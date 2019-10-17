перед применением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки (как мера предосторожности). Если есть деструкция барабанной перепонки, введение препарата в ухо может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, вызывая побочные реакции в этих тканях.

Препарат содержит активный компонент, который может обусловить положительный результат в антидопинговом тесте.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не предвидится последствий применения препарата в период беременности, поскольку системная экспозиция феназона и лидокаина незначительна.

При нормальных условиях применения феназон и лидокаин не проникают в грудное молоко. При необходимости препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.