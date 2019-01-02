Фармакодинамика.

Комплексный растительный препарат; отхаркивающее средство прямого действия, оказывает обволакивающее, смягчающее, секретолитическое, бронхолитическое, противовоспалительное и антимикробное действия.

Корень алтея содержит растительный полисахаридный слизь (до 35%), а также аспарагин, бетаин, пектиновые вещества, крахмал и тому подобное.

Механизм действия обусловлен раздражением рецепторов желудка и рефлекторной стимуляцией нейронов рвотного, дыхательного и кашлевого центров, усиливает перистальтику бронхиол и повышает активность мерцательного эпителия бронхов (собственно отхаркивающее действие). Кроме того, препарат усиливает функцию бронхиальных желез, вызывая разжижение мокроты, уменьшение его вязкости и увеличения объема (резорбтивное секретолитическое действие).

Растительные слизи покрывают слизистые оболочки тонким слоем, который долго сохраняется на их поверхности и предотвращает раздражение. В результате уменьшается воспалительный процесс и облегчается регенерация тканей. Для слизистой оболочки желудка защитное действие пленки из растительной слизи тем продолжительнее, чем выше кислотность желудочного сока (вязкость растительной слизи повышается при взаимодействии с соляной кислотой желудочного сока).

Экстракт чабреца содержит фитонциды, фенолы (тимол и карвакрол), флавоноиды (апигенин, лютеолин), сапонины и др., Проявляют отхаркивающее, бронхолитическое и антимикробное действия, нормализуют реологические свойства трахеобронхиального секрета и облегчают его откашливание, проявляют умеренное бронхолитическое действие, подавляют рост и пролиферацию микроорганизмов. Механизм отхаркивающего действия компонентов чабреца обусловлен ферментацией вязкого секрета, которая снижает его вязкость, а также активацией двигательной активности мерцательного эпителия бронхов. Бронхолитическое действие чабреца, что обусловлено угнетением контрактильности гладких мышц трахеи и бронхов путем уменьшения внутриклеточного содержания ионов Са 2+, обеспечивает умеренную бронходилатацию, облегчает дыхание и уменьшает экспираторную одышку. Фенолы чабреца проявляют противомикробное действие в отношении Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и других видов бактерий, а также в отношении грибов, включая Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Saprolegnia, Zygorhynchus.