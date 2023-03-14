Анауран (Anauran) (200260) - инструкция по применению ATC-классификация
Анауран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Показания
- Противопоказания
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Применение в период беременности и кормления грудью
- Дети
- Особенности применения
- Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Фармакологические свойства
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующие вещества: 100 мл препарата содержат полимиксина В сульфат - 1000000 МЕ, неомицина сульфат - 0,5 г (эквивалентно 375000 МЕ), лидокаина гидрохлорид - 4,0 г;
Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, пропиленгликоль, глицерин, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли ушные.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые в отологиии. Противомикробные средства. Код АТС S02А А30.
Показания
Острый и хронический наружный отит, средний острый отит на стадии до перфорации, хронический экссудативный средний отит; послеоперационные гнойные осложнения после радикальной мастоидэктомии, тимпанопластики, антротомии, фенестрации.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Закапывают в наружный слуховой проход с помощью специальной пипетки. После этого несколько минут держать голову наклоненной.
Взрослым по 4-5 к 2-4 раза в сутки, детям старше 6 лет по 2-3 к 3-4 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания.
Курс лечения не должен превышать 7 дней.
Побочные реакции
Возможны местные аллергические реакции: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения, после отмены препарата. Системные эффекты маловероятны вследствие низких доз используемого препарата. Однако при длительном лечении возможно их появление. Вследствие всасывания неомицина возможны потенциальная ототоксичность и нефротоксичность.
Применение в период беременности и кормления грудью
Не применять в период беременности и кормления грудью.
Дети
Опыта применения препарата Анауран детям до 6 лет недостаточно, поэтому не рекомендуется назначать препарат в этой возрастной категории.
Особенности применения
Анауран применяют исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.
Длительное применение Анаурана, как и других антибиотиков, может привести к развитию суперинфекции резистентными к препарату микроорганизмами.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
До выяснения индивидуальной реакции на компоненты препарата, во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат несовместим с мономицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином, нетилмицином (возможно усиление ототоксического действия вышеупомянутых антибиотиков).
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Неомицина сульфат - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия, действует бактерицидно в отношении грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae) и грамотрицательных (Escherichia coli, Shigella dysenteria spp., Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei spp., Proteus spp. ) микроорганизмов; относительно Streptococcus spp. - малоактивен. Полимиксин В - полипептидный антибиотик. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Shigella dysenteria spp., Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei spp., Salmonella typhi и Salmonella paratyphi; Pseudomonas aeruginosa. Не активен относительно Proteus spp., Mycobacterium spp., грамположительных кокков, грибов. Оказывает слабое местнораздражающее действие. Лидокаин - местноанестезирующее вещество, быстро устраняет боль и зуд.
Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования не проводились, поскольку препарат предназначен для наружного применения и системные эффекты маловероятны.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.
После вскрытия флакона препарат можно применять в течение 3 месяцев.
Упаковка
По 25 мл во флаконе темного стекла с крышкой-капельницей из полиэтилена с контролем первого вскрытия.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Замбон С.П.А./Zambon SPA
Местонахождение
Виа делла Кiмiка, 9 - 36100 Вiченца - Италия/Via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza - Italy.