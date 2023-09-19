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Гедерин (Gederin) (220036) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гедерин (Gederin)
Цена в городе Киев
от 100,32 грн
Без рецепта
1 шт от 100,32 грн
В наличии в 215 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь
Вес
25 г
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/11790/01/01 от 19.09.2023

Гедерин инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 г мази содержит ментола рацемического 30,5 мг, камфоры рацемической 52,5 мг, тимола 1 мг, пихтового масла (Pine oil) 0,0555 мл, эвкалиптового масла (Eucalyptus oil) 0,015 мл, 0,0055 мл;

вспомогательное вещество: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: белая полупрозрачная мазь с сильным специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Механизм действия препарата обусловлен действующими веществами и состоит в раздражении нервных окончаний, рефлекторном расширении артериол и капилляров. Препарат оказывает отвлекающее, местнораздражающее, обезболивающее действие; умеренное противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие.

Фармакокинетика.

Не определялось.

Показания

Комплексная терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся ринитом, ощущением заложенности носа, кашлем, головными болями; боли в суставах и мышцах, невралгия, миозит, артрит, миалгия, артралгия, ревматизм, ишиас.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Бронхиальная астма, коклюш, склонность к судорогам, поврежденная или воспаленная кожа, открытые раны на участках применения, дерматит, экзема.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способ применения и дозы

Наружно для растираний. Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет мазь наносить тонким слоем 2–4 раза в сутки:

при болях в суставах и мышцах, невралгии, миозите, артрите, миалгии, артралгии, ревматизме, ишиасе втирать в кожу пораженного участка, поверх накладывать теплую повязку;

при насморке или при заложении носа мазь наносить на невредимую кожу крыльев носа;

при кашле, связанном с простудными заболеваниями, мазь наносить на верхние участки грудной клетки и шеи и в течение 3–5 минут осторожно втирать легкими массирующими движениями;

при головной боли мазь наносить на кожу на висках.

Детям в возрасте 3 — 5 лет мазь наносить тонким слоем на верхний участок спины 2–3 раза в сутки, но ни в коем случае не на лицо и крылья носа.

Курс лечения составляет 3–5 суток.

Дети

Лекарственное средство применяют детям в возрасте старше 3 лет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, ощущение зуда, сыпь, крапивница), раздражение кожи, контактный дерматит; головные боли, головокружение, возбуждение; возможно возникновение судорог, вызванных камфорой; бронхоспазм. У детей может возникнуть дерматит.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в плотно укупоренной таре при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г или по 25 г в банке; по 1 банке в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Гедерин мазь
Гедерин мазь мазь банка 25 г, №1
от 100,32 грн
В наличии в 215 аптеках
Цены в аптеках
Гедерин мазь
Гедерин мазь мазь банка 25 г, №1
от 100,32 грн
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