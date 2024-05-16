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Альгерика капсулы твердые 75 мг блистер, №28 - Киев (287265) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
657,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
664,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
657,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
765,00
Экономия: -223,34 грн
541,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: капсулы твердые (14)
484,83
Экономия: -20,48 грн
464,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: капсулы твердые (14)
447,90
Экономия: -21,98 грн
425,92 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
555,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
765,00
Экономия: -223,34 грн
541,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
688,99
Экономия: -105,30 грн
583,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
493,67
Экономия: -15,08 грн
478,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Всего: упаковка (1)
455,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: капсулы твердые (14)
502,29
Экономия: -23,69 грн
478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (1)
725,99
Экономия: -142,30 грн
583,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
526,80
Экономия: -26,56 грн
500,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
526,93
Экономия: -28,93 грн
498,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: капсулы твердые (14)
577,23
Экономия: -29,42 грн
547,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 8
Всего: упаковка (1)
688,99
Экономия: -105,30 грн
583,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
570,00
Экономия: -22,19 грн
547,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (3)
483,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: капсулы твердые (14)
518,54
Экономия: -30,41 грн
488,13 грн