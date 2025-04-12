Капикор® (Capicor®)
Капикор инструкция по применению
Состав
Мельдония дигидрат - 180 мг
Гамма-бутиробетаина дигидрат - 60 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Капикор — комплексный препарат, терапевтические эффекты которого обусловлены комбинацией двух активных компонентов: мельдония дигидрата и гамма-бутиробетаина дигидрата.
Такая комбинация обеспечивает мощное и быстрое кардио- и церебропротекторное действие Капикора, устраняя зависимость скорости наступления терапевтических эффектов от истощения организма в условиях ишемии и стресса различного генеза (оксидативного в том числе).
Гамма-бутиробетаина дигидрат усиливает действие Капикора, влияя на индукцию биосинтеза NO, защищает клетки от токсического воздействия свободных радикалов, нормализует оксидантный гомеостаз на клеточном уровне, положительно влияет на функцию эндотелия.
Мельдония дигидрат тормозит транспорт длинноцепочечных жирных кислот и их метаболитов в митохондриях благодаря снижению биосинтеза карнитина, что сохраняет аэробный путь метаболизма в условиях тканевой гипоксии, предотвращает истощение запасов АТФ и креатинфосфата в клетках, накопление молочной кислоты и возникновение клеточного ацидоза, нарушение ферментативных процессов и дисфункцию ионных каналов, а также вместе с этим оказывает определенное влияние на повышение концентрации в организме гамма-бутиробетаина дигидрата.
Эти совокупные механизмы обеспечивают оптимальный уровень гамма-бутиробетаина дигидрата, что обусловливает более выраженные и быстрые NO-зависимые эффекты: вазодилатирующий, антиагрегантный, антикоагулянтный, антиоксидантный и другие; влияет на регуляцию апоптоза и пролиферации, поддержание сосудистого гомеостаза и др.
Препарат оказывает антиишемический, церебро-, кардиопротекторный и иммунокорригирующий эффекты.
При сердечной недостаточности Капикор улучшает сократительную способность миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке; при стабильной стенокардии II и III функционального класса снижает частоту сердечных приступов; обеспечивает умеренный гипотензивный эффект и нормализует ритм сердечных сокращений.
При сосудистых поражениях головного мозга Капикор улучшает церебральную гемодинамику, нормализует метаболизм в нервных клетках, оптимизирует потребление кислорода мозговой тканью, благодаря чему достигается эффект улучшения когнитивных функций, умственной и физической деятельности, нормализация психоэмоционального состояния, уменьшение выраженности переутомления.
Фармакокинетика. После приема препарат быстро всасывается в ЖКТ. Биодоступность составляет 78%. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Метаболизируется в организме с образованием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. T½ составляет 3–6 ч.
Показания Капикор
капсулы
В составе комплексной терапии
ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда, ишемическая кардиомиопатия, постинфарктный кардиосклероз). Хроническая сердечная недостаточность.
Дисгормональная кардиомиопатия.
Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения (мозговой инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия, цереброваскулярная недостаточность).
Нейроциркуляторная дистония; вегетососудистая дисфункция.
Р-р для инъекций
В составе комплексной терапии
ИБС, стенокардии, особенно при недостаточной эффективности или непереносимости антиангинальных препаратов первой линии;
- хронической сердечной недостаточности;
- постинфарктного кардиосклероза;
- дисгормональной кардиомиопатии;
- острого и хронического нарушения мозгового кровообращения (инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия, цереброваскулярная недостаточность);
- нейроциркуляторной дистонии и вегетососудистой дисфункции;
- в период реабилитации больных после инфаркта для увеличения переносимости физической нагрузки; для восстановления функции эндотелия при АГ, атеросклерозе, ИБС, инфаркте миокарда, цереброваскулярных заболеваниях, почечной недостаточности, БА, первичной легочной гипертензии, сахарном диабете, эректильной дисфункции, гестозах, метаболическом синдроме и др.
Применение Капикор
капсулы
Взрослым назначают внутрь, независимо от приема пищи.
В составе комплексной терапии — по 2 капсулы 1–3 раза в сутки. Курс лечения — от 2 до 6 нед.
Максимальная суточная доза составляет 6 капсул.
Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.
Из-за возможного развития стимулирующего эффекта последний прием препарата рекомендуется не позднее чем за 3–4 часа до сна.
Р-р для инъекций
Взрослым назначают в/в.
В составе комплексной терапии — по 10 мл 1 раз в сутки. Курс лечения — 14 дней.
Для дальнейшего лечения необходимо перейти на прием препарата в виде капсул. Курс лечения — от 2 до 6 нед.
Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.
Противопоказания
капсулы
Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам. Повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях). Органические поражения ЦНС.
Р-р для инъекций
Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам.
Повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях).
Беременность и период кормления грудью.
Детский возраст (до 18 лет).
Тяжелые нарушения функции печени и/или почек, почечная и печеночная недостаточность.
Побочные эффекты
капсулы
Препарат отнесен к V классу токсичности.
Со стороны иммунной системы: редко — аллергические реакции (покраснение кожи, кожная сыпь, зуд, отек).
Со стороны ЦНС: редко — возбуждение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, изменение АД, аритмия.
Со стороны пищеварительной системы: редко — диспептические явления.
Р-р для инъекций
Побочные реакции классифицированы в соответствии с системами органов и частотой возникновения MedRA: часто (≥1/100, <1/10), редко (≥1/10 000, <1/1000).
Со стороны иммунной системы: часто — аллергические реакции; редко — повышенная чувствительность, включая аллергический дерматит, крапивницу, ангионевротический отек, анафилактические реакции и шок.
Со стороны психики: редко — возбуждение, чувство страха, навязчивые мысли, нарушения сна.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; редко — парестезии, тремор, гипестезия, шум в ушах, вертиго, головокружение, нарушение походки, предобморочное состояние, обморок.
Со стороны сердца: редко — изменение ритма сердца, сердцебиение, тахикардия/синусовая тахикардия, фибрилляция предсердий, аритмия, ощущение дискомфорта в груди/боль в груди.
Со стороны кровеносной системы: редко — повышение/снижение АД, гипертонический криз, гиперемия, бледность кожи.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: часто — инфекции дыхательных путей; редко — воспаление в горле, кашель, одышка, апноэ.
Со стороны ЖКТ: часто — диспепсия; редко — дисгевзия (металлический вкус во рту), потеря аппетита, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, боль в животе, сухость во рту или гиперсаливация.
Со стороны кожи и подкожной ткани: редко — сыпь, общая/макулезная/папулезная сыпь, зуд.
Со стороны костно-мышечной и соединительной системы: редко — боль в спине, мышечная слабость, мышечные спазмы.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — поллакиурия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: редко — общая слабость, озноб, астения, отек, отек лица и ног, ощущение жара или холода, холодный пот, реакции в месте введения, включая боль в месте введения.
Исследования: часто — дислипидемия, повышение уровня СРБ; редко — отклонение на ЭКГ, ускорение ритма сердца, эозинофилия.
Особые указания
препарат с осторожностью применяют при хронических заболеваниях печени и почек.
Из-за возможного развития стимулирующего эффекта последний прием препарата рекомендуется не позднее чем за 3–4 ч до сна.
Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения препарата во время беременности не доказана. Для предотвращения возможного негативного влияния на плод во время беременности препарат не назначают.
Не выявлено, выделяется ли Капикор в грудное молоко. Если лечение Капикором для матери необходимо, тогда кормление грудью прекращают.
Дети. Применение препарата у детей противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных об отрицательном влиянии препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
усиливает терапевтические эффекты блокаторов β-адренорецепторов, сердечных гликозидов, некоторых гипотензивных препаратов. Возможно также сочетанное применение с антиангинальными средствами, антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмическими препаратами, диуретиками, бронхолитиками.
Р-р для инъекций не применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими мельдоний (риск развития побочных действий).
Передозировка
капсулы. Случаи передозировки неизвестны. В случае передозировки терапия симптоматическая.
Р-р для инъекций. Симптомы: снижение АД (проявляется в виде головной боли, головокружения), тахикардия, возбуждение ЦНС.
Лечение. Терапия симптоматическая.
При тяжелой передозировке следует контролировать функции почек и печени.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.