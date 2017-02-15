р-р для перитонеального диализа предназначен только для введения в брюшную полость. Всю процедуру следует выполнять с соблюдением строгих правил асептики и гигиены. Диавитек ПД, как любое средство для парентерального введения, необходимо оценить визуально на отсутствие микрочастиц и изменения цвета перед вливанием (р-р должен быть прозрачным). Вид терапии — интермиттирующий перитонеальный диализ (ИПД), постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) или постоянный циклический перитонеальный диализ (ПЦПД). Частоту сеансов, концентрацию, объем р-ра на одну процедуру перитонеального диализа, продолжительность нахождения р-ра в брюшной полости назначает только врач, лечащий конкретного больного. С целью предотвращения риска развития тяжелой дегидратации и гиповолемии и для сведения к минимуму потери белка рекомендуется выбирать р-р для перитонеального диализа с наименьшей осмолярностью, достаточной для выведения необходимого количества жидкости во время сеанса. Подогрев р-ра до температуры 37 °С уменьшает дискомфорт у больного и потерю тепла при введении р-ра в брюшную полость, а также позволяет повысить клиренс мочевины по сравнению с р-рами комнатной температуры. Добавление в р-р для перитонеального диализа гепарина может быть показано для профилактики закупорки катетера у больных с перитонитом или когда полученный из брюшной полости р-р содержит фибринозные и белковоподобные включения. Для взрослых рекомендуемая доза гепарина на 1 л р-ра составляет 1000–2000 ЕД. Для детей рекомендуемая доза гепарина на 100 мл — 50 ЕД.

Интермиттирующий перитонеальный диализ (ИПД)

Применяется для поддерживающего гемодиализа у больных с хронической почечной недостаточностью. Цикл введения, нахождения р-ра в брюшной полости и выведения диализирующего р-ра последовательно повторяется через конкретный промежуток времени (от 8 до 36 ч) столько раз в неделю, сколько этого требует состояние больного. Поддерживающий диализ выполняется, как правило, в виде периодического диализа (3–5 раз в неделю) по 8–14 ч на сеанс.

Постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД)

При ПАПД от 1,5 до 3 л диализирующего р-ра (в зависимости от массы тела больного) вводят в брюшную полость взрослого пациента, после чего систему доступа в брюшную полость закрывают. Для детей рекомендуемая доза Диавитека ПД — 30–50 мл/кг массы тела, максимальная — до 2 л. Р-р остается в брюшной полости 4–8 ч в течение дня и 8–12 ч в течение ночи. По окончании каждого периода систему доступа в брюшную полость открывают, диализирующий р-р сливают и брюшную полость заполняют новым р-ром. Процедуру повторяют 3–5 раз в сутки 6–7 дней в неделю. Объем р-ра на сеанс и частоту сеансов обмена подбирают индивидуально для адекватного контроля биохимических показателей и объема жидкости в организме больного. Масса тела больного является индикатором потребности в выведении жидкости.

Постоянный циклический перитонеальный диализ (ПЦПД)

При ПЦПД больной получает 3–4 сеанса в течение ночи. Время нахождения р-ра в брюшной полости составляет 2,5–3 ч. Как правило, брюшная полость заполняется 1,5–2 л (иногда больше) р-ра для перитонеального диализа в каждом цикле с помощью аппарата для автоматизированного перитонеального диализа (циклера). Объем жидкости, который заливают в брюшную полость, зависит от массы тела больного. После последнего ночного дренирования брюшной полости ее заполняют дополнительным объемом р-ра с помощью аппарата циклера. Затем систему отделяют от больного и диализирующий р-р оставляют в брюшной полости еще на 14–15 ч дневного времени до следующего ночного цикла. Сочетание р-ров с содержанием глюкозы 1,36 и 2,27% применяют для сеансов ночью, тогда как р-ры с содержанием 3,86% используют днем, например, когда требуется дополнительное выведение жидкости. Поэтому терапию следует подбирать только индивидуально, в зависимости от потребности пациента в ультрафильтрации.

Рекомендуется, чтобы взрослые пациенты, которые начинают лечение перитонеальным диализом, а в случае с детьми — кто-то посторонний (равно как и сам ребенок, если это возможно), прошли соответствующее обучение по программе, которую контролирует врач.