фармакодинамика. Капикор — комплексный препарат, терапевтические эффекты которого обусловлены комбинацией двух активных компонентов: мельдония дигидрата и гамма-бутиробетаина дигидрата.

Такая комбинация обеспечивает мощное и быстрое кардио- и церебропротекторное действие Капикора, устраняя зависимость скорости наступления терапевтических эффектов от истощения организма в условиях ишемии и стресса различного генеза (оксидативного в том числе).

Гамма-бутиробетаина дигидрат усиливает действие Капикора, влияя на индукцию биосинтеза NO, защищает клетки от токсического воздействия свободных радикалов, нормализует оксидантный гомеостаз на клеточном уровне, положительно влияет на функцию эндотелия.

Мельдония дигидрат тормозит транспорт длинноцепочечных жирных кислот и их метаболитов в митохондриях благодаря снижению биосинтеза карнитина, что сохраняет аэробный путь метаболизма в условиях тканевой гипоксии, предотвращает истощение запасов АТФ и креатинфосфата в клетках, накопление молочной кислоты и возникновение клеточного ацидоза, нарушение ферментативных процессов и дисфункцию ионных каналов, а также вместе с этим оказывает определенное влияние на повышение концентрации в организме гамма-бутиробетаина дигидрата.

Эти совокупные механизмы обеспечивают оптимальный уровень гамма-бутиробетаина дигидрата, что обусловливает более выраженные и быстрые NO-зависимые эффекты: вазодилатирующий, антиагрегантный, антикоагулянтный, антиоксидантный и другие; влияет на регуляцию апоптоза и пролиферации, поддержание сосудистого гомеостаза и др.

Препарат оказывает антиишемический, церебро-, кардиопротекторный и иммунокорригирующий эффекты.

При сердечной недостаточности Капикор улучшает сократительную способность миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке; при стабильной стенокардии II и III функционального класса снижает частоту сердечных приступов; обеспечивает умеренный гипотензивный эффект и нормализует ритм сердечных сокращений.

При сосудистых поражениях головного мозга Капикор улучшает церебральную гемодинамику, нормализует метаболизм в нервных клетках, оптимизирует потребление кислорода мозговой тканью, благодаря чему достигается эффект улучшения когнитивных функций, умственной и физической деятельности, нормализация психоэмоционального состояния, уменьшение выраженности переутомления.

Фармакокинетика. После приема препарат быстро всасывается в ЖКТ. Биодоступность составляет 78%. C max в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Метаболизируется в организме с образованием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. T ½ составляет 3–6 ч.