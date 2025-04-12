Противовирусное средство, антигистаминное средство.

Спектр фармакологической активности препарата включает в себя противовирусное, иммуномодулирующее, антигистаминное, противовоспалительное действие.

Экспериментально и клинически доказана эффективность применения компонентов препарата при лечении таких вирусных инфекционных заболеваний: грипп А и грипп В, острые респираторные вирусные инфекции (вызванные вирусами парагриппа, аденовирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, коронавирусами), герпесвирусные инфекции (лабиальный герпес, офтальмогерпес, генитальный герпес, опоясывающий герпес, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), острые кишечные инфекции вирусной этиологии (вызванные калицивирусами, коронавирусами, ротавирусами, энтеровирусами), энтеровирусный и менингококковый менингит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит.

Препарат применяется в составе комплексной терапии бактериальных инфекций [псевдотуберкулез, коклюш, иерсиниоз, пневмония различной этиологии, включая атипичных возбудителей (M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella spp.)], Для профилактики бактериальных осложнений вирусных инфекций, суперинфекций. Применение препарата в пре- и поствакцинальный период повышает эффективность вакцинации, обеспечивает неспецифическую профилактику ОРВИ и гриппа в момент становления поствакцинального иммунитета. Препарат имеет профилактическую эффективность в отношении ОРВИ негриппозной этиологии, предупреждает развитие интеркуррентных заболеваний в поствакцинальный период.

Компоненты, входящие в состав препарата, имеют единый механизм действия в виде повышения функциональной активности CD4-рецептора, рецепторов гамма интерферона (ИФН-γ) и гистамина соответственно, что сопровождается выраженным иммунотропным действием.

Экспериментально доказано, что: антитела к интерферону гамма повышают экспрессию ИФН-γ, ИФН-α/β и связанных с ними интерлейкинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и др.), улучшают лиганд-рецепторное взаимодействие ИФН , восстанавливают цитокиновый статус; нормализуют концентрацию и функциональную активность естественных антител к ИФН-γ, что является важным фактором естественной противовирусной толерантности организма; стимулируют интерферонозависимые биологические процессы: индукцию экспрессии антигенов главного комплекса гистосовместимости I, II типов и Fc-рецепторов, активацию моноцитов, стимуляцию функциональной активности NK-клеток, регуляцию синтеза иммуноглобулинов, активируя смешанную Th1 и Th2 иммунный ответ.

Антитела к CD4, вероятно будучи аллостерическими модуляторами этого рецептора, регулируют функциональную активность CD4-рецептора, что приводит к повышению функциональной активности CD4-лимфоцитов, нормализации иммунорегуляторного индекса CD4/CD8, а также субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток (CD3, CD4, CD8, CD16, CD20).

Антитела к гистамину модифицируют гистаминозависимую активацию периферических и центральных Н1-рецепторов и таким образом снижают тонус гладкой мускулатуры бронхов, уменьшают проницаемость капилляров, что приводит к сокращению продолжительности и выраженности ринореи, отека слизистой оболочки носа, кашля и чихания, а также уменьшению выраженности сопутствующих инфекционному процессу аллергических реакций за счет подавления высвобождения гистамина из тучных клеток и базофилов, продукции лейкотриенов, синтеза молекул адгезии, снижения хемотаксиса эозинофилов и агрегации тромбоцитов в реакциях на контакт с аллергеном.

Совместное применение компонентов, входящих в состав комплексного препарата, сопровождается усилением их противовирусной активности.