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Гуна-Матрикс (Guna-Matrix) (211215) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гуна-Матрикс (Guna-Matrix)
Цена в городе Киев
от 388,71 грн
Без рецепта
1 шт от 388,71 грн
В наличии в 22 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
L03A X29** Прочие препараты
Регистрационное удостоверение
UA/12711/01/01 от 19.09.2023

Гуна-Матрикс инструкция по применению

Состав

действующие вещества:

100 мл капель оральных содержат:

Acidum lacticum 3DH — 1,831 мл, Ascorbic acid 2DH — 18,305 мл, Phenylalanine 2DH — 18,305 мл, Histidine 2DH — 18,305 мл, Tyrosine 2DH — 20,92 мл, Conjunctiva tissue suis 6DH — 0,183 мл, DL Malic acid 6DH — 0,183 мл, Dehydroepiandrosteron 6DH — 0,183 мл, Fucus vesiculosus 3DH — 18,305 мл, Hyaluronidase 6DH — 0,183 мл, Interleukin 6 4CH — 0,183 мл, Lymphatic vessel suis 6DH — 0,183 мл, Natrum pyruvicum 6DH– 0,183 мл, Natrum sulphuricum 12DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 30DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 200DH — 0,183 мл, Natrum oxalaceticum 6DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 8DH — 0,183 мл, Nadidum 6DH — 0,183 мл, Natrum sulphuricum 6DH — 0,183 мл, Prolactin 6DH — 0,183 мл, Pyrogenium 12DH — 0,183 мл, Trichinoyl 6DH — 0,209 мл, Thuja occidentalis 6DH — 0,183 мл, Thuja occidentalis 8DH — 0,183 мл, Thuja occidentalis 12DH — 0,183 мл, Thuja occidentalis 30DH — 0,209 мл, Thuja occidentalis 200DH — 0,209 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 30% об. этанола.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом спирта этилового.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Не изучалась.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Активация неспецифических защитных механизмов, особенно при хронических заболеваниях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст (младше 18 лет).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные по применению препарата Гуна-Матрикс сочетанно с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особенности применения

Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины.

Способ применения и дозы

Перед каждым приемом препарат следует активно взболтать. Принимать за 30 мин до еды или через 1 час после приема пищи.

Разовая доза составляет 10–15 капель 3 раза в сутки. Капли держать во рту до 2 мин. Разрешается разводить капли в 10–15 мл воды.

Курс лечения — 2 месяца. В случае необходимости продолжительность курса может быть продлена по рекомендации врача.

Дети

Противопоказано.

Побочные реакции

В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гуна С.п.а.

Гуна-Матрикс
Гуна-Матрикс капли оральные флакон-капельница 30 мл в пачке, №1
от 388,71 грн
В наличии в 22 аптеках
Цены в аптеках
Гуна-Матрикс
Гуна-Матрикс капли оральные флакон-капельница 30 мл в пачке, №1
от 388,71 грн
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