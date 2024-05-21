Вименс (Vimens) (220077) - инструкция по применению Диетические добавки
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Вименс инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит:
активные ингредиенты: экстракт листьев шалфея обыкновенного - 100 мг, экстракт шишек хмеля - 40 мг, экстракт плодов прутняка обыкновенного - 4 мг, фолиевая кислота - 0,4 мг;
вспомогательные вещества:
наполнители: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный прежелатинизированный, магния стеарат;
оболочка капсулы: желатин.
Без ГМО.
Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 г добавки: белки - 0,2 г, углеводы - 12,9 г, жиры - 0,1 г; 53,3 ккал (223 кДж).
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность и период лактации, витамин В12-дефицитная анемия и злокачественные новообразования молочной железы.
Не является лекарственным препаратом.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 0 до 25 градусов.
Форма выпуска
Капсулы в блистерах. Масса нетто 1 капсулы: 200 мг ± 10%.
Количество капсул в 1 упаковке: указано на упаковке.