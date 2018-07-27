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Гуна-Бовел (Guna-Bowel) (211214) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гуна-Бовел (Guna-Bowel)
Цена в городе Киев
от 388,36 грн
Без рецепта
1 шт от 388,36 грн
В наличии в 36 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/12657/01/01 от 27.07.2018

Гуна-Бовел инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Aloe D2 — 12,435 мл, Carduus marianus D2 — 12,435 мл, Chelidonium majus D2 — 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 — 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 — 12,435 мл, Rheum D2 — 12,435 мл, Taraxacum D2 — 12,435 мл, Cholecalciferol D2 — 4,350 мл, Niacin D2 — 3,875 мл, Pantothenic acid D2 — 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 — 0,039 мл, Alumina D6 — 0,044 мл, Alumina D8 — 0,044 мл, Bryonia alba D6 — 0,044 мл, Bryonia alba D8 — 0,044 мл, Colon suis D6 — 0,044 мл, Colon suis D12 — 0,044 мл, Colon suis D30 — 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 — 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 — 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 — 0,039 мл, Nux vomica D6 — 0,039 мл, Nux vomica D8 — 0,039 мл, Rectum suis D6 — 0,039 мл, Rectum suis D12 — 0,039 мл, Rectum suis D30 — 0,039 мл, Skatolum D6 — 0,039 мл, Skatolum D10 — 0,039 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 30% об. этанола.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета с запахом спирта этилового.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакокинетика.

Не применяется для гомеопатического лекарственного средства.

Показания

Симптомы, вызванные атоническими и спастическими запорами, дисбиозом, вздутием живота, нарушением функций толстого кишечника, синдромом раздраженного кишечника; нарушение функции печени вследствие нерационального питания; в комплексном лечении геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Сегодня взаимодействия неизвестны.

При запорах и колитах рекомендуется сочетать прием препаратов Гуна-Бовел и Эубиофлор. При запорах психосоматического генеза рекомендуется сочетать прием Гуна-Бовел с Гуна-Протистрес.

Особенности применения

При приеме препарата желательно отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых и острых продуктов, продуктов из свинины, кофе.

Способ применения и дозы

Принимать натощак. Перед каждым приемом интенсивно взболтать 10–15 раз.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10–15 капель 3 раза в сутки со столовой ложкой воды за 15 минут до еды или через 1 час после еды в течение 2 месяцев. В начале лечения при необходимости получения быстрого результата рекомендуется прием по 10–15 капель 5 раз в сутки в течение 5–7 дней.

Дети: в возрасте 3–6 лет — 5–7 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема); в возрасте 6–12 лет — 7–10 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема).

Курс лечения — 3 месяца.

Дети

Применяют детям в возрасте старше 3 лет.

Побочные реакции

Нежелательные воздействия неизвестны.

В случае появления каких-либо необычных реакций больному следует посоветоваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гуна С.п.а.

Гуна-Бовел
Гуна-Бовел капли оральные флакон-капельница 30 мл, №1
от 388,36 грн
В наличии в 36 аптеках
Цены в аптеках
Гуна-Бовел
Гуна-Бовел капли оральные флакон-капельница 30 мл, №1
от 388,36 грн
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