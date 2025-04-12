Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Касарк H / Касарк HD инструкция по применению
Состав
Кандесартана цилексетил - 16 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кандесартана цилексетил является пролекарством, которое быстро превращается в активное вещество — кандесартан — путем сложноэфирного гидролиза во время абсорбции из пищеварительного тракта. Кандесартан является селективным антагонистом АТ1-рецепторов ангиотензина II с крепким связыванием и медленной диссоциацией с ними. Он не проявляет активности агониста. Кандесартан не ингибируется АПФ, что превращает ангиотензин I в ангиотензин II и разрушает брадикинин. Влияния на АПФ и потенцирование брадикинина или субстанции Р нет. При сравнении кандесартана с ингибиторами АПФ развитие кашля реже отмечали у пациентов, получавших кандесартан.
Кандесартан не связывается с рецепторами других гормонов и не блокирует ионные каналы, которые, как известно, играют роль в сердечно-сосудистой регуляции. Антагонизм АТ1 рецепторов приводит к дозозависимому повышению уровня ренина в плазме крови, ангиотензина I и ангиотензина II, а также к снижению уровня альдостерона в плазме крови.
Влияние кандесартана цилексетила в дозе 16 мг 1 раз в сутки на заболеваемость и летальность от сердечно-сосудистых заболеваний изучали в рандомизированном клиническом исследовании у пациентов пожилого возраста с легкой или умеренной АГ. Пациенты принимали кандесартан или плацебо с другими гипотензивными средствами в случае необходимости. АД снизилось с 166/90 до 145/80 мм рт. ст. в группе кандесартана, и с 167/90 до 149/82 мм рт. ст. в контрольной группе. Статистически значимого различия в количестве значительных сердечно-сосудистых явлений не выявлено.
Гидрохлоротиазид блокирует реабсорбцию натрия, главным образом в дистальных почечных канальцах, и способствует выведению натрия, хлоридов и воды. Почечное выделение калия и магния повышается в зависимости от дозы препарата, тогда как кальций реабсорбируется в большей степени. Гидрохлоротиазид снижает объем плазмы и внеклеточной жидкости и уменьшает минутный сердечный выброс и АД. При длительной терапии сниженное периферическое сопротивление способствует снижению АД.
Кандесартан и гидрохлоротиазид проявляют аддитивный антигипертензивный эффект. У пациентов с АГ Касарк HD приводит к дозозависимому и длительному снижению АД. Антигипертензивная активность предопределена уменьшением системного периферического сопротивления без рефлекторного повышения ЧСС. Нет информации относительно тяжелой или чрезмерной артериальной гипотензии после приема первой дозы или синдрома отмены.
После приема однократной дозы Касарка HD начало антигипертензивного эффекта обычно наступает в пределах 2 ч. При постоянном лечении максимальное снижение АД с любой дозой обычно достигается в течение 4 нед и поддерживается при продолжительном лечении.
Касарк HD при приеме 1 раз в сутки обеспечивает эффективное и равномерное снижение АД на протяжении 24 ч, с небольшой разницей между максимальным и минимальным эффектом в течение интервала дозирования. Касарк HD одинаково эффективен у пациентов независимо от возраста и пола.
В настоящее время нет данных относительно применения кандесартана цилексетила/гидрохлоротиазида у пациентов с заболеваниями почек/нефропатией, снижением функции левого желудочка/застойной сердечной недостаточностью и состоянием после перенесенного инфаркта миокарда.
Фармакокинетика. Абсорбция и распределение
Кандесартана цилексетил. Кандесартана цилексетил выводится в основном в неизмененном состоянии с мочой и желчью, и только в незначительном количестве метаболизируется печенью (CYP 2C9). Существующие исследования взаимодействия указывают на отсутствие влияния на CYP 2C9 и CYP 3А4. Базируясь на данных in vitro, не ожидают взаимодействия in vivo с лекарственными средствами, метаболизм которых зависит от изоэнзимов CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4 цитохрома P450.
Т½ кандесартана составляет около 9 ч. Кумуляции препарата после повторного многоразового приема не происходит. Т½ кандесартана после приема кандесартана цилексетила в комбинации с гидрохлортиазидом не изменяется. Отмечают повышение показателей AUC (15–18%) и Сmax (23–24%) кандесартана при применении в комбинации с гидрохлоротиазидом, но это не имеет клинического значения. Кроме того, перед переходом на применение Касарк Н рекомендуется раздельное титрование составляющих компонентов препарата. Дополнительной кумуляции кандесартана после приема повторных доз данной комбинации по сравнению с монотерапией не отмечено.
Общий плазменный клиренс кандесартана составляет около 0,37 мл/мин/кг, а почечный клиренс — около 0,19 мл/мин/кг. Кандесартан экскретируется почками путем гломерулярной фильтрации и активной тубулярной секреции. После приема внутрь 14С-маркированного кандесартана цилексетила около 26% дозы выводится с мочой в виде кандесартана и 7% — в виде неактивного метаболита, в то время как 56% дозы выявляют в кале в виде кандесартана и 10% — в виде неактивного метаболита.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид быстро абсорбируется в пищеварительном тракте с абсолютной биодоступностью 70%. Прием пищи улучшает абсорбцию гидрохлоротиазида приблизительно на 15%. Биодоступность может снижаться у пациентов с сердечной недостаточностью и выраженными отеками. Связывание гидрохлоротиазида с протеинами плазмы крови составляет около 60%. Кажущийся объем распределения — около 0,8 л/кг массы тела.
Метаболизм и выведение из организма
Кандесартана цилексетил. Кандесартан главным образом выводится из организма с мочой и желчью в неизмененном виде и в незначительной степени — путем печеночного метаболизма. Т½ кандесартана составляет около 9 ч. После приема многократных доз кумуляции препарата в организме не выявлено. Общий плазменный клиренс кандесартана составляет около 0,37 мл/мин/кг, а почечный клиренс — около 0,19 мл/мин/кг. Почечная экскреция кандесартана осуществляется путем как гломерулярной фильтрации, так и активной тубулярной секреции. После приема пероральной дозы 14С-меченного кандесартана цилексетила около 26% дозы выводится с мочой в виде кандесартана и 7% в виде неактивного метаболита, хотя около 56% дозы определяют в кале в виде кандесартана и 10% в виде неактивного метаболита.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид не метаболизируется и выводится в основном в неизмененном виде путем гломерулярной фильтрации и активной тубулярной секреции. Конечный Т½ составляет 8 ч. Около 70% дозы, принятой перорально, выводится с мочой в течение 48 ч. Т½ гидрохлоротиазида остается неизменным при комбинации с кандесартана цилексетилом. Дополнительной кумуляции гидрохлоротиазида после многократного приема комбинации по сравнению с монотерапией не отмечено.
Фармакокинетика у особых категорий пациентов
Кандесартана цилексетил. У пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) Сmax и AUC кандесартана повышены приблизительно на 50 и 80% соответственно по сравнению с молодыми пациентами. Однако реакция АД и частота возникновения побочных эффектов являются одинаковыми после приема установленной дозы кандесартана у пациентов молодого и пожилого возраста.
У пациентов с почечной недостаточностью от легкой до умеренной тяжести, по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек, Сmax и AUC кандесартана повышаются после многократного приема доз приблизительно на 50 и 70% соответственно, тогда как Т½ препарата остается неизменным. Соответствующие изменения у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью составляют около 50 и 110%, а Т½ препарата увеличивается в 2 раза. Показатель AUC кандесартана у пациентов, находящихся на гемодиализе, подобен таковому у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
У пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести наблюдалось повышение показателя AUC кандесартана на 23% в одном исследовании и на 80% в другом исследовании. Опыт применения препарата у пациентов с тяжелым нарушением функции печени отсутствует.
Гидрохлоротиазид. Конечный Т½ гидрохлоротиазида увеличивается у пациентов с почечной недостаточностью.
Показания Касарк H / Касарк HD
эссенциальная гипертензия в случаях, когда монотерапии кандесартана цилексетилом или гидрохлоротиазидом недостаточно.
Применение Касарк H / Касарк HD
дозировка. Рекомендуемая начальная и обычная поддерживающая доза препарата Касарк НD составляет 16 мг/12,5 мг (½ таблетки препарата Касарк НD или 1 таблетка Касарк Н) 1 раз в сутки. Если достаточный контроль АД не достигается через 4 нед лечения, дозу 16 мг/12,5 мг 1 раз в сутки можно повысить до 32 мг/25 мг (1 таблетка Касарк НD) 1 раз в сутки. Если достаточный контроль АД не достигается через 4 нед лечения в дозе 12,5 мг 1 раз в сутки, то дозу можно повысить до 25 мг 1 раз в сутки. Терапию необходимо корригировать в соответствии с реакцией АД. Максимальный антигипертензивный эффект достигается в течение 4 нед от начала лечения. Перед переводом пациента на Касарк HD дозу кандесартана цилексетила следует титровать с учетом АД. При клинической целесообразности можно рассматривать прямой переход с монопрепаратов на комбинированный препарат Касарк HD. Если достаточный контроль АД не достигается при применении Касарка HD в дозе 32/25 мг 1 раз в сутки, следует рассмотреть целесообразность альтернативных методов лечения.
Применение. Касарк HD следует принимать 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции начальной дозы у пациентов пожилого возраста не требуется.
Применение у пациентов с уменьшением ОЦК. Для пациентов, у которых существует риск артериальной гипотензии, например с возможным уменьшением ОЦК, следует рассматривать начальную дозу кандесартана цилексетила 4 мг. Таким больным не рекомендуется назначение комбинированного препарата в дозе 16/12,5 или 32/25 мг. Им назначают монопрепарат кандесартана цилексетил (Касарк) в дозе 4 или 8 мг в зависимости от степени тяжести и переносимости с добавлением при необходимости соответствующей дозы гидрохлоротиазида.
Применение при почечной недостаточности. У данной категории пациентов желательно применять петлевые, а не тиазидные диуретики. Касарк HD не следует применять для лечения пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности тела). Рекомендуется титрование дозы кандесартана цилексетила для пациентов с почечной недостаточностью, клиренс креатинина у которых составляет ≥30 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности тела до начала лечения Касарком HD (для пациентов с почечной недостаточностью от легкой до умеренной степени рекомендуемая начальная доза кандесартана цилексетила составляет 4 мг).
Применение при печеночной недостаточности. Рекомендуется титрование дозы кандесартана цилексетила для пациентов с печеночной недостаточностью от легкой до умеренной степени до начала лечения Касарком HD (рекомендованная начальная доза кандесартана цилексетила для таких пациентов составляет 2 мг). Дозу можно корректировать с учетом АД. Касарк HD не следует применять для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью и/или холестазом.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ препарата. Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности тела), тяжелая печеночная недостаточность и/или застой желчи (холестаз), устойчивая гипокалиемия или гиперкальциемия, подагра, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 18 лет. Пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано одновременное применение Касарк HD с лекарственными средствами, содержащими алискирен (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
согласно данным контролируемых клинических исследований при применении комбинации кандесартана цилексетила/гидрохлоротиазида побочные реакции были легкими и временными. Прекращение терапии в ходе исследования из-за побочных эффектов было подобным при применении комбинации кандесартана цилексетила/гидрохлоротиазида (2,3–3,3%) и плацебо (2,7–4,3%).
По данным клинических исследований, при применении комбинированного лекарственного средства кандесартана цилексетила/гидрохлоротиазида неблагоприятные реакции были такими же, как и при применении кандесартана цилексетила и/или гидрохлоротиазида.
Частота побочных реакций такова: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000) и неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
Кандесартана цилексетил/гидрохлоротиазид
Со стороны нервной системы: часто — головокружение/вертиго, головная боль.
Кандесартана цилексетил
Инфекции и инвазии: часто — инфекции дыхательных путей;
со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, нейтропения и агранулоцитоз;
со стороны сосудов: очень редко — артериальная гипотензия;
со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения: очень редко — кашель;
со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль;
со стороны ЖКТ: очень редко — тошнота;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд;
со стороны опорно-двигательного аппарата: очень редко — боль в спине, артралгия, миалгия;
со стороны мочевыделительной системы: очень редко — нарушение функции почек, включая почечную недостаточность у предрасположенных пациентов;
со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — повышение уровня ферментов печени, нарушение функции печени или гепатит;
метаболические изменения и нарушения питания: очень редко — гиперкалиемия, гипонатриемия.
Гидрохлоротиазид
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия, угнетение функции костного мозга, гемолитическая анемия;
со стороны иммунной системы: редко — анафилактические реакции;
метаболические нарушения и нарушения питания: часто — гипергликемия, гиперурикемия, нарушения электролитного баланса (включая гипонатриемию и гипокалиемию);
психические нарушения: редко — нарушения сна, депрессия, беспокойство;
со стороны нервной системы: часто — головокружение, вертиго; редко — парестезия;
со стороны органа зрения: редко — временная расплывчатость зрения, острая миопия, острая закрытоугольная глаукома;
со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — постуральная гипотензия; редко — сердечная аритмия; некротизирующий ангиит (васкулит, кожный васкулит);
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — нарушения дыхания (включая пневмонит и отек легких);
со стороны пищеварительной системы: нечасто — анорексия, потеря аппетита, раздражение слизистой оболочки желудка, диарея, запор; редко — панкреатит;
гепатобилиарные нарушения: редко — желтуха (внутрипеченочная холестатическая желтуха);
со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь, крапивница, реакции фотосенсибилизации; редко — токсический эпидермальный некролиз, кожные реакции, подобные системной красной волчанке, реактивация кожной формы системной красной волчанки;
со стороны костно-мышечной системы: редко — спазм мышц;
со стороны мочевыделительной системы: часто — глюкозурия; редко — почечная дисфункция и интерстициальный нефрит;
общие нарушения и изменения в месте введения: часто — слабость; редко — лихорадка;
изменения лабораторных показателей и данных инструментальных исследований: часто — повышение уровней ХС и ТГ; нечасто — повышение уровней азота мочевины крови и креатинина в плазме крови; получены данные о случаях повышения уровней мочевой кислоты, глюкозы и АлАТ в плазме крови, незначительного снижения уровня гемоглобина и повышения АсАТ, повышения уровня креатинина, мочевины или калия и снижения уровня натрия.
Особые указания
двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Существуют данные о том, что одновременное применение ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (в том числе ОПН). В результате возникает двойная блокада РААС, поэтому комбинированное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Если абсолютно необходимо применение двойной блокады, ее следует проводить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного контроля функции почек, уровня электролитов и АД. Пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.
Беременность. Специальных исследований препарата Касарк НD в период беременности и кормления грудью не проводили. Влияние связано с воздействием отдельных компонентов препарата.
Начинать лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II в период беременности не следует. Кроме случаев, когда длительное лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует перейти на альтернативные антигипертензивные средства, применение которых безопасно в период беременности. При установлении беременности следует немедленно прекратить применение препарата и при необходимости начать альтернативное лечение (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью).
Применение антагонистами рецепторов ангиотензина II противопоказано в период беременности. При установлении беременности прием препарата следует немедленно прекратить. При необходимости следует назначать альтернативную терапию (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Другие антигипертензивные лекарственные средства. Эффект снижения АД при применении препарата Касарк НD может быть усилен сочетанным применением других антигипертензивных лекарственных средств.
Почечная недостаточность. У таких пациентов желательно применять петлевые диуретики, а не тиазиды. При применении препарата Касарк HD у пациентов с почечной недостаточностью рекомендуется периодический мониторинг уровня калия, креатинина и мочевой кислоты в плазме крови.
Трансплантация почки. Нет опыта применения Касарка HD у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почки.
Стеноз почечной артерии. Лекарственные средства, влияющие на РААС, например АПФ, могут повышать уровень мочевины крови и креатинина в плазме крови у пациентов с билатеральным или монолатеральным стенозом почечной артерии. Подобного эффекта можно ожидать при применении антагонистов рецепторов ангиотензина II.
Уменьшение ОЦК. У пациентов с уменьшением ОЦК и/или гипонатриемией может возникнуть симптоматическая гипотензия, как и при применении других средств, влияющих на РААС. Поэтому не рекомендуется применять Касарк HD, пока ОЦК не будет откорректирован.
Анестезия и хирургические вмешательства. У пациентов, получающих лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II, артериальная гипотензия может развиться во время анестезии и хирургического вмешательства вследствие блокады РААС. В отдельных случаях артериальная гипотензия может быть настолько тяжелой, что может потребоваться применение в/в жидкостей и/или вазопрессоров.
Печеночная недостаточность. Тиазиды следует с осторожностью применять у пациентов с печеночной недостаточностью или с прогрессирующими заболеваниями печени, поскольку незначительные изменения водно-электролитного баланса могут спровоцировать печеночную кому. Клинического опыта применения препарата Касарк HD у пациентов с печеночной недостаточностью нет.
Стеноз аорты или митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других сосудорасширяющих средств, особую осторожность необходимо соблюдать при лечении пациентов с гемодинамически значимым стенозом аорты или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом обычно не реагируют на антигипертензивные лекарственные средства, действующие путем ингибирования РААС. Поэтому применять препарат у таких пациентов не рекомендуется.
Нарушения электролитного баланса. Как и у любых пациентов, получающих терапию диуретиками, через соответствующие периоды следует определять уровень электролитов в плазме крови. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут вызывать нарушение водного или электролитного баланса (гиперкальциемию, гипокалиемию, гипонатриемию, гипомагниемию и гипохлоремический алкалоз). Тиазидные диуретики могут снижать выведение кальция с мочой и вызывать преходящее и незначительное повышение концентрации кальция в плазме крови. Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. До проведения контроля функции паращитовидной железы применение тиазидов следует прекратить. Гидрохлоротиазид дозозависимо усиливает выведение калия с мочой, что может привести к гипокалиемии. Этот эффект гидрохлоротиазида менее выражен при применении его комбинации с кандесартана цилексетилом. Риск гипокалиемии может быть повышенным у пациентов с циррозом печени, усиленным диурезом, недостаточным пероральным приемом электролитов и у пациентов, которые получают сопутствующую терапию кортикостероидами или АКТГ. Опираясь на опыт применения других лекарственных средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, одновременное применение Касарка HD и калийсберегающих диуретиков, калиевых добавок или солевых заменителей либо других средств, которые могут повысить уровень калия в плазме крови (например гепарина), может привести к повышению уровня калия в плазме крови. Лечение ингибиторами АПФ или антагонистами рецепторов ангиотензина ІІ может вызвать гиперкалиемию, особенно при наличии сердечной и/или почечной недостаточности. Тиазиды повышают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.
Влияние на метаболизм и эндокринную систему. Лечение тиазидными диуретиками может нарушать переносимость глюкозы. Может понадобиться коррекция дозы противодиабетических средств, включая инсулин. Во время терапии тиазидами может проявиться латентный сахарный диабет. С терапией тиазидными диуретиками ассоциировалось повышение уровней ХС и ТГ. Однако при дозе гидрохлоротиазида 12,5 мг побочные эффекты минимальны или их нет. Тиазидные диуретики повышают концентрацию мочевой кислоты в плазме крови и могут спровоцировать подагру у склонных к ней пациентов.
Светочувствительность. Во время терапии тиазидными диуретиками отмечали случаи появления реакций светочувствительности. При возникновении реакций светочувствительности рекомендуется прекратить лечение. Если есть необходимость снова назначить диуретики, рекомендуется защитить уязвимые участки от воздействия солнца или источников искусственного ультрафиолета.
Общие сведения. У пациентов, у которых сосудистый тонус и функция почек зависят преимущественно от активности РААС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или с заболеваниями почек, включая стеноз почечной артерии), лечение другими лекарственными средствами, влияющими на эту систему, ассоциировалось с острой артериальной гипотензией, азотемией, олигурией или, в редких случаях, с ОПН. Возможность подобных эффектов нельзя исключать при применении антагонистов рецепторов ангиотензина ІІ. Как и в случае с любыми другими антигипертензивными препаратами, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемической кардиомиопатией или ишемическим цереброваскулярным заболеванием может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Реакции гиперчувствительности к гидрохлоротиазиду могут возникнуть у пациентов с или без аллергии, или БА в анамнезе, однако более вероятны у пациентов с такими заболеваниями. Возможно обострение или активация системной красной волчанки при применении тиазидных диуретиков.
Препарат содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества, поэтому его не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.
Препарат содержит тартразин, поэтому может вызвать аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Антагонисты рецепторов ангиотензина II. Касарк НD противопоказано применять беременным или женщинам, планирующим беременность. Если во время лечения подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению беременным.
Гидрохлортиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Результаты экспериментов на животных недостаточны.
Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. На основании фармакологического механизма действия гидрохлоротиазида его применение во II и III триместр беременности может нарушить фетоплацентарное кровообращение и вызвать такие фетальные и неонатальные осложнения, как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения.
Не следует применять гидрохлоротиазид при гестационных отеках, гестационной гипертензии у беременных или преэклампсии в связи с риском уменьшения объема плазмы крови и развития гипоперфузии плаценты и отсутствием каких-либо положительных эффектов на течение заболевания.
Не следует применять гидрохлоротиазид при эссенциальной гипертензии у беременных, за исключением редких случаев, когда для таких пациентов нет другого альтернативного лечения.
Кормление грудью. Антагонисты рецепторов ангиотензина II. Следует перейти на альтернативные средства, применение которых безопасно в период кормления грудью, особенно новорожденным и недоношенным детям.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид в небольшом количестве проникает в грудное молоко. Тиазиды в высоких дозах, вызывающих усиленный диурез, могут уменьшать количество грудного молока.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Касарк HD у детей не установлены, поэтому его не назначают пациентам этой возрастной категории.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами не изучали, однако, учитывая фармакодинамические свойства кандесартана, маловероятно, чтобы он обладал такой способностью. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует принимать во внимание возможность возникновения артериальной гипотензии во время лечения Касарком HD, которая может сопровождаться головокружением и повышенной утомляемостью.
Взаимодействия
клинически значимого лекарственного взаимодействия кандесартана с гидрохлоротиазидом, варфарином, дигоксином, пероральными контрацептивами, такими как этинилэстрадиол/левоноргестрел, глибенкламидом и нифедипином не выявлено.
Другие антигипертензивные средства могут усиливать антигипертензивный эффект Касарка HD с этими лекарственными средствами. Можно ожидать, что снижение уровня калия, что характерно для гидрохлоротиазида, усиливается другими лекарственными средствами, которые ассоциируются с потерей калия и гипокалиемией (например другими калийсберегающими диуретиками, слабительными средствами, амфотерицином, карбеноксолоном, пенициллином G натрия, производными салициловой кислоты). Опыт применения других лекарственных средств, влияющих на РААС, предполагает, что одновременное применение Касарк HD с калийсберегающими диуретиками, калиевыми добавками, заменителями соли, содержащими калий, или другими лекарственными средствами, которые могут повысить уровень калия (например гепарин), может привести к повышению уровня калия в плмзме крови.
Гипокалиемия, вызванная диуретиками, и гипомагниемия способствуют потенциальным кардиотоксическим эффектам гликозидов наперстянки и противоаритмических средств. При одновременном применении препарата Касарк HD с этими лекарственными средствами рекомендуется проводить периодический мониторинг уровня калия в плазме крови.
Рекомендуется мониторинг уровня калия в плазме крови, если Касарк НD назначать одновременно с такими лекарственными средствами, а также со следующими лекарственными препаратами, которые могут вызвать torsades de pointes (пароксизмальная желудочковая тахикардия по типу пируэт):
- антиаритмические средства класса Iа (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические средства класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- некоторые антипсихотические препараты (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультопридом, амисульприд, тиаприд, пимозид, галоперидол, дропериодол);
- другие лекарственные средства (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в применения, галофантрин, кетансерин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, терфенадин, винкамин для в/в применения).
Возможно обратимое повышение концентрации лития в плазме крови и его токсичности во время одновременного применения лития с ингибиторами АПФ или гидрохлоротиазидом. Подобный эффект может возникать с антагонистами рецепторов ангиотензина ІІ, поэтому при одновременном применении рекомендуется тщательный мониторинг уровня лития в плазме крови.
При одновременном применении АРА ІІ с НПВП, например селективными ингибиторами ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислотой (>3 г/сут) и неселективными НПВП) возможно ослабление гипотензивного эффекта.
Как и при применении ингибиторов АПФ, одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина ІІ с НПВП может повышать риск развития почечной недостаточности, включая ОПН, а также увеличение уровня калия плазмы, особенно у пациентов с нарушениями функции почек в анамнезе. Данную комбинацию следует применять с осторожностью, особенно у пациентов пожилого возраста. Пациенты должны получать достаточное количество жидкости, а также следует учитывать необходимость мониторинга функции почек после начала сопутствующей терапии и периодического мониторинга впоследствии.
НПВП уменьшают выраженность диуретического, натрийуретического и антигипертензивного эффекта гидрохлоротиазида.
Колестипол или колестирамин уменьшают абсорбцию гидрохлоротиазида.
Гидрохлоротиазид может потенцировать эффект неполяризующих релаксантов скелетных мышц (например тубокурарина).
Тиазидные диуретики могут повышать уровень кальция в плазме крови по причине его сниженного выведения. При назначении кальциевых добавок или витамина D необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и соответственно корректировать дозу.
Тиазиды могут усиливать гипергликемический эффект блокаторов β-адренорецепторов и диазоксида.
Антихолинергические препараты (такие как атропин, бипериден) могут повышать биодоступность диуретиков тиазидного типа, снижая моторику ЖКТ и скорость опорожнения желудка.
Тиазиды могут повысить риск побочных эффектов, вызванных амантадином.
Тиазиды могут уменьшать выведение цитотоксических препаратов (таких как циклофосфамид, метотрексат) почками и потенцировать их миелосупрессивные эффекты.
Можно ожидать, что снижение уровня калия, характерное для гидрохлоротиазида, усиливается другими лекарственными средствами, которые ассоциируются с потерей калия и гипокалиемией (например стероидами, АКТГ).
Одновременный прием алкоголя, барбитуратов или анестетиков может вызвать постуральную гипотензию.
Лечение тиазидными диуретиками может ухудшить переносимость глюкозы. Может возникнуть потребность в коррекции дозы противодиабетических средств, включая инсулин.
Метформин следует назначать с осторожностью, учитывая риск развития лактацидоза, вызванного возможной функциональной почечной недостаточностью, связанной с гидрохлоротиазидом.
Гидрохлоротиазид может вызвать снижение реакции артерий на прессорные амины (такие как эпинефрин), но этого недостаточно для исключения прессорного эффекта.
Гидрохлоротиазид при одновременном применении с йодосодержащим рентгеноконтрастным веществом в высоких дозах может повышать риск возникновения ОПН.
При сочетанном применении с циклоспорином может повышаться риск гиперурикемии и осложнений по типу подагры.
Одновременное применение с баклофеном, амифостином, трициклическими антидепрессантами или нейролептиками может привести к усилению гипотензивного эффекта и вызвать артериальную гипотензию.
Согласно данным клинических исследований двойная блокада РААС, возникающая в результате комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена, связана с более высокой частотой возникновения побочных эффектов, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (в том числе ОПН), по сравнению с применением одного лекарственного средства, которое влияет на РААС (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Прием пищи не влияет на биодоступность кандесартана.
Клинически значимого взаимодействия между гидрохлоротиазидом и приемом пищи нет.
Передозировка
симптомы. К основным проявлениям передозировки кандесартана цилексетила можно отнести симптоматическую гипотензию и головокружение.
Основным проявлением передозировки гидрохлоротиазида является острая потеря жидкости и электролитов. Могут также отмечать такие симптомы, как головокружение, артериальная гипотензия, жажда, тахикардия, желудочковая аритмия, седация/потеря сознания и мышечные судороги.
Лечение. Информации относительно лечения передозировки препарата нет. Однако в случае передозировки предлагаются такие мероприятия. Необходимо вызвать рвоту или провести желудочный лаваж. При возникновении симптоматической артериальной гипотензии следует начать симптоматическое лечение и контроль жизненно важных функций. Пациента следует уложить на спину с приподнятыми нижними конечностями. Если этого недостаточно, следует увеличить объем плазмы крови путем инфузии, например, изотонического солевого р-ра. При необходимости следует проконтролировать и корректировать электролитный и кислотный баланс плазмы крови. Если вышеупомянутых мероприятий недостаточно, можно применять симптоматические лекарственные средства.
Кандесартан не выводится путем гемодиализа. Степень выведения гидрохлоротиазида с помощью гемодиализа неизвестна.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.