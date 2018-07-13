Гуна-Флу (Guna-Flu) (211218) - инструкция по применению ATC-классификация
Гуна-Флу инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 100 г гранул содержат: Aconitum napellus 5CH — 16,556 г, Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K — 0,664 г, Belladonna 5CH — 16,556 г, Cuprum 3CH — 16,556 г, Echinacea 3CH — 16,556 г, Haemophilus influenzae 9CH — 16,556 г , Vincetoxicum 5CH — 16,556 г;
вспомогательные вещества: сахароза.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: белые сферические гранулы, сладкие на вкус, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Показания
Лечение и профилактика гриппа и простудных заболеваний.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Никаких соответствующих исследований не проводилось. Если Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, то сообщите об этом врачу. Взаимодействия пока не обнаружено.
Особенности применения
Желательно руками гранулы не брать. Хранить в чистом, темном, прохладном месте. Хранить вдали от источников электромагнитных волн и ароматических веществ. Во время приема препарата желательно отказаться от употребления алкоголя, сахара, приправ, копченых, острых продуктов, продуктов из свинины, кофе.
Препарат содержит сахарозу. Если установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
ВНИМАНИЕ! Принимать натощак!
Лечение гриппа и простудных заболеваний.
Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет.
Содержание 1 тубы высыпать в рот, держать во рту до полного растворения гранул, а затем проглотить. Принимать каждые 6 часов до 3 раз в сутки в течение 6 суток.
Дети в возрасте 2 — 6 лет.
Содержание ½ тубы высыпать в чашку, растворить в 50–100 мл теплой воды, дать выпить с ложки или чашки. Принимать каждые 6 часов до 3 раз в сутки в течение 6 суток.
Профилактика гриппа и простудных заболеваний.
Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет.
Содержание 1 тубы высыпать в рот, держать во рту до полного растворения, а затем проглотить. Принимать один раз в неделю в течение 8 недель.
Дети в возрасте 2 — 6 лет.
Содержание ½ тубы высыпать в чашку, растворить в 50–100 мл теплой воды, дать выпить с ложки или чашки. Принимать один раз в неделю в течение 8 недель.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 2 лет.
Клинических данных по применению препарата у детей младше 2 лет нет.
Побочные реакции
Нежелательные влияния не обнаружены. В случае появления каких-либо необычных реакций необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 1 г гранул в пластиковой тубе. По 6 туб в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.