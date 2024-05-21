Дерматикс Ультра — это гель для местного использования, невидимый, быстровысыхающий, помогающий поддерживать баланс влажности кожи и одновременно корректирующий рубцы, образовавшиеся в результате хирургических операций, ожогов и других травм.

Дерматикс Ультра способствует уплощению, размягчению и разглаживанию рубцов, устранению боли, зуда и дискомфорта, а также уменьшению покраснения кожи в области рубцов. Содержащийся в составе геля эфир витамина С способствует депигментации рубца.

Дерматикс Ультра представляет собой легкую нежирную субстанцию, которая легко наносится на все участки кожи, включая лицо, суставы и кожные сгибы и быстро высыхает с образованием невидимого покрытия, оставляя ощущение чистоты и шелковистости кожи.

Дерматикс Ультра производится с использованием таких же основных длинных цепей полимеров, которые используют в местных обертываниях из силиконового геля, и содержится в тубе. Этот гель, содержащий циклические и полимерные силоксаны и эфир витамина С, выпускается в тубах по 6 и 15 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Дерматикс Ультра используется для предотвращения образования и коррекции келлоидных и гипертрофических рубцов (например таких, которые возникли в результате хирургических операций, травм и ожогов), оптимально используется сразу после заживления раны и восстановления поверхности кожи. Его также можно использовать для выступающих покрасневших несформировавшихся рубцов, находящихся в стадии активного формирования, что происходит в период до 2 лет после заживления раны.

Удалить крышечку тубы и обрезать кончик. Промыть участок применения и промокнуть его, так как Дерматикс Ультра следует наносить только на чистую сухую кожу. Легкими массирующими движениями втереть гель в рубец; промокнуть излишек геля тканью, чтобы не запачкать одежду. После высыхания поверх геля Дерматикс Ультра можно наносить косметику. Наносить гель утром и вечером в течение не менее 2 мес; для тяжелых рубцов может потребоваться более длительное лечение. Дерматикс Ультра также можно использовать у детей.

Предостережения:

Дерматикс Ультра нельзя наносить на незажившие открытые раны;

не следует допускать контакта геля Дерматикс Ультра со слизистыми оболочками или наносить слишком близко возле глаз;

Дерматикс Ультра не следует наносить на кожу поверх других лекарственных средств без консультации врача.