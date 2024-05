фармакодинамика. Метформин — бигуанид с антигипергликемическим эффектом. Снижает уровень глюкозы в плазме крови как натощак, так и после приема пищи. Не стимулирует секреции инсулина и не вызывает гипогликемического эффекта, опосредованного этим механизмом.

Метформин действует тремя путями:

вызывает снижение продукции глюкозы в печени за счет ингибирования глюконеогенеза и гликогенолиза;

улучшает чувствительность к инсулину в мышцах, что приводит к улучшению периферического захвата и утилизации глюкозы;

задерживает всасывание глюкозы в кишечнике.