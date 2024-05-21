Амбовит (Ambovit) (211003) - инструкция по применению Диетические добавки
Амбовит инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка Амбовит содержит биологически активные вещества: флавоноиды, дубильные вещества, гиперицин, антрахиноны, изосалипурпозид.
Диетическая добавка способствует уменьшению воспаления и отека, количества дневных и ночных мочеиспусканий. Содействует снижению тонуса гладких мышц шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры, уменьшению количество остаточной мочи. Способствует нормализации мочеиспускания, снижению диуретических явлений. Способствует восстановлению нормальной микрофлоры мочеполовых путей. Оказывает мочегонное и спазмолитическое действие.
Диетическая добавка Амбовит способствует снижению риска развития аденомы предстательной железы (ПЖ), уменьшению объема ПЖ, нормализации секрета ПЖ, восстановлению микроциркуляции в ПЖ.
Стимулирует иммунную систему и способствует улучшению общего состояния организма.
Амбовит содействует возобновлению половой активности, повышению либидо. Способствует повышению уровня тестостерона и β-эстрадиола в плазме крови. Способствует улучшению эрекции.
Рекомендовано применять в комплексной терапии:
- для нормализации функционирования мочевыделительной системы, в частности мочевого пузыря;
- хронического простатита;
- доброкачественной гиперплазии ПЖ І–ІІ стадии;
- для нормализации половой функции;
- для нормализации мочевыделения.
Рекомендации по употреблению
по 1 таблетке (20 капель) 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды, запивая ½ стакана кипяченой теплой воды.
Длительность употребления: 1 мес. После перерыва в 5–6 дней при необходимости курс можно повторить.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к отдельным ингредиентам, моче- и желчнокаменная болезнь.
Условия хранения
при температуре 2–20 °C.