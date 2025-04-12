двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Существуют данные о том, что одновременное применение ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (в том числе ОПН). В результате возникает двойная блокада РААС, поэтому комбинированное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Если абсолютно необходимо применение двойной блокады, ее следует проводить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного контроля функции почек, уровня электролитов и АД. Пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

Беременность. Специальных исследований препарата Касарк НD в период беременности и кормления грудью не проводили. Влияние связано с воздействием отдельных компонентов препарата.

Начинать лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II в период беременности не следует. Кроме случаев, когда длительное лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует перейти на альтернативные антигипертензивные средства, применение которых безопасно в период беременности. При установлении беременности следует немедленно прекратить применение препарата и при необходимости начать альтернативное лечение (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью).

Применение антагонистами рецепторов ангиотензина II противопоказано в период беременности. При установлении беременности прием препарата следует немедленно прекратить. При необходимости следует назначать альтернативную терапию (см. Применение в период беременности и кормления грудью).

Другие антигипертензивные лекарственные средства. Эффект снижения АД при применении препарата Касарк НD может быть усилен сочетанным применением других антигипертензивных лекарственных средств.

Почечная недостаточность. У таких пациентов желательно применять петлевые диуретики, а не тиазиды. При применении препарата Касарк HD у пациентов с почечной недостаточностью рекомендуется периодический мониторинг уровня калия, креатинина и мочевой кислоты в плазме крови.

Трансплантация почки. Нет опыта применения Касарка HD у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почки.

Стеноз почечной артерии. Лекарственные средства, влияющие на РААС, например АПФ, могут повышать уровень мочевины крови и креатинина в плазме крови у пациентов с билатеральным или монолатеральным стенозом почечной артерии. Подобного эффекта можно ожидать при применении антагонистов рецепторов ангиотензина II.

Уменьшение ОЦК. У пациентов с уменьшением ОЦК и/или гипонатриемией может возникнуть симптоматическая гипотензия, как и при применении других средств, влияющих на РААС. Поэтому не рекомендуется применять Касарк HD, пока ОЦК не будет откорректирован.

Анестезия и хирургические вмешательства. У пациентов, получающих лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II, артериальная гипотензия может развиться во время анестезии и хирургического вмешательства вследствие блокады РААС. В отдельных случаях артериальная гипотензия может быть настолько тяжелой, что может потребоваться применение в/в жидкостей и/или вазопрессоров.

Печеночная недостаточность. Тиазиды следует с осторожностью применять у пациентов с печеночной недостаточностью или с прогрессирующими заболеваниями печени, поскольку незначительные изменения водно-электролитного баланса могут спровоцировать печеночную кому. Клинического опыта применения препарата Касарк HD у пациентов с печеночной недостаточностью нет.

Стеноз аорты или митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других сосудорасширяющих средств, особую осторожность необходимо соблюдать при лечении пациентов с гемодинамически значимым стенозом аорты или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом обычно не реагируют на антигипертензивные лекарственные средства, действующие путем ингибирования РААС. Поэтому применять препарат у таких пациентов не рекомендуется.

Нарушения электролитного баланса. Как и у любых пациентов, получающих терапию диуретиками, через соответствующие периоды следует определять уровень электролитов в плазме крови. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут вызывать нарушение водного или электролитного баланса (гиперкальциемию, гипокалиемию, гипонатриемию, гипомагниемию и гипохлоремический алкалоз). Тиазидные диуретики могут снижать выведение кальция с мочой и вызывать преходящее и незначительное повышение концентрации кальция в плазме крови. Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. До проведения контроля функции паращитовидной железы применение тиазидов следует прекратить. Гидрохлоротиазид дозозависимо усиливает выведение калия с мочой, что может привести к гипокалиемии. Этот эффект гидрохлоротиазида менее выражен при применении его комбинации с кандесартана цилексетилом. Риск гипокалиемии может быть повышенным у пациентов с циррозом печени, усиленным диурезом, недостаточным пероральным приемом электролитов и у пациентов, которые получают сопутствующую терапию кортикостероидами или АКТГ. Опираясь на опыт применения других лекарственных средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, одновременное применение Касарка HD и калийсберегающих диуретиков, калиевых добавок или солевых заменителей либо других средств, которые могут повысить уровень калия в плазме крови (например гепарина), может привести к повышению уровня калия в плазме крови. Лечение ингибиторами АПФ или антагонистами рецепторов ангиотензина ІІ может вызвать гиперкалиемию, особенно при наличии сердечной и/или почечной недостаточности. Тиазиды повышают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.

Влияние на метаболизм и эндокринную систему. Лечение тиазидными диуретиками может нарушать переносимость глюкозы. Может понадобиться коррекция дозы противодиабетических средств, включая инсулин. Во время терапии тиазидами может проявиться латентный сахарный диабет. С терапией тиазидными диуретиками ассоциировалось повышение уровней ХС и ТГ. Однако при дозе гидрохлоротиазида 12,5 мг побочные эффекты минимальны или их нет. Тиазидные диуретики повышают концентрацию мочевой кислоты в плазме крови и могут спровоцировать подагру у склонных к ней пациентов.

Светочувствительность. Во время терапии тиазидными диуретиками отмечали случаи появления реакций светочувствительности. При возникновении реакций светочувствительности рекомендуется прекратить лечение. Если есть необходимость снова назначить диуретики, рекомендуется защитить уязвимые участки от воздействия солнца или источников искусственного ультрафиолета.

Общие сведения. У пациентов, у которых сосудистый тонус и функция почек зависят преимущественно от активности РААС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или с заболеваниями почек, включая стеноз почечной артерии), лечение другими лекарственными средствами, влияющими на эту систему, ассоциировалось с острой артериальной гипотензией, азотемией, олигурией или, в редких случаях, с ОПН. Возможность подобных эффектов нельзя исключать при применении антагонистов рецепторов ангиотензина ІІ. Как и в случае с любыми другими антигипертензивными препаратами, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемической кардиомиопатией или ишемическим цереброваскулярным заболеванием может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

Реакции гиперчувствительности к гидрохлоротиазиду могут возникнуть у пациентов с или без аллергии, или БА в анамнезе, однако более вероятны у пациентов с такими заболеваниями. Возможно обострение или активация системной красной волчанки при применении тиазидных диуретиков.

Препарат содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества, поэтому его не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

Препарат содержит тартразин, поэтому может вызвать аллергические реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Антагонисты рецепторов ангиотензина II. Касарк НD противопоказано применять беременным или женщинам, планирующим беременность. Если во время лечения подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению беременным.

Гидрохлортиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Результаты экспериментов на животных недостаточны.

Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. На основании фармакологического механизма действия гидрохлоротиазида его применение во II и III триместр беременности может нарушить фетоплацентарное кровообращение и вызвать такие фетальные и неонатальные осложнения, как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения.

Не следует применять гидрохлоротиазид при гестационных отеках, гестационной гипертензии у беременных или преэклампсии в связи с риском уменьшения объема плазмы крови и развития гипоперфузии плаценты и отсутствием каких-либо положительных эффектов на течение заболевания.

Не следует применять гидрохлоротиазид при эссенциальной гипертензии у беременных, за исключением редких случаев, когда для таких пациентов нет другого альтернативного лечения.

Кормление грудью. Антагонисты рецепторов ангиотензина II. Следует перейти на альтернативные средства, применение которых безопасно в период кормления грудью, особенно новорожденным и недоношенным детям.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид в небольшом количестве проникает в грудное молоко. Тиазиды в высоких дозах, вызывающих усиленный диурез, могут уменьшать количество грудного молока.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Касарк HD у детей не установлены, поэтому его не назначают пациентам этой возрастной категории.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами не изучали, однако, учитывая фармакодинамические свойства кандесартана, маловероятно, чтобы он обладал такой способностью. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует принимать во внимание возможность возникновения артериальной гипотензии во время лечения Касарком HD, которая может сопровождаться головокружением и повышенной утомляемостью.