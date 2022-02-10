Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет

Во время болезни назначать по 5 гранул под язык 3 раза в день до стойкого улучшения состояния.

Для профилактики во время эпидемии гриппа — 1 раз в день по 5 гранул.

Во время лихорадки — каждые 10–15 минут до улучшению по 5 гранул.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Детям в возрасте 1 — 3 лет гранулы растворить в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.