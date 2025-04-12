перед началом применения препарата может возникнуть необходимость в проведении лабораторного анализа на наличие других возбудителей инфекций, включая Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis и гонококки.

Во время или после применения антимикробных средств могут возникать симптомы, указывающие на псевдомембранозный колит. Случаи псевдомембранозного колита отмечались при применении почти всех антибактериальных средств, и тяжесть может колебаться от слабой до угрожающей для жизни. Поэтому необходимо учитывать такую возможность у пациентов, у которых развилась диарея после применения антибактериальных средств. После отмены препарата выраженность симптомов умеренного расстройства может уменьшаться.

В случае псевдомембранозной диареи препарат следует отменить. Следует назначить соответствующее антибактериальное лечение. Препараты, ингибирующие перистальтику, в этом случае противопоказаны.

Рекомендуется с осторожностью назначать препарат пациентам с воспалительным заболеванием кишечника, в частности болезнью Крона.

Не рекомендуется применять препарат Клевазол одновременно с другими изделиями, предназначенными для интравагинального введения (такими как тампоны, средства для спринцевания).

Следует избегать попадания препарата в глаза и полость рта.

Во время лечения не рекомендуется спринцевание, пользование тампонами, а также мылом с кислой рН, которые могут снижать эффективность препарата. Пациенток следует предупредить о том, что во время лечения необходимо воздерживаться от половых контактов.

Крем содержит ингредиенты, которые могут повреждать изделия из латекса или резины, такие как презервативы или вагинальные противозачаточные диафрагмы. Поэтому эти изделия не следует применять во время приема препарата.

Не рекомендуется применять такие средства в течение 72 ч после лечения, поскольку их противозачаточная эффективность и защитные свойства от болезней, передающихся половым путем, могут быть снижены.

При появлении выраженного раздражения слизистой оболочки влагалища или при ощущении острой боли пациенту следует немедленно обратиться к врачу.

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

При развитии аллергической реакции необходимо прекратить прием препарата.

Нарушение способа применения препарата может привести к резистентности микроорганизмов и их усиленному росту.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клевазол крем для интравагинального введения противопоказан в течение I триместра беременности.

Нет хорошо контролируемых исследований по применению препарата у беременных.

Неизвестно, проникает ли миконазол и клиндамицин в грудное молоко после применения вагинального крема Клевазол. Однако сообщалось о наличии клиндамицина в грудном молоке после перорального или парентерального применения. Тем не менее следует тщательно оценить соотношение пользы и риска, назначая интравагинально крем Клевазол в период кормления грудью.

При интравагинальном применении крема Клевазол в доклинических исследованиях не выявлено тератогенного и эмбриотоксического действия.

По данным клинических исследований, применения одного из компонентов препарата — клиндамицина фосфата — в форме вагинального крема у женщин в течение II триместра беременности приводило к повышению частоты врожденных аномалий.

По данным FDA, миконазола нитрат относится к категории С по потенциалу тератогенности. Доказано отсутствие его эмбриотоксического, фетотоксического, тератогенного действия при внутривенном применении у животных в доклинических исследованиях.

Наряду с этим клинические исследования по применению миконазола при беременности отсутствуют.

Учитывая данные доклинических исследований препарата Клевазол крем и данные клинических исследований компонентов препарата, крем Клевазол можно применять в течение II и III триместров беременности под наблюдением врача в случаях, когда, по заключению врача, потенциальные преимущества от лечения превышают возможный риск для плода.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.