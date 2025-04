фармакодинамика. В состав препарата Эксфорж Н входят 3 антигипертензивных средства с дополняющими друг друга механизмами для контроля АД у пациентов с эссенциальной гипертензией: амлодипин относится к классу антагонистов кальция, валсартан — антагонистов ангиотензина II, а гидрохлоротиазид — тиазидных диуретиков. Комбинация этих трех компонентов характеризуется взаимодополняющим антигипертензивным действием.

Амлодипин. Амлодипин, входящий в состав препарата Эксфорж Н, ингибирует трансмембранный вход ионов кальция в мышцы сердца и гладкие мышцы сосудов. Механизм антигипертензивного действия амлодипина обеспечивается путем прямого релаксирующего действия на гладкие мышцы сосудов, вызывая снижение резистентности периферических сосудов и АД.

Амлодипин в терапевтических дозах у пациентов с АГ вызывает вазодилатацию, что приводит к снижению АД в положении лежа и стоя. Такое снижение АД не сопровождается выраженными изменениями ЧСС или уровня катехоламинов в плазме крови при длительном применении.

Концентрация в плазме крови соотносится с эффектом как у молодых пациентов, так и у больных пожилого возраста.

У пациентов с АГ и нормальной функцией почек амлодипин в терапевтических дозах приводит к снижению резистентности почечных сосудов и повышению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и эффективного почечного плазмотока без изменения фильтрационной фракции или протеинурии.

Валсартан. Валсартан является активным при пероральном применении, мощным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина (АРА) II. Валсартан действует селективно на подтип АТ 1 -рецепторов, отвечающих за известные эффекты ангиотензина II.

Прием валсартана у пациентов с АГ способствует снижению АД без влияния на скорость пульса.

У большинства пациентов после перорального приема однократной дозы начало гипотензивного эффекта наступает в течение 2 ч, а максимальное снижение АД достигается в течение 4–6 ч. Антигипертензивный эффект длится в течение 24 ч после применения препарата. При повторном применении максимальное снижение АД (при всех режимах дозирования) достигается, как правило, в течение 2–4 нед.

Гидрохлоротиазид. Место действия тиазидных диуретиков — преимущественно дистальные извитые канальцы почек. Подтверждено, что в корковом слое почек существуют рецепторы с высоким сродством, которые являются основным центром связывания для тиазидных диуретиков и ингибирования транспортировки NaCl в дистальные извитые канальцы. Механизм действия тиазидов заключается в ингибировании переносчиков Na+Cl-, возможно, путем конкуренции за центры Cl-, что, в свою очередь, действует на механизмы реабсорбции электролитов: непосредственно усиливает экскрецию натрия и хлора до примерно эквивалентной степени и косвенно, благодаря мочегонным эффектам, уменьшает объем плазмы крови с последующим повышением активности ренина в плазме крови, секреции альдостерона и выведением калия с мочой, а также снижением уровня калия в плазме крови.

Немеланомный рак кожи (НМРК). Имеющиеся данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о наличии кумулятивной дозозависимой связи между экспозицией гидрохлоротиазида и развитием НМРК. В одно исследование включили 71533 случая базальноклеточной карциномы (БКК) (сопоставленные с 1430833 лицами контрольной группы) и 8629 случаев плоскоклеточной карциномы (ПКК) (сопоставленные с 172462 лицами контрольной группы). Высокая доза гидрохлоротиазида (кумулятивная доза ≥50000 мг) связана со скорректированным отношением рисков (OR) 1,29 (95% CI: 1,23–1,35) для БКК и 3,98 (95% CI: 3,68–4,31) для ПКК. Кумулятивная зависимость «доза-ответ» наблюдалась как при БКК, так и при ПКК. В другом исследовании была продемонстрирована возможная взаимосвязь между раком губ и применением гидрохлоротиазида: 633 случая рака губ сопоставили с 63067 лицами контрольных групп населения с применением стратегии выбора риска. Кумулятивная зависимость «доза-ответ» была продемонстрирована со скорректированным OR 2,1 (95% CI: 1,7–2,6) с повышением до OR 3,9 (3,0–4,9) для высокой дозы (~25000 мг) и OR 7,7 (5,7-10,5) для наивысшей дозы (~100000 мг).

Другое: двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) . Были выполнены два крупных рандомизированных контролируемых исследования ONTARGET (исследование, которое продолжается до достижения конечного результата, по изучению действия телмисартана как в качестве монотерапии, так и в комбинации с рамиприлом) и VA NEPHRON-D (исследование диабетической нефропатии, которое проводится Министерством по делам ветеранов), в которых изучали одновременное применение ингибитора АПФ с АРА II.

Исследование ONTARGET проводилось с участием пациентов с наличием у них в анамнезе сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний или сахарного диабета II типа с признаками повреждения органов-мишеней. Исследование VA NEPHRON-D проводилось с участием пациентов с сахарного диабета II типа и диабетической нефропатией.

В этих исследованиях не обнаружили существенного благоприятного воздействия на функции почек и/или сердечно-сосудистой системы и уровень смертности; вместе с тем наблюдался повышенный риск гиперкалиемии, острого повреждения почек и гипотензии по сравнению с монотерапией. Учитывая аналогичные фармакодинамические свойства, эти результаты являются также актуальными для других ингибиторов АПФ и АРА II.

Поэтому не рекомендуется одновременное применение ингибиторов АПФ и АРА II у пациентов с диабетической нефропатией (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Кроме того, было проведено исследование ALTITUDE (изучение действия алискирена у пациентов с сахарным диабетом II типа, в котором в качестве конечных точек выступали изменения функции сердечно-сосудистой системы и почек) и проверяли преимущества добавления алискирена к стандартной терапии (ингибитором АПФ или АРА II) у пациентов с диабетом II типа и хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями или их сочетанием. Исследование преждевременно завершили из-за повышенного риска неблагоприятных результатов. Летальные исходы из-за сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта гораздо чаще регистрировались в группе терапии с добавлением алискирена, чем в группе плацебо; кроме того, нежелательные явления и серьезные нежелательные явления (гиперкалиемия, гипотензия и нарушение функции почек) чаще наблюдались в группе алискирена, чем в группе плацебо.

Фармакокинетика

Линейность . Амлодипин, валсартан и гидрохлоротиазид демонстрируют линейную фармакокинетику.

Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид . После перорального применения препарата Эксфорж Н здоровыми взрослыми добровольцами C max амлодипина, валсартана и гидрохлоротиазида в плазме крови достигалась в течение 6–8; 3 и 2 ч соответственно. Скорость и объем абсорбции амлодипина, валсартана и гидрохлоротиазида при применении препарата аналогичны показателям, наблюдаемым при применении его компонентов в качестве отдельных лекарственных средств.

Амлодипин . Абсорбция. После перорального применения в терапевтических дозах отдельно амлодипина C max в плазме крови достигалась через 6–12 ч. Абсолютная биодоступность составляла 64–80%. Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина.

Распределение. Объем распределения составляет около 21 л/кг массы тела. Исследования in vitro амлодипина показали, что около 97,5% препарата, находящегося в циркулирующей крови, связывается с белками плазмы крови.

Биотрансформация. Амлодипин активно (около 90%) метаболизируется в печени до неактивных метаболитов.

Выведение. Амлодипин выводится из плазмы крови в 2 этапа, конечный Т ½ составляет около 30–50 ч. Уровни равновесного состояния в плазме крови достигаются после постоянного применения в течение 7–8 дней. 10% исходного амлодипина и 60% метаболитов амлодипина выводятся с мочой.

Валсартан . Абсорбция. После перорального применения отдельно валсартана его C max достигается через 2–4 ч. Средняя абсолютная биодоступность составляет 23%. Прием пищи снижает экспозицию (как определено по AUC) валсартана примерно на 40%, а C max в плазме крови — практически на 50%, хотя примерно через 8 ч после применения концентрация валсартана подобна в группах приема препарата натощак и после еды. Однако такое уменьшение AUC не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно применять независимо от приема пищи.

Распределение. Объем распределения валсартана в равновесном состоянии после в/в введения составляет около 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется экстенсивно в тканях. Валсартан активно связывается с белками плазмы крови (94–97%), главным образом с альбуминами.

Биотрансформация. Валсартан не трансформируется в значительной степени, поскольку лишь около 20% дозы выводится в виде метаболитов. Гидроксиметаболит идентифицирован в плазме крови в низких концентрациях (<10% AUC валсартана). Этот метаболит фармакологически неактивен.

Выведение. Валсартан выводится преимущественно с калом (около 83% дозы) и мочой (13% дозы), главным образом в неизмененном виде. После в/в введения плазменный клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а почечный клиренс — 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). Т ½ валсартана — 6 ч.

Гидрохлоротиазид . Абсорбция. Абсорбция гидрохлоротиазида после перорального применения происходит быстро (T max — около 2 ч). Увеличение средней AUC является линейным и пропорционально дозе при применении в терапевтическом диапазоне доз. Не отмечено изменений кинетики гидрохлоротиазида при повторном применении, а кумуляция была минимальной при приеме 1 раз в сутки. При одновременном приеме с пищей отмечали как повышение, так и снижение системной доступности гидрохлоротиазида по сравнению с приемом натощак. Выраженность этих эффектов незначительна и имеет небольшую клиническую значимость. Абсолютная биодоступность гидрохлоротиазида составляет 60–80% после перорального применения.

Распределение. Видимый объем распределения составляет 4–8 л/кг массы тела. Гидрохлоротиазид в циркулирующей крови связывается с белками плазмы крови (40–70%), главным образом с альбуминами. Гидрохлоротиазид также накапливается в эритроцитах в концентрации, которая в 1,8 раза превышает уровни в плазме крови.

Биотрансформация. Гидрохлоротиазид выводится в неизмененном виде.

Выведение. Более 95% абсорбированной дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Почечный клиренс состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в почечных канальцах. Т ½ — 6–15 ч.

Отдельные группы пациентов

Дети (в возрасте до 18 лет). Нет данных о фармакокинетике у детей.

Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше). Время достижения C max амлодипина подобно у пациентов молодого и пожилого возраста. У больных пожилого возраста клиренс амлодипина имеет тенденцию к снижению, вызывая увеличение AUC и Т ½ . Средний системный показатель AUC валсартана выше на 70% у пациентов пожилого возраста по сравнению с больными молодого возраста, поэтому с осторожностью повышают дозу в этой категории больных.

Системная экспозиция валсартана несколько выше у пациентов пожилого возраста по сравнению с пациентами молодого возраста, но это не имеет клинического значения.

Ограниченные данные указывают на то, что системный клиренс гидрохлоротиазида снижен как у здоровых лиц пожилого возраста, так и у пациентов пожилого возраста с АГ по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами.

Поскольку три компонента препарата одинаково хорошо переносятся молодыми пациентами и лицами пожилого возраста, рекомендуется обычный режим дозирования.

Нарушение функции почек существенно не влияет на фармакокинетику амлодипина. Как и ожидалось, для препарата, почечный клиренс которого составляет лишь 30% общего клиренса, не отмечено взаимосвязи между функцией почек и системной экспозицией валсартана. Поэтому пациенты с нарушениями функции почек от легкой до умеренной степени тяжести могут применять препарат в обычной начальной дозе.

Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению AUC примерно на 40–60%. В среднем у пациентов с хроническими заболеваниями легкой и умеренной степени тяжести экспозиция (определена по показателю AUC) валсартана в 2 раза выше, чем у взрослых добровольцев (сгруппированы по возрасту, полу и массе тела). С осторожностью следует назначать препарат пациентам с заболеваниями печени.

Комбинацию амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид не тестировали на предмет генотоксичности и канцерогенности, поскольку не выявлено признаков взаимодействия между этими препаратами, представленными на рынке в течение длительного времени. Однако амлодипин, валсартан и гидрохлоротиазид протестированы индивидуально относительно генотоксичности и канцерогенности; получены отрицательные результаты.