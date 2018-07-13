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Гуна-Флу (Guna-Flu) (211218) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гуна-Флу (Guna-Flu)
Цена в городе Киев
от 358,96 грн
Без рецепта
6 шт от 358,96 грн
В наличии в 3 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Количество штук в упаковке
6 шт.
ATC-група
L03A X29** Прочие препараты
Регистрационное удостоверение
UA/12639/01/01 от 13.07.2018

Гуна-Флу инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 г гранул содержат: Aconitum napellus 5CH — 16,556 г, Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K — 0,664 г, Belladonna 5CH — 16,556 г, Cuprum 3CH — 16,556 г, Echinacea 3CH — 16,556 г, Haemophilus influenzae 9CH — 16,556 г , Vincetoxicum 5CH — 16,556 г;

вспомогательные вещества: сахароза.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: белые сферические гранулы, сладкие на вкус, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Лечение и профилактика гриппа и простудных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Никаких соответствующих исследований не проводилось. Если Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, то сообщите об этом врачу. Взаимодействия пока не обнаружено.

Особенности применения

Желательно руками гранулы не брать. Хранить в чистом, темном, прохладном месте. Хранить вдали от источников электромагнитных волн и ароматических веществ. Во время приема препарата желательно отказаться от употребления алкоголя, сахара, приправ, копченых, острых продуктов, продуктов из свинины, кофе.

Препарат содержит сахарозу. Если установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

ВНИМАНИЕ! Принимать натощак!

Лечение гриппа и простудных заболеваний.

Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет.

Содержание 1 тубы высыпать в рот, держать во рту до полного растворения гранул, а затем проглотить. Принимать каждые 6 часов до 3 раз в сутки в течение 6 суток.

Дети в возрасте 2 — 6 лет.

Содержание ½ тубы высыпать в чашку, растворить в 50–100 мл теплой воды, дать выпить с ложки или чашки. Принимать каждые 6 часов до 3 раз в сутки в течение 6 суток.

Профилактика гриппа и простудных заболеваний.

Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет.

Содержание 1 тубы высыпать в рот, держать во рту до полного растворения, а затем проглотить. Принимать один раз в неделю в течение 8 недель.

Дети в возрасте 2 — 6 лет.

Содержание ½ тубы высыпать в чашку, растворить в 50–100 мл теплой воды, дать выпить с ложки или чашки. Принимать один раз в неделю в течение 8 недель.

Дети

Применяют детям в возрасте старше 2 лет.

Клинических данных по применению препарата у детей младше 2 лет нет.

Побочные реакции

Нежелательные влияния не обнаружены. В случае появления каких-либо необычных реакций необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 1 г гранул в пластиковой тубе. По 6 туб в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гуна С.п.а.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.

Гуна-Флу
Гуна-Флу гранулы туба 1 г в коробке, №6
от 358,96 грн
В наличии в 3 аптеках
Цены в аптеках
Гуна-Флу
Гуна-Флу гранулы туба 1 г в коробке, №6
от 358,96 грн
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