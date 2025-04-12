Кодепсин (Codepsin)
Кодепсин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: терпингидрат, гидрокарбонат натрия, кодеина фосфат;
1 таблетка содержит: терпингидрата 250 мг, гидрокарбоната натрия 250 мг, кодеина фосфата (в перерасчете на кодеин основание) 8 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кросповидон, кремния диоксид коллоидный водный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: плоскоцилиндрические таблетки круглой формы, белого или почти белого цвета с фаской и риской, допускается мраморность. Таблетки имеют специфический запах.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Производные опия и экспекторанты.
Код ATС R05F А02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Кодепсин — комбинированный препарат с противокашлевым и отхаркивающим эффектом. Кодеин является агонистом опиоидных рецепторов, оказывает центральное противокашлевое действие (за счет угнетения возбудимости кашлевого центра). Терпингидрат оказывает отхаркивающий эффект. Натрия гидрокарбонат уменьшает вязкость мокроты за счет повышения рН.
Фармакокинетика.
При пероральном применении кодеин и другие компоненты препарата хорошо абсорбируются из кишечника. В организме кодеин благодаря своей липофильности быстро проникает через гематоэнцефалический барьер; накапливается в жировой ткани, меньше — в легких, печени, почках и селезенке. Максимальное действие наблюдается через 30–60 минут и длится 2–6 часов. Терпингидрат и гидрокарбонат натрия выводятся почками и через дыхательные пути с бронхиальным секретом.
Показания
Непродуктивный кашель при заболеваниях лёгких и дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к кодеину или другим опиоидным анальгетикам, или к любому из компонентов лекарственного средства; острая респираторная депрессия, легочная недостаточность, обструктивные заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма (не следует применять опиоиды во время астматического приступа), выраженная артериальная гипотензия, аритмии, эпилепсия, черепно-мозговые травмы или состояния, сопровождающиеся повышенным внутричерепным давлением. респираторной депрессии и повышения внутричерепного давления кодеин может влиять на зрачковую реакцию и другие витальные реакции при оценке неврологического статуса); тяжелые заболевания печени и почек, период после операции на желчевыводящих путях; состояния, при которых ингибирование перистальтики следует избегать или при которых развивается вздутие живота; риск паралитической непроходимости кишечника; состояние алкогольного опьянения; алкоголизм.
Применение лекарственного средства противопоказано следующим группам пациентов:
- детям в возрасте младше 12 лет;
- детям в возрасте 12 — 18 лет со скомпрометированной дыхательной функцией;
- женщинам в период беременности или кормления грудью;
- пациентам всех возрастов, имеющих сверхбыстрый метаболизм с участием CYP2D6.
Не применять одновременно с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и в течение 2 нед после прекращения применения ингибиторов МАО.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание компонентов лекарственного средства в желудочно-кишечном тракте.
Антидепрессанты: трициклические антидепрессанты могут усилить угнетающие эффекты опиоидных анальгетиков.
Применение ингибиторов моноаминооксидазы (MAO) в комбинации с петидином было связано с тяжелым возбуждением/угнетением центральной нервной системы (включая артериальную гипертензию/гипотензию). Несмотря на то, что при применении кодеина не были задокументированы подобные явления, не исключено, что такое взаимодействие может произойти. Следовательно, кодеин не следует применять одновременно с ингибиторами МАО или в течение 2 нед после прекращения их применения.
Алкоголь: возможно усиление гипотензивного, седативного эффектов алкоголя и угнетающего воздействия алкоголя на дыхательную деятельность.
Анестетики, оксибутират натрия: возможно усиление депрессии центральной нервной системы и/или респираторной депрессии, и/или артериальной гипотензии.
Нейролептики: усиление седативного и гипотензивного эффекта.
Анксиолитики, седативные и снотворные средства: усиление седативного эффекта; повышение риска респираторной депрессии.
Антигистаминные средства: одновременное применение кодеина и антигистаминных препаратов с седативными свойствами может привести к усилению депрессии центральной нервной системы и/или респираторной депрессии и/или артериальной гипотензии.
Антигипертензивные средства: усиление гипотензивного действия.
Антихолинергические средства (например, атропин): риск тяжелого запора, который может привести к паралитической кишечной непроходимости и/или задержке мочеиспускания.
Антиаритмические средства: кодеин замедляет всасывание мексилетина. При одновременном применении кодеина и хинидина фармакологическое действие кодеина, вероятно, будет значительно снижено из-за негативного влияния хинидина на его метаболизм.
Цизаприд, метоклопрамид, домперидон: кодеин антагонизирует влияние цизаприда, метоклопрамида и домперидона на желудочно-кишечную деятельность.
Сердечные гликозиды (дигоксин и другие): при применении кодеина в больших дозах действие сердечных гликозидов может усиливаться.
Антидиарейные средства: повышение риска тяжелого запора, что может привести к кишечной непроходимости.
Ненаркотические анальгетики: усиление анальгетического действия.
Опиоидные антагонисты (например бупренорфин, налтрексон, налоксон): возможно ускорение развития синдрома отмены.
Хлорамфеникол: повышение концентрации кодеина в плазме крови из-за ингибирования его метаболизма.
Ципрофлоксацин: опиоиды снижают концентрацию ципрофлоксацина в плазме крови.
Ритонавир: возможно повышение уровня опиоидных анальгетиков (в том числе кодеина) в плазме крови.
Противоязвенные препараты: циметидин может ингибировать метаболизм кодеина, что приводит к повышению его концентрации в плазме крови.
Влияние на инструментальные исследования: применение опиоидов может препятствовать исследованию эвакуации содержимого желудка, поскольку опиоиды задерживают опорожнение желудка, а также гепатобилиарной визуализации при применении Technetium Tc 99m Disofenin, поскольку опиоидная терапия может вызвать сужение сфинктера Одди и повышение давления в желчевыводящих путях.
Возможно одновременное применение лекарственного средства Кодепсин с бронходилататорами, антибактериальными средствами при лечении простудных заболеваний.
Особенности применения
Лекарство следует применять с осторожностью пациентам с наличием в анамнезе злоупотребления наркотиками, с пониженной функцией почек или печени (см. раздел «Противопоказания»). У пациентов с нарушением функции почек выведение кодеина замедлено, поэтому рекомендуется удлинить интервалы между приемами лекарственного средства. Следует снизить дозу лекарственного средства ослабленным пациентам, пациентам с артериальной гипотензией (см. раздел «Противопоказания»), гипотиреозом, гипертрофией предстательной железы, надпочечниковой недостаточностью (например болезнью Аддисона), воспалительными заболеваниями кишечника (кодеин снижает перистальтику, повышает тонус и сегментацию кишечника и может повышать давление в толстой кишке) (см. раздел «Противопоказания»), стриктурой уретры, судорожными состояниями, миастенией gravis, пациентам в шоковом состоянии. У пациентов пожилого возраста метаболизм и элиминация кодеина могут происходить медленнее, поэтому возможно снижение дозы кодеина. Лекарственное средство следует применять с осторожностью пациентам, недавно перенесшим хирургические вмешательства на кишечнике (из-за возможного снижения моторики желудочно-кишечного тракта) или мочевых путях (такие пациенты более склонны к задержке мочеиспускания, вызванной непосредственно спазмом уретрального сфинктера и запором). Лекарственное средство следует применять с осторожностью при феохромоцитоме (опиоиды могут стимулировать высвобождение катехоламина путем индукции высвобождения эндогенного гистамина). Пациентам с заболеваниями желчевыводящих путей (в том числе желчнокаменной болезнью) следует избегать применения опиоидных анальгетиков или применять их в комбинации со спазмолитиками.
Применение петидина или других опиоидных анальгетиков пациентам, принимающим ингибиторы моноаминооксидазы (MAO), может быть связано с очень тяжелыми реакциями, иногда с летальным исходом. Если применение кодеина пациентам, принимающим ингибиторы MAO, жизненно необходимо, следует прекратить применение ингибиторов МАО за 2 недели до начала лечения кодеином (см. разделы «Противопоказания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
У пациентов, которые могут иметь физическую зависимость, прекращение лечения следует проводить постепенно во избежание ускорения развития симптомов синдрома отмены.
Метаболизм с участием CYP2D6
Кодеин превращается в его активный метаболит — морфин — в печени с участием фермента CYP2D6. Если пациент имеет дефицит этого фермента или если у пациента CYP2D6 полностью отсутствует, адекватный терапевтический эффект не будет достигнут. Установлено, что до 7% представителей народов Кавказа могут иметь эту особенность метаболизма с участием CYP2D6. Однако если пациент имеет сверхбыстрый метаболизм с участием CYP2D6, существует повышенный риск развития побочных эффектов — симптомов опиоидной токсичности — даже при применении обычных доз. У таких пациентов превращение кодеина в морфин быстро приводит к установлению более высоких уровней морфина в плазме крови, чем ожидалось.
Общие симптомы опиоидной токсичности: спутанность сознания, сонливость, поверхностное дыхание, суженные зрачки, тошнота, рвота, запор, отсутствие аппетита. В тяжелых случаях возможны симптомы циркуляторной и дыхательной депрессии, которые могут быть опасными и очень редко летальными.
Данные о распространенности сверхбыстрых метаболизаторов с участием CYP2D6 в разных популяциях приведены ниже:
|Популяция
|Распространение,%
|Африканцы/эфиопы
|29
|Афроамериканцы
|3,4–6,5
|Монголоиды
|1,2–2
|Представители народов Кавказа
|3,6–6,5
|Греки
|6
|Венгры
|1,9
|Северные европейцы
|1–2
Дети со скомпрометированной дыхательной функцией
Кодеин противопоказан применять детям, у которых дыхательная функция может быть скомпрометирована нервно-мышечными нарушениями, тяжелыми сердечными или респираторными заболеваниями, инфекциями верхних дыхательных путей или легких, мультитравмами или большими хирургическими вмешательствами. Эти факторы могут усугубить симптомы токсичности морфина.
Опиоидные анальгетики снижают слюноотделение, что может вызвать развитие кариеса и кандидамикоза слизистой оболочки полости рта.
Применение кодеина требует регулярной оценки врачом соотношения польза/риск.
Во время терапии лекарственным средством запрещено употреблять алкоголь.
Не следует применять лекарственное средство в течение длительного времени в связи с возможностью развития привыкания к кодеину.
Способ применения и дозы
Препарат применять внутрь. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначать по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Продолжительность лечения — 5 суток, в исключительных случаях срок лечения может быть увеличен после консультации с врачом.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 12 лет.
В связи с наличием в составе препарата кодеина препарат противопоказан детям, которым проводится тонзиллэктомия и/или аденоидэктомия с целью борьбы с синдромом обструктивного апноэ во время сна. Не рекомендуется применять детям, которые могут иметь нарушения дыхательной функции.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек; макулопапулезная сыпь рассматривается как симптом синдрома гиперчувствительности, связанный с пероральным применением кодеина; лихорадка, спленомегалия, лимфаденопатия, затрудненное дыхание.
Психические нарушения: депрессия, галлюцинации, кошмарные сновидения, состояние беспокойства, спутанность сознания, внезапные изменения настроения, эйфория, дисфория.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, судороги (особенно у младенцев и детей), головные боли, повышение внутричерепного давления, развитие толерантности или зависимости, седативный эффект.
Со стороны органов зрения: сужение зрачков, нарушение остроты зрения, светочувствительность, нарушение зрения (в частности, размытость, удвоение контуров видимых предметов), миоз.
Со стороны органов слуха и лабиринта: вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, тахикардия, сердцебиение, брадикардия, гиперемия кожи лица, артериальная гипотензия (при применении больших доз).
Со стороны дыхательной системы: одышка, подавление дыхания (при применении больших доз), бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, диспепсия, тошнота, рвота, запор, спазмы желудка, панкреатит, боль в подложечной области.
Гепатобилиарные нарушения: спазм желчевыводящих путей, который может быть связан с изменением уровней печеночных ферментов.
Со стороны эндокринной системы: гипергликемия.
Расстройства метаболизма и питания: анорексия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, повышенное потоотделение, отек лица.
Со стороны костно-мышечной системы: неконтролируемые мышечные движения, ригидность мышц (при применении больших доз).
Со стороны мочевыводящей системы: спазм сфинктера мочевого пузыря, спазм мочевыводящих путей, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, дизурия, антидиуретический эффект.
Со стороны репродуктивной системы: половая дисфункция, эректильная дисфункция, уменьшение либидо и потенции.
Общие нарушения: приливы крови, чувство недомогания, повышенная утомляемость, гипотермия.
Толерантность и некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов — сонливость, тошнота, рвота, спутанность сознания — как правило, развиваются при длительном применении кодеина.
Регулярное длительное применение кодеина приводит к развитию зависимости, толерантности и возникновению состояния беспокойства, раздражительности после прекращения лечения. Следует помнить, что толерантность снижается быстро после прекращения приема кодеина, поэтому повторное применение ранее допустимой дозы может оказаться летальным.
Синдром отмены: внезапное прекращение лечения кодеином может вызвать синдром отмены. Возможные симптомы: бессонница, состояние беспокойства, раздражительность, чувство тревоги, депрессия, слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, дегидратация, повышенное потоотделение, слезотечение, ринорея, чихание, зевота, гусиная кожа, лихорадка, мидриаз, тремор, мышечные судороги, увеличение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, повышение артериального давления.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО "Фарма Старт".