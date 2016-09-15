дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально в зависимости от возраста и нозологической формы заболевания. Агвантар принимают внутрь за 30 мин до еды. Для дозирования применяют дозирующий шприц или мерный стаканчик. Взрослым препарат назначают в начальной дозе 1 г/сут (5 мл), постепенно повышая дозу в зависимости от состояния больного и переносимости. Обычная доза препарата Агвантар для взрослых составляет 1–3 г (5–15 мл) в сутки, разделенных на 1–3 приема. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 6 г (30 мл).

Детям Агвантар назначают, начиная с дозы 50 мг/кг массы тела в сутки. Обычные дозы для детей составляют 50–100 мг/кг/сут (таблица).

Таблица



Возраст Разовая доза, мг (мл) Количество приемов в сутки Новорожденные 100 (0,5) 2–3 Дети в возрасте до 1 года 100–200 (0,5–1) 2–3 Дети в возрасте 1 года–3 лет 200–400 (1–2) 3 Дети в возрасте 4–6 лет 400–600 (2–3) 3 Дети в возрасте 7–11 лет 500–800 (2,5–4) 3 Дети в возрасте старше 12 лет 800–1000 (4–5) 3



Максимальная суточная доза составляет 3 г. Средний курс лечения для взрослых и детей составляет 1–3 мес. При необходимости курс лечения можно повторять. В случае первичной и вторичной карнитиновой недостаточности препарат принимают постоянно или до устранения причины последней.