Фармакодинамика.

Комплексный гомеопатический препарат для лечения нарушений менструального цикла.

В состав препарата входят два суис-органных компонента и два классических гомеопатических компонента.

Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яичников) и Corpus luteum suis D8-D12-D30 (органопрепарат желтого тела) при совместном применении играют основную роль в регуляции системы гипофиз — яичники без побочных эффектов и противопоказаний.

Комбинация Ovarium suis + Corpus luteum suis является потенциальным комплексом эстрогенов-прогестинов. Ovarium suis содержит очень малые гомеопатические дозы эстрогенов и прогестерона, а Corpus luteum suis — очень малые гомеопатические дозы прогестерона. Такая комбинация актуальна при любых состояниях, связанных с пониженной функцией яичников и нарушениями функциональной регуляции яичников.

Pulsatilla D6-D8-D30 — гомеопатический препарат для типичного биотипа женщин детородного возраста с циклотимической конституцией, эмоционально нестабильных. Эмоциональная характеристика женщины Pulsatilla имеет в основе дисфункцию гипоталамуса, что также влияет на функцию гипофиза: такие пациентки часто страдают от рецепторных и количественных нарушений фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

Кalium carbonicum 6СН-30CH — гомеопатический минеральный компонент. Применяется при функциональных гипофизарно-яичниковых гормональных нарушениях.

Фармакокинетика.

Не определяется для гомеопатического лекарственного средства.