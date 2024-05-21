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Вименс (Vimens) (220077) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Вименс (Vimens)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт, 200 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.4. Диетические добавки общеукрепляющего и тонизирующего действия для мужчин и женщин

Вименс инструкция по применению

Состав

1 капсула содержит:

активные ингредиенты: экстракт листьев шалфея обыкновенного - 100 мг, экстракт шишек хмеля - 40 мг, экстракт плодов прутняка обыкновенного - 4 мг, фолиевая кислота - 0,4 мг;

вспомогательные вещества:

наполнители: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный прежелатинизированный, магния стеарат;

оболочка капсулы: желатин.

Без ГМО.

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 г добавки: белки - 0,2 г, углеводы - 12,9 г, жиры - 0,1 г; 53,3 ккал (223 кДж).

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность и период лактации, витамин В12-дефицитная анемия и злокачественные новообразования молочной железы.

Не является лекарственным препаратом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 0 до 25 градусов.

Форма выпуска

Капсулы в блистерах. Масса нетто 1 капсулы: 200 мг ± 10%.

Количество капсул в 1 упаковке: указано на упаковке.