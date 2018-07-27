Гуна-Бовел (Guna-Bowel) (211214) - инструкция по применению ATC-классификация
Гуна-Бовел инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Aloe D2 — 12,435 мл, Carduus marianus D2 — 12,435 мл, Chelidonium majus D2 — 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 — 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 — 12,435 мл, Rheum D2 — 12,435 мл, Taraxacum D2 — 12,435 мл, Cholecalciferol D2 — 4,350 мл, Niacin D2 — 3,875 мл, Pantothenic acid D2 — 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 — 0,039 мл, Alumina D6 — 0,044 мл, Alumina D8 — 0,044 мл, Bryonia alba D6 — 0,044 мл, Bryonia alba D8 — 0,044 мл, Colon suis D6 — 0,044 мл, Colon suis D12 — 0,044 мл, Colon suis D30 — 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 — 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 — 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 — 0,039 мл, Nux vomica D6 — 0,039 мл, Nux vomica D8 — 0,039 мл, Rectum suis D6 — 0,039 мл, Rectum suis D12 — 0,039 мл, Rectum suis D30 — 0,039 мл, Skatolum D6 — 0,039 мл, Skatolum D10 — 0,039 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета с запахом спирта этилового.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакокинетика.
Не применяется для гомеопатического лекарственного средства.
Показания
Симптомы, вызванные атоническими и спастическими запорами, дисбиозом, вздутием живота, нарушением функций толстого кишечника, синдромом раздраженного кишечника; нарушение функции печени вследствие нерационального питания; в комплексном лечении геморроя.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Сегодня взаимодействия неизвестны.
При запорах и колитах рекомендуется сочетать прием препаратов Гуна-Бовел и Эубиофлор. При запорах психосоматического генеза рекомендуется сочетать прием Гуна-Бовел с Гуна-Протистрес.
Особенности применения
При приеме препарата желательно отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых и острых продуктов, продуктов из свинины, кофе.
Способ применения и дозы
Принимать натощак. Перед каждым приемом интенсивно взболтать 10–15 раз.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10–15 капель 3 раза в сутки со столовой ложкой воды за 15 минут до еды или через 1 час после еды в течение 2 месяцев. В начале лечения при необходимости получения быстрого результата рекомендуется прием по 10–15 капель 5 раз в сутки в течение 5–7 дней.
Дети: в возрасте 3–6 лет — 5–7 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема); в возрасте 6–12 лет — 7–10 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема).
Курс лечения — 3 месяца.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
Нежелательные воздействия неизвестны.
В случае появления каких-либо необычных реакций больному следует посоветоваться с врачом.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.