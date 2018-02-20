Ауротаз-Р (Aurotas-R) (211173) - инструкция по применению ATC-классификация
Ауротаз-Р инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: piperacillin, tazobactam;
1 флакон содержит пиперациллина натрия эквивалентно пиперациллина 2 г, тазобактама натрия эквивалентно тазобактама 0,25 г (для дозировки 2,25 г) или
1 флакон содержит пиперациллина натрия эквивалентно пиперациллина 4 г, тазобактама натрия эквивалентно тазобактама 0,5 г (для дозировки 4,5 г).
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок от белого до желтоватого цвета в прозрачном стеклянном флаконе, закупоренном серой резиновой пробкой с алюминиевым колпачком типа Flip-off, с пластиковой крышкой фиолетового цвета (для дозировки 2,25 г) или с пластиковой крышкой красного цвета (для дозировки 4,5 г).
Фармакотерапевтическая группа
Комбинации пенициллинов, в том числе с ингибиторами β-лактамаз.
Код АТС J01C R05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Пиперациллин, полусинтетический антибиотик широкого спектра действия пенициллинового ряда, подавляет активность бактерий путем ингибирования формирования клеточной перегородки и синтеза клеточной стенки.
Тазобактам, β-лактам, структурно схожий с пенициллинами, является ингибитором многих β-лактамаз, которые обычно вызывают устойчивость к пенициллинам и цефалоспоринам, но он не подавляет ферменты AmpC или металло-β-лактамазы. Тазобактам расширяет антибактериальный спектр пиперациллина, включая много бактерий, продуцирующих β-лактамазу, которые имеют устойчивость к самому пиперациллину.
Фармакокинетическое/фармакодинамическое соотношение
Время, в течение которого концентрация в плазме крови превышает его минимальную ингибирующую (% T> МИK) считается основным фактором, определяющим фармакодинамическом эффективность пиперациллина.
Механизм устойчивости
Существует два механизма устойчивости к Ауротаз-Р, а именно:
- инактивация пиперациллинового компонента β-лактамаз, не ингибированными тазобактамом: β-лактамазы молекулярных классов В, С и D. Кроме того, тазобактам не защищает от β-лактамаз широкого спектра действия (ESBLs) молекулярных классов А и D;
- модификация пенициллинсвязывающих белков (ПСБ), которая приводит к снижению сродства пиперациллина с молекулярной мишенью в бактерии.
Кроме того, изменение проницаемости бактериальной мембраны, так же, как экспрессия многоканальных эффлюксных насосов, может вызвать или способствовать резистентности бактерий к Ауротаз-Р, особенно грамотрицательных бактерий.
Предельные значения
EUCAST (Европейский комитет по тестированию антимикробной чувствительности), установил клинические предельные значения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) для пиперациллина/тазобактама (2009–12–02, v1). С целью тестирования антимикробной чувствительности установлена концентрация тазобактама в 4 мг/л.
|Патогенный микроорганизм
|Связанные со штаммом пороговые значения, в зависимости от штамма (S)
|Enterobacteriaceae
|8/16
|Pseudomonas
|16/16
|Грамотрицательные и грамположительные анаэробы
|8/16
|Предельные значения независимо от штамма
|4/16
Чувствительность streptococci предполагается, исходя из чувствительности к пенициллину.
Чувствительность staphylococci предполагается, исходя из чувствительности к оксациллину.
Чувствительность
Распространение приобретенной резистентности избранных штаммов может отличаться в зависимости от географического положения и времени для отдельных видов, поэтому желательно иметь локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости, если локальное распространение резистентности ставит под сомнение целесообразность использования лекарственного средства для лечения по крайней мере некоторых типов инфекций, следует обратиться к эксперту.
|Группы штаммов, в зависимости от чувствительности к пиперациллину/тазобактаму
|В основном чувствительные штаммы
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus, чувствительный к метициллину £
Staphylococcus spp., Сoagulase negative, чувствительный к метициллину
Streptococcus pyogenes
Streptococci (группа B)
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Citrobacter koseri
Haemophilus influenza
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis
Анаэробные грамположительные микроорганизмы
Clostridium spp.
Eubacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы
группа Bacteroides fragilis
Fusobacterium spp.
Porphyromonas spp.
Prevotella spp.
|Штаммы, для которых приобретенная резистентность может стать проблемой
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Enterococcus faecium $, +
Streptococcus pneumonia
группа Streptococcus viridans
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Acinetobacter baumannii $
Burkholderia cepacia
Citrobacter freundii
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Morganella morganii
Proteus vulgaris
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia spp.
|Микроорганизмы с естественной резистентностью
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Corynebacterium jeikeium
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Legionella spp.
Stenotrophomonas maltophilia +, $
Другие микроорганизмы
Chlamydophilia pneumonia
Mycoplasma pneumonia
$ Штаммы со средней естественной чувствительностью.
+ Штаммы, у которых наблюдается высокий уровень резистентности (более 50%).
£ Все метициллинрезистентные стафилококки резистентны к пиперациллину/тазобактаму.
Фармакокинетика.
Адсорбция
Максимальная концентрация пиперациллина и тазобактама после внутривенного введения (в течение более 30 минут) в дозе 4,5 г составляет 298 мкг/мл и 34 мкг/мл соответственно.
Распределение
Как пиперациллин, так и тазобактам примерно на 30% связываются с белками плазмы крови. Связывание с белками пиперациллина и тазобактама не зависит от присутствия других соединений. Связывание с белками метаболитов тазобактама незначительно.
Пиперациллин и тазобактам свободно распространяются в тканях и жидкостях организма, в частности в интерстициальной жидкости, желчном пузыре, легких, желчи и костях. Концентрация в тканях в целом составляет от 50% до 100% по сравнению с плазменной. Как и в случае приема других препаратов из группы пенициллина, распределение препарата в цереброспинальной жидкости низкое при условии, что у пациентов нет воспаления оболочек мозга.
Биотрансформация
Пиперациллин метаболизируется до дезэтилового метаболита, который проявляет незначительную микробиологическую активность. Тазобактам метаболизируется до микробиологически неактивного единого метаболита.
Выведение
Пиперациллин и тазобактам выводятся почками с помощью клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Пиперациллин выводится быстро в неизмененном виде, 68% принятой дозы выводится с мочой. Тазобактам и его метаболит выводятся в основном почками, при этом 80% принятой дозы в неизмененном виде, а остаток — в виде единого метаболита. Пиперациллин, тазобактам и дезэтилпиперациллин также секретируются в желчь. После однократного или многократного приема пиперациллина/тазобактама здоровым добровольцам период полувыведения составлял от 0,7 до 1,2 часа. Доза и продолжительность инфузии не влияли на этот показатель. Период полувыведения как пиперациллина, так и тазобактама рос в случае снижения почечного клиренса. Введение тазобактама значительно не влияло на фармакокинетику пиперациллина. Пиперациллин уменьшает показатель выведения тазобактама.
Особые популяции пациентов.
Период полувыведения пиперациллина и тазобактама увеличиваются примерно на 25% и 18% соответственно у пациентов с циррозом печени по сравнению со здоровыми людьми.
Период полувыведения пиперациллина и тазобактама увеличивается при снижении клиренса креатинина. При уровне клиренса креатинина ниже 20 мл/мин наблюдается увеличение периода полувыведения в 2 раза для пиперациллина и в 4 раза для тазобактама по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.
Путем гемодиализа выводится от 30% до 50% пиперациллина/тазобактама, а также дополнительно 5% тазобактама выводится в виде метаболита. В результате перитонеального диализа выводит примерно 6% и 21% дозы пиперациллина и тазобактама соответственно, в том числе до 18% дозы тазобактама выводится в виде метаболита.
Педиатрическая популяция
При исследовании фармакокинетики в данной возрастной группе приблизительный показатель клиренса у пациентов в возрасте от 9 месяцев до 12 лет сравнивали с показателем у взрослых. Средний показатель для возрастной группы (среднее отклонение) составил 5,64 (0,34) мл/мин/кг. Примерный клиренс пиперациллина для пациентов в возрасте от 2 до 9 месяцев составил 80% от этого значения. Средний для возрастной группы объем распределения пиперациллина (среднее отклонение) составил 0,243 (0,011) л/кг и не зависел от возраста.
Пациенты пожилого возраста
Средний показатель периода полувыведения пиперациллина и тазобактама у пациентов пожилого возраста по сравнению с более молодыми людьми, был длиннее на 32% и 55% соответственно. Эта разница, вероятно, вызвана возрастными изменениями в клиренсе креатинина.
Раса
Разница между фармакокинетикой пиперациллина и тазобактама у азиатских (n = 9) и европейских (n = 9) здоровых добровольцев, которым вводили разовую дозу 4,5 г, замечена не была.
Показания
Ауротаз-Р показан для лечения следующих инфекций у взрослых и детей от 2 лет
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет:
- тяжелая пневмония (включая госпитальную и вентиляционную пневмонию);
- осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит);
- осложненные внутрибрюшные инфекции;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей (в том числе инфекционные осложнения при синдроме диабетической стопы).
Лечение пациентов с бактериемией, которая имеет место в сочетании, или может быть связана с любой из указанных выше инфекций.
Ауротаз-Р можно применять для лечения пациентов с нейтропенией и лихорадкой, вероятно вызванными бактериальной инфекцией.
Дети в возрасте от 2 до 12 лет:
- осложненные внутрибрюшные инфекции.
Ауротаз-Р может применяться для лечения в педиатрических пациентов с нейтропенией и лихорадкой, вероятно вызванными бактериальной инфекцией.
Необходимо руководствоваться официальными рекомендациями по применению антибактериальных препаратов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу, антибактериальным средствам группы пенициллина или вспомогательным веществам.
Острые тяжелые аллергические реакции на любые другие β-лактамные средства в анамнезе (например, цефалоспорины, монобактамы или карбапенемы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Недеполяризующие миорелаксанты. Одновременное применение пиперациллина с векуронием приводит к пролонгации нервно-мышечной блокады. Учитывая сходный механизм действия, ожидается, что нервно-мышечная блокада, вызванная любым недеполяризующим миорелаксантом, может быть пролонгирована при введении пиперациллина.
Пероральные антикоагулянты. При одновременном применении с гепарином, пероральными антикоагулянтами и другими препаратами, которые могут влиять на систему свертывания крови, в том числе на функцию тромбоцитов, следует регулярно проводить контроль коагуляционных проб.
Метотрексат. Пиперациллин может уменьшить выведение метотрексата. У пациентов, принимающих метотрексат, нужно контролировать его уровень в сыворотке крови.
Пробенецид. Как и в случае с другими препаратами пенициллиновой группы, одновременное применение пробенецида и препарата Ауротаз-Р приводит к пролонгации периода полувыведения и снижению почечного клиренса как пиперациллина, так и тазобактама. Однако это не влияет на максимальную концентрацию в плазме крови ни одного из препаратов.
Аминогликозиды. Пиперациллин отдельно или с тазобактамом существенно не изменяет фармакокинетику тобрамицина у пациентов с нормальной функцией почек или с нарушением функции почек легкой и средней степени. Фармакокинетика пиперациллина, тазобактама и метаболита M1 также существенно не менялась при введении тобрамицина.
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью наблюдается инактивация тобрамицина и гентамицина пиперациллином.
Информацию относительно совместного применения пиперациллина/тазобактама с аминогликозидами см. в разделах «Несовместимость» и «Способ применения и дозы».
Ванкомицин. Фармакокинетических взаимодействий между пиперациллином/тазобактамом и ванкомицином замечено не было.
Влияние на лабораторные анализы. Как и при применении других препаратов пенициллиновой группы, результатом применения лекарственного средства Ауротаз-Р может стать ложноположительная реакция на присутствие глюкозы в моче (при определении неферментативным методом). Таким образом, во время терапии Ауротаз-Р рекомендуется ферментативный метод измерения глюкозы в моче.
Некоторые химические методы измерения белка в моче могут показать ложноположительные результаты. На измерения белка с помощью тест-полоски влияние отсутствует.
Прямая проба Кумбса может быть положительной.
Положительные результаты вышеприведенных анализов у пациентов, принимающих Ауротаз-Р, необходимо подтверждать другими диагностическими методами.
Особенности применения
Выбирая данное лекарственное средство для лечения конкретного пациента, следует принимать во внимание целесообразность использования полусинтетического пенициллина широкого спектра действия на основе таких факторов как серьезность инфекции и распространенность резистентности к другим соответствующим антибактериальным средствам.
Перед началом терапии Ауротаз-Р следует тщательно исследовать пациента на наличие предыдущих реакций гиперчувствительности к пенициллинам, другим β-лактамным средствам (например, цефалоспоринам, монобактамам или карбапенемам) и другим аллергенам. Были зарегистрированы серьезные, а иногда — с летальным исходом реакции гиперчувствительности (анафилактические/анафилактоидные, включая шок) у пациентов, получавших терапию пенициллинами, в том числе лекарственным средством с действующим веществом пиперациллин/тазобактам. Эти реакции более вероятны у лиц с чувствительностью к нескольким аллергенам в анамнезе. Серьезные реакции гиперчувствительности требуют отмены антибиотика, также может потребоваться введение адреналина и другие меры неотложной помощи.
Ауротаз-Р может вызвать серьезные кожные побочные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, реакции на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами, а также острый генерализованный экзантематозный пустулезный дерматит. Если у пациентов развивается сыпь на коже, они должны быть под тщательным наблюдением, в случае прогрессирования применения лекарственного средства должно быть прекращено.
В случае возникновения тяжелой персистирующей диареи следует учитывать возможность развития псевдомембранозного колита, вызванного антибиотиками, который представляет угрозу для жизни. Его симптомы могут проявиться во время или после антибактериального лечения. В таких случаях следует немедленно прекратить применение препарата.
Лечение Ауротаз-Р может привести к появлению резистентных организмов, которые в свою очередь могут привести суперинфекции.
У некоторых пациентов, которые принимали β-лактамные антибиотики, наблюдались симптомы кровотечения. Иногда подобные реакции были связаны с нарушениями коагуляции, а именно: времени свертывания крови, агрегации тромбоцитов и протромбинового времени. Чаще всего подобные нарушения наблюдались у пациентов с почечной недостаточностью. В случае выявления кровотечения введение антибиотиков следует прекратить и назначить соответствующее лечение.
Поскольку во время пролонгированной терапии могут развиться лейкопения и нейтропения, следует проводить периодический мониторинг показателей крови. Как и в случае приема других препаратов из группы пенициллина, при превышении рекомендуемых доз у пациентов (особенно у пациентов с нарушенной функцией почек) возможно появление неврологических осложнений в виде нервно-мышечного возбуждения или судорог.
Данный лекарственный препарат содержит натрий, поэтому это следует принимать во внимание больным, находящимся на диете с низким содержанием натрия.
У пациентов с низким уровнем калия в организме или у тех, кто принимает калийснижающие препараты, может развиться гипокалиемия. У таких больных нужно периодически контролировать электролитный баланс.
Почечная недостаточность.
Учитывая потенциальную нефротоксичность, у больных с почечной недостаточностью или у пациентов, находящихся на гемодиализе, пиперациллин/тазобактам следует применять с осторожностью. Внутривенные дозы и интервалы введения должны быть скорректированы в соответствии со степенью нарушения функции почек.
Способ применения и дозы
Дозировка.
Доза и частота введения лекарственного средства Ауротаз-Р зависят от тяжести и локализации инфекции, а также вероятных возбудителей.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет.
Инфекции.
Обычная доза Ауротаз-Р (4 г пиперациллина/0,5 г тазобактама) составляет 4,5 г каждые 8 часов.
При госпитальной пневмонии и бактериальных инфекциях у пациентов с нейтропенией рекомендуемая доза составляет 4 г пиперациллина/0,5 г тазобактама каждые 6 часов. Данная схема введения также может быть применена для лечения пациентов с особо тяжелыми формами других выявленных инфекций.
В таблице ниже приведена рекомендуемая частота применения для взрослых пациентов и детей старше 12 лет с указанием показаний или состояний:
|Частота введения
|Показания к применению Ауротаз-Р в дозировке 4,5г
|Каждые 6 часов
|Тяжелая пневмония
|Нейтропения у взрослых, которая вероятно связана с бактериальной инфекцией
|Каждые 8 часов
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей (в том числе пиелонефрит)
|Осложненные внутрибрюшные инфекции
|Инфекции кожи и мягких тканей (в том числе инфекционные осложнения при синдроме диабетической стопы)
Пациенты с почечной недостаточностью.
Внутривенную дозу необходимо откорректировать в зависимости от степени нарушения функции почек, как указано ниже (необходимо проверять состояние каждого пациента на наличие признаков токсичности действующих веществ; доза и интервал введения лекарственного средства должны быть соответствующим образом откорректированы):
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Рекомендованная доза пиперациллина/тазобактама
|40
|Коррекция дозы не требуется
|20–40
|Максимальная рекомендованная доза: 4 г/0,5 г каждые 8 часов
|< 20
|Максимальная рекомендованная доза: 4 г/0,5 г каждые 12 часов
В связи с тем, что гемодиализ выводит 30–50% пиперациллина за 4 часа, необходимо вводить одну дополнительную дозу пиперациллина/ тазобактама 2 г/0,25 г после каждого сеанса диализа.
Пациенты с печеночной недостаточностью.
Коррекция дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста.
Для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек или значением клиренса креатинина более 40 мл/мин коррекция дозы не требуется.
Дети в возрасте от 2 до 12 лет.
Инфекции.
В таблице ниже приведена рекомендуемая частота применения и дозировка в соответствии с массой тела детей в возрасте от 2 до 12 лет с указанием показаний или состояний:
|Доза в соответствии с массой тела и частота введения
|Показания или состояния
|80 мг пиперациллина/10 мг тазобактама на кг массы тела/каждые 6 часов
|Нейтропения у детей, у которых наблюдается жар, вероятно вызванный бактериальной инфекцией*
|100 мг пиперациллина/12,5 мг тазобактама на кг массы тела/каждые 8 часов
|Осложненные внутрибрюшные инфекции*
* Не превышать максимальную дозу 4,5 г введенную в течение 30 минут.
Пациенты с почечной недостаточностью.
Внутривенную дозу необходимо откорректировать в зависимости от степени нарушения функции почек, как указано ниже (необходимо проверять состояние каждого пациента на наличие признаков токсичности действующих веществ; доза и интервал введения лекарственного средства должны быть соответствующим образом скорректированы):
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Рекомендованная доза пиперациллина/тазобактама
|50
|Коррекция дозы не нужна
|≤ 50
|70 мг пиперациллина/8,75 мг тазобактама на кг массы тела каждые 8 часов.
Для детей на гемодиализе необходима одна дополнительная доза в 40 мг пиперациллина/5 мг тазобактама на кг массы тела после каждой процедуры диализа.
Дети в возрасте до 2 лет.
Эффективность и безопасность Ауротаз-Р для лечения детей в возрасте до 2 лет не установлена.
Данные контролируемых клинических исследований отсутствуют.
Продолжительность лечения.
Обычно продолжительность лечения для большинства показаний составляет 5–14 дней. Однако для определения продолжительности лечения нужно руководствоваться состоянием больного, тяжестью инфекции, результатами клинического и бактериологического обследования.
Инструкция по приготовлению раствора для внутривенного применения.
Приготовление раствора для внутривенного применения необходимо проводить в асептических условиях. Перед применением приготовленный раствор следует проверить визуально на отсутствие механических включений и признаков изменения цвета. Следует использовать только прозрачный и свободный от механических включений раствор.
Содержимое флакона необходимо развести растворителем в количестве, указанном в таблице. Встряхивать флакон до полного растворения порошка. Во время постоянного встряхивания восстановления раствора происходит в течение 5–10 минут.
|Содержимое флакона
|Объем растворителя*, который следует добавить во флакон
|Пиперациллин/тазобактам 2 г/0,25 г
|10 мл
|Пиперациллин/тазобактам 4 г/0,5 г
|20 мл
* Совместимые растворители для восстановления:
- стерильная вода для иньекций1;
- 0,9% раствор натрия хлорида;
- 5% водный раствор глюкозы.
1 Максимальный рекомендуемый объем стерильной воды для инъекций на одно дозирования 50 мл.
Восстановленные растворы должны быть извлечены из флакона с помощью шприца. Если восстановление раствора проведено в соответствии с рекомендациями, извлечение содержимого флакона с помощью шприца обеспечит доступность заявленного количества пиперациллина/тазобактама. Восстановленные растворы могут быть дополнительно разведены до необходимого объема (от 50 мл до 150 мл) с одним из следующих совместимых растворителей:
- стерильная вода для инъекций;
- 0,9% раствор натрия хлорида;
- 5% водный раствор глюкозы.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 2 лет.
Побочные реакции
Чаще всего сообщали о таком побочном действии препарата как диарея (наблюдается у 1 из 10 пациентов). Среди серьезных побочных реакций псевдомембранозный колит и токсический эпидермальный некролиз, которые наблюдались у от 1 до 10 пациентов из 10000.
В большинстве случаев побочные действия при применении препарата Ауротаз-P не были тяжелыми (диарея, тошнота, рвота, сыпь), переносились пациентами, не требуя отмены. Частота возникновения панцитопении, анафилактического шока и синдрома Стивенса-Джонсона не может быть оценена на основе имеющихся в настоящее время данных.
В таблице ниже перечислены нежелательные реакции, классифицированные по классам систем органов в основном применимых терминах MedDRA. Данные о побочных реакциях, приведены ниже, по частоте их возникновения в порядке снижения тяжести.
Побочные реакции указаны по частоте возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000) и частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Классы систем органов
|Побочные эффекты
|Инфекции и инвазии
|Часто
|Кандидозная суперинфекция*
|Со стороны кроветворной и лимфатической системы
|Часто
|Тромбоцитопения, анемия*
|Нечасто
|Лейкопения
|Редко
|Агранулоцитоз
|Частота неизвестна
|Панцитопения*, нейтропения, гемолитическая анемия*, тромбоцитоз*, эозинофилия*
|Со стороны иммунной системы
|Частота неизвестна
|Анафилактоидный шок*, анафилактический шок*, анафилактоидные реакции*, анафилактические реакции* реакции гиперчувствительности*.
|Со стороны метаболизма и питания
|Нечасто
|Гипокалиемия
|Психические расстройства
|Часто
|Бессонница
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Нечасто
|Артериальная гипотензия, флебит, тромбофлебит, ощущение жара
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Редко
|Носовое кровотечение
|Частота неизвестна
|Эозинофильная пневмония
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Очень часто
|Диарея
|Часто
|Боль в животе, рвота, запоры, тошнота, диспепсия
|Редко
|Стоматит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Частота неизвестна
|Гепатит*, желтуха
|Поражение кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Сыпь, зуд
|Нечасто
|Мультиформная эритема*, крапивница, макулопапуллезная сыпь*
|Редко
|Токсический эпидермальный некролиз*
|Частота неизвестна
|Синдром Стивенса-Джонсона*, эксфолиативный дерматит, реакция на лекарственные средства с эозинофилией и системными симптомами*, острый генерализованный экзантематозный пустуллез*, буллезный дерматит, пурпура
|Со стороны опорно-двигательной системы, соединительной ткани и костей
|Нечасто
|Артралгия, миалгия
|Со стороны функции почек и мочевыводящих путей
|Частота неизвестна
|Почечная недостаточность, тубулоинтерстициальный нефрит*
|Общие нарушения и реакции в месте введения препарата
|Часто
|Жар, реакции в месте введения
|Нечасто
|Озноб
|Влияние на результаты лабораторных и других диагностических исследований
|Часто
|Повышение уровней аминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, снижение общего содержания белка и альбумина в крови, положительный прямой тест Кумбса, повышение уровней креатинина, щелочной фосфатазы, мочевины в крови, удлинение активированного частичного тромбопластинового времени
|Нечасто
|Снижение уровня глюкозы в крови, повышение уровня билирубина в крови, удлинение протромбинового времени
|Частота неизвестна
|Удлинение времени кровотечения, повышение уровня γ-глутамилтрансферазы в крови
* Побочные реакции, определенные в постмаркетинговый период.
Терапия пиперациллином была связана с увеличением числа случаев лихорадки и сыпи у больных муковисцидозом.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период после регистрации препарата является важным мероприятием. Они позволяют продолжать мониторинг соотношения польза/риск при применении данного лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых побочных реакциях в государственные органы здравоохранения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °C.
После растворения препарат пригоден для применения в течение 24 часов при хранении в холодильнике при температуре 2–8 °С.
Упаковка
По 2,25 г или 4,5 г порошка в стеклянном флаконе. По 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Ауробиндо Фарма Лимитед Юнит XII/Aurobindo Pharma Limited Unit XII.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Сарвей № 314, поселок Бачупалли, Бачупалли Мандал, округ Медчал Малкаджири, Хайдарабад, штат Телангана, 500090, Индия/Survey Number 314, Bachupally (village), Bachupally Mandal, Medchal Malkajgiri District, Hyderabad, Telangana state, 500090, India.