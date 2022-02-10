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Грип-Гран детский (Grip-Gran baby) (200310) - инструкция по применению ATC-классификация

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Грип-Гран детский (Grip-Gran baby)
Цена в городе Киев
от 296,06 грн
Без рецепта
1 шт от 296,06 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Вес
10 г
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/3810/01/01 от 10.02.2022

Грип-Гран детский инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг;

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Свойства обусловлены сочетанием растительных и минеральных компонентов, входящих в состав препарата.

Проявляет жаропонижающее, противовоспалительное, метаболическое, иммуномодулирующее действие.

Компоненты, входящие в комплекс, подобраны с учетом особенностей течения вирусных и бактериальных инфекций у детей (склонность к гипертермическим реакциям, судорожных реакций на фоне повышения температуры тела, склонность к генерализации воспалительных процессов).

Грип-гран детский также показан взрослым при тяжелом течении заболеваний с выраженными симптомами интоксикации и гипертермии.

Показания

  • Симптоматическая терапия при гриппе, острых респираторных заболеваниях, инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
  • профилактика гриппа во время эпидемии;
  • лихорадочные состояния у детей при прорезывании зубов;
  • профилактика гипертермических судорожных реакций.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст младше 1 года.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет

Во время болезни назначать по 5 гранул под язык 3 раза в день до стойкого улучшения состояния.

Для профилактики во время эпидемии гриппа — 1 раз в день по 5 гранул.

Во время лихорадки — каждые 10–15 минут до улучшению по 5 гранул.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Детям в возрасте 1 — 3 лет гранулы растворить в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.

Дети

Грип-гран детский можно применять детям в возрасте старше 1 года.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз». Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Грип-Гран детский
Грип-Гран детский гранулы пенал 10 г, №1
от 296,06 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Грип-Гран детский
Грип-Гран детский гранулы пенал 10 г, №1
от 296,06 грн
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