применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от блистера. Применяют у взрослых по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней. Применение препарата возможно во время менструации, однако курс лечения целесообразно начинать после ее окончания или ближе к ее завершению (после уменьшения количества выделений).

Дети. Опыта применения у детей нет.