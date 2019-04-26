Альгерика (Algerika) (220120) - инструкция по применению ATC-классификация
Альгерика инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество — прегабалин представляет собой аналог гамма-аминомасляной кислоты ((S)-3-(аминометил)-5-метилгексановая кислота).
Механизм действия. Прегабалин связывается со вспомогательной субъединицей (альфа2-δ-белок) потенциалзависимых кальциевых каналов в ЦНС, мощно замещая в эксперименте [3H]-габапентин.
Фармакокинетика. Фармакокинетические показатели прегабалина подобные у здоровых добровольцев, пациентов с эпилепсией, которые применяют противоэпилептические препараты, и пациентов с хронической болью.
Абсорбция. Прегабалин быстро всасывается при пероральном введении натощак и достигает максимальной концентрации (Cmax) в плазме крови в течение 1 ч после разового и многократного применения. Рассчитанная биодоступность прегабалина при пероральном применении составляет 90% и не зависит от дозы. После повторного применения равновесное состояние достигается через 24–48 ч. Степень абсорбции прегабалина снижается при одновременном приеме с пищей, в результате чего Cmax снижается на ≈25–30%, а время достижения максимальной концентрации (tmax) уменьшается на ≈2,5 ч. Однако применение прегабалина с пищей не имело клинически значимого влияния на объем абсорбции.
Распределение. Прегабалин легко проникает через ГЭБ у животных, а также через плаценту у животных и выделяется в молоко в период лактации. У человека условный объем распределения прегабалина после приема внутрь составляет около 0,56 л/кг массы тела. Прегабалин не связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм. У человека прегабалин подвергается незначительному метаболизму. После введения дозы радиоактивно меченного прегабалина ≈98% радиоактивности выводится с мочой в неизмененном виде. N-метилированный дериват прегабалина (основной метаболит прегабалина, который определяется в моче) составил 0,9% введенной дозы.
Выведение. Прегабалин выводится из системного кровообращения главным образом за счет экскреции почками в неизмененном виде. Т½ прегабалина равен 6,3 ч. Плазменный и почечный клиренс прегабалина прямо пропорциональны клиренсу креатинина. Пациентам с нарушением функции почек или при проведении гемодиализа необходимо корригировать дозу препарата.
Линейность/нелинейность. Фармакокинетика прегабалина линейная для всего диапазона рекомендованных доз. Межсубъектная фармакокинетическая вариабельность для прегабалина низкая (<20%). Фармакокинетика многократных доз прогнозируема на основании данных разового дозирования. Таким образом, нет необходимости в регулярном мониторинге концентраций прегабалина в плазме крови.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
Пол. Отсутствует клинически значимое влияние пола на концентрацию прегабалина в плазме крови.
Нарушение функции почек. Клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина. Кроме того, прегабалин эффективно удаляется из плазмы крови при гемодиализе (после 4 ч гемодиализа концентрации прегабалина в плазме крови снижаются на ≈50%). Поскольку выделение почками является основным путем выведения препарата, пациентам с нарушением функции почек необходимо снижать дозу препарата, а после гемодиализа — принимать дополнительную дозу.
Нарушение функции печени. Специальные фармакокинетические исследования с участием пациентов с нарушением функции печени не проводились. Поскольку прегабалин не претерпевает существенного метаболизма и выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой, то маловероятно, чтобы нарушение функции печени могло влиять на концентрацию прегабалина в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). Клиренс прегабалина имеет тенденцию к снижению с возрастом. Это снижение клиренса прегабалина после приема внутрь согласуется со снижением клиренса креатинина, связанного с возрастом. Пациентам с возрастным нарушением функции почек может потребоваться снижение дозы прегабалина.
Показания Альгерика
- Нейропатическая боль. Препарат Альгерика назначают для лечения нейропатической боли у взрослых при повреждении периферической и ЦНС.
- Эпилепсия. Препарат Альгерика назначают в качестве дополнительной терапии парциальных судорожных приступов со вторичной генерализацией или без таковой у взрослых.
- Генерализованное тревожное расстройство. Препарат Альгерика назначают для лечения генерализованного тревожного расстройства у взрослых.
- Фибромиалгия.
Применение Альгерика
препарат назначают в дозе от 150 до 600 мг/сут, разделенной на 2 или 3 приема. Прегабалин можно применять независимо от приема пищи.
Нейропатическая боль. Начальная доза прегабалина составляет 150 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции пациента и переносимости препарата доза может быть повышена через 3–7 дней до 300 мг/сут и, если необходимо, повышена до максимальной дозы 600 мг/сут через 7 дней.
Фибромиалгия. Обычная доза для большинства пациентов составляет 300–450 мг/сут, разделенных на 2 приема. Для некоторых больных может потребоваться доза 600 мг/сут. Прием препарата следует начинать с дозы 75 мг 2 раза в сутки (150 мг/сут) и можно повышать в зависимости от эффективности и переносимости до 150 мг 2 раза в сутки (300 мг/сут) в течение 1 нед. Пациентам, для которых дозы 300 мг/сут недостаточно эффективны, дозу можно повысить до 225 мг 2 раза в сутки (450 мг/сут). Если необходимо, дозу можно повысить через 1 нед до максимальной — 600 мг/сут.
Эпилепсия. Начальная доза прегабалина составляет 150 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции пациента и переносимости препарата дозу можно повысить до 300 мг/сут через 1 нед. Еще через 1 нед дозу можно повысить до максимальной — 600 мг/сут.
Генерализованные тревожные расстройства. Суточная доза варьирует от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема. Необходимость лечения прегабалином следует пересматривать регулярно.
Лечение прегабалином может быть начато с дозы 150 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции и переносимости препарата дозу можно повысить до 300 мг/сут после 1-й недели лечения. В течение следующей недели лечения доза может быть повышена до 450 мг/сут. Через 1 нед дозу можно повысить до максимальной — 600 мг/сут.
Отмена прегабалина. Если прегабалин следует отменить, рекомендовано постепенно прекращать прием препарата в течение не менее 1 нед.
Пациенты с нарушением функции почек. Снижение дозы для пациентов с нарушением функции почек следует проводить индивидуально, в соответствии с показателем клиренса креатинина, как указано в таблице ниже и определено по формуле:
|КЛкр (мг/мин) =
|(140 – возраст (лет) ∙ масса тела (кг)
|∙ 0,85 (для женщин)
|72 ∙ уровень креатинина в плазме крови (мг/дл)
Для пациентов, которым проводят гемодиализ, суточную дозу прегабалина следует корригировать в соответствии с функцией почек. Дополнительно к суточной дозе, сразу после каждой 4-часовой процедуры диализа, следует применять дополнительную дозу препарата (таблица).
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Общая доза прегабалина в сутки*
|Схема дозирования
|Начальная доза доза, мг/сут
|Максимальная доза, мг/сут
|≥60
|150
|600
|2 или 3 раза в сутки
|≥30−<60
|75
|300
|2 или 3 раза в сутки
|≥15−<30
|25–50
|150
|1 или 2 раза в сутки
|<15
|25
|75
|1 раз в сутки
|Дополнительная доза после гемодиализа, мг
|25
|100
|Разовая доза#
*Общую суточную дозу (мг/сут) следует разделить на количество приемов, чтобы получить количество мг на дозу.
#Дополнительная доза — это разовая дополнительная доза.
Пациенты с нарушением функции печени. Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с нарушениями функции печени.
Применение у лиц пожилого возраста (старше 65 лет). Для лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы прегабалина ввиду снижения функции почек.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
частыми проявлениями побочного действия, из-за которых лечение с применением прегабалина было приостановлено, были головокружение и сонливость. Во время лечения нейропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга частота возникновения побочных реакций в общем, побочных реакций со стороны ЦНС и особенно сонливости была повышенной.
Перечисленные ниже побочные реакции могут быть связаны с основным заболеванием и/или сопутствующими препаратами.
Инфекции и инвазии: назофарингит.
Со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения.
Со стороны метаболизма и питания: повышение аппетита, анорексия, гипогликемия.
Со стороны психики: головокружение, сонливость, атаксия, нарушение координации, нарушение равновесия, амнезия, нарушения внимания, ухудшение памяти, тремор, дизартрия, парестезии, седация, летаргия, гипестезия, нистагм, нарушение речи, миоклонус, гипорефлексия, дискинезия, психомоторная гиперактивность, постуральное головокружение, гиперестезия, агевзия, ощущение жжения, интенционный тремор, ступор, обмороки, гипокинезия, паросмия, дисграфия, вялость, нарушение когнитивных функций, гипалгезия, головная боль, потеря сознания, ухудшение умственной деятельности, гипокинезия, паросмия, зависимость, мания, мозжечковый синдром, синдром зубчатого колеса, кома, делирий, энцефалопатия, экстрапирамидный синдром, синдром Гийена — Барре, интракраниальная гипертензия, маниакальные реакции, параноидальные реакции, нарушения сна, судороги, плохое самочувствие, нарушения психики, околоротовая парестезия.
Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость, атаксия, нарушение координации, нарушение равновесия, амнезия, нарушения внимания, ухудшение памяти, тремор, дизартрия, парестезии, седация, летаргия, нарушение познавательной функции, гипестезия, нистагм, нарушение речи, миоклонус, гипорефлексия, дискинезия, психомоторная гиперактивность, постуральное головокружение, гиперестезия, агевзия, жжение, интенционный тремор, ступор, синкопе, гипокинезия, паросмия, дисграфия.
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения, диплопия, нарушения зрения, дефект поля зрения, сухость глаз, отек глаз, снижение остроты зрения, боль в глазах, астенопия, усиленное слезотечение, фотопсия, раздражение глаз, мидриаз, осциллопсия, изменение зрительной глубины восприятия, потеря периферического зрения, страбизм, яркость зрения.
Со стороны органа слуха и равновесия: вертиго, гиперакузия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: AV-блокада первой степени, тахикардия, синусовая тахикардия, синусовая аритмия, синусовая брадикардия, артериальная гипотензия/гипертензия, приливы крови, приливы жара, ощущение холода в конечностях.
Со стороны дыхательной системы: одышка, кашель, сухость в носу, заложенность носа, носовое кровотечение, ринит, храп, ощущение сжатия в горле.
Со стороны пищеварительной системы: рвота, вздутие живота, запор, сухость во рту, метеоризм, чрезмерное слюноотделение, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, оральная гипестезия, асцит, дисфагия, панкреатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: потоотделение, папулезная сыпь, холодный пот, крапивница.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: подергивание мышц, отек суставов, мышечные спазмы, миалгия, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, окоченение мышц, спазмы в области шеи, боль в шее, рабдомиолиз.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: дизурия, недержание мочи, олигурия, почечная недостаточность.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: эректильная дисфункция, задержка эякуляции, сексуальная дисфункция, аменорея, боль в молочных железах, выделения из молочных желез, дисменорея, гипертрофия молочных желез.
Общее состояние: периферические отеки, падения, отек, нарушение походки, ощущение опьянения, необычные ощущения, утомляемость, ощущение сжатия в груди, генерализованный отек, боль, озноб, астения, жажда, пирексия.
Лабораторные показатели: увеличение массы тела, повышение уровня АлАТ, АсАТ, повышение уровня КФК в крови, уменьшение количества тромбоцитов, повышение уровня глюкозы, повышение уровня креатинина крови, снижение уровня калия в крови, уменьшение массы тела, снижение уровня лейкоцитов.
В течение периода постмаркетингового наблюдения сообщалось о таких побочные реакциях:
Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек, аллергические реакции, гиперчувствительность.
Со стороны нервной системы: головная боль, потеря сознания, ухудшение умственной деятельности.
Со стороны психики: агрессия.
Со стороны сердца: застойная сердечная недостаточность, пролонгация интервала Q–T.
Со стороны органа зрения: кератит, потеря зрения.
Со стороны пищеварительной системы: отек языка, диарея, тошнота.
Общее состояние: недомогание.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: отек лица, зуд, синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: задержка мочи.
Со стороны дыхательной системы: отек легких.
После прекращения кратковременного и длительного лечения прегабалином у некоторых пациентов развивались симптомы отмены. Упоминалось о таких реакциях: бессонница, головная боль, тошнота, диарея, гриппоподобный синдром, нервозность, депрессия, боль, повышенное потоотделение и головокружение. Пациента необходимо проинформировать об этом в начале терапии.
Относительно отмены прегабалина после длительного лечения нет данных о частоте и тяжести симптомов отмены в зависимости от длительности применения и дозы препарата.
Особые указания
некоторым пациентам с сахарным диабетом, у которых увеличилась масса тела при лечении прегабалином, может потребоваться коррекция дозы противодиабетических препаратов.
Сообщалось о возникновении реакций гиперчувствительности, включая случаи развития ангионевротического отека. При наличии таких симптомов ангионевротического отека, как отек лица, периорального участка или верхних дыхательных путей, следует немедленно прекратить применение прегабалина.
Применение прегабалина сопровождалось случаями головокружения и сонливости, что может повысить частоту возникновения случайных травм (падений) у людей пожилого возраста. Сообщалось о потере сознания, спутанности сознания, ухудшении умственной деятельности. Поэтому необходимо посоветовать пациентам быть осторожными, пока им не станут известны возможные влияния препарата.
Сообщалось о побочных эффектах со стороны органа зрения, включая потерю зрения, нечеткость зрения или другие изменения остроты зрения, большинство из которых были временными. Отмена прегабалина может устранять или ослаблять эти симптомы.
Недостаточно данных об отмене сопутствующих противоэпилептических препаратов после достижения контроля над судорогами при добавлении прегабалина к лечению, которое уже проводится, для перехода к монотерапии прегабалином.
После прекращения кратко- и долгосрочного применения прегабалина у некоторых пациентов наблюдались симптомы отмены. Сообщалось о таких явлениях, как бессонница, головная боль, тошнота, тревожность и диарея.
Хотя влияние отмены препарата на обратимость почечной недостаточности систематически не изучалось, сообщалось об улучшении функции почек после отмены препарата или снижения дозы прегабалина.
Хотя не установлено причинной связи между применением прегабалина и застойной сердечной недостаточностью, сообщалось о случаях застойной сердечной недостаточности у пациентов, применяющих прегабалин. Поскольку недостаточно данных о применении препарата у пациентов с тяжелой застойной сердечной недостаточностью, прегабалин у этих пациентов следует применять с осторожностью.
Во время лечения при нейропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга частота возникновения побочных реакций в целом, побочных реакций со стороны ЦНС и особенно сонливости была повышенной. Это можно объяснить аддитивным эффектом других лекарственных средств (например антиспастических препаратов), необходимых для лечения при этом состоянии. Это обстоятельство необходимо учесть в случае назначения прегабалина таким пациентам.
У пациентов, применявших противоэпилептические средства по поводу определенных показаний, наблюдалось суицидальное мышление и поведение. Существует несколько повышенный риск суицидального мышления и поведения при применении противоэпилептических препаратов. Механизм возникновения этого риска неизвестен, а доступные данные не исключают его для пациентов, принимающих прегабалин.
Поэтому необходимо тщательное наблюдение за пациентами для выявления суицидального мышления и поведения и назначения соответствующего лечения в случае его возникновения. Пациенты (и их опекуны) должны обратиться за помощью в случае возникновения суицидального мышления и поведения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Данные по применению прегабалина у беременных отсутствуют. Исследования на животных свидетельствуют о репродуктивной токсичности. Потенциальный риск для человека неизвестен. Поэтому прегабалин не следует применять в период беременности, за исключением отдельных случаев, когда польза для матери явно превышает возможный риск для плода. Женщинам репродуктивного возраста необходимо применять эффективные средства контрацепции.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли прегабалин в грудное молоко; однако он определяется в молоке животных. Поэтому грудное вскармливание в период лечения прегабалином не рекомендуется.
Дети. Безопасность и эффективность прегабалина для детей не изучались. Применять препарат у детей не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Прегабалин может вызывать головокружение и сонливость и может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Поэтому пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления транспортными средствами или работы со сложной техникой, пока не станет известно, как именно препарат влияет на скорость реакции.
Взаимодействия
поскольку прегабалин преимущественно выводится в неизмененном виде с мочой, претерпевает незначительный метаболизм в организме человека (<2% дозы выводится с мочой в виде метаболитов), не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с белками крови, то маловероятно, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое медикаментозное взаимодействие или быть объектом такого взаимодействия.
В соответствии с этим, в исследованиях in vivo не наблюдалось значимого клинического фармакокинетического взаимодействия между прегабалином и фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, ламотриджином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном или этанолом. Фармакокинетический популяционный анализ показал, что пероральные противодиабетические препараты, диуретики, инсулин, фенобарбитал, тиагабин и топирамат не оказывали клинически значимого влияния на клиренс прегабалина.
Одновременное применение прегабалина и пероральных контрацептивов норэтистерона и/или этинилэстрадиола не влияет на фармакокинетику в равновесном состоянии каждого из препаратов.
Прегабалин может усиливать эффект этанола и лоразепама. Известно, что введение многократных пероральных доз прегабалина и оксикодона, лоразепама или этанола не оказывает клинически значимого влияния на функцию дыхания. Сообщалось о развитии дыхательной недостаточности и комы у пациентов, которые одновременно принимали прегабалин и другие депрессанты ЦНС. Прегабалин усиливал нарушение познавательной и основных двигательных функций, вызванное оксикодоном. Получено сообщение о явлении, связанном со снижением функций нижних отделов пищеварительного тракта (например кишечная непроходимость, паралитическая кишечная непроходимость, запор), в случае сопутствующего применения прегабалина с препаратами, которые могут вызывать запор, такими как опиоидные обезболивающие средства.
Специальные исследования фармакодинамических взаимодействий у добровольцев пожилого возраста не проводились.
Передозировка
при приеме препарата в чрезмерных дозах (до 15 г) неожиданных побочных реакций не наблюдалось.
В постмаркетинговых наблюдениях чаще всего отмечали такие побочные реакции при применении прегабалина в чрезмерной дозе: аффективное расстройство, сонливость, спутанность сознания, депрессия, ажитация, беспокойство.
Лечение при передозировке прегабалина должно включать общие поддерживающие меры и, если необходимо, проведение гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.