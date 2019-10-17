Дроплекс (Dropleks) (200209) - инструкция по применению ATC-классификация
Дроплекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Дроплекс представляет собой комбинацию двух активных компонентов: феназона и лидокаина.
Феназон является производным пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами. Лидокаин — это местный анестетик амидной группы. Комбинация феназона с лидокаином обусловливает синергический обезболивающий/противовоспалительный эффект.
Фармакокинетика. Резорбцию какого-либо компонента препарата через кожу не изучали. Резорбция почти отсутствует. Системного всасывания этого р-ра не ожидается (при отсутствии повреждений барабанной перепонки).
Действие препарата (уменьшение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается с 5-й минуты после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15–30 мин.
Показания Дроплекс
местное симптоматическое лечение определенных болевых состояний среднего уха с интактной барабанной перепонкой у детей в возрасте от 1 мес и взрослых при:
- среднем отите в острый период;
- фликтенулезном вирусном отите (послегриппозном);
- баротравматическом отите.
Применение Дроплекс
препарат предназначен для применения во внешний слуховой проход.
Детям в возрасте от 1 мес и взрослым р-р закапывать 2–3 раза в сутки по 4 капли в наружный слуховой проход уха, в котором ощущается боль.
Курс лечения не должен превышать 10 сут. После этого следует пересмотреть лечение.
Чтобы предотвратить неприятные ощущения в результате контакта кожи слухового прохода с холодным р-ром, следует согреть флакон в руках перед его применением.
Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует касаться краем пипетки наружного слухового прохода для сохранения стерильности р-ра.
Дети. Нет данных о безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 1 мес.
Препарат применяют у детей в возрасте от 1 мес после консультации и по рекомендации врача.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующим веществам, другим компонентам препарата или амидным местноанестезирующим лекарственным средствам; перфорация барабанной перепонки травматического или инфекционного происхождения (см. ОСОБІЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
побочные реакции, о которых сообщалось, приведены в соответствии с классами систем органов.
Со стороны органа слуха и равновесия: местные реакции: аллергические реакции, включая раздражение, гиперемия наружного слухового прохода, зуд, кожная сыпь.
Особые указания
перед применением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки (как мера предосторожности). Если есть деструкция барабанной перепонки, введение препарата в ухо может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, вызывая побочные реакции в этих тканях.
Препарат содержит активный компонент, который может обусловить положительный результат в антидопинговом тесте.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не предвидится последствий применения препарата в период беременности, поскольку системная экспозиция феназона и лидокаина незначительна.
При нормальных условиях применения феназон и лидокаин не проникают в грудное молоко. При необходимости препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
в настоящее время нет данных о возможности возникновения клинически значимых взаимодействий.
Передозировка
при применении препарата в рекомендуемой дозе передозировки не наблюдалось.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. После открытия флакона препарат можно использовать на протяжении 28 дней.