Диавитек® ПД (Diavitec® PD) (200201) - инструкция по применению ATC-классификация
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Диавитек ПД инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Процедуру перитонеального диализа проводят путем введения р-ра Диавитек ПД через катетер в брюшную полость. Перемещение веществ между диализной жидкостью и перитонеальными капиллярами пациента осуществляется через перитонеальную мембрану на принципах осмоса и диффузии. После пребывания в брюшной полости в течение нескольких часов р-р насыщается токсическими веществами и должен быть заменен.
За исключением лактата, представленного в виде прекурсора бикарбоната, концентрация электролитов в р-ре подобрана в соответствии со стандартизированной концентрацией электролитов в плазме крови. Продукты распада азота, имеющиеся в крови в высоких концентрациях, через перитонеальную мембрану попадают в диализный р-р. Глюкоза образует р-р, гиперосмолярный по отношению к плазме крови, с осмотическим градиентом, что способствует выведению жидкости из плазмы крови в р-р, необходимый для компенсации чрезмерной гидратации, которую отмечают у пациентов с хронической почечной недостаточностью.
Фармакокинетика. Буфер (р-р натрия лактата), электролиты и вода адсорбируются в кровь и метаболизируются обычным путем. Глюкоза метаболизируется в СО2 и Н2О (1 г глюкозы = 4 калории).
Показания Диавитек ПД
острая почечная недостаточность; хроническая почечная недостаточность; выраженная задержка воды в организме; нарушение электролитного баланса; интоксикация лекарственными средствами, если другая терапия неэффективна.
Применение Диавитек ПД
р-р для перитонеального диализа предназначен только для введения в брюшную полость. Всю процедуру следует выполнять с соблюдением строгих правил асептики и гигиены. Диавитек ПД, как любое средство для парентерального введения, необходимо оценить визуально на отсутствие микрочастиц и изменения цвета перед вливанием (р-р должен быть прозрачным). Вид терапии — интермиттирующий перитонеальный диализ (ИПД), постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) или постоянный циклический перитонеальный диализ (ПЦПД). Частоту сеансов, концентрацию, объем р-ра на одну процедуру перитонеального диализа, продолжительность нахождения р-ра в брюшной полости назначает только врач, лечащий конкретного больного. С целью предотвращения риска развития тяжелой дегидратации и гиповолемии и для сведения к минимуму потери белка рекомендуется выбирать р-р для перитонеального диализа с наименьшей осмолярностью, достаточной для выведения необходимого количества жидкости во время сеанса. Подогрев р-ра до температуры 37 °С уменьшает дискомфорт у больного и потерю тепла при введении р-ра в брюшную полость, а также позволяет повысить клиренс мочевины по сравнению с р-рами комнатной температуры. Добавление в р-р для перитонеального диализа гепарина может быть показано для профилактики закупорки катетера у больных с перитонитом или когда полученный из брюшной полости р-р содержит фибринозные и белковоподобные включения. Для взрослых рекомендуемая доза гепарина на 1 л р-ра составляет 1000–2000 ЕД. Для детей рекомендуемая доза гепарина на 100 мл — 50 ЕД.
Интермиттирующий перитонеальный диализ (ИПД)
Применяется для поддерживающего гемодиализа у больных с хронической почечной недостаточностью. Цикл введения, нахождения р-ра в брюшной полости и выведения диализирующего р-ра последовательно повторяется через конкретный промежуток времени (от 8 до 36 ч) столько раз в неделю, сколько этого требует состояние больного. Поддерживающий диализ выполняется, как правило, в виде периодического диализа (3–5 раз в неделю) по 8–14 ч на сеанс.
Постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД)
При ПАПД от 1,5 до 3 л диализирующего р-ра (в зависимости от массы тела больного) вводят в брюшную полость взрослого пациента, после чего систему доступа в брюшную полость закрывают. Для детей рекомендуемая доза Диавитека ПД — 30–50 мл/кг массы тела, максимальная — до 2 л. Р-р остается в брюшной полости 4–8 ч в течение дня и 8–12 ч в течение ночи. По окончании каждого периода систему доступа в брюшную полость открывают, диализирующий р-р сливают и брюшную полость заполняют новым р-ром. Процедуру повторяют 3–5 раз в сутки 6–7 дней в неделю. Объем р-ра на сеанс и частоту сеансов обмена подбирают индивидуально для адекватного контроля биохимических показателей и объема жидкости в организме больного. Масса тела больного является индикатором потребности в выведении жидкости.
Постоянный циклический перитонеальный диализ (ПЦПД)
При ПЦПД больной получает 3–4 сеанса в течение ночи. Время нахождения р-ра в брюшной полости составляет 2,5–3 ч. Как правило, брюшная полость заполняется 1,5–2 л (иногда больше) р-ра для перитонеального диализа в каждом цикле с помощью аппарата для автоматизированного перитонеального диализа (циклера). Объем жидкости, который заливают в брюшную полость, зависит от массы тела больного. После последнего ночного дренирования брюшной полости ее заполняют дополнительным объемом р-ра с помощью аппарата циклера. Затем систему отделяют от больного и диализирующий р-р оставляют в брюшной полости еще на 14–15 ч дневного времени до следующего ночного цикла. Сочетание р-ров с содержанием глюкозы 1,36 и 2,27% применяют для сеансов ночью, тогда как р-ры с содержанием 3,86% используют днем, например, когда требуется дополнительное выведение жидкости. Поэтому терапию следует подбирать только индивидуально, в зависимости от потребности пациента в ультрафильтрации.
Рекомендуется, чтобы взрослые пациенты, которые начинают лечение перитонеальным диализом, а в случае с детьми — кто-то посторонний (равно как и сам ребенок, если это возможно), прошли соответствующее обучение по программе, которую контролирует врач.
Противопоказания
гипокалиемия, гиперкальциемия.
Перитонеальный диализ не следует проводить в таких случаях:
- заболевания, сопровождающиеся нарушениями целостности брюшной стенки или перитонеальной полости, такими как недавние абдоминальные ранения, абдоминальные ожоги, другие воспалительные заболевания кожи брюшной области (дерматит) в месте установки катетера, при наличии грыжи, ожогов, каловых свищей, колостомы, перитонита; перфорация брюшины, выраженные спайки после оперативных вмешательств на брюшной полости; воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенные колиты, дивертикулит), внутриперитонеальная опухоль, недавняя абдоминальная операция, заворот кишок, парез кишечника, брюшная грыжа, внутренний или внешний абдоминальный свищ, желудочно-кишечные расстройства, инфекции брюшной полости и брюшной стенки, напряженный асцит, ожирение и наличие увеличенных, пораженных поликистозом почек;
- пульмонологические заболевания, такие как пневмония;
- сепсис;
- лактацидоз;
- кахексия и быстрое уменьшение массы тела, особенно если адекватное питание невозможно;
- в отдельных случаях уремии, если невозможно долго проводить перитонеальный диализ;
- высокая степень гиперлипидемии;
- физическая или ментальная неспособность прохождения перитонеального диализа после инструкции врача.
При оценке перитонеального диализа как метода лечения в таких экстремальных ситуациях, как недавно перенесенная трансплантация аортального клапана, лактатный ацидоз и тяжелые заболевания легких, положительный эффект от лечения должен быть сопоставлен с возможными осложнениями. В каждом конкретном случае только врач должен оценить пользу от лечения методом перитонеального диализа с учетом возможных осложнений.
Побочные эффекты
Диавитек ПД — это р-р электролитов, состав которого подобен таковому крови человека.
Побочные эффекты могут быть результатом либо техники проведения перитонеального диализа, или действия самого р-ра для диализа.
Потенциально опасные реакции при проведении терапии
Инфекции и инвазии
Перитониты (очень часто (>10%)); кожное отверстие и инфекционный тоннель (очень часто (>10%)).
Нелеченный перитонит может привести к сепсису. Симптомы начала перитонита — помутнение диализата, абдоминальная боль и лихорадка.
В диализате следует определить патогенную микрофлору и количество белых кровяных телец; сниженный уровень лейкоцитов не исключает наличия перитонита, если другие симптомы налицо. В таком случае очень важно начать терапию (внутриперитонеальную и системную) как можно скорее, даже до получения результатов по возбудителю и чувствительности к антибиотикам.
Респираторные, грудные и медиастинальные расстройства
Затруднение дыхания как следствие поднятия диафрагмы.
Гастроинтестинальные расстройства
Увеличение и ощущение наполненности (абдоминальная тяжесть), диарея, запор.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительных тканей
Грыжа (очень часто (> 10%)); плечевая боль.
Метаболические расстройства
Возможно возникновение гипопротеинемии, если количество протеина не компенсируется после потери. Относительная потеря протеина (5–15 г/сут) и аминокислот (1,2–3,4 г/сут) неизбежна, также теряются водорастворимые витамины. Дефицит таких веществ должен корригироваться соответствующей диетой.
Нарушения, связанные с процедурой перитонеального диализа
Нарушение транспорта р-ра во время режима слива или заполнения.
Транспортные характеристики перитонеальных мембран могут изменяться в течение длительного перитонеального диализа, прежде всего определенного потерей ультрафильтрации. В некоторых случаях следует прекратить перитонеальный диализ и прибегнуть к гемодиализу.
Потенциально опасные реакции при применении р-ра для перитонеального диализа
Почечные и урологические расстройства
Р-р для диализа может стать причиной возникновения электролитного дисбаланса, например гипокалиемии.
Гиперкальциемия может возникать при повышенном применении кальция, например при применении кальцийсодержащего фосфатного биндера.
Эти электролитные нарушения корригируются путем замены р-ра для перитонеального диализа на другой (гиперкальциемия) или изменением диеты (гипокалиемия).
Метаболические расстройства
Возможно обострение или возникновение нарушения метаболизма липидов (дислипопротеинемия и гиперлипидемия).
При длительном поступлении глюкозы из р-ра для диализа увеличение массы тела возникает редко, если диета пациента не адаптирована для увеличения калорий.
Со временем водный баланс может нарушаться (обезвоживание или гиперволемия).
Тяжелые формы обезвоживания (особенно при применении р-ра с высокой концентрацией глюкозы) могут вызвать нижеприведенные нежелательные реакции:
Кардиологические нарушения: тахикардия, снижение АД.
Со стороны нервной системы: головокружение.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительных тканей: мышечные судороги.
Гиперволемия может привести к нижеследующим реакциям:
Кардиологические нарушения: повышение АД.
Респираторные, грудные и медиастинальные расстройства: удушье.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: отек нижних конечностей.
Общие нарушения: увеличение массы тела.
Другие: боль в животе, кровотечение, инфекция вокруг катетера в подкожном тоннеле, закупорка катетера, сложности при выведении р-ра из брюшной полости и кишечная непроходимость. Но эти эффекты никак не связаны с действием самого р-ра для перитонеального диализа. Побочные действия, связанные с р-ром, могут включать нарушения водно-электролитного баланса, гипо- и гиперволемию, артериальную гипо- и гипертензию, головокружение и спазмы мышц.
Особые указания
лечение методом перитонеального диализа р-ром Диавитек ПД требует соблюдения строгих правил асептики и гигиены. Лечение проводится под обязательным контролем врача. В случае применения в лечении аппарата циклера для подготовки системы необходимо обратиться к инструкции, которая сопровождает вспомогательное оборудование. Подогревать р-р для перитонеального диализа при необходимости разрешается только во внешнем мешке с использованием сухого тепла до температуры 37 °С. Введение и выведение диализирующего р-ра в/из брюшной полости пациента осуществляется механическим путем по гидростатическому принципу или с помощью специального аппарата (циклера) через перманентный имплантированный в брюшную полость пациента катетер. Р-ры для перитонеального диализа не содержат калия, поэтому диализ может использоваться для коррекции гиперкалиемии. При нормальном содержании калия в плазме крови или при гипокалиемии добавление хлорида калия в концентрациях до 4 ммоль/л может быть показано для предотвращения тяжелой гипокалиемии. Добавлять хлорид калия можно только после определения содержания калия в плазме крови и только под контролем врача.
Применение в период беременности. При применении перитонеального диализа как формы терапии в поздние сроки беременности нужно объективно оценить пользу от этого лечения с учетом возможных осложнений.
Дети. Лечение для детей назначается согласно возрасту и массе тела. Как правило, доза для одного сеанса диализа составляет 500–1500 мл (30–40 мл/кг массы тела).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациент, находящийся на амбулаторном перитонеальном диализе, при отсутствии тяжелых побочных явлений может управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
общий принцип: лекарственные препараты, которые получает пациент во время пребывания на перитонеальном диализе, могут выводиться из организма через диализный р-р, что требует коррекции доз.
При назначении препаратов кальция или витамина D следует учитывать возможность развития гиперкальциемии.
Одновременное применение диуретиков для поддержания остаточного диуреза может вызвать нарушения водно-электролитного баланса.
При одновременном назначении препаратов дигиталиса следует контролировать уровень калия в крови.
Передозировка
чрезмерное применение р-ра для перитонеального диализа, особенно с содержанием глюкозы 3,86%, может вызывать такие побочные эффекты, как обезвоживание организма, уменьшение массы тела, снижение АД, головокружение, спазмы мышц, жажда, запор.