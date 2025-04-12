безопасность и эффективность амлодипина при гипертензивном кризе не исследовали.

Пациенты с дефицитом натрия и дегидратацией . Чрезмерная гипотензия, включая ортостатическую гипотензию, наблюдалась у 1,7% пациентов, принимавших максимальную дозу препарата Эксфорж Н (10 мг/320 мг/25 мг), по сравнению с 1,8% пациентов, принимавших валсартан/гидрохлоротиазид (320 мг/25 мг), 0,4% пациентов, принимавших амлодипин/валсартан (10 мг/320 мг), и 0,2% пациентов, принимавших гидрохлоротиазид/амлодипин (25 мг/10 мг), в контролируемом исследовании с участием пациентов с умеренной или тяжелой неосложненной гипертензией.

У пациентов с дефицитом солей и/или дегидратацией, принимающих диуретики в высоких дозах, может возникать симптоматическая артериальная гипотензия после начала применения препарата Эксфорж Н.

Рекомендуется выполнить коррекцию этого состояния перед применением препарата Эксфорж Н или внимательно наблюдать за пациентом в начале лечения.

Если при применении препарата Эксфорж Н возникает выраженная артериальная гипотензия, пациенту следует придать горизонтальное положение с приподнятыми нижними конечностями и, если необходимо, путем в/в инфузии ввести физиологический р-р. Лечение можно продолжать после стабилизации АД.

Изменение уровня электролитов в плазме крови .

Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид. В контролируемом исследовании препарата Эксфорж Н противодействующий эффект валсартана 320 мг и гидрохлоротиазида 25 мг на уровень калия в сыворотке крови примерно уравновешивает друг друга у многих больных. У других пациентов один или другой эффект может быть доминирующим.

Необходимо периодически контролировать уровень электролитов в плазме крови, чтобы определить возможный электролитный дисбаланс.

Периодическое определение уровня электролитов в сыворотке крови следует проводить через соответствующие промежутки времени для предупреждения возможного электролитного дисбаланса, особенно у пациентов с такими факторами риска, как нарушение функции почек, лечение другими препаратами и электролитный дисбаланс в анамнезе.

Валсартан. Одновременное применение с калийсодержащими добавками, калийсберегающими диуретиками, заменителями соли, содержащими калий, или другими препаратами, которые могут повышать уровень калия (например гепарин), не рекомендуется. При необходимости следует контролировать уровень калия.

Гидрохлоротиазид. Сообщалось о развитии гипокалиемии при лечении тиазидными диуретиками, в том числе гидрохлоротиазидом.

Лечение препаратом Эксфорж Н следует начинать только после коррекции гипокалиемии и любой сосуществующей гипомагниемии. Тиазидные диуретики могут стать причиной появления гипокалиемии или обострять имеющуюся гипокалиемию. Тиазидные диуретики следует применять с осторожностью пациентам с состояниями, включающими потерю калия, например сольтеряющая нефропатия и преренальное (кардиогенное) нарушение функции почек. Если гипокалиемия развивается во время терапии гидрохлоротиазидом, в этом случае применение препарата Эксфорж Н следует прекратить до стабильной коррекции калиевого баланса.

Лечение тиазидными диуретиками, включая гидрохлоротиазид, связано с развитием гипонатриемии и гипохлоремического алкалоза или с обострением существующей гипонатриемии. В случае тяжелой или быстрой гипонатриемии во время лечения препаратом Эксфорж Н применение препарата следует прекратить до нормализации натриемии. Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, усиливают выведение магния с мочой, что может приводить к гипомагниемии. При применении тиазидных диуретиков снижается экскреция кальция, что может приводить к гиперкальциемии.

Всем пациентам, получающим тиазидные диуретики, необходимо проводить периодический мониторинг уровня электролитов, особенно калия, натрия и магния.

Нарушение функции почек . Тиазидные диуретики могут ускорить азотемию у пациентов с хронической болезнью почек.

При применении препарата Эксфорж Н рекомендуется периодически контролировать уровень калия, креатинина и мочевой кислоты в сыворотке крови пациентов с нарушением функции почек.

Эксфорж Н противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью, анурией или находящимся на диализе пациентам.

Отсутствует необходимость коррекции дозы препарата Эксфорж Н у пациентов с нарушением функции почек легкой и умеренной степени тяжести (СКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2).

Стеноз почечной артерии . Эксфорж Н необходимо применять с осторожностью для лечения АГ у пациентов с одно- или двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки, поскольку уровни мочевины и креатинина в плазме крови могут повышаться.

Трансплантация почки . В настоящее время нет опыта относительно безопасности применения препарата Эксфорж Н у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.

Нарушение функции печени . Валсартан главным образом выводится в неизмененном виде с желчью. T ½ амлодипина удлиняется и показатель AUC выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендации относительно дозирования не установлены. Для пациентов с нарушениями функции печени легкой и умеренной степени тяжести, не сопровождающимися холестазом, максимальная рекомендуемая доза валсартана составляет 80 мг. По этой причине препарат Эксфорж Н не показан для этой группы пациентов.

Ангионевротический отек . Отек Квинке, в том числе отек гортани и голосовой щели, которые могут привести к обструкции дыхательных путей, и/или отек лица, губ, глотки и/или языка отмечены у пациентов, принимавших валсартан. Некоторые из этих больных имели в анамнезе отек Квинке при приеме других препаратов, в том числе ингибиторов АПФ. Применение препарата Эксфорж Н следует немедленно прекратить при возникновении отека Квинке; повторное применение не рекомендуется.

Сердечная недостаточность и заболевания коронарных артерий/состояние после перенесенного инфаркта миокарда . Вследствие угнетения РААС у пациентов с повышенной чувствительностью возможны изменения функции почек. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, у которых функция почек зависит от активности РААС, лечение ингибиторами АПФ и АРА II приводит к олигурии и/или прогрессирующей азотемии (редко) с ОПН и/или летальным исходом. О подобных результатах сообщалось для валсартана. Оценка больных с сердечной недостаточностью или после перенесенного инфаркта миокарда должна включать оценку функции почек.

В долгосрочном плацебо-контролируемом исследовании амлодипина (PRAISE-2) у пациентов с сердечной недостаточностью неишемического происхождения класса III и IV по классификации NYHA (Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше. несмотря на незначительную разницу или ухудшения сердечной недостаточности по сравнению с таковой при применении плацебо.

Пациентам с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует принимать с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летального исхода.

Рекомендуется с осторожностью назначать препарат Эксфорж Н пациентам с сердечной недостаточностью и заболеваниями коронарных артерий, особенно в максимальной дозе — 10 мг/320 мг/25 мг, поскольку данные по применению препарата этой группой пациентов ограничены.

Стеноз аортального и митрального клапанов . Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают пациентам со стенозом аортального и митрального клапанов невысокой степени.

Беременность . Лечение АРА II не следует начинать во время беременности. Если продолжение терапии АРА II является необходимым, пациенткам, планирующим беременность, необходимо выполнить переход на лечение альтернативными антигипертензивными средствами с установленным профилем безопасности для применения у беременных. В случае наступления беременности лечение АРА II следует немедленно прекратить и, если это является необходимым, начать альтернативную терапию.

Первичный гиперальдостеронизм . Пациентов с первичным гиперальдостеронизмом не следует лечить АРА II — валсартаном, поскольку у них не активирована РААС. Поэтому препарат Эксфорж Н не рекомендуется для этой группы пациентов.

Системная красная волчанка . Сообщалось, что тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, обостряют или активируют течение системной красной волчанки.

Другие нарушения метаболизма . Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут изменять толерантность к глюкозе и повышать уровни ХС, ТГ и мочевой кислоты в плазме крови. Может возникнуть необходимость коррекции дозы инсулина или пероральных гипогликемизирующих средств у пациентов с сахарным диабетом.

Поскольку Эксфорж Н содержит гидрохлоротиазид, он противопоказан при системной гиперурикемии. Гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови вследствие снижения клиренса мочевой кислоты и может вызвать обострение гиперурикемии, а также внезапную подагру у чувствительных пациентов.

Тиазиды могут ослаблять экскрецию кальция с мочой и вызывать периодическое и незначительное повышение уровня кальция в плазме крови при отсутствии известных нарушений метаболизма кальция. Применение препарата Эксфорж Н следует прекратить, если во время лечения развивается гиперкальциемия. Во время лечения тиазидами следует периодически контролировать уровень кальция в сыворотке крови. Выраженная гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Следует прекратить применение тиазидов перед проведением тестов в отношении функции паращитовидных желез.

Фоточувствительность . О случаях реакций фоточувствительности сообщалось при применении тиазидных диуретиков. Если фотосенсибилизация возникает во время приема препарата Эксфорж Н, рекомендуется прекратить лечение. Если восстановление применения диуретика считается необходимым, рекомендуется защищать открытые участки тела от солнечных лучей или искусственного ультрафиолетового облучения.

Хориоидальный выпот, острая близорукость, закрытоугольная глаукома . Применение гидрохлоротиазида, сульфонамида ассоциировалось с аллергической реакцией, которая привела к хориоидальному выпоту с дефектом поля зрения, острой транзиторной миопии и закрытоугольной глаукоме. Симптомы включали острое начало снижения остроты зрения или боль в глазу и обычно появлялись в первые часы или первую неделю после начала лечения. Нелеченная закрытоугольная глаукома может привести к необратимой потере зрения.

В первую очередь необходимо как можно скорее прекратить применение гидрохлоротиазида. В случае, если внутриглазное давление остается неконтролируемым, следует рассмотреть необходимость немедленного медикаментозного или хирургического лечения. Факторами риска развития закрытоугольной глаукомы могут быть аллергические реакции на сульфонамид или пенициллин в анамнезе.

Общие . С осторожностью назначают препарат пациентам, у которых отмечали гиперчувствительность к другим АРА II. Возникновение реакций гиперчувствительности к гидрохлоротиазиду более вероятно у пациентов с аллергией и БА.

Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше) . Рекомендуется с осторожностью, часто контролируя АД, назначать препарат пациентам пожилого возраста, особенно максимальные дозы препарата Эксфорж Н 10 мг/320 мг/25 мг, поскольку данные о применении препарата у больных этой группы ограничены.

Двойная блокада РААС. Существуют доказательства того, что одновременное применение ингибиторов АПФ, АРА II или алискирена повышает риск гипотензии может привести к возникновению случаев гипотензии, гиперкалиемии и нарушению функции почек (включая ОПН).

Поэтому двойная блокада РААС путем одновременного применения ингибиторов АПФ, АРА II или алискирена не рекомендуется.

Если двойная блокада является необходимой, ее следует выполнять под наблюдением специалиста и при постоянном контроле функции почек, уровня электролитов и АД. Одновременное применение ингибиторов АПФ и АРА II не рекомендуется пациентам с диабетической нефропатией.

НМРК. Повышенный риск НМРК (БКК и ПКК) при увеличении кумулятивной дозы гидрохлоротиазида наблюдался в двух эпидемиологических исследованиях, основанных на датском национальном реестре рака. Фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида может выступать потенциальным механизмом развития НМРК.

Пациенты, принимающие гидрохлоротиазид, должны быть проинформированы о риске появления НМРК. Этим пациентам рекомендуют регулярно проверять кожу на наличие новых поражений и немедленно сообщать о любых подозрительных изменениях кожи. Возможно соблюдение профилактических мер с целью минимизации риска развития рака кожи, такие как ограничение влияния солнечных и ультрафиолетовых лучей, а при воздействии солнечного света — применение адекватной защиты. Подозрительные поражения кожи следует немедленно изучить, включая гистологические исследования биопсийного материала. Применение гидрохлоротиазида также должно быть пересмотрено для пациентов с НМРК в анамнезе.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Амлодипин. Исследований безопасности амлодипина при беременности не проводили. В исследованиях на животных репродуктивная токсичность отмечена при применении в высоких дозах. Применение во время беременности рекомендуется, только если отсутствует более безопасный альтернативный препарат и если само заболевание несет больший риск для матери и эмбриона.

Валсартан. Препарат противопоказано применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время терапии лекарственным средством подтверждается беременность, его применение следует немедленно прекратить и, если необходимо, заменить другим препаратом, разрешенным к применению у беременных.

Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Данных, полученных в ходе исследований на животных, недостаточно.

Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. Фармакологический механизм действия гидрохлоротиазида дает возможность утверждать, что применение этого препарата в период II и III триместра беременности может нарушать фетоплацентарную перфузию и привести к возникновению фетальных и неонатальных реакций, таких как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения, а также может ассоциироваться с другими побочными реакциями, наблюдаемыми у взрослых.

Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид. Нет опыта применения препарата Эксфорж Н у беременных. Имеющиеся данные о компонентах препарата дают возможность утверждать, что применение препарата противопоказано.

Период кормления грудью. Амлодипин экскретируется в грудное молоко. Процент материнской дозы, полученный младенцем, оценивали с межквартильным диапазоном равным 3-7%, максимально 15%. Влияние амлодипина на младенца неизвестно. Информация о применении валсартана при кормлении грудью отсутствует. Гидрохлоротиазид обнаруживается в грудном молоке в небольших количествах. Тиазиды в высоких дозах, которые вызывают сильный диурез, могут препятствовать продукции грудного молока.

Применение препарата Эксфорж Н противопоказано в период кормления грудью.

Фертильность. Клинические исследлования, связанные с применением препарата Эксфорж Н в отношении фертильности, отсутствуют.

Валсартан. Валсартан не обладал каким-либо вредным влиянием на репродуктивную функцию самцов или самок крыс при пероральных дозах до 200 мг/кг/сутки. Эта доза в 6 раз превышает максимальную рекомендуемую дозу для человека, рассчитанную в мг/м2 (расчеты предусматривают пероральную дозу 320 мг/сутки для пациента с массой тела 60 кг).

Амлодипин. У некоторых пациентов, получавших блокаторы кальциевых каналов, зарегистрированы обратимые биохимические изменения головок сперматозоидов. Клинические данные являются недостаточными относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность. В одном исследовании на крысах было установлено неблагоприятное влияние на мужскую фертильность.

Дети. Безопасность и эффективность применения у детей не установлены, поэтому препарат не применяют у пациентов этой возрастной группы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. У пациентов, применяющих Эксфорж Н, может возникать головокружение или ощущение слабости после приема препарата, поэтому они должны учитывать это при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.

Амлодипин может слабо или умеренно влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Если пациенты при применении амлодипина испытывают головокружение, головную боль, усталость или тошноту, их реакция может нарушаться.