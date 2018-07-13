ВНИМАНИЕ! Принимать натощак!

Лечение гриппа и простудных заболеваний.

Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет.

Содержание 1 тубы высыпать в рот, держать во рту до полного растворения гранул, а затем проглотить. Принимать каждые 6 часов до 3 раз в сутки в течение 6 суток.

Дети в возрасте 2 — 6 лет.

Содержание ½ тубы высыпать в чашку, растворить в 50–100 мл теплой воды, дать выпить с ложки или чашки. Принимать каждые 6 часов до 3 раз в сутки в течение 6 суток.

Профилактика гриппа и простудных заболеваний.

Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет.

Содержание 1 тубы высыпать в рот, держать во рту до полного растворения, а затем проглотить. Принимать один раз в неделю в течение 8 недель.

Дети в возрасте 2 — 6 лет.

Содержание ½ тубы высыпать в чашку, растворить в 50–100 мл теплой воды, дать выпить с ложки или чашки. Принимать один раз в неделю в течение 8 недель.