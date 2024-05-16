Альгерика капсулы твердые 75 мг блистер, №28 - Киев (287265) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 42 аптеках
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Фармация
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Киев, ул. Константиновская, 25
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Фармация
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Киев, просп. Науки, 4
Подорожник
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Киев, бульв. Чоколовский, 6
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Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Бажаемо здоровья
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Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Аптека низких цен
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Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Подорожник
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Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Аптека низких цен
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Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
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Киев, просп. Красной Калины, 15
Аптека копейка
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Всего: капсулы твердые (14)
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Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Подорожник
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Киев, ул. Хоткевича Гната, 8
Аптека копейка
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Киев, ул. Урловская, 23
Мед-сервис
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Киев, ул. Северная, 46
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Всего: капсулы твердые (14)
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Киев, ул. Ахматовой Анны, 34