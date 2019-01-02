Алтемикс Бронхо (Altemix Broncho) (220118) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Алтемикс Бронхо инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 5 мл сиропа содержат экстракта сухого из корней алтея (Althaeae radix) (6,52: 1) (экстрагент — вода очищенная) — 25 мг; экстракта сухого из травы чабреца (Thymi herba) 80% натурального (6–10: 1) (экстрагент — этанол 70%) (наполнители: глюкоза, высушенная распылением, кремния диоксид коллоидный безводный) — 40 мг;
вспомогательные вещества: аммония глициризат, натрия бензоат (Е 211), натрия гидрокарбонат, аммония хлорид, масло анисовое, сорбит (Е 420), метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), этанол 96%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: жидкость от коричневого (светло-коричневого) до коричневого с зеленоватым оттенком цвета со специфическим запахом аниса. Допускается выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Комбинации. Код АТС R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комплексный растительный препарат; отхаркивающее средство прямого действия, оказывает обволакивающее, смягчающее, секретолитическое, бронхолитическое, противовоспалительное и антимикробное действия.
Корень алтея содержит растительный полисахаридный слизь (до 35%), а также аспарагин, бетаин, пектиновые вещества, крахмал и тому подобное.
Механизм действия обусловлен раздражением рецепторов желудка и рефлекторной стимуляцией нейронов рвотного, дыхательного и кашлевого центров, усиливает перистальтику бронхиол и повышает активность мерцательного эпителия бронхов (собственно отхаркивающее действие). Кроме того, препарат усиливает функцию бронхиальных желез, вызывая разжижение мокроты, уменьшение его вязкости и увеличения объема (резорбтивное секретолитическое действие).
Растительные слизи покрывают слизистые оболочки тонким слоем, который долго сохраняется на их поверхности и предотвращает раздражение. В результате уменьшается воспалительный процесс и облегчается регенерация тканей. Для слизистой оболочки желудка защитное действие пленки из растительной слизи тем продолжительнее, чем выше кислотность желудочного сока (вязкость растительной слизи повышается при взаимодействии с соляной кислотой желудочного сока).
Экстракт чабреца содержит фитонциды, фенолы (тимол и карвакрол), флавоноиды (апигенин, лютеолин), сапонины и др., Проявляют отхаркивающее, бронхолитическое и антимикробное действия, нормализуют реологические свойства трахеобронхиального секрета и облегчают его откашливание, проявляют умеренное бронхолитическое действие, подавляют рост и пролиферацию микроорганизмов. Механизм отхаркивающего действия компонентов чабреца обусловлен ферментацией вязкого секрета, которая снижает его вязкость, а также активацией двигательной активности мерцательного эпителия бронхов. Бронхолитическое действие чабреца, что обусловлено угнетением контрактильности гладких мышц трахеи и бронхов путем уменьшения внутриклеточного содержания ионов Са 2+, обеспечивает умеренную бронходилатацию, облегчает дыхание и уменьшает экспираторную одышку. Фенолы чабреца проявляют противомикробное действие в отношении Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и других видов бактерий, а также в отношении грибов, включая Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Saprolegnia, Zygorhynchus.
Показания
Как средство для облегчения сухого кашля и смягчения раздражающего действия слизистой оболочки рта и глотки.
Комплексное лечение острых и хронических заболеваний органов дыхания, сопровождающихся кашлем с затрудненным отделением мокроты: ларингит, трахеит, трахеобронхит, бронхит, бронхиальная астма, коклюш.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства губоцветных (Lamiaceae), а также чувствительность к сельдерею и пыльце березы (возможна перекрестная реакция); дети в возрасте младше 4 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При совместном применении с противовоспалительными средствами препарат пролонгирует их действие, повышает эффективность и снижает побочное действие.
Как отхаркивающее средство можно сочетать с натрия бикарбонатом.
При совместном применении с противокашлевыми препаратами возможно скопление мокроты в дыхательных путях, с антибиотиками — повышение концентрации антибиотиков в дыхательных путях.
Особенности применения
При применении препарата следует придерживаться рекомендаций врача. Если во время лечения ухудшается симптоматика и / или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.
Если в течение одной недели симптоматика сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом.
Образование пленки из растительной слизи на поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей не только проявляет выраженный лечебный эффект, но и способствует более длительному местному действию других лекарственных препаратов.
Перед применением препарат следует взбалтывать. 5 мл сиропа (1 мерная ложка) содержит 6,8 мг глюкозы или 0,00057 ХЕ, что нужно учитывать больным сахарным диабетом.
Это лекарственное средство содержит 2,83 ммоль (или 65 мг) натрия на дозу 15 мл сиропа. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые применяют натрий-контролируемую диету.
Это лекарственное средство содержит 1,98 об.% этанола (алкоголя), то есть 240 мг на дозу 15 мл сиропа.
Следует быть осторожным при применении детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
В связи с наличием глюкозы препарат может быть вредным для зубов.
Наличие в составе метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Способ применения и дозы
Принимать внутрь после еды. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 15 мл сиропа (3 мерные ложки).
Детям в возрасте 6–12 лет применять по 10 мл сиропа (2 мерные ложки).
Детям в возрасте 4–6 лет — по 5 мл сиропа (1 мерная ложка).
Кратность приема для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 4–5 раз в сутки, для детей в возрасте 4–12 лет — 3–4 раза в сутки.
Детям в возрасте 4–6 лет дозу препарата (5 мл) перед применением разводить в одной столовой ложке кипяченой воды.
Продолжительность курса терапии определяется индивидуально в зависимости от эффективности лечения. Как правило, курс лечения составляет 7–14 дней.
По показаниям врач может назначить повторные и более длительные курсы лечения.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 4 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т. ч. кожная сыпь, зуд), желудочно-кишечные расстройства (в т. ч. тошнота, рвота, диарея). В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Срок годности после вскрытия флакона в прохладном месте не более 10 суток.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл или 100 мл во флаконе; по 1 флакону с ложкой мерной в коробке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.