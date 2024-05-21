перед использованием нового флакона. При открытии нового флакона необходимо согреть его в ладонях, хорошо взболтать, а затем нажать на распылитель 3–4 раза, пока не появятся брызги спрея. Выполняя это, следует держать флакон на расстоянии от себя. Таким образом происходит активация системы и подготовка спрея к использованию.

Способ использования. Для наибольшей эффективности необходимо согреть флакон в ладонях и взболтать его перед применением.

Использовать 1 или 2 раза в неделю для предотвращения образования серных пробок и для содействия процессу самоочищения.

При наличии серной пробки необходимо использовать 1–2 дозы спрея дважды в сутки в течение 4–5 дней. Пробка разрушится и выделится самостоятельно. При повышенной плотности серной пробки или при анатомически узком наружном слуховом проходе может потребоваться вымывание остатков серной пробки. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу.

Потянуть мягко верхнюю часть уха или ушную раковину вверх и назад.

Держа флакон вертикально, распылитель следует направить в слуховой проход и полностью нажать на дозатор 1–2 раза.

Сделать мягкий массаж козелка.

Повторить процедуру с другим ухом, если это необходимо.

После использования изделия нет необходимости в дополнительном промывании уха.

Спрей можно использовать стоя или сидя, держа флакон вертикально.

После использования дозатор можно снять и промыть в горячей воде, а затем снова закрепить на флаконе.