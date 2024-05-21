Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железыАмбовит (Ambovit)

Амбовит (Ambovit) (211003) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Амбовит (Ambovit)
Цена в городе Киев
от 86,42 грн
Без рецепта
1 шт от 86,42 грн 60 шт Нет в наличии
В наличии в 56 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капли для перорального применения
Объем
50 мл
Диетические добавки
10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы

Амбовит инструкция по применению

Характеристика

диетическая добавка Амбовит содержит биологически активные вещества: флавоноиды, дубильные вещества, гиперицин, антрахиноны, изосалипурпозид.
Диетическая добавка способствует уменьшению воспаления и отека, количества дневных и ночных мочеиспусканий. Содействует снижению тонуса гладких мышц шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры, уменьшению количество остаточной мочи. Способствует нормализации мочеиспускания, снижению диуретических явлений. Способствует восстановлению нормальной микрофлоры мочеполовых путей. Оказывает мочегонное и спазмолитическое действие.
Диетическая добавка Амбовит способствует снижению риска развития аденомы предстательной железы (ПЖ), уменьшению объема ПЖ, нормализации секрета ПЖ, восстановлению микроциркуляции в ПЖ.
Стимулирует иммунную систему и способствует улучшению общего состояния организма.
Амбовит содействует возобновлению половой активности, повышению либидо. Способствует повышению уровня тестостерона и β-эстрадиола в плазме крови. Способствует улучшению эрекции.
Рекомендовано применять в комплексной терапии:

  • для нормализации функционирования мочевыделительной системы, в частности мочевого пузыря;
  • хронического простатита;
  • доброкачественной гиперплазии ПЖ І–ІІ стадии;
  • для нормализации половой функции;
  • для нормализации мочевыделения.

Рекомендации по употреблению

по 1 таблетке (20 капель) 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды, запивая ½ стакана кипяченой теплой воды.
Длительность употребления: 1 мес. После перерыва в 5–6 дней при необходимости курс можно повторить.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к отдельным ингредиентам, моче- и желчнокаменная болезнь.

Условия хранения

при температуре 2–20 °C.

Амбовит
Амбовит капли для перорального применения флакон 50 мл, №1
от 86,42 грн
В наличии в 56 аптеках
Цены в аптеках
Амбовит
Амбовит капли для перорального применения флакон 50 мл, №1
от 86,42 грн
Забронировать
Забронировать