Принимать натощак. Перед каждым приемом интенсивно взболтать 10–15 раз.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10–15 капель 3 раза в сутки со столовой ложкой воды за 15 минут до еды или через 1 час после еды в течение 2 месяцев. В начале лечения при необходимости получения быстрого результата рекомендуется прием по 10–15 капель 5 раз в сутки в течение 5–7 дней.

Дети: в возрасте 3–6 лет — 5–7 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема); в возрасте 6–12 лет — 7–10 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема).

Курс лечения — 3 месяца.