Гуна-Матрикс (Guna-Matrix) (211215) - инструкция по применению ATC-классификация
Гуна-Матрикс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества:
100 мл капель оральных содержат:
Acidum lacticum 3DH — 1,831 мл, Ascorbic acid 2DH — 18,305 мл, Phenylalanine 2DH — 18,305 мл, Histidine 2DH — 18,305 мл, Tyrosine 2DH — 20,92 мл, Conjunctiva tissue suis 6DH — 0,183 мл, DL Malic acid 6DH — 0,183 мл, Dehydroepiandrosteron 6DH — 0,183 мл, Fucus vesiculosus 3DH — 18,305 мл, Hyaluronidase 6DH — 0,183 мл, Interleukin 6 4CH — 0,183 мл, Lymphatic vessel suis 6DH — 0,183 мл, Natrum pyruvicum 6DH– 0,183 мл, Natrum sulphuricum 12DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 30DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 200DH — 0,183 мл, Natrum oxalaceticum 6DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 8DH — 0,183 мл, Nadidum 6DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 6DH — 0,183 мл, Prolactin 6DH — 0,183 мл, Pyrogenium 12DH — 0,183 мл, Trichinoyl 6DH — 0,209 мл, Thuja occidentalis 6DH — 0,183 мл, Thuja occidentalis 8DH — 0,183 мл, Thuja occidentalis 12DH — 0,183 мл, Thuja occidentalis 30DH — 0,209 мл, Thuja occidentalis 200DH — 0,209 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом спирта этилового.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Не изучалась.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Активация неспецифических защитных механизмов, особенно при хронических заболеваниях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст (младше 18 лет).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данные по применению препарата Гуна-Матрикс сочетанно с другими лекарственными средствами отсутствуют.
Особенности применения
Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины.
Способ применения и дозы
Перед каждым приемом препарат следует активно взболтать. Принимать за 30 мин до еды или через 1 час после приема пищи.
Разовая доза составляет 10–15 капель 3 раза в сутки. Капли держать во рту до 2 мин. Разрешается разводить капли в 10–15 мл воды.
Курс лечения — 2 месяца. В случае необходимости продолжительность курса может быть продлена по рекомендации врача.
Дети
Противопоказано.
Побочные реакции
В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.