Дуодарт (Duodart) (220029) - инструкция по применению ATC-классификация
Дуодарт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дуодарт представляет собой комбинацию двух лекарственных средств: дутастерида, двойного ингибитора 5α-редуктазы (5 API), и тамсулозина гидрохлорида, антагониста адренорецепторов α1a и α1d. Эти лекарственные средства имеют взаимодополняющий механизм действия, благодаря которому происходит быстрое облегчение процесса мочеиспускания, снижаются риск острой задержки мочи и вероятность необходимости проведения хирургической операции по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Не ожидается, что фармакодинамические эффекты фиксированной дозированной комбинации дутастерида + тамсулозина отличаются от полученных при одновременном применении дутастерида и тамсулозина как отдельных компонентов.
Дутастерид. Дутастерид подавляет активность как 1-го, так и 2-го типа изоферментов 5α-редуктазы, отвечающих за превращение тестостерона в дигидротестостерон. Дигидротестостерон является андрогеном, который в первую очередь отвечает за рост предстательной железы и развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Тамсулозин подавляет активность адренорецепторов α1a и α1d в стромальных гладких мышцах предстательной железы и шейке мочевого пузыря. Около 75% рецепторов α1 в предстательной железе являются рецепторами подтипа α1a.
Тамсулозин. Тамсулозин повышает максимальную скорость тока мочи за счет снижения тонуса гладких мышц уретры и предстательной железы, устраняет обструкцию. Препарат также уменьшает выраженность симптомов раздражения и обструкции, в развитии которых существенную роль играют недержание мочи и сокращение гладких мышц нижних отделов мочевыводящих путей. Такой эффект достигается при длительной терапии. Необходимость оперативного вмешательства или катетеризации значительно снижается.
Антагонисты α1-адренорецепторов могут снижать АД путем снижения общего периферического сопротивления. В ходе исследования влияния тамсулозина не отмечали клинически значимого снижения АД.
Фармакокинетика. Между введением комбинации дутастерид + тамсулозин и одновременным введением доз дутастерида и тамсулозина в капсулах отдельно продемонстрирована биоэквивалентность.
Исследования биоэквивалентности одноразовых доз были проведены как в состоянии натощак, так и после приема пищи. По сравнению с состоянием натощак, после приема пищи отмечали 30% снижение Cmax тамсулозина в комбинации дутастерид + тамсулозин. Пища не влияла на AUC тамсулозина.
Всасывание
Дутастерид. После перорального введения однократной 0,5 мг дозы дутастерида время достижения Cmax дутастерида в плазме крови составило 1–3 ч. Абсолютная биодоступность составляла около 60%. Прием пищи не влияет на биоэквивалентность дутастерида.
Тамсулозин. Тамсулозин всасывается из кишечника и является почти полностью биодоступным. Как скорость, так и степень всасывания тамсулозина снижаются, если его принимают в течение 30 мин после еды. Равномерность поглощения обеспечивается приемом Дуодарта в одно и то же время суток после приема похожей пищи. Концентрация тамсулозина в плазме крови пропорциональна дозе.
После приема однократной дозы тамсулозина после еды Cmax в плазме крови достигается через 6 ч. Равновесная концентрация достигается на 5-й день многократного введения. Средняя равновесная концентрация у пациентов приблизительно на ⅔ выше концентрации после однократного введения тамсулозина. Хотя это явление отмечали у пациентов пожилого возраста, такого же результата можно ожидать и у более молодых пациентов.
Распределение
Дутастерид. Дутастерид имеет большой объем распределения (300–500 л) и высокое связывание с белками плазмы крови (>99,5%). После ежедневного введения доз концентрация дутастерида в плазме крови составляет 65% равновесной концентрации через 1 мес и около 90% — через 3 мес.
Равновесная концентрация в плазме крови, составляющая около 40 нг/мл, достигается через 6 мес введения в дозе 0,5 мг/сут. Среднее значение поступления дутастерида из плазмы крови в семенную жидкость составляет 11,5%.
Тамсулозин. У мужчин тамсулозин связывается с белками плазмы крови примерно на 99%. Объем распределения является небольшим (около 0,21/кг массы тела).
Метаболизм
Дутастерид. Дутастерид активно метаболизируется in vivo. В условиях in vitro дутастерид метаболизируется цитохромом P450 3A4 и 3A5, образуя три моногидроксилированных метаболита и один дигидроксилированный метаболит.
После перорального введения дутастерида в дозе 0,5 мг/сут до достижения равновесной концентрации 1,0–15,4% (среднее значение — 5,4%) введенной дозы дутастерида выводится с калом в неизмененном виде. Остальное количество выводится с калом в виде 4 основных метаболитов, содержащих 39; 21; 7 и 7% каждого из материалов, связанных с лекарственным средством, и 6 второстепенных метаболитов (<5% каждый). В моче человека выявлено лишь незначительное количество неизмененного дутастерида (<0,1% дозы).
Тамсулозин. Энантиомерной биоконверсии из тамсулозина гидрохлорида [R(–) изомер] в S(+) изомер у человека не происходит. Тамсулозина гидрохлорид активно метаболизируется ферментами цитохрома P450 в печени, менее 10% дозы выделяется с мочой в неизмененном виде. Но фармакокинетический профиль метаболитов у человека не установлен. Результаты исследований in vitro указывают на то, что к метаболизму тамсулозина вовлекаются ферменты CYP 3A4 и CYP 2D6, а также незначительным является участие других изоферментов CYP.
Угнетение активности ферментов, участвующих в печеночном метаболизме, может привести к усиленному действию тамсулозина. Перед выведением с мочой метаболиты тамсулозина гидрохлорида подвергаются широкому связыванию с глюкуронидом или сульфатом.
Выведение
Дутастерид. Выведение дутастерида зависит от дозы и характеризуется двумя параллельными процессами элиминации, один насыщаемый (зависящий от концентрации) и один ненасыщаемый (не зависящий от нее). При низких концентрациях в плазме крови (<3 нг/мл) дутастерид быстро выводится как зависящим, так и не зависящим от концентрации путем. При применении однократных доз ≤5 мг выявлены признаки быстрого клиренса и установлен T½, который длится от 3 до 9 дней.
При терапевтических концентрациях после повторного введения дозы 0,5 мг/сут доминирует медленный, линейный путь выведения, а T½ составляет около 3–5 нед.
Тамсулозин. Тамсулозин и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой, в которой около 9% дозы присутствуют в виде неизмененного активного вещества.
После в/в или перорального введения лекарственной формы с немедленным высвобождением T½ тамсулозина, содержащегося в плазме крови, колеблется в диапазоне 5–7 ч. Из-за фармакокинетики, регулируемой скоростью поглощения, в случае с тамсулозином в капсулах с модифицированным высвобождением настоящий T½ тамсулозина, принятого после еды, составляет около 10 ч, а в равновесной концентрации у пациентов — около 13 ч.
Пациенты пожилого возраста
Дутастерид. Фармакокинетику дутастерида оценивали у 36 здоровых мужчин в возрасте 24–87 лет после введения однократной дозы 5 мг. Значительной зависимости действия дутастерида от возраста не выявлено, но T½ был короче у мужчин в возрасте до 50 лет. Статистических различий в T½ не отмечено при сравнении группы 50–69-летних испытуемых с группой исследуемых в возрасте старше 70 лет.
Тамсулозин. Перекрестное сравнительное исследование общего действия тамсулозина гидрохлорида (AUC) и T½ указывает на то, что фармакокинетическое действие тамсулозина гидрохлорида может быть немного продолжительнее у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами мужского пола. Собственный клиренс не зависит от связывания тамсулозина гидрохлорида с α1-кислым гликопротеином, но снижается с возрастом, в результате чего общее действие на 40% сильнее (AUC) у пациентов в возрасте 55–75 лет по сравнению с действием у пациентов в возрасте 20–32 года.
Почечная недостаточность
Дутастерид. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучали. Но в моче человека оказывается <0,1% дозы дутастерида (0,5 мг) в равновесной концентрации, поэтому клинически значимого повышения концентрации дутастерида в плазме крови у пациентов с почечной недостаточностью ожидать не следует (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Тамсулозин. Фармакокинетику тамсулозина гидрохлорида сравнивали у 6 пациентов с почечной недостаточностью от слабой до умеренной (30≤CLcr<70 мл/мин/1,73 м2) или от умеренной до тяжелой (10≤CLcr <30 мл/мин/1,73 м2) степени и у 6 исследуемых с нормальным клиренсом (CLcr<90 мл/мин/1,73 м2). В то время как в общей концентрации тамсулозина гидрохлорида в плазме крови отмечали изменение в результате переменного связывания с α1-кислым гликопротеином, концентрация несвязанного (активного) тамсулозина гидрохлорида, а также собственный клиренс оставались относительно стабильными. Поэтому пациентам с почечной недостаточностью не требуется коррекции дозы тамсулозина гидрохлорида в капсулах. Но пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (CLcr<10 мл/мин/1,73 м2) не исследовали.
Печеночная недостаточность
Дутастерид. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучали (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Поскольку дутастерид выводится преимущественно путем метаболизма, ожидается, что уровни дутастерида в плазме крови этих пациентов будут повышенными, а T½ дутастерида будет длительным (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Тамсулозин. Фармакокинетику тамсулозина гидрохлорида сравнивали у 8 пациентов с умеренным нарушением функции печени (классификация по Чайлду — Пью: степени A и B) и у 8 участников исследования с нормальной функцией печени. В то время как изменение общей концентрации тамсулозина гидрохлорида в плазме крови отмечали в результате переменного связывания с α1-кислым гликопротеином, концентрация несвязанного (активного) тамсулозина гидрохлорида не претерпела значительных изменений, выявлено только умеренное (32%) изменение в собственном клиренсе несвязанного тамсулозина гидрохлорида. Поэтому пациентам с умеренным нарушением функции печени не требуется коррекции дозы тамсулозина гидрохлорида. Действие тамсулозина гидрохлорида не изучали у пациентов с тяжелым нарушением функции печени.
Безопасность и клинические исследования
Сердечная недостаточность. В 4-летнем клиническом исследовании применения дутастерида в сочетании с тамсулозином для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 4844 мужчин (исследование CombAT) частота возникновения сердечной недостаточности (собирательное понятие) в группе комбинированной терапии (14/1610; 0,9%) была выше, чем в любой группе монотерапии дутастеридом (4/1623; 0,2%) или тамсулозином (10/1611; 0,6%).
В отдельном 4-летнем клиническом исследовании с участием 8231 мужчины в возрасте 50–75 лет с предварительными негативными данными биопсии на выявление рака предстательной железы и исходным уровнем простатспецифического антигена (PSA) 2,5–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50–60 лет или 3,0–10,0 нг/мл у мужчин старше 60 лет (исследования REDUCE) установлено, что частота возникновения сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид 0,5 мг один раз в сутки (30/4105; 0,7%), выше по сравнению с пациентами, получавшими плацебо (16/4126; 0,4%). В ретроспективном анализе этого исследования показана более высокая частота сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид и блокатор α-адренорецепторов одновременно (12/1152; 1,0%), по сравнению с субъектами, получавшими дутастерид без блокатора α-адренорецепторов (18/2953; 0,6%), плацебо и блокатор α-адренорецепторов (1/1399; <0,1%) или плацебо без блокатора α-адренорецепторов (15/2727; 0,6%). Причинной взаимосвязи между применением дутастерида (самостоятельно или в комбинации с α-блокаторами) и возникновением сердечной недостаточности установлено не было (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Рак предстательной железы и низкодифференцированные опухоли. В 4-летнем исследовании, в котором изучали действие дутастерида по сравнению с плацебо, у 8231 мужчины в возрасте 50–75 лет с предварительными негативными данными биопсии на выявление рака предстательной железы и исходным уровнем PSA 2,5–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50–60 лет или 3,0–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследования REDUCE) 6706 субъектам проведена игольная биопсия предстательной железы (обязательная по первичному протоколу), данные которой использованы для анализа дифференцирования по шкале Глисона. В исследовании выявлено 1517 пациентов с диагнозом рака предстательной железы. Большинство опухолей предстательной железы (70%), выявленных с помощью биопсии, в обеих группах лечения имели высокий уровень дифференцирования (5–6 баллов по шкале Глисона).
В группе дутастерида зарегистрировано более высокую частоту (n=29; 0,9%) низкодифференцированного рака предстательной железы (8–10 баллов по шкале Глисона) по сравнению с группой плацебо (n=19; 0,6%) (p=0,15). В первые 2 года исследования количество пациентов с раком предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона была одинаковой в группе дутастерида (n=17; 0,5%) и в группе плацебо (n=18; 0,5%). В течение 3–4-го годов исследования большее количество случаев рака предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона зарегистрировано в группе дутастерида (n=12; 0,5%) по сравнению с группой плацебо (n=1; <0,1%) (p=0,0035). Нет данных о влиянии на риск развития рака предстательной железы у мужчин, принимающих дутастерид более 4 лет. Процент пациентов с диагнозом рака предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона сохранялся постоянным в разные периоды исследования (1–2-й годы, 3–4-й годы) в группе дутастерида (0,5% в каждый период), в то время как в группе плацебо процент пациентов с низкодифференцированным раком предстательной железы (8–10 баллов по шкале Глисона) был ниже в 3–4-й годы, чем в 1–2-й годы (<0,1 и 0,5% соответственно) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не было никакой разницы в частоте случаев рака предстательной железы с показателем 7–10 баллов по шкале Глисона (p=0,81).
В 4-летнем клиническом исследовании лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (CombAT), где первичным протоколом не была предусмотрена обязательная биопсия и все диагнозы рака предстательной железы установлены на основании биопсии по показаниям, частота случаев рака предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона составляла 0,5% (n=8) в группе дутастерида, 0,7% (n=11) — в группе тамсулозина и 0,3% (n=5) — в группе комбинированной терапии.
Связь между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы остается невыясненной.
Рак грудной железы у мужчин. 2 контролируемых эпидемиологических исследования, одно проведено в США (n=339 случаев рака грудной железы и n=6780 в группе контроля), а другое в Великобритании (n=398 случаев рака грудной железы и n=3930 в группе контроля) в базах данных здравоохранения, не показали никакого увеличения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5α-редуктазы. Результаты первого исследования не выявили положительной взаимосвязи с раком грудной железы (относительный риск для ≥1 года применения до установления диагноза рака грудной железы по сравнению с <1 года применения: 0,70: 95% ДИ 0,34, 1,45). Во втором исследовании, оцененный относительный риск рака грудной железы, связанный с применением ингибиторов 5α-редуктазы по сравнению с отсутствием применения составлял 1,08: 95% ДИ 0,62, 1,87).
Причинной взаимосвязи между случаями рака грудной железы у мужчин и длительным применением дутастерида не установлено.
Показания Дуодарт
лечение умеренных и тяжелых симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Снижение риска возникновения острой задержки мочи и необходимости хирургического вмешательства у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Применение Дуодарт
взрослые (включая пациентов пожилого возраста). Рекомендуемая доза Дуодарта — 1 капсула (0,5 мг/0,4 мг) в сутки. Препарат принимают перорально через 30 мин после еды и в одно и то же время. Капсулу следует глотать целиком, не открывая и не разжевывая, поскольку при контакте с содержимым капсулы возможно раздражение слизистой оболочки рта и глотки.
Дуодарт можно применять для замещения комбинированной терапии дутастеридом и тамсулозина гидрохлоридом с целью облегчения лечения.
Замена Дуодартом дутастерида или тамсулозина гидрохлорида при монотерапии возможна, если это клинически обосновано.
Почечная недостаточность. Фармакокинетику дутастерида-тамсулозина у больных с почечной недостаточностью не изучали. Изменять дозу препарата для лечения таких больных не требуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика).
Печеночная недостаточность. Фармакокинетику дутастерида + тамсулозина у больных с печеночной недостаточностью не изучали, поэтому препарат следует применять с осторожностью при легкой и умеренной печеночной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика). Больным с тяжелой печеночной недостаточностью препарат противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Применение противопоказано.
Противопоказания
препарат не применяют для лечения женщин и детей (см. Применение в период беременности и кормления грудью). Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к дутастериду, другим ингибиторам 5α-редуктазы, тамсулозину (включая тамсулозин-индуцированный ангионевротический отек), другим компонентам препарата или к сое и арахису. Препарат противопоказан пациентам, имеющим в анамнезе ортостатическую гипотензию. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Побочные эффекты
клинические исследования применения Дуодарта не проводились, однако продемонстрирована биоэквивалентность Дуодарта и сочетанного применения дутастерида и тамсулозина. Информация об одновременном применении получена из исследования CombAT (комбинация Аводарта и тамсулозина), в котором сравнивали комбинации дутастерида в дозе 0,5 мг и тамсулозина 0,4 мг 1 раз в сутки в течение 4 лет или монотерапию этими препаратами.
Информация о побочных эффектах для каждого компонента отдельно (дутастерид и тамсулозин) приведена ниже. Не обо всех побочных реакциях, которые отмечали при применении каждого компонента отдельно, сообщали при приеме Дуодарта, и поэтому информация о побочных реакциях при применении отдельных компонентов Дуодарта также включена в данную инструкцию.
По данным 4-летнего исследования CombAT, доля побочных реакций, определенных исследователями в течение 1-го, 2-го, 3-го и 4-го года лечения, изменялась соответственно: 22; 6; 4 и 2% при комбинированной терапии дутастерид + тамсулозин; 15; 6; 3 и 2% — при монотерапии дутастеридом; 13; 5; 2 и 2% — при монотерапии тамсулозином. Более высокий процент побочных реакций в группе получавших комбинированную терапию в течение 1-го года лечения обусловлен высокими показателями репродуктивных нарушений, а именно нарушением эякуляции, выявленным в группе.
Побочные реакции, возникавшие с частотой ≥1% в течение первого года применения, по данным исследовательских анализов CombAT, REDUCE, а также клинических исследований монотерапии компонентами Дуодарта, приведены в таблице.
Информация о побочных реакциях тамсулозина основывается на данных, доступных на соответствующих медицинских ресурсах. Частота их возникновения может повышаться при одновременном применении дутастерида и тамсулозина.
Частота возникновения побочных реакций, выявленных в клинических исследованиях: часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000). Побочные реакции, классифицированные по классам систем органов, представлены в порядке убывания их степени тяжести.
|Класс системы
органов
|Побочные реакции
|Дутастерид + тамсулозинa
|Дутасте-рид
|Тамсуло-зинc
|Со стороны нервной системы
|Потеря сознания
|-
|-
|Редко
|Головокружение
|Часто
|-
|Часто
|Головная боль
|-
|-
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Сердечная недостаточность (собирательное понятие1)
|Нечасто
|Нечастоd
|-
|Усиленное сердцебиение
|-
|-
|Нечасто
|Со стороны сосудистой системы
|Постуральная гипотензия
|-
|-
|Нечасто
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Ринит
|-
|-
|Нечасто
|Со стороны ЖКТ
|Запор
|-
|-
|Нечасто
|Диарея
|-
|-
|Нечасто
|Тошнота
|-
|-
|Нечасто
|Рвота
|-
|-
|Нечасто
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Ангионевротический отек
|-
|-
|Редко
|Синдром Стивенса — Джонсона
|-
|-
|Очень редко
|Крапивница
|-
|-
|Нечасто
|Сыпь
|-
|-
|Нечасто
|Зуд
|-
|-
|Нечасто
|Со стороны репродуктивной системы и грудных желез
|Приапизм
|-
|-
|Очень редко
|Импотенция3
|Часто
|Частоb
|-
|Нарушения3 (снижение) либидо
|Часто
|Частоb
|-
|Нарушения3 эякуляции
|Часто
|Частоb
|Часто
|Заболевания грудных желез2
|Часто
|Частоb
|-
|Общие расстройства
|Астения
|-
|-
|Нечасто
aДутастерид + тамсулозин: в исследовании CombAT частота этих побочных реакций снижается с каждым последующим годом с 1-го до 4-го.
bИз исследований монотерапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы дутастеридом.
cИз основной информации по безопасности тамсулозина для стран ЕС.
dИсследование REDUCE.
1Собирательное понятие «сердечная недостаточность» включает в себя застойную сердечную недостаточность, сердечную недостаточность, недостаточность левого желудочка, острую сердечную недостаточность, кардиогенный шок, острую недостаточность левого желудочка, недостаточность правого желудочка, острую недостаточность правого желудочка, недостаточность желудочка, кардиопульмональную недостаточность, застойную кардиопатию.
2Включая гиперестезию и увеличение грудных желез.
3Побочные реакции, связанные с нарушением сексуальной функции, ассоциируются с лечением дутастеридом (включая монотерапию и комбинацию с тамсулозином). Эти побочные реакции могут продолжаться после прекращения лечения. Роль дутастерида в их продолжительности неизвестна.
Данные постмаркетинговых исследований. В постмаркетинговом наблюдении побочные реакции фиксировались из спонтанных сообщений, поэтому точная частота таких реакций неизвестна.
Монотерапия дутастеридом
Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна — аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, локализованный отек и ангионевротический отек.
Нарушения со стороны психики: частота неизвестна — депрессия.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — алопеция (главным образом потеря волос на теле), гипертрихоз.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и грудных желез: частота неизвестна — тестикулярная боль и отек.
Монотерапия тамсулозином. По данным постмаркетингового наблюдения во время операции по поводу катаракты и глаукомы у некоторых пациентов, ранее получавших блокаторы α1-адренорецепторов, включая тамсулозин, отмечен интраоперационный синдром атонической радужки (ICAP, вариант синдрома узкого зрачка) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Во время пострегистрационного применения были дополнительные сообщения о случаях фибрилляции предсердий, аритмии, тахикардии, одышки, носовых кровотечений, нарушений зрения, в том числе в виде снижения его остроты, полиморфной эритемы, эксфолиативного дерматита и сухости в полости рта, ассоциированных с применением тамсулозина.
Другие данные. В ходе клинического исследования (исследование REDUCE) у мужчин, лечившихся дутастеридом, отмечалась высокая частота возникновения рака предстательной железы (по шкале Глисона 8–10 баллов) по сравнению с группой плацебо (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Причинной связи между применением дутастерида и возникновением рака предстательной железы высокой градации по Глисону не установлено.
По данным клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений, были сообщения о случаях рака грудной железы у мужчин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
комбинированную терапию назначают после тщательного анализа соотношения польза/риск в связи с потенциальным повышением риска развития побочных реакций (включая сердечную недостаточность) и изучения вариантов альтернативного лечения, включая монотерапию.
Побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. По данным двух 4-летних клинических исследований, частота возникновения сердечной недостаточности (комбинированный термин для всех сообщений, главным образом сердечной недостаточности и застойной сердечной недостаточности) была выше среди субъектов, которые лечились комбинацией дутастерида с блокаторами α-адренорецепторов, главным образом тамсулозином, по сравнению с субъектами, которые не лечились такой комбинацией. Частота сердечной недостаточности была низкой (≤1%) и вариабельной в пределах этих исследований. Диспропорции в частоте возникновения сердечно-сосудистых побочных явлений нет ни в одном из исследований. Причинной взаимосвязи между применением дутастерида (самостоятельно или в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов) и возникновением сердечной недостаточности не установлено (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Проведен метаанализ 12 рандомизированных плацебо- или сравнительных контролируемых клинических исследований (n=18802), в котором оценивали риск развития побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при применении дутастерида (по сравнению с контрольной группой). Не установлено устойчивого статистически значимого повышения риска сердечной недостаточности (RR 1,05; 95% ДИ 0,71–1,57), острого инфаркта миокарда (RR 1,00; 95% ДИ 0,77–1,30) или инсульта (RR 1,20; 95% ДИ 0,88–1,64).
Рак предстательной железы и опухоли высокой степени градации по Глисону (низкодифференцированные). В ходе 4-летнего клинического исследования >8000 мужчин в возрасте 50–75 лет с предыдущей отрицательной биопсией на рак предстательной железы и фоновым уровнем PSA 2,5–10,0 нг/мл (исследования REDUCE) у 1517 мужчин был диагностирован рак предстательной железы. Отмечалась высокая частота возникновения рака предстательной железы дифференцированием 8–10 баллов по шкале Глисона в группе дутастерида (n=29; 0,9%) по сравнению с группой плацебо (n=19; 0,6%). Причинной взаимосвязи между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы не установлено. Клиническая значимость цифрового дисбаланса не установлена.
Мужчины, которые применяют Дуодарт, должны регулярно проходить обследование по определению риска развития рака предстательной железы, включая тест на простатспецифический антиген.
В дополнительном последовательном 2-летнем наблюдении оригинальных пациентов с применением дутастерида в качестве химической профилактики (исследования REDUCE) установлена низкая частота новых случаев рака предстательной железы (группа дутастерида [n=14; 1,2%]) и группа плацебо [n=7; 0,7%]) с отсутствием новых идентифицированных случаев рака предстательной железы дифференцированием 8–10 баллов по шкале Глисона.
Длительное последовательное (до 18 лет) наблюдение пациентов из клинического исследования с применением другого ингибитора 5α-редуктазы (финастерида) в качестве химической профилактики не показало статистически значимой разницы между группами финастерида и плацебо в частотах общей выживаемости (HR1,02; 95% ДИ 0,97–1,08) или выживаемости после диагностирования рака предстательной железы (HR1,01; 95% ДИ 0,85–1,20).
Влияние на простатспецифический антиген (PSA). Концентрация PSA предстательной железы является важным компонентом скринингового процесса для выявления рака предстательной железы. Дутастерид способен снижать уровень PSA в плазме крови у больных примерно на 50% через 6 мес лечения.
Пациенты, принимающие Дуодарт, должны иметь новый исходный уровень PSA, установленный через 6 мес после лечения этим препаратом. Впоследствии этот уровень рекомендуется проверять регулярно. Любое подтвержденное повышение уровня PSA от минимального уровня при применении Дуодарта может быть свидетельством наличия рака предстательной железы или несоблюдения режима лечения Дуодартом и требует тщательного изучения, даже если показатели PSA находятся в пределах нормы у мужчин, не лечившихся ингибиторами 5α-редуктазы. При интерпретации показателей PSA у больных, которые лечатся Дуодартом, следует учитывать предыдущие показатели PSA для сравнения.
Применение Дуодарта не влияет на уровень PSA для диагностики рака предстательной железы после установления его нового исходного уровня.
Общий уровень плазменного PSA возвращается к исходному уровню в течение 6 мес после прекращения лечения.
Соотношение же свободного PSA и общего его уровня остается постоянным даже при лечении Дуодартом. Если для определения рака предстательной железы врач решит использовать процент свободного PSA у больного, который лечится Дуодартом, коррекции значения свободного PSA не требуется.
Перед началом курса лечения Дуодартом и периодически во время лечения пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы следует проводить пальцевое ректальное обследование, а также применять другие методы выявления рака предстательной железы.
Почечная недостаточность. Лечение больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) следует проводить с осторожностью, поскольку фармакокинетику дутастерида у таких больных не изучали.
Артериальная гипотензия. Подобно другим блокаторам α1-адренорецепторов, ортостатическая гипотензия может возникнуть у пациентов, лечившихся тамсулозином, которая в редких случаях может привести к синкопе.
При первых признаках ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) пациентов, начавших лечение Дуодартом, следует посадить на стул или уложить на кровать до исчезновения симптомов.
Следует соблюдать осторожность при сочетанном применении α-адреноблокаторов, включая тамсулозин, и ингибиторов 5-фосфодиэстеразы. α-адреноблокаторы и ингибиторы 5-фосфодиэстеразы являются вазодилататорами и могут снижать АД. Сочетанное применение этих двух классов лекарственных средств может потенциально вызвать симптоматическую артериальную гипотензию (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Интраоперационный синдром атонической радужки. Во время операции по поводу катаракты и глаукомы у некоторых пациентов, ранее получавших тамсулозин, отмечен интраоперационный синдром атонической радужки (вариант синдрома узкого зрачка). Интраоперационный синдром атонической радужки может привести к увеличению количества глазных осложнений во время операции. Поэтому лечение Дуодартом не рекомендуется пациентам, которым запланирована операция по поводу катаракты.
При предоперационном обследовании хирург-офтальмолог и его бригада должны выяснить, назначали пациенту ранее или принимает ли он сейчас Дуодарт, что позволит прогнозировать возможное развитие интраоперационного синдрома атонической радужки во время операции.
Получены единичные сообщения о положительном эффекте отмены тамсулозина за 1–2 нед до операции по поводу катаракты и глаукомы, однако преимущества и сроки прекращения лечения до операции по поводу катаракты и глаукомы не установлены.
Негерметичные капсулы. Дутастерид абсорбируется через кожу, поэтому женщины и дети должны избегать контакта с негерметичными капсулами. Если жидкость из капсулы попала на кожу, ее следует немедленно смыть водой с мылом.
Ингибиторы СYP 3A4 и CYP 2D6. Сочетанное применение тамсулозина гидрохлорида с сильными ингибиторами CYP 3A4 (например кетоконазолом) или в меньшей степени — с сильными ингибиторами CYP 2D6 (например пароксетином) может увеличивать концентрацию тамсулозина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Поэтому не рекомендуется применять тамсулозин у пациентов, лечащихся сильными ингибиторами CYP 3A4, и рекомендуется с осторожностью применять тамсулозин у пациентов, лечащихся умеренными ингибиторами CYP 3A4 (например эритромицин), сильными или умеренными ингибиторами CYP 2D6, комбинацией обоих CYP 3A4 и CYP 2D6 ингибиторов, или у пациентов со слабым метаболизмом CYP 2D6.
Печеночная недостаточность. Влияние Дуодарта на пациентов с печеночной недостаточностью не изучали. Лечение Дуодартом больных с легкой или средней печеночной недостаточностью следует проводить с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, Фармакокинетика).
Вспомогательные вещества. Дуодарт содержит краситель Sunset Yellow (E110), который может вызвать аллергические реакции.
Рак грудной железы у мужчин. Сообщалось о редких случаях рака грудной железы у мужчин во время клинических исследований и в постмаркетинговый период. При этом эпидемиологические исследования указывают на отсутствие повышения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5α-редуктазы. Врачи должны предупредить своих пациентов о необходимости немедленно сообщать о любых изменениях в ткани грудной железы, например выделения из соска или припухлость.
Применение в период беременности и кормления грудью. Дуодарт противопоказан для лечения женщин. Исследований по изучению влияния Дуодарта на беременность, лактацию и фертильность не проводили. Далее предоставляется информация о применении каждого компонента отдельно.
Фертильность. Дутастерид влияет на характеристики эякулята (уменьшение количества сперматозоидов, объема эякулята и подвижности сперматозоидов). Не исключен риск снижения мужской фертильности.
Оценку влияния тамсулозина гидрохлорида на количество сперматозоидов или их функцию не проводили.
Беременность. Как и в случае с другими ингибиторами 5α-редуктазы, дутастерид препятствует превращению тестостерона в дигидротестостерон, что может тормозить развитие наружных половых органов у плода мужского пола. Незначительное количество дутастерида выявлено в эякуляте при проведении исследования. Неизвестно, влияет ли дутастерид, попавший в организм женщины с семенем мужчины, который лечится Дуодартом, на плод мужского пола.
Как и в случае с другими ингибиторами 5α-редуктазы, рекомендуется пользоваться презервативом во время полового контакта в случае, если женщина беременна, а мужчина принимает Дуодарт, с целью предотвращения попадания семени в организм женщины.
Нет доказательств того, что введение тамсулозина гидрохлорида беременным самкам крыс и кроликов в дозах, превышающих терапевтические, негативно влияет на плод.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли дутастерид и тамсулозин в грудное молоко женщины.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований по изучению влияния Дуодарта на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не проводилось. Однако пациенты должны быть проинформированы о возможном возникновении симптомов, связанных с ортостатической артерильной гипотензией, а именно — головокружения при применении препарата.
Взаимодействия
исследований взаимодействия препарата Дуодарт с другими лекарственными средствами не проводили. Ниже представлена имеющаяся информация об отдельных ингредиентах.
Дутастерид. Для ознакомления с информацией о снижении уровней PSA в плазме крови при лечении дутастеридом и рекомендациями относительно выявления рака предстательной железы см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику дутастерида
Применение одновременно с ингибиторами CYP 3A4 и/или P-гликопротеином. Дутастерид преимущественно выводится путем метаболизма. Исследования in vitro показывают, что катализаторами метаболизма являются CYP 3A4 и CYP 3A5. Официальных исследований взаимодействия с активными ингибиторами CYP 3A4 не проводили. Однако в исследовании популяционной фармакокинетики концентрация дутастерида в плазме крови была в среднем в 1,6–1,8 раза выше у небольшого количества пациентов, одновременно принимавших верапамил или дилтиазем (умеренные ингибиторы CYP 3A4 и ингибиторы P-гликопротеина), чем у других пациентов.
При длительном применении комбинации дутастерида с лекарственными средствами, являющимися сильнодействующими ингибиторами фермента CYP 3A4 (например ритонавир, индинавир, нефазодон, итраконазол, кетоконазол, принимаемые перорально), концентрация дутастерида может повышаться в плазме крови. Дальнейшее ингибирование 5α-редуктазы при усиленном действии дутастерида маловероятно. Но возможно снижение частоты введения доз дутастерида в том случае, если выявлены побочные эффекты. Следует отметить, что в случае подавления активности фермента длительный T½ может стать еще больше, и сопутствующая терапия может в таком случае продолжаться более 6 мес до того, как будет достигнута новая равновесная концентрация.
Введение 12 г колестирамина через час после однократной дозы 5 мг дутастерида не влияло на фармакокинетику дутастерида.
Влияние дутастерида на фармакокинетику других лекарственных средств. В небольшом исследовании (n=24) продолжительностью в 2 нед с участием здоровых мужчин дутастерид (0,5 мг/сут) не влиял на фармакокинетику тамсулозина или теразозина. В этом исследовании также не выявлено признаков фармакодинамического взаимодействия.
Дутастерид не влияет на фармакокинетику варфарина или дигоксина. Это указывает на то, что дутастерид не ингибируется/не индуцирует активность фермента CYP 2C9 или P-гликопротеина-переносчика. Данные исследований взаимодействия in vitro указывают на то, что дутастерид не ингибируется ферментами CYP 1A2, CYP 2D6, CYP 2C9, CYP 2CI9 или CYP 3A4.
Тамсулозин. Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида с лекарственными средствами, которые могут снижать АД, в том числе вместе с обезболивающими препаратами, ингибиторами 5-фосфодиэстеразы и другими блокаторами α1-адренорецепторов, может теоретически приводить к усилению гипотензивного действия. Дутастерид + тамсулозин не следует применять в комбинации с другими блокаторами α1-адренорецепторов.
Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида и кетоконазола (сильного ингибитора CYP 3A4) увеличивает Cmax и AUC тамсулозина гидрохлорида в 2,2 и 2,8 раза соответственно.
Сочетанное применение тамсулозина гидрохлорида и пароксетина (сильного ингибитора CYP 2D6) увеличивает Cmax и AUC тамсулозина гидрохлорида в 1,3 и 1,6 раза соответственно. Аналогичное повышение ожидается у пациентов со слабым метаболизмом CYP 2D6 по сравнению с пациентами с интенсивным метаболизмом при сочетанном применении с сильными ингибиторами CYP 3A4.
Эффект сочетанного применения обоих ингибиторов CYP 3A4 и ингибиторов CYP 2D6 с тамсулозином клинически не исследовался, однако потенциально может существенно повышаться концентрация тамсулозина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида (0,4 мг) и циметидина (400 мг каждые 6 ч в течение 6 дней) приводило к снижению клиренса (26%) и увеличению AUC (44%) тамсулозина гидрохлорида. Дутастерид + тамсулозин следует с осторожностью применять в комбинации с циметидином.
Исчерпывающих исследований взаимодействия тамсулозина гидрохлорида и варфарина не проводили. Результаты ограниченного количества исследований in vitro и in vivo являются недостаточными. Следует соблюдать осторожность при одновременном лечении варфарином и тамсулозина гидрохлоридом.
Не выявлено взаимодействия при введении тамсулозина гидрохлорида одновременно с атенололом, эналаприлом, нифедипином или теофиллином. Одновременное применение фуросемида приводит к снижению уровня тамсулозина в плазме крови, но, поскольку эти уровни остаются в пределах нормы, коррекции дозы не требуется.
В условиях in vitro диазепам, трихлорметиазид, хлормадинон, амитриптилин, диклофенак, глибенкламид, симвастатин не изменяют свободную фракцию тамсулозина в плазме крови человека. Тамсулозин также не изменяет свободные фракции диазепама, пропранолола, трихлорметиазида и хлормадинона.
Никакого влияния на уровни печеночного метаболизма не отмечено во время исследований in vitro с микросомальными фракциями печени (показательна система связанных с цитохромом P450 ферментов, которые метаболизируют лекарственные средства) с применением амитриптилина, сальбутамола и глибенкламида. Однако диклофенак может повышать скорость выведения тамсулозина.
Передозировка
данных о случаях передозировки препарата нет. Далее предоставляется информация о применении каждого компонента отдельно.
Дутастерид. По данным клинических исследований, у волонтеров разовые дозы дутастерида до 40 мг/сут (в 80 раз выше терапевтической) в течение 7 дней не вызвали беспокойства с точки зрения безопасности их применения. Во время клинических исследований применяли дозы дутастерида по 5 мг/сут в течение 6 мес без появления дополнительных побочных реакций по сравнению с применением дутастерида в дозе 0,5 мг/сут.
Специфического антидота нет, поэтому в случае возможной передозировки следует проводить симптоматическую и поддерживающую терапию.
Тамсулозин. Поступали сообщения об острой передозировке тамсулозина гидрохлорида в дозе 5 мг, в результате которой зафиксированы острая артериальная гипотензия (систолическое АД 70 мм рт. ст.), рвота и диарея, которые устранили инфузией жидкости, после чего пациент почувствовал облегчение в тот же день. При острой артериальной гипотензии, возникающей после передозировки тамсулозина гидрохлорида, следует обеспечить поддержку деятельности сердечно-сосудистой системы. В таком случае пациенту следует принять горизонтальное положение, чтобы восстановить АД и нормализовать ЧСС. Если это не помогает, следует назначить плазмозамещающие средства, а в случае необходимости — сосудосуживающие средства. Необходимо контролировать функцию почек и проводить общую поддерживающую терапию. Диализ может оказаться неэффективным, поскольку тамсулозина гидрохлорид почти полностью связывается с белками плазмы крови.
При передозировке для предотвращения абсорбции у пациента необходимо вызвать рвоту. Если препарат принят в высоких дозах, необходимо провести промывание желудка, дать активированный уголь и слабительное, например сульфат натрия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
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