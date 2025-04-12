Проктан® (Proctan®)
Проктан инструкция по применению
Состав
действующие вещества: sulfanilamide, camphora;
100 г мази содержит сульфаниламида 5,4 г камфоры рацемической 1,8 г;
вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол (Е 321), бутилгидроксианизол (Е 320), парафин белый мягкий, жир свиной топленый.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь белого или светло-желтого цвета вязкой консистенции, имеет специфический запах камфоры.
Фармакотерапевтическая группа
Антигеморроидальные средства для местного применения.
Код АТС C05AX03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мазь Проктан® — комбинированный антигеморроидальный препарат, сочетающий противомикробные, противовоспалительные и анальгезирующие свойства.
Терапевтическую эффективность при лечении проктологических заболеваний препарата обеспечивают стрептоцид и камфора, входящих в его состав. Стрептоцид — противомикробное средство, сульфаниламид короткого действия, который оказывает бактериостатическое действие в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus) и грамотрицательных (E.coli) микроорганизмов. Противомикробное действие стрептоцида усиливается антисептическим действием камфоры. Противовоспалительное и анальгезирующее действие мази Проктан® обеспечивает камфора.
Показания
Местное лечение наружного геморроя.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Почечная недостаточность, острая порфирия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении мази нежелательно принимать такие препараты как дигитоксин, кислота хлористоводородная, кофеин, мезатон, фенобарбитал, адреналина гидрохлорид. Новокаин, который содержит остаток парааминобензойной кислоты, снижает эффективность препарата, если эти лекарственные средства применять сразу друг за другом.
Способ применения и дозы
Примененять после проведения гигиенических процедур. Взрослым мазь в необходимом количестве наносить тонким слоем на кожу в месте поражения (анальное отверстие, кожа у анального отверстия) утром, вечером и после каждого акта дефекации.
Курс лечения определяет врач индивидуально, обычно курс составляет 10–14 дней.
Дети
Не применять.
Побочные реакции
В отдельных случаях может вызывать аллергические проявления в виде крапивницы и раздражения кожи. Головная боль, головокружение, возбуждение.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке, в защищенном от света и недоступном для детей месте.
Упаковка
Мазь по 30 г в тубе, по 1 тубе в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Фарма Лайф».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79040, г. Львов, ул. Д. Апостола, 2.
Заявитель
ООО «Фарма Лайф».
Местонахождение заявителя
Украина, 79040, г. Львов, ул. Д. Апостола, 2.