Арпефлю® (Arpeflu) (200265) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Арпефлю ® инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: umifenovir;
1 таблетка содержит умифеновира гидрохлорида (в виде моногидрата) 50 мг или 100 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, лактозы моногидрат, крахмал прежелатинизированный модифицированный, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, Opadry II White 85 F 18422 (титана диоксид (Е 171), спирт поливиниловый, тальк, полиэтиленгликоль).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные препараты для системного применения. Другие противовирусные препараты.
Код АТС J05A X13.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Противовирусное средство, специфически подавляет вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы A (H1N1) pdm09 и A (H5N1). По механизму противовирусного действия относится к ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран.
Терапевтическая эффективность при гриппе проявляется в уменьшении продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов, а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с гриппом.
Лекарственное средство относится к малотоксичным препаратам, не оказывает негативного действия на организм человека при применении в рекомендованных дозах.
Фармакокинетика.
Препарат быстро всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация достигается через 1,2 часа после приема в дозе 0,05 г, через 1,5 часа — после приема в дозе 0,1 г. Период полувыведения составляет 17–21 час. Около 40% выводится в неизмененном виде с калом (38,9%) и с мочой (0,12%). В течение первых суток выводится 90% введенной дозы.
Показания
Профилактика и лечение гриппа А и В.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении Арпефлю® с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов обнаружено не было.
Особенности применения
Препарат содержит лактозу, поэтому его нельзя назначать пациентам с лактазной недостаточностью, галактоземией или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
С осторожностью применять:
- пациентам пожилого возраста (поскольку безопасность и эффективность применения пациентам пожилого возраста изучена недостаточно);
- пациентам с нарушениями функции печени и почек (поскольку фармакокинетику и безопасность применения у таких пациентов не изучали).
Данные о применении лекарственного средства в течение длительного времени отсутствуют.
Способ применения и дозы
Применять взрослым.
Принимать внутрь до еды.
Разовая доза составляет 200 мг (2 таблетки по 100 мг или 4 таблетки по 50 мг).
Для профилактики:
- при непосредственном контакте с больными гриппом принимать по 200 мг 1 раз в сутки в течение 10–14 дней;
- в период эпидемии гриппа принимать по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.
Для лечения гриппа принимать по 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 дней.
Максимальная суточная доза составляет 800 мг (8 таблеток по 100 мг или 16 таблеток по 50 мг).
Дети
Препарат не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе покраснение кожи, зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: изжога, чувство тяжести в эпигастральной области, рвота.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 50 мг или 100 мг в блистере.
По 1 или 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.