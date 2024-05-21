Арфа (Arfa) (211120) - инструкция по применению Диетические добавки
Арфа инструкция по применению
Характеристика
Арфа/Арфа Комби. Рекомендуются врачом для употребления в рационах диетического питания лицам, контролирующим уровень глюкозы в крови, в качестве дополнительного источника биологически активных веществ — ингибиторов альфа-амилазы и альфа-глюкозидазы, фенольных кислот — с целью поддержания нормального углеводного обмена. Снижают расщепление и усвоение углеводов, поступающих с пищей.
Рекомендации по употреблению
употреблять в течение 20–30 дней, затем через 10–15 дней рекомендуется повторить употребление диетической добавки. Дальнейший срок употребления согласовывать с врачом.
При употреблении Арфа/Арфа Комби рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничить прием животных жиров, сладостей, алкоголя.
Употребление Арфа Комби рекомендуется в качестве дополнения к рациону питания с достаточным содержанием белков, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки. Желательно употреблять преимущественно блюда из свежих овощей, свежих фруктов, натуральные соки, кисломолочные продукты, ограничить потребление животных жиров, сахара (до 30 г/сут), сладостей и алкоголя. При употреблении Арфа Комби в случае несоблюдения рекомендаций относительно рациона питания указанный эффект снижен.
Производителем рекомендуется употреблять Арфа/Арфа Комби 3–4 раза в год.
Применение Арфа
Арфа/Арфа Комби. Взрослым и детям с 12 лет по 2 капсулы 3 раза в сутки после основного приема пищи.
Особые указания
Арфа/Арфа Комби. При индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, детям в возрасте до 12 лет, беременным и кормящим грудью, людям со значительно сниженным иммунитетом — только по назначению врача. Пациентам с диабетом может потребоваться коррекция гипогликемизирующих лекарственных средств для предупреждения приступов гипогликемии.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.