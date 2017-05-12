Фармакодинамика.

Противовирусное средство, специфически подавляет вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы A (H1N1) pdm09 и A (H5N1). По механизму противовирусного действия относится к ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран.

Терапевтическая эффективность при гриппе проявляется в уменьшении продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов, а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с гриппом.

Лекарственное средство относится к малотоксичным препаратам, не оказывает негативного действия на организм человека при применении в рекомендованных дозах.

Фармакокинетика.

Препарат быстро всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация достигается через 1,2 часа после приема в дозе 0,05 г, через 1,5 часа — после приема в дозе 0,1 г. Период полувыведения составляет 17–21 час. Около 40% выводится в неизмененном виде с калом (38,9%) и с мочой (0,12%). В течение первых суток выводится 90% введенной дозы.