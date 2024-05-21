Ваксол® (Vaxol) (200612) - инструкция по применению Медицинские изделия
Ваксол инструкция по применению
Характеристика
Ваксол — медицинское изделие для естественного смягчения и удаления ушной серы и серных пробок. Уменьшает потребность в вымывании серных пробок с помощью шприца или облегчает эту процедуру, если она необходима.
Ваксол предназначен для использования у взрослых и детей в возрасте старше 1 года.
Имеет простую, но уникальную систему, которая позволяет ввести только разовую дозу продукта в наружное ухо. Спрей легко и удобно использовать. Распылитель не допускает чрезмерного применения средства, значительно уменьшает проливание и избыточный расход продукта. Ваксол предотвращает пересыхание кожи в слуховом проходе, снижая зуд и раздражение.
Рекомендации по использованию
перед использованием нового флакона. При открытии нового флакона необходимо согреть его в ладонях, хорошо взболтать, а затем нажать на распылитель 3–4 раза, пока не появятся брызги спрея. Выполняя это, следует держать флакон на расстоянии от себя. Таким образом происходит активация системы и подготовка спрея к использованию.
Способ использования. Для наибольшей эффективности необходимо согреть флакон в ладонях и взболтать его перед применением.
Использовать 1 или 2 раза в неделю для предотвращения образования серных пробок и для содействия процессу самоочищения.
При наличии серной пробки необходимо использовать 1–2 дозы спрея дважды в сутки в течение 4–5 дней. Пробка разрушится и выделится самостоятельно. При повышенной плотности серной пробки или при анатомически узком наружном слуховом проходе может потребоваться вымывание остатков серной пробки. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу.
Потянуть мягко верхнюю часть уха или ушную раковину вверх и назад.
Держа флакон вертикально, распылитель следует направить в слуховой проход и полностью нажать на дозатор 1–2 раза.
Сделать мягкий массаж козелка.
Повторить процедуру с другим ухом, если это необходимо.
После использования изделия нет необходимости в дополнительном промывании уха.
Спрей можно использовать стоя или сидя, держа флакон вертикально.
После использования дозатор можно снять и промыть в горячей воде, а затем снова закрепить на флаконе.
Побочные эффекты
оливковое масло является натуральным продуктом широкого применения. Таким образом, не выявлено побочных эффектов или взаимодействий спрея с лекарственными средствами. Однако этот продукт не следует использовать при повышенной чувствительности или аллергии на оливковое масло. При возникновении аллергических реакций следует прекратить использование этого продукта и немедленно обратиться к врачу.
Особые указания
при использовании этого продукта во время беременности и/или кормления грудью не выявлено вредных побочных эффектов, однако следует всегда сообщать врачу перед применением этого продукта в период беременности и/или кормления грудью.
Использовать спрей согласно рекомендациям врача.
Флакон спрея рекомендуется для использования только одним лицом.
Не распылять вблизи открытого огня.
Спрей Ваксол предназначен для использования только в ушном канале. Не распылять возле глаз, носа или рта.
Передозировка
не выявлено побочных эффектов в случае передозировки.
Условия хранения
хранить флакон в вертикальном положении при температуре 15–25 °С в недоступном для детей месте. Всегда утилизировать согласно нормам, установленным органами власти.