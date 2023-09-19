Наружно для растираний. Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет мазь наносить тонким слоем 2–4 раза в сутки:

при болях в суставах и мышцах, невралгии, миозите, артрите, миалгии, артралгии, ревматизме, ишиасе втирать в кожу пораженного участка, поверх накладывать теплую повязку;

при насморке или при заложении носа мазь наносить на невредимую кожу крыльев носа;

при кашле, связанном с простудными заболеваниями, мазь наносить на верхние участки грудной клетки и шеи и в течение 3–5 минут осторожно втирать легкими массирующими движениями;

при головной боли мазь наносить на кожу на висках.

Детям в возрасте 3 — 5 лет мазь наносить тонким слоем на верхний участок спины 2–3 раза в сутки, но ни в коем случае не на лицо и крылья носа.

Курс лечения составляет 3–5 суток.