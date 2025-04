фармакодинамика. Клиндамицина фосфат является сложным эфиром клиндамицина или 7-(S)-хлоролинкомицина, полусинтетическим антибиотиком. Этот антибиотик связывается преимущественно с рибосомальной субъединицей 50S и влияет на процесс инициации белковой цепи. Хотя клиндамицина фосфат неактивен in vitro, in vivo он быстро подвергается гидролизу с образованием клиндамицина, который характеризуется антибактериальной активностью.

Клиндамицин in vitro проявляет активность в отношении микроорганизмов, вызывающих бактериальный вагиноз, включая Gardnerella vaginalis, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Mycoplasma hominis и анаэробы (виды Peptostreptococcus и Bacteroides).

Миконазола нитрат — местный противогрибковый и антибактериальный препарат широкого спектра действия группы имидазола. Миконазол ингибирует биосинтез эргостерола и изменяет липидный состав мембраны, вызывая гибель клетки гриба. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дрожжевые и дрожжеподобные грибы (Candida albicans, Candida glabrata и другие виды Cаndida), а также на другие патогенные грибы (Malassezia furtur, Aspergilus niger, Penicillium crustaceum ). Миконазола нитрат оказывает антибактериальное действие, более выраженное в отношении грамположительных бактерий.

Фармакокинетика. После интравагинального применения 1 раз в сутки 100 мг клиндамицина фосфата в концентрации, эквивалентной 20 мг клиндамицина в 1 г крема, С max в плазме крови клиндамицина достигает в среднем 20 нг/мл (интервал — 3–93 нг/мл). Около 3% (0,1–7,0%) введенной дозы абсорбируется системно.

По другим данным исследований системного всасывание клиндамицина (на основе AUC) при интравагинальном введении здоровым пациенткам-добровольцам 1 суппозитория с клиндамицином фосфатом 1 раз в сутки по сравнению с аналогичной дозой клиндамицина в виде вагинального крема, системное всасывание при применении крема было примерно в 7 раз ниже, чем после введения суппозитория: средние значения для вагинального крема AUC и C max составляли 0,4 мкг • ч/мл (в пределах от 0,13 до 1,16 мкг•ч/мл) и 0,02 мкг/мл (в пределах от 0,01 до 0,07 мкг/мл) соответственно.

После введения во влагалище 100 мг клиндамицина фосфата (20 мг/г) количество клиндамицина, который всасывается, составляет 4%. При интравагинальном применении миконазола нитрат абсорбируется в незначительном количестве (примерно 1,4% дозы). Миконазола нитрат не определяется в плазме крови при интравагинальном введении. Экскретируется миконазол с мочой в виде метаболитов.