, ethinylestradiol;
1 блистер содержит 28 таблеток (21 активную таблетку желтого цвета и 7 таблеток плацебо белого цвета);
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, желтого цвета содержит дроспиренона 3,0 мг и этинилэстрадиола 0,03 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, кросповидон Plasdone XL-10, кросповидон Plasdone XL, повидон К-30, полисорбат 80, магния стеарат, Opadry® желтый (полиэтиленгликоль, спирт поливиниловый, титана диоксид (Е 171), тальк, железа оксид желтый (Е 172)).
1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, белого цвета (плацебо) содержит:
вспомогательные вещества: лактоза безводная, повидон К-30, магния стеарат, Opadry® II белый (спирт поливиниловый (гидролизированная часть), титана диоксид (Е 171), макрогол 3350, тальк (Е 553b)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: активные таблетки: круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, желтого цвета.
Таблетки плацебо: круглые таблетки, покрытые плёночной оболочкой, белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Гормональные контрацептивы для системного использования. Дроспиренон и этинилэстрадиол.
Код ATС G03А A12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Индекс Перля контрацептивных неудач для препарата составляет 0,09 (верхний двусторонний 95% доверительный интервал (ДИ) — 0,32).
Общий индекс Перля (контрацептивные неудачи + ошибки со стороны пациенток) для препарата составляет 0,57 (верхний двусторонний 95% ДИ — 0,90).
Противозачаточное действие комбинированных оральных контрацептивов (КОК) базируется на взаимодействии различных факторов, важнейшими из которых является угнетение овуляции и изменения цервикальной секреции.
Препарат Видора — это КОК с этинилэстрадиолом и прогестогеном дроспиреноном. В терапевтических дозах дроспиренон обладает антиандрогенными и умеренными антиминералокортикоидными свойствами. Он не обладает эстрогенной, глюкокортикоидной и антиглюкокортикоидной активностью. Таким образом, дроспиренон имеет схожий фармакологический профиль с естественным прогестероном.
Согласно данным клинических исследований, умеренные антиминералокортикоидные свойства препарата Видора приводят к умеренному антиминералокортикоидному воздействию.
Фармакокинетика.
Дроспиренон
Абсорбция
Перорально принятый дроспиренон быстро и полностью всасывается. Пиковая концентрация в сыворотке крови составляет 38 нг/мл, достигается примерно через 1–2 часа после однократного перорального применения. Биодоступность составляет примерно 76–85%. Одновременное употребление пищи не влияет на биодоступность дроспиренона.
Распределение
После приема внутрь концентрация дроспиренона в сыворотке крови снижается, средний конечный период полувыведения составляет примерно 31 час. Дроспиренон связывается с сывороточным альбумином, но не связывается с глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПС), и с глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). В виде свободного стероида в сыворотке крови присутствует только 3–5% общей концентрации дроспиренона. Повышение уровня ГСПС, индуцированное этинилэстрадиолом, не влияет на связывание дроспиренона с белками сыворотки. Средний кажущийся объем распределения дроспиренона составляет 3,7±1,21 л/кг.
Метаболизм
После перорального приема дроспиренон в значительной степени метаболизируется. Основными метаболитами в плазме крови является кислотная форма дроспиренона, образующаяся в результате раскрытия лактонового кольца, а также 4,5-дигидродроспиренон-3-сульфат, который формируется путем гидратации с последующим сульфатированием. Дроспиренон также является объектом окислительного метаболизма катализируемого CYP3A4. In vitro дроспиренон может слабо или умеренно ингибировать ферменты цитохрома P450: CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4.
Выведение
Метаболический клиренс дроспиренона из сыворотки крови составляет 1,5 ± 0,2 мл/мин/кг. Лишь незначительное количество дроспиренона экскретируется в неизмененном виде. Метаболиты дроспиренона выводятся с калом и мочой в соотношении приблизительно 1,2:1,4. Период полувыведения метаболитов с мочой и калом — около 40 часов.
Равновесная концентрация
Во время цикла терапии максимальная равновесная концентрация дроспиренона в сыворотке крови примерно 70 нг/мл достигается через 8 дней лечения. Концентрация дроспиренона в сыворотке крови увеличивалась примерно в 3 раза вследствие соотношения конечного периода полувыведения и интервала дозировки.
Особые категории больных.
Воздействие на почечную недостаточность
При достижении равновесного состояния во время терапии дроспиреноном в группе женщин с почечной недостаточностью легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) и в группе женщин без нарушения функции почек наблюдались аналогичные концентрации дроспиренона в сыворотке крови. В группе женщин с почечной недостаточностью средней степени (клиренс креатинина 30–50 мл/мин) сывороточные концентрации дроспиренона были в среднем на 37% выше, чем в группе женщин с нормальной функцией почек. Терапия дроспиреноном хорошо переносилась женщинами с почечной недостаточностью легкого и умеренной степени. Терапия дроспиреноном не показала какого-либо клинически значимого влияния на концентрацию калия в сыворотке крови.
Воздействие на печеночную недостаточность
В исследовании применения разовой дозы клиренс дроспиренона при пероральном применении снижался примерно на 50% у лиц с умеренной печеночной недостаточностью по сравнению со здоровыми добровольцами. Выявленное отклонение клиренса дроспиренона у лиц с умеренной печеночной недостаточностью не обусловливало каких-либо явных отличий в концентрации калия в сыворотке крови. Даже при наличии сахарного диабета и при сопутствующем применении спиронолактона (два фактора, которые могут провоцировать гиперкалиемию) не наблюдалось повышения концентрации калия в сыворотке крови выше верхнего предела нормы. Следовательно, дроспиренон хорошо переносится лицами с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени (класс В по классификации Чайлда-Пью).
Этническая принадлежность
Не наблюдалось клинически значимой разницы в фармакокинетике дроспиренона или этинилэстрадиола у женщин японской национальности и европейцев.
Этинилэстрадиол
Абсорбция
При пероральном применении этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. После применения 30 мкг пиковая сывороточная концентрация 100 пкг/мл достигается в течение 1–2 часов. Этинилэстрадиол подвергается экстенсивному эффекту первого прохождения, который зависит от индивидуальных отличий.
Абсолютная биодоступность составляет около 45%.
Распределение
Ожидаемый объем распределения этинилэстрадиола составляет примерно 5 л/кг, а связывание с белками плазмы крови — примерно 98%. Этинилэстрадиол индуцирует синтез в печени глобулина, связывающий половые гормоны (ГСПГ), а также глобулинов, связывающих кортикоидные гормоны. При применении 30 мкг этинилэстрадиола плазменная концентрация ГСПГ увеличивается от 70 до примерно 350 нмоль/л.
Этинилэстрадиол в небольшом количестве выделяется в грудное молоко (0,02% дозы).
Метаболизм
Этинилэстрадиол в значительной степени метаболизируется в ЖКТ и при первом прохождении через печень. Этинилэстрадиол в основном метаболизируется путем ароматического гидроксилирования с формированием большого количества гидроксилированных и этилированных метаболитов, которые присутствуют как свободные метаболиты и конъюгаты с глюкуронидами и сульфатами. Метаболический плазменный клиренс этинилэстрадиола составляет примерно 5 мл/мин/кг. In vitro этинилэстрадиол является обратимым ингибитором CYP2C19, CYP1A1 и CYP1A2, а также на основе механизма действия — ингибитором CYP3A4/5, CYP2C8 и CYP2J2.
Выведение
Этинилэстрадиол не выводится в неизмененном виде в значительном количестве. Метаболиты этинилэстрадиола выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет около 1 суток. Период полувыведения метаболитов составляет 20 часов.
Равновесная концентрация
Равновесная концентрация достигается в течение второй половины цикла терапии, сывороточный уровень этинилэстрадиола увеличивается примерно в 1,4–2,1 раза.
Доклинические данные по безопасности
У лабораторных животных эффекты дроспиренона и этинилэстрадиола были ограничены теми, которые ассоциировались с известным фармакологическим действием. В частности, исследования по выявлению репродуктивной токсичности у животных показали наличие видоспецифического эмбриотоксического и фетотоксического воздействия. При экспозиции, превышающей таковую у животных, которым применяли препарат Видора, у некоторых видов животных наблюдали влияние на половую дифференциацию.
Показания
Оральная контрацепция.
Противопоказания
Комбинированные гормональные контрацептивы (КГК) не следует применять при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных состояний. В случае если любое из этих состояний возникает впервые при применении КГК, прием препарата следует немедленно прекратить.
- Наличие или риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ):
- ВТЭ в настоящее время, в частности вследствие терапии антикоагулянтами, или в анамнезе (например, тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА));
- известная наследственная или приобретенная склонность к ВТЭ, такая как резистентность к активированному протеину С (в том числе мутация фактора V Лейдена), дефицит антитромбина-III, дефицит протеина С, дефицит протеина S;
- большие оперативные вмешательства с длительной иммобилизацией (см. раздел «Особенности применения»);
- высокий риск ВТЭ из-за наличия множественных факторов риска (см. раздел «Особенности применения»).
- Наличие или риск развития артериальной тромбоэмболии (АТЭ):
- наличие АТЭ в настоящее время или в анамнезе (например, инфаркт миокарда) или наличие продромальных симптомов (например, стенокардия);
- нарушение мозгового кровообращения в настоящее время или в анамнезе, наличие продромальных симптомов (например, транзиторная ишемическая атака (TИA));
- известная наследственная или приобретенная склонность к АТЭ, такая как гипергомоцистеинемия и антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипинам, волчаночный антикоагулянт);
- мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе;
- высокий риск АТЭ из-за наличия множественных факторов риска (см. раздел «Особенности применения») или из-за наличия одного серьезного фактора риска, такого как:
– сахарный диабет с сосудистыми осложнениями;
– тяжелая артериальная гипертензия;
– тяжелая дислипопротеинемия.
- Наличие тяжелого заболевания печени в настоящее время или в анамнезе, пока показатели функции печени не вернулись в пределы нормы.
- Почечная недостаточность или острая почечная недостаточность.
- Наличие опухолей печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественных или злокачественных).
- Известны или подозреваемые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочных желез), зависимые от половых гормонов.
- Вагинальное кровотечение невыясненной этиологии.
- Повышенная чувствительность к действующим веществам или к компонентам препарата.
- Подозреваемая или подтвержденная беременность.
Лекарственное средство Видора противопоказано при одновременном применении с лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Особенности применения
Решение о назначении препарата Видора следует принимать с учетом индивидуальных факторов риска женщины, существующих на данный момент, в том числе факторов риска развития ВТЭ, а также риска ВТЭ, связанного с приемом препарата Видора, по сравнению с другими КГК (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Предупреждение
- При наличии любых состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения препарата Видора.
- В случае обострения или при первых проявлениях любого из указанных состояний или факторов риска женщинам рекомендуется обратиться к врачу и определить необходимость прекращения приема препарата Видора.
- В случае подозреваемой или подтвержденной ВТЭ или АТЭ следует прекратить применение КГК. Если начата антикоагулянтная терапия, следует обеспечить альтернативную адекватную контрацепцию из-за тератогенного воздействия антикоагулянтов (кумарины).
- Циркуляторные расстройства.
Риск развития ВТЭ
Применение любых КГК повышает риск развития ВТЭ у применяющих их женщин по сравнению с теми, которые их не применяют. Препараты, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норетистерон, ассоциируются с более низким риском ВТЭ. Применение других лекарственных средств, таких как Видор, может приводить к повышению риска вдвое. Решение о применении препаратов, кроме имеющих самый низкий риск развития ВТЭ, следует принимать только после обсуждения с женщиной. Необходимо убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, ассоциированный с применением препарата Видора, степень влияния имеющихся у нее факторов риска и тот факт, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения. По некоторым данным риск ВТЭ может возрастать при восстановлении КГК после перерыва в 4 недели или дольше.
У 2 из 10 000 женщин, не принимающих КГК и не являющихся беременными, развивается ВТЭ в течение года. Однако у каждой отдельной женщины риск может быть значительно выше в зависимости от имеющихся у нее факторов риска (см. ниже).
Установлено1, что из 10 000 женщин, применяющих КГК, содержащие дроспиренон, у 9–12 женщин разовьется ВТЭ в течение одного года. Это сравнивается с показателем 62 у женщин, применяющих КГК, содержащие левоноргестрел.
1 Эти показатели получены на основании всех данных эпидемиологических исследований с учетом относительных рисков, связанных с приемом различных КГК, в сравнении с применением КГК, содержащих.
2 В среднем 5–7 случаев на 10 000 женщино-лет на основе расчета относительного риска применения КГК, содержащих левоноргестрел, в сравнении с таковым у женщин, которые не применяют КГК (приблизительно 2,3–3,6 случая).
В обоих случаях количество случаев ВТЭ за год было меньше, чем обычно ожидается в течение беременности или в послеродовом периоде.
ВТЭ может приводить к летальным исходам в 1–2% случаев.
Чрезвычайно редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например артериях и венах печени, почек, мезентериальных сосудах, сосудах головного мозга или сетчатки, у женщин, применяющих КГК.
Факторы риска развития ВТЭ
Риск развития венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КГК, может быть значительно выше при наличии дополнительных факторов риска, особенно множественных (см. таблицу 1).
Применение препарата Видора противопоказано женщинам с множественными факторами риска, которые могут повысить риск развития венозного тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, возрастание риска может быть больше суммы рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует учесть общий риск развития ВТЭ. Если соотношение польза/риск неблагоприятное, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).
Таблица 1
Факторы риска развития ВТЭ
|Фактор риска
|Примечание
|Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2)
Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела.
Особенно требует внимания при наличии других факторов риска.
Длительная иммобилизация, большое оперативное вмешательство, операция на нижних конечностях или органах таза, нейрохирургические вмешательства или обширная травма.
Примечание: временная иммобилизация, в том числе перелеты длительностью > 4 часов, также могут быть фактором риска развития ВТЭ, особенно у женщин с другими факторами риска.
В таких ситуациях рекомендуется планово прекратить применение препарата (в случае планового оперативного вмешательства как минимум за 4 недели) и не возобновлять применение ранее чем через 2 недели после полного восстановления двигательной активности. С целью избегания нежелательной беременности следует применять другие методы контрацепции.
Следует рассмотреть целесообразность антитромботической терапии, если применение препарата Видора не было предварительно прекращено.
|Семейный анамнез (ВТЭ у кого-либо из родственников или родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например до 50 лет).
|В случае наличия наследственной склонности перед применением каких-либо КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом.
|Другие состояния, связанные с ВТЭ
|Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническое воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидноклеточная анемия.
|Возраст
|Особенно в возрасте более 35 лет.
Нет единого мнения по поводу возможного влияния варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита на развитие и прогрессирование венозного тромбоза.
Необходимо обратить внимание на повышенный риск развития тромбоэмболии во время беременности, особенно в течение 6 недель после родов (информацию о беременности и периоде кормления грудью см. в разделе «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Симптомы ВТЭ (ТГВ и ТЭЛА)
Женщинам следует посоветовать при появлении нижеследующих симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.
Симптомами ТГВ могут быть: односторонний отек ноги и/или ступни или участки вдоль вены на ноге; боли или повышенная чувствительность в ноге, что может ощущаться только при стоянии или ходьбе, ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.
Симптомами ТЭЛА могут быть: внезапная одышка невыясненной этиологии или учащенное дыхание; внезапный кашель, возможно с кровью; внезапная боль в грудной клетке; предобморочное состояние или головокружение; быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Некоторые из этих симптомов (например, одышка, кашель) неспецифичны или могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжелые явления (например, как инфекции дыхательных путей).
Другие проявления васкулярной окклюзии могут включать в себя внезапную боль, отек, острый живот и незначительное посинение конечности.
При окклюзии сосудов глаза начальной симптоматикой может отмечаться нечеткость зрения, не сопровождающаяся болевыми ощущениями, которая может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.
Риск развития АТЭ
По данным эпидемиологических исследований, применение любых КГК ассоциируется с повышенным риском артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или цереброваскулярных событий (транзиторная ишемическая атака (ТИА), инсульт). Артериальные тромбоэмболические явления могут иметь летальное последствие.
Факторы риска развития АТЭ
При применении КГК риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий возрастает у женщин с факторами риска (см. таблицу 2). Применение препарата Видора противопоказано, если женщины имеют один серьезный или множественные факторы риска развития АТЭ, которые могут повысить риск развития артериального тромбоза (см. «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, возрастание риска может быть больше суммы рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует учесть общий риск. Если соотношение польза/риск неблагоприятное, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).
Таблица 2
Факторы риска развития АТЭ
|Фактор риска
|Примечание
|Увеличение возраста
|Особенно в возрасте старше 35 лет.
|Курение
|Женщинам, которые применяют КГК, рекомендуется воздерживаться от курения. Женщинам в возрасте старше 35 лет, которые продолжают курить, настоятельно рекомендуется применять другой метод контрацепции.
|Артериальная гипертензия
|Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2)
Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела.
Особенно требует внимания при наличии у женщин других факторов риска.
|Семейный анамнез (АТЭ у кого-либо их родственников или родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например в возрасте до 50 лет).
|В случае наличия наследственной склонности перед применением каких-либо КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом.
|Мигрень
|Возрастание частоты возникновения или тяжести течения мигрени во время применения КГК (возможны продромальные состояния перед развитием цереброваскулярных событий) могут стать причиной немедленного прекращения приема КГК.
|Другие состояния, связанные с нежелательными реакциями со стороны сосудов.
|Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, пороки клапанов сердца, фибрилляция предсердий, дислипопротеинемия и системная красная волчанка.
Симптомы АТЭ
Женщинам следует посоветовать в случае появления симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.
Симптомами цереброваскулярного расстройства могут быть: внезапное онемение лица, слабость или онемение конечностей, особенно одностороннее; внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потеря равновесия или координации; внезапная спутанность сознания, нарушение речи или понимания; внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза; внезапная, сильная или длительная головная боль без определенной причины; потеря сознания или обморока с судорогами или без них.
Транзиторный характер симптомов может свидетельствовать о ТИА.
Симптомами инфаркта миокарда могут быть: боль, дискомфорт, ощущение сжатия или тяжести в грудной клетке, руке или ниже грудины; дискомфортное чувство, отдающее в спину, челюсть, горло, руку, желудок; ощущение переполнения желудка, нарушение пищеварения или удушья; усиленное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение; чрезвычайная слабость, тревожное состояние или одышка; быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Опухоли
Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КОК (5 лет), однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например половое поведение, и другие факторы, например папилломавирусную инфекцию человека.
Метаанализ на основании 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КОК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после применения КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих в данный момент или недавно применявших КОК, незначительно относительно уровня общего риска рака молочной железы. Результаты этих исследований не дают доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КОК, так и биологическим действием КОК или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, обнаруженный у женщин, когда-либо принимавших КОК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял КОК.
В редких случаях у женщин, применяющих КОК, наблюдались доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые в отдельных случаях приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или признаки внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность опухоли печени при применении КОК.
Применение КОК в высоких дозах (50 мкг этинилэстрадиола) снижает риск рака эндометрия и яичников. Остается подтвердить, могут ли эти данные касаться и низкодозовых КОК.
Другие состояния
Прогестиновый компонент препарата Видора является антагонистом альдостерона с калийсберегающими свойствами. В большинстве случаев применение не ожидается повышения уровня калия. В процессе клинических исследований у некоторых пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью и одновременным применением калийсберегающих лекарственных средств уровень калия в сыворотке крови несколько, но не существенно повышался при применении дроспиренона. Поэтому рекомендуется контроль уровня калия во время первого цикла лечения пациенткам с почечной недостаточностью. Указанным пациенткам также рекомендовано перед началом применения препарата удерживать уровень калия сыворотки крови не выше верхнего предела нормы, особенно при одновременном применении калийсберегающих лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Женщины с гипертриглицеридемией или семейным анамнезом по поводу этого нарушения составляют группу риска развития панкреатита при применении КОК.
Хотя сообщалось о незначительном повышении АД у многих женщин, принимавших КОК, клинически значимое повышение АД наблюдается в единичных случаях. Немедленное прекращение приема КОК необходимо только в этих редких случаях. В случае длительной артериальной гипертензии или невозможности контролировать показатели артериального давления с помощью антигипертензивных средств, женщинам, принимающим КОК, следует прекратить их применение. Если это целесообразно, применение КОК можно возобновить по достижении нормотонии с помощью антигипертензивной терапии.
Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний во время беременности и при применении КОК, но их взаимосвязь с применением эстрогенов/прогестинов окончательно не выяснена: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование желчных камней, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденхама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом.
У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут индуцировать или усугублять симптомы ангионевротического отека.
Метаболизм стероидных гормонов может оказаться слабым у пациентов с нарушениями функции печени. Острые или хронические нарушения функции печени могут потребовать прекращения применения КОК, пока показатели функции печени не вернутся в пределы нормы и причинная связь с КОК будет исключена.
При рецидиве холестатической желтухи и/или зуда, связанного с холестазом, ранее возникавших во время беременности или предшествующего приема половых гормонов, применение КОК следует прекратить.
Хотя КОК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменять терапевтический режим женщинам с диабетом, принимающим низкодозированные КОК (< 0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины, страдающие сахарным диабетом, должны тщательно обследоваться на протяжении применения КОК, особенно в начале лечения.
Случаи обострения эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенного колита также наблюдались при применении КОК.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать действия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения при применении КОК.
1 таблетка содержит 46 мг лактозы. При наличии редких наследственных состояний непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы, при нахождении на безлактозной диете следует учитывать указанное количество лактозы.
Повышение уровня АлАТ
В ходе клинических исследований с участием пациентов, получавших терапию для лечения вирусного гепатита С лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир с добавлением рибавирина или без такового, повышение уровня трансаминаз (АлАТ) более чем в 5 раз выше верхней границы нормы (ВГН) наблюдалось значительно чаще у женщин, применявших лекарственные средства, содержащие этинилэстрадиол, такие как комбинированные гормональные контрацептивы (КГК) (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Консультации/медицинское обследование
Перед началом или возобновлением приема препарата Видора рекомендуется собрать полный медицинский анамнез (включая семейный анамнез), пройти полное медицинское обследование и исключить беременность. Необходимо измерить АД и провести медицинское обследование, учитывая противопоказания (см. раздел «Противопоказания») и особенности применения (см. раздел «Особенности применения»). Следует обратить внимание женщины на информацию о венозном и артериальном тромбозах, в том числе на риск, связанный с применением препарата Видора, по сравнению с таковым при применении других КГК, относительно симптомов ВТЭ и АТЭ, известных факторов риска и действий, которые необходимо осуществить при подозрении на тромбоз.
Пациенткам рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства и соблюдать рекомендации, содержащиеся в ней.
Частота и характер осмотров должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины.
Пациенткок следует предупредить, что гормональные контрацептивы не защищают от заражения ВИЧ-инфекцией (СПИДом) и каким-либо другим заболеванием, передающимся половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность КОК может снижаться при пропуске приема таблетки (см. раздел «Способ применения и дозы»), расстройствах ЖКТ (см. раздел «Способ применения и дозы») или при одновременном применении других лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Нарушение цикла
При приеме КОК могут наблюдаться нерегулярные кровотечения (кровомазание или прорывные кровотечения), особенно в течение первых нескольких месяцев. Если после 3 менструальных циклов такие кровотечения продолжаются, их следует считать серьезными.
Если нерегулярные кровянистые выделения сохраняются или появляются после периода регулярных кровотечений, следует рассмотреть негормональные причины кровотечений и соответствующие диагностические мероприятия, включая обследование с целью исключения опухолей и беременности. К диагностическим мерам можно отнести кюретаж.
У некоторых женщин может не наступить кровотечение отмены во время перерыва в приеме препарата. При приеме КОК в соответствии с указаниями раздела «Способ применения и дозы» беременность маловероятна. Однако если прием КОК происходил нерегулярно до отсутствия первого кровотечения отмены или кровотечения отмены отсутствуют в течение двух циклов, перед продолжением применения КОК необходимо исключить беременность.
Способ применения и дозы
Перорально.
Дозировка.
Таблетки следует принимать регулярно примерно в одно и то же время, запивая при необходимости небольшим количеством жидкости в порядке, указанном на блистере. Препарат принимают по 1 таблетке в сутки в течение 21 дня. Прием таблеток из каждой последующей упаковки следует начинать после окончания 7-дневного перерыва в приеме препарата, во время которого обычно наступает кровотечение отмены. Обычно она начинается на 2–3 день после приема последней таблетки и может не закончиться до начала приема таблеток из следующей упаковки.
Как начать применение препарата Видора
- Гормональные контрацептивы в предыдущий период (прошлый месяц) не применялись
Прием таблеток следует начинать в 1-й день естественного цикла (т.е. в 1-й день менструального кровотечения).
- Переход с КОК, влагалищного кольца или трансдермальной системы
Желательно принять первую таблетку препарата Видора на следующий день после приема последней активной таблетки (таблетки, содержащей действующее вещество), но не позднее следующего дня после перерыва в приеме таблеток. В случае использования влагалищного кольца или трансдермального пластыря следует начать принимать препарат Видора в день удаления средства, но не позднее дня, когда необходимо последующее применение этих препаратов.
- Переход с метода, основанного на применении только прогестогена (мини-пили, инъекции, импланты) или внутриматочной системы с прогестогеном.
Можно начать прием препарата Видора в любой день после прекращения применения «мини-пили» (в случае импланта или внутриматочной системы — в день их удаления, в случае инъекции вместо следующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема препарата.
- После аборта в первом триместре беременности
Можно начинать прием препарата сразу же. В таком случае нет необходимости использовать дополнительные средства контрацепции.
- После родов или аборта во втором триместре
Рекомендуется начинать прием препарата Видора с 21–28-го дня после родов или аборта во втором триместре беременности. При более позднем начале приема таблеток рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако если половой акт уже состоялся, перед началом применения препарата следует исключить возможную беременность или дождаться наступления первой менструации.
Для кормящих грудью женщин см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
Что делать в случае пропуска приема таблетки
Если опоздание в приеме какой-либо таблетки не превышает 12 часов, контрацептивное действие препарата не снижается. Пропущенную таблетку следует принять сразу, как только это выяснилось. Следующую таблетку из этой упаковки необходимо принимать в обычное время.
Если опоздание с приемом таблетки превышает 12 часов, контрацептивная защита может снизиться. В этом случае можно руководствоваться двумя основными правилами:
1. Перерыв в приеме таблеток никогда не может превышать 7 дней.
2. Адекватное подавление системы гипоталамус-гипофиз-яичники достигается непрерывным приемом таблеток в течение 7 дней.
В соответствии с этим в повседневной жизни следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- 1-я неделя
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжают принимать таблетки в обычное время. Кроме того, в течение следующих 7 дней следует использовать барьерный метод контрацепции, например, презерватив. Если в предыдущие 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше таблеток пропущено и чем ближе перерыв в приеме препарата, тем больше риск беременности.
- 2-я неделя
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, как только женщина вспомнит о пропуске, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжают принимать таблетки в обычное время. При правильном приеме таблеток в течение 7 дней перед пропуском нет необходимости использовать дополнительные противозачаточные средства. Однако при пропуске более одной таблетки рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение 7 дней.
- 3-я неделя
Риск понижения надежности возрастает при приближении 7-дневного перерыва в приеме таблеток. Однако при соблюдении нижеприведенной схемы приема таблеток можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из нижеприведенных вариантов, то не возникнет необходимости использования дополнительных контрацептивных средств при правильном приеме таблеток в течение 7 дней до пропуска. Если это не так, рекомендуется придерживаться первого из следующих вариантов и использовать дополнительные методы предосторожности в течение следующих 7 дней.
1. Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, как только женщина вспомнит о пробеле, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжают принимать таблетки в обычное время. Таблетки из следующей упаковки следует начать принимать сразу после окончания предыдущей, то есть не должно быть перерыва в приеме таблеток из двух упаковок. Маловероятно, что у женщины начнется кровотечение отмены до окончания приема таблеток из второй упаковки, хотя при приеме таблеток может наблюдаться кровомазание или прорывное кровотечение.
2. Можно также прекратить прием таблеток из упаковки. В таком случае перерыв в применении препарата должен составлять до 7 дней, включая дни пропуска приема таблеток; прием таблеток следует начать со следующей упаковки.
Если после пропуска в приеме таблеток отсутствует кровотечение отмены в течение первого планового перерыва в приеме препарата, то возможна беременность.
Рекомендации при расстройствах со стороны ЖКТ
В случае тяжелых расстройств со стороны ЖКТ (таких как рвота или диарея) возможно неполное всасывание препарата; в этом случае следует применять дополнительные средства контрацепции. Если рвота началась в течение 3–4 часов после приема препарата, как можно скорее необходимо принять новую (заместительную) таблетку. Следующую таблетку, по возможности, следует принять в течение 12 часов в рамках режима обычного приема таблетки. Если прошло более 12 часов, приемлема рекомендация, приведенная выше в разделе «Способ применения и дозы» подпункт «Что делать в случае пропуска приема таблетки». Если женщина не хочет изменять свой график применения таблеток, ей необходимо принять дополнительную таблетку из следующей упаковки.
Как отсрочить наступление кровотечения отмены
Чтобы задержать кровотечение отмены, следует продолжать принимать таблетки Видора из новой упаковки и не делать перерывы в применении препарата. По желанию срок приема можно продлить до окончания таблеток из второй упаковки. При этом может наблюдаться прорывное кровотечение или кровомазание. Обычно применение препарата Видора восстанавливают после 7-дневного перерыва в приеме таблеток.
Чтобы сместить время наступления кровотечения отмены на другой день недели, рекомендуется сократить перерыв в приеме таблеток на столько дней, сколько желательно. Следует отметить, что чем короче будет перерыв, тем чаще наблюдается отсутствие кровотечения отмены и прорывное кровотечение или кровомазание в течение приема таблеток из второй упаковки (как и при задержке наступления кровотечения отмены).
Пациенты пожилого возраста.
Препарат не назначают после наступления менопаузы.
Дети
Препарат Видора показан для применения только после наступления первой менструации. На основе эпидемиологических данных, собранных более чем у 2000 подростков в возрасте младше 18 лет, нет данных, показывающих разницу в безопасности и эффективности применения этой группы пациенток по сравнению с женщинами в возрасте старше 18 лет.
Побочные реакции
Относительно серьезных п обычных реакций у пациенток, применяющих КОК, см. также раздел «Особенности применения». Следующие побочные реакции наблюдались при применении препарата Видора (см. таблицу 3).
Таблица 3
Побочные реакции, которые наблюдались при применении препарата Видора.
|Классы систем органов
|Побочные реакции по частоте
|Часто (≥ 1/100 и < 1/10)
|Нечасто (≥ 1/1000 и < 1/100)
|Редко (≥ 1/10000 и < 1/1000)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность, астма
|Со стороны психики
|Угнетение настроения
|Повышение либидо, снижение либидо
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Со стороны органов слуха
|Гипоакузия
|Со стороны сосудов
|Мигрень
|Артериальная гипертензия, артериальная гипотензия
|ВТЭ, АТЭ
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота
|Рвота, диарея
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Акне, экзема, зуд, алопеция
|Узловая эритема, мультиформная эритема
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Менструальные расстройства, межменструальные кровотечения, болезненность молочных желез, нагрубание молочных желез, вагинальные выделения, вульвовагинальный кандидоз
|Увеличение молочных желез, вагинальные инфекции
|Выделения из молочных желез
|Общие расстройства
|Задержка жидкости, увеличение массы тела, уменьшение массы тела
Описание отдельных побочных реакций
У женщин, принимавших КГК, наблюдался повышенный риск развития венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений, в том числе инфаркта миокарда, инсульта, ТИА, венозного тромбоза и ТЭЛА, подробнее описанных в разделе «Особенности применения».
Нижеследующие серьезные побочные реакции наблюдались у женщин, применявших КОК, также описанных в разделе «Особенности применения»:
- венозные тромбоэмболические расстройства;
- артериальные тромбоэмболические расстройства;
- артериальная гипертензия;
- опухоли печени;
- развитие или обострение заболеваний, для которых связь с приемом КОК не выяснена окончательно: болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, эпилепсия, миома матки, порфирия, системная красная волчанка, герпес беременных, хорея Сиденхама, гемолитико-уремический синдром, холестатическая желтуха;
- хлоазма;
- острые или хронические нарушения функции печени, которые могут потребовать прекращения применения КОК, пока показатели функции печени не вернутся в норму;
- у женщин с наследственной предрасположенностью к ангионевротическому отеку экзогенные эстрогены могут вызывать или усугублять симптомы ангионевротического отека.
Побочные реакции, отмечавшиеся у пациенток, применявших КОК: эмоциональная лабильность, депрессия; потеря либидо; венозные и артериальные тромбоэмболические явления, включающие окклюзию глубоких периферических вен, тромбоз и эмболию легочных сосудов, инфаркт миокарда, инсульт (в т.ч. геморрагический, ишемический инсульт, ТИА); эритема.
Другие побочные реакции, связанные с группой КОК, также указаны в разделах «Противопоказания» и «Особенности применения» (в т.ч. потеря слуха, связанная с отосклерозом, гипертриглицеридемия и повышенный риск развития панкреатита, образование желчных камней, изменения толерантности к глюкозе или влияние на периферическую резистентность к инсулину, желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, реакции гиперчувствительности, включая сыпь, крапивницу).
Частота диагностирования рака молочной железы несколько повышается среди женщин, применяющих КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностирования рака молочной железы у женщин, применяющих ныне или недавно применявших КОК, незначительно относительно уровня общего риска рака молочной железы. Взаимосвязь с применением КОК неизвестна. См. также разделы «Противопоказания» и «Особенности применения».
Взаимодействия
Прорывные кровотечения и/или снижение контрацептивного действия могут возникнуть вследствие взаимодействия других лекарственных средств (индукторов ферментов) с оральными контрацептивами (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это дает возможность осуществлять контроль за соотношением польза/риск для лекарственных средств. Медицинские работники должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 28 таблеток в блистере (21 таблетка желтого цвета и 7 таблеток белого цвета), по 1 или 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Лабораториос Леон Фарма, С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
C/Ла Валлина с/н, Полигоно Индустриал Наватеджера, Виллакиламбре, 24008 Леон, Испания.