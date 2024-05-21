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Арфа (Arfa) (211120) - инструкция по применению Диетические добавки

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Арфа (Arfa)
Цена в городе Киев
от 151,47 грн
Без рецепта
60 шт от 151,47 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена

Арфа инструкция по применению

Характеристика

Арфа/Арфа Комби. Рекомендуются врачом для употребления в рационах диетического питания лицам, контролирующим уровень глюкозы в крови, в качестве дополнительного источника биологически активных веществ — ингибиторов альфа-амилазы и альфа-глюкозидазы, фенольных кислот — с целью поддержания нормального углеводного обмена. Снижают расщепление и усвоение углеводов, поступающих с пищей.

Рекомендации по употреблению

употреблять в течение 20–30 дней, затем через 10–15 дней рекомендуется повторить употребление диетической добавки. Дальнейший срок употребления согласовывать с врачом.
При употреблении Арфа/Арфа Комби рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничить прием животных жиров, сладостей, алкоголя.
Употребление Арфа Комби рекомендуется в качестве дополнения к рациону питания с достаточным содержанием белков, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки. Желательно употреблять преимущественно блюда из свежих овощей, свежих фруктов, натуральные соки, кисломолочные продукты, ограничить потребление животных жиров, сахара (до 30 г/сут), сладостей и алкоголя. При употреблении Арфа Комби в случае несоблюдения рекомендаций относительно рациона питания указанный эффект снижен.
Производителем рекомендуется употреблять Арфа/Арфа Комби 3–4 раза в год.

Применение Арфа

Арфа/Арфа Комби. Взрослым и детям с 12 лет по 2 капсулы 3 раза в сутки после основного приема пищи.

Особые указания

Арфа/Арфа Комби. При индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, детям в возрасте до 12 лет, беременным и кормящим грудью, людям со значительно сниженным иммунитетом — только по назначению врача. Пациентам с диабетом может потребоваться коррекция гипогликемизирующих лекарственных средств для предупреждения приступов гипогликемии.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.

АРФА КОМБИ
АРФА КОМБИ капсулы, №60
от 151,47 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
АРФА КОМБИ
АРФА КОМБИ капсулы, №60
от 151,47 грн
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