Гуна-Регуцикл (Guna-Regucicle) (211217) - инструкция по применению ATC-классификация
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Гуна-Регуцикл инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Corpus luteum suis D8 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D12 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D30 — 9,0 мл, Kalium carbonicum 30CH — 9,0 мл, Kalium carbonicum 6CH — 9,0 мл, Ovarium suis D8 — 9,0 мл, Ovarium suis D12 — 9,0 мл, Ovarium suis D30 — 9,0 мл, Pulsatilla D6 — 9,0 мл, Pulsatilla D8 — 9,5 мл, Pulsatilla D30 — 9,5 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом этилового спирта.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексное гомеопатическое лекарственное средство.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комплексный гомеопатический препарат для лечения нарушений менструального цикла.
В состав препарата входят два суис-органных компонента и два классических гомеопатических компонента.
Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яичников) и Corpus luteum suis D8-D12-D30 (органопрепарат желтого тела) при совместном применении играют основную роль в регуляции системы гипофиз — яичники без побочных эффектов и противопоказаний.
Комбинация Ovarium suis + Corpus luteum suis является потенциальным комплексом эстрогенов-прогестинов. Ovarium suis содержит очень малые гомеопатические дозы эстрогенов и прогестерона, а Corpus luteum suis — очень малые гомеопатические дозы прогестерона. Такая комбинация актуальна при любых состояниях, связанных с пониженной функцией яичников и нарушениями функциональной регуляции яичников.
Pulsatilla D6-D8-D30 — гомеопатический препарат для типичного биотипа женщин детородного возраста с циклотимической конституцией, эмоционально нестабильных. Эмоциональная характеристика женщины Pulsatilla имеет в основе дисфункцию гипоталамуса, что также влияет на функцию гипофиза: такие пациентки часто страдают от рецепторных и количественных нарушений фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ).
Кalium carbonicum 6СН-30CH — гомеопатический минеральный компонент. Применяется при функциональных гипофизарно-яичниковых гормональных нарушениях.
Фармакокинетика.
Не определяется для гомеопатического лекарственного средства.
Показания
Функциональные расстройства менструального цикла; функциональные расстройства в период полового созревания. Аменорея из-за стресса, нерационального питания. Аменорея при значительной физической нагрузке, у профессиональных спортсменок. Для регулирования овуляции у женщин с синдромом поликистоза яичников. Менструальные расстройства, вызванные недостаточностью гонадотропного гормона. В комплексных схемах лечение акне у женщин. Гипертрихоз при поликистозе яичников.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Принимать за 15 минут до еды или натощак.
Начинать с 5 капель 2 раза в сутки, затем увеличивать на 1 каплю в сутки до 10 капель 2 раза в сутки. Курс лечения — 3 месяца. При необходимости курс лечения может быть продлен после консультации с лечащим врачом.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 15 лет.
Побочные реакции
Не обнаружено.
Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл оральных капель во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.