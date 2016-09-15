Агвантар (Agvantar) (200234) - инструкция по применению ATC-классификация
Агвантар инструкция по применению
Фармакологические свойства
левокарнитин (L-карнитин) является витаминоподобным веществом, которое в естественных условиях синтезируется в печени, почках и мозговой ткани из аминокислот лизина и метионина с участием железа и аскорбиновой кислоты, в плазме крови находится в свободной форме и в форме ацилкарнитиновых эфиров. Левокарнитин — главный кофактор обмена жирных кислот в тканях сердца, печени и скелетных мышцах, играет роль основного переносчика длинноцепочечных жирных кислот в митохондрии, где происходит их бета-окисление до ацетил-КоА с последующим образованием АТФ. Способствует выведению из цитоплазмы метаболитов и токсических веществ, улучшает метаболические процессы, повышает работоспособность, ускоряет рост, приводит к увеличению мышечной массы и снижению количества жира в адипоцитах, способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе. Уменьшает выраженность симптомов физического и психического перенапряжения, оказывает нейро-, гепато- и кардиопротекторное действие, способствует уменьшению выраженности ишемии миокарда и ограничению инфарктной зоны, снижает содержание в крови ХС, стимулирует клеточный иммунитет, повышает концентрацию внимания. Левокарнитин устраняет функциональные нарушения нервной системы у больных хроническим алкоголизмом при синдроме абстиненции. При интенсивной физической нагрузке и занятиях спортом карнитин повышает выносливость, порог болевой чувствительности мышц, оптимизирует работу скелетных мышц и сердечной мышцы. После приема внутрь препарат быстро абсорбируется в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 3 ч после приема, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 9 ч. Препарат метаболизируется с образованием ацильных эфиров, которые выделяются почками. T½ при приеме внутрь в зависимости от дозы составляет 3–6 ч.
Показания Агвантар
первичная (врожденная) недостаточность карнитина; вторичная недостаточность карнитина; кардиомиопатия.
Применение Агвантар
дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально в зависимости от возраста и нозологической формы заболевания. Агвантар принимают внутрь за 30 мин до еды. Для дозирования применяют дозирующий шприц или мерный стаканчик. Взрослым препарат назначают в начальной дозе 1 г/сут (5 мл), постепенно повышая дозу в зависимости от состояния больного и переносимости. Обычная доза препарата Агвантар для взрослых составляет 1–3 г (5–15 мл) в сутки, разделенных на 1–3 приема. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 6 г (30 мл).
Детям Агвантар назначают, начиная с дозы 50 мг/кг массы тела в сутки. Обычные дозы для детей составляют 50–100 мг/кг/сут (таблица).
Таблица
|Возраст
|Разовая доза, мг (мл)
|Количество приемов в сутки
|Новорожденные
|100 (0,5)
|2–3
|Дети в возрасте до 1 года
|100–200 (0,5–1)
|2–3
|Дети в возрасте 1 года–3 лет
|200–400 (1–2)
|3
|Дети в возрасте 4–6 лет
|400–600 (2–3)
|3
|Дети в возрасте 7–11 лет
|500–800 (2,5–4)
|3
|Дети в возрасте старше 12 лет
|800–1000 (4–5)
|3
Максимальная суточная доза составляет 3 г. Средний курс лечения для взрослых и детей составляет 1–3 мес. При необходимости курс лечения можно повторять. В случае первичной и вторичной карнитиновой недостаточности препарат принимают постоянно или до устранения причины последней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
иногда при индивидуальной непереносимости возможны аллергические реакции, диспептические нарушения, боль в эпигастральной области, тошнота. Описаны случаи судорожных припадков у пациентов как с судорожной активностью в анамнезе, так и без нее. У пациентов с судорожной активностью в анамнезе повышалась частота и/или тяжесть судорожных припадков.
Особые указания
не следует превышать рекомендованные дозы препарата. При возникновении побочных эффектов препарат необходимо отменить. При назначении р-ра Агвантар больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в состав препарата входит сахароза.
Применение в период беременности и кормления грудью. Тератогенного и эмбриотоксического действия препарата не зарегистрировано, но из-за отсутствия адекватных контролируемых клинических исследований применение препарата у беременных возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. В случае необходимости применения препарата Агвантар кормление грудью необходимо прекратить на период приема препарата.
Дети. Агвантар применяют у детей (доношенных и недоношенных новорожденных) с первого дня жизни.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
одновременное применение ГКС приводит к накоплению левокарнитина в тканях организма (кроме печени). Другие анаболические средства усиливают эффект препарата.
Передозировка
данных о передозировке препарата нет.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.