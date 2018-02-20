Фармакодинамика.

Механизм действия

Пиперациллин, полусинтетический антибиотик широкого спектра действия пенициллинового ряда, подавляет активность бактерий путем ингибирования формирования клеточной перегородки и синтеза клеточной стенки.

Тазобактам, β-лактам, структурно схожий с пенициллинами, является ингибитором многих β-лактамаз, которые обычно вызывают устойчивость к пенициллинам и цефалоспоринам, но он не подавляет ферменты AmpC или металло-β-лактамазы. Тазобактам расширяет антибактериальный спектр пиперациллина, включая много бактерий, продуцирующих β-лактамазу, которые имеют устойчивость к самому пиперациллину.

Фармакокинетическое/фармакодинамическое соотношение

Время, в течение которого концентрация в плазме крови превышает его минимальную ингибирующую (% T> МИK) считается основным фактором, определяющим фармакодинамическом эффективность пиперациллина.

Механизм устойчивости

Существует два механизма устойчивости к Ауротаз-Р, а именно:

инактивация пиперациллинового компонента β-лактамаз, не ингибированными тазобактамом: β-лактамазы молекулярных классов В, С и D. Кроме того, тазобактам не защищает от β-лактамаз широкого спектра действия (ESBLs) молекулярных классов А и D;

модификация пенициллинсвязывающих белков (ПСБ), которая приводит к снижению сродства пиперациллина с молекулярной мишенью в бактерии.

Кроме того, изменение проницаемости бактериальной мембраны, так же, как экспрессия многоканальных эффлюксных насосов, может вызвать или способствовать резистентности бактерий к Ауротаз-Р, особенно грамотрицательных бактерий.

Предельные значения

EUCAST (Европейский комитет по тестированию антимикробной чувствительности), установил клинические предельные значения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) для пиперациллина/тазобактама (2009–12–02, v1). С целью тестирования антимикробной чувствительности установлена концентрация тазобактама в 4 мг/л.

Патогенный микроорганизм Связанные со штаммом пороговые значения, в зависимости от штамма (S) Enterobacteriaceae 8/16 Pseudomonas 16/16 Грамотрицательные и грамположительные анаэробы 8/16 Предельные значения независимо от штамма 4/16

Чувствительность streptococci предполагается, исходя из чувствительности к пенициллину.

Чувствительность staphylococci предполагается, исходя из чувствительности к оксациллину.

Чувствительность

Распространение приобретенной резистентности избранных штаммов может отличаться в зависимости от географического положения и времени для отдельных видов, поэтому желательно иметь локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости, если локальное распространение резистентности ставит под сомнение целесообразность использования лекарственного средства для лечения по крайней мере некоторых типов инфекций, следует обратиться к эксперту.

Группы штаммов, в зависимости от чувствительности к пиперациллину/тазобактаму В основном чувствительные штаммы Аэробные грамположительные микроорганизмы Enterococcus faecalis Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus, чувствительный к метициллину £ Staphylococcus spp., Сoagulase negative, чувствительный к метициллину Streptococcus pyogenes Streptococci (группа B) Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Citrobacter koseri Haemophilus influenza Moraxella catarrhalis Proteus mirabilis Анаэробные грамположительные микроорганизмы Clostridium spp. Eubacterium spp. Peptostreptococcus spp. Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы группа Bacteroides fragilis Fusobacterium spp. Porphyromonas spp. Prevotella spp. Штаммы, для которых приобретенная резистентность может стать проблемой Аэробные грамположительные микроорганизмы Enterococcus faecium $, + Streptococcus pneumonia группа Streptococcus viridans Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Acinetobacter baumannii $ Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter spp. Escherichia coli Klebsiella pneumonia Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa Serratia spp. Микроорганизмы с естественной резистентностью Аэробные грамположительные микроорганизмы Corynebacterium jeikeium Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Legionella spp. Stenotrophomonas maltophilia +, $ Другие микроорганизмы Chlamydophilia pneumonia Mycoplasma pneumonia $ Штаммы со средней естественной чувствительностью. + Штаммы, у которых наблюдается высокий уровень резистентности (более 50%). £ Все метициллинрезистентные стафилококки резистентны к пиперациллину/тазобактаму.

Фармакокинетика.

Адсорбция

Максимальная концентрация пиперациллина и тазобактама после внутривенного введения (в течение более 30 минут) в дозе 4,5 г составляет 298 мкг/мл и 34 мкг/мл соответственно.

Распределение

Как пиперациллин, так и тазобактам примерно на 30% связываются с белками плазмы крови. Связывание с белками пиперациллина и тазобактама не зависит от присутствия других соединений. Связывание с белками метаболитов тазобактама незначительно.

Пиперациллин и тазобактам свободно распространяются в тканях и жидкостях организма, в частности в интерстициальной жидкости, желчном пузыре, легких, желчи и костях. Концентрация в тканях в целом составляет от 50% до 100% по сравнению с плазменной. Как и в случае приема других препаратов из группы пенициллина, распределение препарата в цереброспинальной жидкости низкое при условии, что у пациентов нет воспаления оболочек мозга.

Биотрансформация

Пиперациллин метаболизируется до дезэтилового метаболита, который проявляет незначительную микробиологическую активность. Тазобактам метаболизируется до микробиологически неактивного единого метаболита.

Выведение

Пиперациллин и тазобактам выводятся почками с помощью клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Пиперациллин выводится быстро в неизмененном виде, 68% принятой дозы выводится с мочой. Тазобактам и его метаболит выводятся в основном почками, при этом 80% принятой дозы в неизмененном виде, а остаток — в виде единого метаболита. Пиперациллин, тазобактам и дезэтилпиперациллин также секретируются в желчь. После однократного или многократного приема пиперациллина/тазобактама здоровым добровольцам период полувыведения составлял от 0,7 до 1,2 часа. Доза и продолжительность инфузии не влияли на этот показатель. Период полувыведения как пиперациллина, так и тазобактама рос в случае снижения почечного клиренса. Введение тазобактама значительно не влияло на фармакокинетику пиперациллина. Пиперациллин уменьшает показатель выведения тазобактама.

Особые популяции пациентов.

Период полувыведения пиперациллина и тазобактама увеличиваются примерно на 25% и 18% соответственно у пациентов с циррозом печени по сравнению со здоровыми людьми.

Период полувыведения пиперациллина и тазобактама увеличивается при снижении клиренса креатинина. При уровне клиренса креатинина ниже 20 мл/мин наблюдается увеличение периода полувыведения в 2 раза для пиперациллина и в 4 раза для тазобактама по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.

Путем гемодиализа выводится от 30% до 50% пиперациллина/тазобактама, а также дополнительно 5% тазобактама выводится в виде метаболита. В результате перитонеального диализа выводит примерно 6% и 21% дозы пиперациллина и тазобактама соответственно, в том числе до 18% дозы тазобактама выводится в виде метаболита.

Педиатрическая популяция

При исследовании фармакокинетики в данной возрастной группе приблизительный показатель клиренса у пациентов в возрасте от 9 месяцев до 12 лет сравнивали с показателем у взрослых. Средний показатель для возрастной группы (среднее отклонение) составил 5,64 (0,34) мл/мин/кг. Примерный клиренс пиперациллина для пациентов в возрасте от 2 до 9 месяцев составил 80% от этого значения. Средний для возрастной группы объем распределения пиперациллина (среднее отклонение) составил 0,243 (0,011) л/кг и не зависел от возраста.

Пациенты пожилого возраста

Средний показатель периода полувыведения пиперациллина и тазобактама у пациентов пожилого возраста по сравнению с более молодыми людьми, был длиннее на 32% и 55% соответственно. Эта разница, вероятно, вызвана возрастными изменениями в клиренсе креатинина.

Раса

Разница между фармакокинетикой пиперациллина и тазобактама у азиатских (n = 9) и европейских (n = 9) здоровых добровольцев, которым вводили разовую дозу 4,5 г, замечена не была.