Фармакодинамика.

Мазь Проктан® — комбинированный антигеморроидальный препарат, сочетающий противомикробные, противовоспалительные и анальгезирующие свойства.

Терапевтическую эффективность при лечении проктологических заболеваний препарата обеспечивают стрептоцид и камфора, входящих в его состав. Стрептоцид — противомикробное средство, сульфаниламид короткого действия, который оказывает бактериостатическое действие в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus) и грамотрицательных (E.coli) микроорганизмов. Противомикробное действие стрептоцида усиливается антисептическим действием камфоры. Противовоспалительное и анальгезирующее действие мази Проктан® обеспечивает камфора.