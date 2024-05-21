употреблять в течение 20–30 дней, затем через 10–15 дней рекомендуется повторить употребление диетической добавки. Дальнейший срок употребления согласовывать с врачом.

При употреблении Арфа/Арфа Комби рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничить прием животных жиров, сладостей, алкоголя.

Употребление Арфа Комби рекомендуется в качестве дополнения к рациону питания с достаточным содержанием белков, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки. Желательно употреблять преимущественно блюда из свежих овощей, свежих фруктов, натуральные соки, кисломолочные продукты, ограничить потребление животных жиров, сахара (до 30 г/сут), сладостей и алкоголя. При употреблении Арфа Комби в случае несоблюдения рекомендаций относительно рациона питания указанный эффект снижен.

Производителем рекомендуется употреблять Арфа/Арфа Комби 3–4 раза в год.

