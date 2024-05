исследований взаимодействия препарата Дуодарт с другими лекарственными средствами не проводили. Ниже представлена имеющаяся информация об отдельных ингредиентах.

Дутастерид. Для ознакомления с информацией о снижении уровней PSA в плазме крови при лечении дутастеридом и рекомендациями относительно выявления рака предстательной железы см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику дутастерида

Применение одновременно с ингибиторами CYP 3A4 и/или P-гликопротеином. Дутастерид преимущественно выводится путем метаболизма. Исследования in vitro показывают, что катализаторами метаболизма являются CYP 3A4 и CYP 3A5. Официальных исследований взаимодействия с активными ингибиторами CYP 3A4 не проводили. Однако в исследовании популяционной фармакокинетики концентрация дутастерида в плазме крови была в среднем в 1,6–1,8 раза выше у небольшого количества пациентов, одновременно принимавших верапамил или дилтиазем (умеренные ингибиторы CYP 3A4 и ингибиторы P-гликопротеина), чем у других пациентов.

При длительном применении комбинации дутастерида с лекарственными средствами, являющимися сильнодействующими ингибиторами фермента CYP 3A4 (например ритонавир, индинавир, нефазодон, итраконазол, кетоконазол, принимаемые перорально), концентрация дутастерида может повышаться в плазме крови. Дальнейшее ингибирование 5α-редуктазы при усиленном действии дутастерида маловероятно. Но возможно снижение частоты введения доз дутастерида в том случае, если выявлены побочные эффекты. Следует отметить, что в случае подавления активности фермента длительный T ½ может стать еще больше, и сопутствующая терапия может в таком случае продолжаться более 6 мес до того, как будет достигнута новая равновесная концентрация.

Введение 12 г колестирамина через час после однократной дозы 5 мг дутастерида не влияло на фармакокинетику дутастерида.

Влияние дутастерида на фармакокинетику других лекарственных средств. В небольшом исследовании (n=24) продолжительностью в 2 нед с участием здоровых мужчин дутастерид (0,5 мг/сут) не влиял на фармакокинетику тамсулозина или теразозина. В этом исследовании также не выявлено признаков фармакодинамического взаимодействия.

Дутастерид не влияет на фармакокинетику варфарина или дигоксина. Это указывает на то, что дутастерид не ингибируется/не индуцирует активность фермента CYP 2C9 или P-гликопротеина-переносчика. Данные исследований взаимодействия in vitro указывают на то, что дутастерид не ингибируется ферментами CYP 1A2, CYP 2D6, CYP 2C9, CYP 2CI9 или CYP 3A4.

Тамсулозин. Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида с лекарственными средствами, которые могут снижать АД, в том числе вместе с обезболивающими препаратами, ингибиторами 5-фосфодиэстеразы и другими блокаторами α 1 -адренорецепторов, может теоретически приводить к усилению гипотензивного действия. Дутастерид + тамсулозин не следует применять в комбинации с другими блокаторами α 1 -адренорецепторов.

Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида и кетоконазола (сильного ингибитора CYP 3A4) увеличивает C max и AUC тамсулозина гидрохлорида в 2,2 и 2,8 раза соответственно.

Сочетанное применение тамсулозина гидрохлорида и пароксетина (сильного ингибитора CYP 2D6) увеличивает C max и AUC тамсулозина гидрохлорида в 1,3 и 1,6 раза соответственно. Аналогичное повышение ожидается у пациентов со слабым метаболизмом CYP 2D6 по сравнению с пациентами с интенсивным метаболизмом при сочетанном применении с сильными ингибиторами CYP 3A4.

Эффект сочетанного применения обоих ингибиторов CYP 3A4 и ингибиторов CYP 2D6 с тамсулозином клинически не исследовался, однако потенциально может существенно повышаться концентрация тамсулозина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида (0,4 мг) и циметидина (400 мг каждые 6 ч в течение 6 дней) приводило к снижению клиренса (26%) и увеличению AUC (44%) тамсулозина гидрохлорида. Дутастерид + тамсулозин следует с осторожностью применять в комбинации с циметидином.

Исчерпывающих исследований взаимодействия тамсулозина гидрохлорида и варфарина не проводили. Результаты ограниченного количества исследований in vitro и in vivo являются недостаточными. Следует соблюдать осторожность при одновременном лечении варфарином и тамсулозина гидрохлоридом.

Не выявлено взаимодействия при введении тамсулозина гидрохлорида одновременно с атенололом, эналаприлом, нифедипином или теофиллином. Одновременное применение фуросемида приводит к снижению уровня тамсулозина в плазме крови, но, поскольку эти уровни остаются в пределах нормы, коррекции дозы не требуется.

В условиях in vitro диазепам, трихлорметиазид, хлормадинон, амитриптилин, диклофенак, глибенкламид, симвастатин не изменяют свободную фракцию тамсулозина в плазме крови человека. Тамсулозин также не изменяет свободные фракции диазепама, пропранолола, трихлорметиазида и хлормадинона.

Никакого влияния на уровни печеночного метаболизма не отмечено во время исследований in vitro с микросомальными фракциями печени (показательна система связанных с цитохромом P450 ферментов, которые метаболизируют лекарственные средства) с применением амитриптилина, сальбутамола и глибенкламида. Однако диклофенак может повышать скорость выведения тамсулозина.