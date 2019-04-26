препарат назначают в дозе от 150 до 600 мг/сут, разделенной на 2 или 3 приема. Прегабалин можно применять независимо от приема пищи.

Нейропатическая боль. Начальная доза прегабалина составляет 150 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции пациента и переносимости препарата доза может быть повышена через 3–7 дней до 300 мг/сут и, если необходимо, повышена до максимальной дозы 600 мг/сут через 7 дней.

Фибромиалгия. Обычная доза для большинства пациентов составляет 300–450 мг/сут, разделенных на 2 приема. Для некоторых больных может потребоваться доза 600 мг/сут. Прием препарата следует начинать с дозы 75 мг 2 раза в сутки (150 мг/сут) и можно повышать в зависимости от эффективности и переносимости до 150 мг 2 раза в сутки (300 мг/сут) в течение 1 нед. Пациентам, для которых дозы 300 мг/сут недостаточно эффективны, дозу можно повысить до 225 мг 2 раза в сутки (450 мг/сут). Если необходимо, дозу можно повысить через 1 нед до максимальной — 600 мг/сут.

Эпилепсия. Начальная доза прегабалина составляет 150 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции пациента и переносимости препарата дозу можно повысить до 300 мг/сут через 1 нед. Еще через 1 нед дозу можно повысить до максимальной — 600 мг/сут.

Генерализованные тревожные расстройства. Суточная доза варьирует от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема. Необходимость лечения прегабалином следует пересматривать регулярно.

Лечение прегабалином может быть начато с дозы 150 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции и переносимости препарата дозу можно повысить до 300 мг/сут после 1-й недели лечения. В течение следующей недели лечения доза может быть повышена до 450 мг/сут. Через 1 нед дозу можно повысить до максимальной — 600 мг/сут.

Отмена прегабалина. Если прегабалин следует отменить, рекомендовано постепенно прекращать прием препарата в течение не менее 1 нед.

Пациенты с нарушением функции почек. Снижение дозы для пациентов с нарушением функции почек следует проводить индивидуально, в соответствии с показателем клиренса креатинина, как указано в таблице ниже и определено по формуле:



КЛ кр (мг/мин) = (140 – возраст (лет) ∙ масса тела (кг) ∙ 0,85 (для женщин) 72 ∙ уровень креатинина в плазме крови (мг/дл)



Для пациентов, которым проводят гемодиализ, суточную дозу прегабалина следует корригировать в соответствии с функцией почек. Дополнительно к суточной дозе, сразу после каждой 4-часовой процедуры диализа, следует применять дополнительную дозу препарата (таблица).



Клиренс креатинина, мл/мин Общая доза прегабалина в сутки* Схема дозирования Начальная доза доза, мг/сут Максимальная доза, мг/сут ≥60 150 600 2 или 3 раза в сутки ≥30−<60 75 300 2 или 3 раза в сутки ≥15−<30 25–50 150 1 или 2 раза в сутки <15 25 75 1 раз в сутки Дополнительная доза после гемодиализа, мг 25 100 Разовая доза#



*Общую суточную дозу (мг/сут) следует разделить на количество приемов, чтобы получить количество мг на дозу.

#Дополнительная доза — это разовая дополнительная доза.

Пациенты с нарушением функции печени. Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с нарушениями функции печени.

Применение у лиц пожилого возраста (старше 65 лет). Для лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы прегабалина ввиду снижения функции почек.