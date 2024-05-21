диетическая добавка Амбовит содержит биологически активные вещества: флавоноиды, дубильные вещества, гиперицин, антрахиноны, изосалипурпозид.

Диетическая добавка способствует уменьшению воспаления и отека, количества дневных и ночных мочеиспусканий. Содействует снижению тонуса гладких мышц шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры, уменьшению количество остаточной мочи. Способствует нормализации мочеиспускания, снижению диуретических явлений. Способствует восстановлению нормальной микрофлоры мочеполовых путей. Оказывает мочегонное и спазмолитическое действие.

Диетическая добавка Амбовит способствует снижению риска развития аденомы предстательной железы (ПЖ), уменьшению объема ПЖ, нормализации секрета ПЖ, восстановлению микроциркуляции в ПЖ.

Стимулирует иммунную систему и способствует улучшению общего состояния организма.

Амбовит содействует возобновлению половой активности, повышению либидо. Способствует повышению уровня тестостерона и β-эстрадиола в плазме крови. Способствует улучшению эрекции.

Рекомендовано применять в комплексной терапии:

для нормализации функционирования мочевыделительной системы, в частности мочевого пузыря;

хронического простатита;

доброкачественной гиперплазии ПЖ І–ІІ стадии;

для нормализации половой функции;

для нормализации мочевыделения.