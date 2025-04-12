Эргоферон (Ergoferon)
Эргоферон инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит: антитела к гамма-интерферону человека аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 6 мг; антитела к гистамину аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 6 мг; антитела к CD4 аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 6 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета.
На одном плоской стороне нанесено черту, на другом плоской стороне нанесена надпись ERGOFERON.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Противовирусное средство, антигистаминное средство.
Спектр фармакологической активности препарата включает в себя противовирусное, иммуномодулирующее, антигистаминное, противовоспалительное действие.
Экспериментально и клинически доказана эффективность применения компонентов препарата при лечении таких вирусных инфекционных заболеваний: грипп А и грипп В, острые респираторные вирусные инфекции (вызванные вирусами парагриппа, аденовирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, коронавирусами), герпесвирусные инфекции (лабиальный герпес, офтальмогерпес, генитальный герпес, опоясывающий герпес, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), острые кишечные инфекции вирусной этиологии (вызванные калицивирусами, коронавирусами, ротавирусами, энтеровирусами), энтеровирусный и менингококковый менингит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит.
Препарат применяется в составе комплексной терапии бактериальных инфекций [псевдотуберкулез, коклюш, иерсиниоз, пневмония различной этиологии, включая атипичных возбудителей (M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella spp.)], Для профилактики бактериальных осложнений вирусных инфекций, суперинфекций. Применение препарата в пре- и поствакцинальный период повышает эффективность вакцинации, обеспечивает неспецифическую профилактику ОРВИ и гриппа в момент становления поствакцинального иммунитета. Препарат имеет профилактическую эффективность в отношении ОРВИ негриппозной этиологии, предупреждает развитие интеркуррентных заболеваний в поствакцинальный период.
Компоненты, входящие в состав препарата, имеют единый механизм действия в виде повышения функциональной активности CD4-рецептора, рецепторов гамма интерферона (ИФН-γ) и гистамина соответственно, что сопровождается выраженным иммунотропным действием.
Экспериментально доказано, что: антитела к интерферону гамма повышают экспрессию ИФН-γ, ИФН-α/β и связанных с ними интерлейкинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и др.), улучшают лиганд-рецепторное взаимодействие ИФН , восстанавливают цитокиновый статус; нормализуют концентрацию и функциональную активность естественных антител к ИФН-γ, что является важным фактором естественной противовирусной толерантности организма; стимулируют интерферонозависимые биологические процессы: индукцию экспрессии антигенов главного комплекса гистосовместимости I, II типов и Fc-рецепторов, активацию моноцитов, стимуляцию функциональной активности NK-клеток, регуляцию синтеза иммуноглобулинов, активируя смешанную Th1 и Th2 иммунный ответ.
Антитела к CD4, вероятно будучи аллостерическими модуляторами этого рецептора, регулируют функциональную активность CD4-рецептора, что приводит к повышению функциональной активности CD4-лимфоцитов, нормализации иммунорегуляторного индекса CD4/CD8, а также субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток (CD3, CD4, CD8, CD16, CD20).
Антитела к гистамину модифицируют гистаминозависимую активацию периферических и центральных Н1-рецепторов и таким образом снижают тонус гладкой мускулатуры бронхов, уменьшают проницаемость капилляров, что приводит к сокращению продолжительности и выраженности ринореи, отека слизистой оболочки носа, кашля и чихания, а также уменьшению выраженности сопутствующих инфекционному процессу аллергических реакций за счет подавления высвобождения гистамина из тучных клеток и базофилов, продукции лейкотриенов, синтеза молекул адгезии, снижения хемотаксиса эозинофилов и агрегации тромбоцитов в реакциях на контакт с аллергеном.
Совместное применение компонентов, входящих в состав комплексного препарата, сопровождается усилением их противовирусной активности.
Показания
Профилактика и лечение:
гриппа А и В;
острых респираторных вирусных инфекций, вызванных вирусом парагриппа, аденовирусом, респираторно-синцитиальным вирусом, коронавирусом;
герпесвирусных инфекций (лабиальный герпес, офтальмогерпес, генитальный герпес, ветряная оспа, опоясывающий герпес, инфекционный мононуклеоз);
острых кишечных инфекций вирусной этиологии (вызванных калицивирусом, аденовирусом, коронавирусом, ротавирусом, энтеровирусами);
энтеровирусного и менингококкового менингита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого энцефалита.
Применение в составе комплексной терапии бактериальных инфекций [псевдотуберкулез, коклюш, иерсиниоз, пневмония рай этиологии, в том числе вызванная атипичными возбудителями (M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella spp.)]; профилактика бактериальных осложнений вирусных инфекций, суперинфекций.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.
Особенности применения
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, с врожденной лактазной недостаточностью.
Способ применения и дозы
Применяют взрослым и детям старше 6 месяцев. Препарат принимают внутрь по 1 таблетке на прием (не применять препарат вместе с пищей). Таблетку держат во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.
Детям с 6 месяцев.
В случае назначения препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.
Лечение нужно начинать как можно раньше при появлении первых признаков острой вирусной инфекции по следующей схеме: первые 2 часа препарат принимают каждые 30 мин, затем в течение первых суток — еще 3 таблетки через равные промежутки времени. Начиная со 2-го дня и в дальнейшем препарат принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.
Для профилактики вирусных инфекционных заболеваний — по 1–2 таблетки в сутки. Рекомендуемый срок профилактического курса определяется индивидуально и может составлять 1–6 месяцев.
При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте от 6 месяцев.
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере, по 1, 2 или 5 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам, LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20, тел .: +380 (44) 400–90–78