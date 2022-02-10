Грип-Гран детский (Grip-Gran baby) (200310) - инструкция по применению ATC-классификация
Грип-Гран детский инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг;
вспомогательные вещества: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Свойства обусловлены сочетанием растительных и минеральных компонентов, входящих в состав препарата.
Проявляет жаропонижающее, противовоспалительное, метаболическое, иммуномодулирующее действие.
Компоненты, входящие в комплекс, подобраны с учетом особенностей течения вирусных и бактериальных инфекций у детей (склонность к гипертермическим реакциям, судорожных реакций на фоне повышения температуры тела, склонность к генерализации воспалительных процессов).
Грип-гран детский также показан взрослым при тяжелом течении заболеваний с выраженными симптомами интоксикации и гипертермии.
Показания
- Симптоматическая терапия при гриппе, острых респираторных заболеваниях, инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
- профилактика гриппа во время эпидемии;
- лихорадочные состояния у детей при прорезывании зубов;
- профилактика гипертермических судорожных реакций.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст младше 1 года.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.
При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет
Во время болезни назначать по 5 гранул под язык 3 раза в день до стойкого улучшения состояния.
Для профилактики во время эпидемии гриппа — 1 раз в день по 5 гранул.
Во время лихорадки — каждые 10–15 минут до улучшению по 5 гранул.
Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.
Детям в возрасте 1 — 3 лет гранулы растворить в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.
Дети
Грип-гран детский можно применять детям в возрасте старше 1 года.
Побочные реакции
В редких случаях возможны аллергические реакции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз». Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.