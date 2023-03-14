Фармакодинамика. Неомицина сульфат - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия, действует бактерицидно в отношении грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae) и грамотрицательных (Escherichia coli, Shigella dysenteria spp., Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei spp., Proteus spp. ) микроорганизмов; относительно Streptococcus spp. - малоактивен. Полимиксин В - полипептидный антибиотик. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Shigella dysenteria spp., Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei spp., Salmonella typhi и Salmonella paratyphi; Pseudomonas aeruginosa. Не активен относительно Proteus spp., Mycobacterium spp., грамположительных кокков, грибов. Оказывает слабое местнораздражающее действие. Лидокаин - местноанестезирующее вещество, быстро устраняет боль и зуд.

Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования не проводились, поскольку препарат предназначен для наружного применения и системные эффекты маловероятны.