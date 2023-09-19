Перед каждым приемом препарат следует активно взболтать. Принимать за 30 мин до еды или через 1 час после приема пищи.

Разовая доза составляет 10–15 капель 3 раза в сутки. Капли держать во рту до 2 мин. Разрешается разводить капли в 10–15 мл воды.

Курс лечения — 2 месяца. В случае необходимости продолжительность курса может быть продлена по рекомендации врача.