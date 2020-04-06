Алмиба (Almiba) (211155) - инструкция по применению ATC-классификация
Алмиба инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: levocarnitine;
1 мл раствора содержит левокарнитина 100 мг;
вспомогательные вещества: кислота яблочная, натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарабен (Е 217), натрия сахарин, ароматизатор «Вишня», вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор оральный.
Основные физико-химические свойства: бесцветный или слегка желтоватый прозрачный раствор со специфическим запахом, без видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Аминокислоты и их производные.
Код АТС А16А А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левокарнитин (L-карнитин) является витаминоподобным веществом, которое в естественных условиях синтезируется в печени, почках и мозговой ткани из аминокислот лизина и метионина с участием железа и аскорбиновой кислоты, в плазме крови находится в свободной форме и в форме ацилкарнитиновых эфиров. Левокарнитин является главным кофактором обмена жирных кислот в сердце, печени и скелетных мышцах, играет роль основного переносчика длинноцепочечных жирных кислот в митохондрии, где происходит их β-окисление до ацетил-КоА с последующим образованием АТФ. Способствует выведению из цитоплазмы метаболитов и токсических веществ, улучшает метаболические процессы, повышает работоспособность, ускоряет рост, приводит к увеличению мышечной массы и снижению количества жира в адипоцитах, способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе. Уменьшает симптомы физического и психического перенапряжения, оказывает нейро-, гепато- и кардиопротекторное действие, способствует уменьшению ишемии миокарда и ограничению инфарктной зоны, снижает содержание в крови холестерина, стимулирует клеточный иммунитет, повышает концентрацию внимания. Левокарнитин устраняет функциональные расстройства нервной системы у больных хроническим алкоголизмом при синдроме абстиненции. При интенсивной физической нагрузке и занятиях спортом карнитин увеличивает выносливость, повышает порог болевой чувствительности мышц, улучшает работу скелетной мускулатуры и сердечной мышцы.
Фармакокинетика.
После приема внутрь препарат быстро абсорбируется в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3 часа после приема, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 9 часов. Препарат метаболизируется с образованием ацильных эфиров, которые выводятся почками. Период полувыведения при приеме внутрь в зависимости от дозы составляет 3–6 часов.
Показания
Первичная (врожденная) недостаточность карнитина.
Вторичная недостаточность карнитина.
Кардиомиопатия.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение глюкокортикоидов приводит к накоплению левокарнитина в тканях организма (кроме печени). Липоевая кислота, анаболические средства усиливают эффект препарата.
Способ применения и дозы
Дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально в зависимости от возраста и нозологической формы заболевания. Алмибу принимают внутрь за 30 минут до еды. Для дозирования применять дозировочный шприц или мерный стаканчик. Взрослым препарат назначать в начальной дозе 1 г в сутки (10 мл), постепенно повышая дозу в зависимости от состояния больного и переносимости. Обычная доза Алмибы для взрослых составляет 1 — 3 г (10 — 30 мл) в сутки, разделенных на 1 — 3 приема. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 6 г (60 мл).
Детям Алмибу назначать, начиная с дозы 50 мг/кг в сутки. Обычные дозы для детей составляют 50 — 100 мг/кг в сутки (см. таблицу).
Таблица
|Возраст
|Разовая доза
|Количество приемов в сутки
|Новорожденный
|100 мг (1 мл)
|2 — 3
|Дети в возрасте младше 1 года
|100 — 200 мг (1 — 2мл)
|2 — 3
|Дети в возрасте 1–3 года
|200 — 400 мг (2 — 4 мл)
|3
|Дети в возрасте 4–6 лет
|400 — 600 мг (4 — 6 мл)
|3
|Дети в возрасте 7–11 лет
|500 — 800 мг (5 — 8 мл)
|3
|Дети в возрасте старше 12 лет
|800 — 1000 мг (8 — 10 мл)
|3
Максимальная суточная доза детям составляет 3 г. Средний курс лечения для взрослых и детей составляет 1–3 месяца. В случае необходимости курс лечения можно повторять. В случае первичной и вторичной карнитиновой недостаточности препарат принимать постоянно или до устранения причины последней.
Дети
Препарат применять детям (доношенным и недоношенным новорожденным) с первого дня жизни.
Побочные реакции
Иногда при индивидуальной непереносимости возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства, боли в эпигастральной области, тошнота. При длительном приеме внутрь L-карнитина сообщали о различных незначительных нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота и рвота, метеоризм, диарея. Только при применении L-карнитина у пациентов с уремией описаны случаи легкой миастении.
Чувствительность к препарату необходимо внимательно оценивать течение первой недели применения препарата и после каждого повышения дозы.
Описаны случаи судорожных приступов у пациентов, которые как с имеющейся судорожной активностью, так и без нее, которые получали левокарнитин внутрь или внутривенно.
У пациентов с предыдущей судорожной активностью повышалась частота и/или тяжесть судорожных приступов.
При уменьшении дозы часто ослабляется или полностью исчезает вызванный препаратом запах тела у пациента, а также нарушения со стороны пищеварительного тракта. Чувствительность к препарату необходимо внимательно оценивать течение первой недели применения левокарнитину и после каждого повышения дозы.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл во флаконе. По 10 флаконов в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Анфарм Эллас С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61-й км Национальной дороги Афины-Ламия, Схиматари Виотиас, 32009, Греция.
Заявитель
Гранд Медикал Групп АГ.
Местонахождение заявителя
Корнмаркт 10 СН-6004, Люцерн, Швейцария.