Гедерин (Gederin) (220036) - инструкция по применению ATC-классификация
Гедерин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: 1 г мази содержит ментола рацемического 30,5 мг, камфоры рацемической 52,5 мг, тимола 1 мг, пихтового масла (Pine oil) 0,0555 мл, эвкалиптового масла (Eucalyptus oil) 0,015 мл, 0,0055 мл;
вспомогательное вещество: парафин белый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: белая полупрозрачная мазь с сильным специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия препарата обусловлен действующими веществами и состоит в раздражении нервных окончаний, рефлекторном расширении артериол и капилляров. Препарат оказывает отвлекающее, местнораздражающее, обезболивающее действие; умеренное противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие.
Фармакокинетика.
Не определялось.
Показания
Комплексная терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся ринитом, ощущением заложенности носа, кашлем, головными болями; боли в суставах и мышцах, невралгия, миозит, артрит, миалгия, артралгия, ревматизм, ишиас.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Бронхиальная астма, коклюш, склонность к судорогам, поврежденная или воспаленная кожа, открытые раны на участках применения, дерматит, экзема.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Способ применения и дозы
Наружно для растираний. Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет мазь наносить тонким слоем 2–4 раза в сутки:
при болях в суставах и мышцах, невралгии, миозите, артрите, миалгии, артралгии, ревматизме, ишиасе втирать в кожу пораженного участка, поверх накладывать теплую повязку;
при насморке или при заложении носа мазь наносить на невредимую кожу крыльев носа;
при кашле, связанном с простудными заболеваниями, мазь наносить на верхние участки грудной клетки и шеи и в течение 3–5 минут осторожно втирать легкими массирующими движениями;
при головной боли мазь наносить на кожу на висках.
Детям в возрасте 3 — 5 лет мазь наносить тонким слоем на верхний участок спины 2–3 раза в сутки, но ни в коем случае не на лицо и крылья носа.
Курс лечения составляет 3–5 суток.
Дети
Лекарственное средство применяют детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, ощущение зуда, сыпь, крапивница), раздражение кожи, контактный дерматит; головные боли, головокружение, возбуждение; возможно возникновение судорог, вызванных камфорой; бронхоспазм. У детей может возникнуть дерматит.
Срок годности
3 года.
Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в плотно укупоренной таре при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 г или по 25 г в банке; по 1 банке в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».