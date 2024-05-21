1 капсула содержит:

активные ингредиенты: экстракт листьев шалфея обыкновенного - 100 мг, экстракт шишек хмеля - 40 мг, экстракт плодов прутняка обыкновенного - 4 мг, фолиевая кислота - 0,4 мг;

вспомогательные вещества:

наполнители: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный прежелатинизированный, магния стеарат;

оболочка капсулы: желатин.

Без ГМО.

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 г добавки: белки - 0,2 г, углеводы - 12,9 г, жиры - 0,1 г; 53,3 ккал (223 кДж).