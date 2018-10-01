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Депантол® (Depanthol) (211225) - инструкция по применению ATC-классификация

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Депантол<sup>&reg;</sup> (Depanthol)
Цена в городе Киев
от 340,01 грн
Без рецепта
10 шт от 340,01 грн
В наличии в 925 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории вагинальные
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
G01A X10** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/12910/01/01 от 01.10.2018

Депантол инструкция по применению

Фармакологические свойства

Депантол — комбинированный препарат для местного применения, оказывает регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, который входит в состав препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Chlamidia spp., дрожжей, дерматофитов, простейших (Trichomonas vaginalis). К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а также кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.
Декспантенол стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и повышает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, витаминизирующее и противовоспалительное действие.
Депантол не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) при наличии крови, гноя.

Показания Депантол

лечение острых и хронических вагинитов; эндо-/экзоцервицитов, в том числе осложненных эктопией шейки матки.
Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии). Препарат применяют для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (диатермокоагуляция, криодеструкция, лазеродеструкция), в послеоперационный, послеродовый период.

Применение Депантол

применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от блистера. Применяют у взрослых по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней. Применение препарата возможно во время менструации, однако курс лечения целесообразно начинать после ее окончания или ближе к ее завершению (после уменьшения количества выделений).
Дети. Опыта применения у детей нет.

Противопоказания

индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

препарат, как правило, переносится хорошо, однако в отдельных случаях при повышенной индивидуальной чувствительности возможны аллергические реакции в виде зуда, жжения, которые проходят после отмены препарата.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Особые указания

попадание гипохлоритных отбеливающих веществ на ткани, ранее находившихся в контакте с препаратом, содержащим хлоргексидин, может обусловливать появление коричневых пятен на ткани.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение не противопоказано в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

препарат несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Передозировка

данных о случаях передозировки нет. При применении согласно инструкции передозировка препарата маловероятна.

Условия хранения

в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Депантол
Депантол® суппозитории вагинальные блистер, №10
от 340,01 грн
В наличии в 925 аптеках
Цены в аптеках
Депантол
Депантол® суппозитории вагинальные блистер, №10
от 340,01 грн
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