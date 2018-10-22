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Гуна-Регуцикл (Guna-Regucicle) (211217) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гуна-Регуцикл (Guna-Regucicle)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
G02C X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/12712/01/01 от 22.10.2018

Гуна-Регуцикл инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Corpus luteum suis D8 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D12 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D30 — 9,0 мл, Kalium carbonicum 30CH — 9,0 мл, Kalium carbonicum 6CH — 9,0 мл, Ovarium suis D8 — 9,0 мл, Ovarium suis D12 — 9,0 мл, Ovarium suis D30 — 9,0 мл, Pulsatilla D6 — 9,0 мл, Pulsatilla D8 — 9,5 мл, Pulsatilla D30 — 9,5 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 30% об. этанола.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом этилового спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексное гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комплексный гомеопатический препарат для лечения нарушений менструального цикла.

В состав препарата входят два суис-органных компонента и два классических гомеопатических компонента.

Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яичников) и Corpus luteum suis D8-D12-D30 (органопрепарат желтого тела) при совместном применении играют основную роль в регуляции системы гипофиз — яичники без побочных эффектов и противопоказаний.

Комбинация Ovarium suis + Corpus luteum suis является потенциальным комплексом эстрогенов-прогестинов. Ovarium suis содержит очень малые гомеопатические дозы эстрогенов и прогестерона, а Corpus luteum suis — очень малые гомеопатические дозы прогестерона. Такая комбинация актуальна при любых состояниях, связанных с пониженной функцией яичников и нарушениями функциональной регуляции яичников.

Pulsatilla D6-D8-D30 — гомеопатический препарат для типичного биотипа женщин детородного возраста с циклотимической конституцией, эмоционально нестабильных. Эмоциональная характеристика женщины Pulsatilla имеет в основе дисфункцию гипоталамуса, что также влияет на функцию гипофиза: такие пациентки часто страдают от рецепторных и количественных нарушений фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

Кalium carbonicum 6СН-30CH — гомеопатический минеральный компонент. Применяется при функциональных гипофизарно-яичниковых гормональных нарушениях.

Фармакокинетика.

Не определяется для гомеопатического лекарственного средства.

Показания

Функциональные расстройства менструального цикла; функциональные расстройства в период полового созревания. Аменорея из-за стресса, нерационального питания. Аменорея при значительной физической нагрузке, у профессиональных спортсменок. Для регулирования овуляции у женщин с синдромом поликистоза яичников. Менструальные расстройства, вызванные недостаточностью гонадотропного гормона. В комплексных схемах лечение акне у женщин. Гипертрихоз при поликистозе яичников.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Принимать за 15 минут до еды или натощак.

Начинать с 5 капель 2 раза в сутки, затем увеличивать на 1 каплю в сутки до 10 капель 2 раза в сутки. Курс лечения — 3 месяца. При необходимости курс лечения может быть продлен после консультации с лечащим врачом.

Дети

Применяют детям в возрасте старше 15 лет.

Побочные реакции

Не обнаружено.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл оральных капель во флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гуна С.п.а.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.